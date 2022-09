Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи

За окном зачастил осенний дождь, и как никогда хочется усесться в уютное кресло со стаканчиком чего-нибудь тёплого, да послушать сказку. Что ж, не стоит отказывать себе в удовольствии! Кинопремьеры сентября богаты на волшебные истории про добрых фей и злых ведьм, одиноких джиннов и влюбчивых африканских целителей. А тех, кому не терпится начать приготовления к Хэллоуину, ждёт новая встреча с крылатым людоедом Крипером и биомутантами Дэвида Кроненберга, а также трогательная история о девичьей дружбе и одержимости дьяволом.

Пиноккио

Pinocchio

Когда? 8 сентября (Disney+).

Что? Ремейк классического диснеевского мультфильма про деревянного мальчика.

О чём? Одинокий столяр Джепетто мастерит себе на радость чудесную марионетку и называет её Пиноккио. Мастеру хочется, чтобы деревянный мальчик стал по-настоящему живым — и однажды ночью добрая фея исполняет желание Джепетто. Пиноккио обретает звонкий голос и прыткие ноги, которые уже скоро уносят мальчика в опасное приключение. Старик Джепетто в компании домового сверчка Джимини отправляется на поиски сорванца.

Чего ждать? Очередной из серии ремейков анимационной классики Disney. Назвать их по-настоящему «игровыми» сложно: живые актёры (прежде всего, патриарх американского экрана Том Хэнкс в роли Джепетто) здесь соседствуют с цифровыми 3D-персонажами и масштабными компьютерными декорациями. Понятно, почему режиссёром проекта решил выступить Роберт Земекис — создатель не только «Назад в будущее», но и «Полярного экспресса» и «Беовульфа», настоящий голливудский столяр, любящий покопаться в устройстве новых высокотехнологичных кукол.

А вот ради творческих открытий лучше подождать «Пиноккио» в версии Гильермо дель Торо. Диснеевские ремейки, как правило, не пытаются радикально переосмыслять первоисточник; тем более, если речь идёт об одном из главных мульт-шедевров студии. Звёздные голоса, проверенные временем песни (включая главный хит студии, колыбельную When You Wish Upon a Star) и дизайн персонажей, бережно перенесённый в трёхмерность — чего ещё надо для надёжного и безопасного апдейта старой сказки к новой эпохе?

Три тысячи лет желаний

Three Thousand Years of Longing

Когда? 8 сентября.

Что? Сказка для взрослых от режиссёра «Безумного Макса».

О чём? Всю жизнь профессор-нарратолог Алитея посвятила изучению историй. И вдруг судьба подбрасывает ей поистине невероятный сюжет. Приобретя на базаре диковинный сосуд, внутри она обнаруживает самого настоящего джинна! Тот, как и положено, предлагает исполнить три желания Алитеи. Но ей совсем ничего от него не нужно. Разве что услышать сказку о забытых временах, удивительных приключениях и, конечно же, о великой любви.

Чего ждать?Притчу о вселенском одиночестве и силе историй: изобретательную, красивую и немного хаотичную. А как иначе? Ведь создателем фильма выступил Джордж Миллер — режиссёр, в чьём портфолио уживаются яростный постапокалипсис («Безумный Макс»), мрачная фантазия про говорящих животных («Бэйб: Поросёнок в городе») и оскароносный мультфильм с танцующими пингвинами («Делай ноги»). Безудержная энергия Миллера и его хулиганское чувство юмора не каждому зрителю придутся по душе, и всё же настолько оригинальное кино выходит не каждый день.

Подобно сказаниям «Тысячи и одной ночи», эпический сюжет фильма охватывает сразу несколько эпох, от времён царя Соломона до заката Османской империи, но всегда возвращается к двум центральным героям — обаятельному рассказчику-джинну и его благодарной слушательнице. Даже те критики, кому «Желания» показались излишне поверхностными, неизменно отмечают: Тильда Суинтон и Идрис Эльба в главных ролях завораживают превыше любых фантастических видений.

О фильме «Три тысячи лет желаний»: притча от творца «Безумного Макса» Создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер снял волшебную притчу, в которой восточный джинн рассказывает, как оказался заточён в лампе.

Фокус-покус 2

Hocus Pocus 2

Когда? 30 сентября (Disney+).

Что? Продолжение популярной комедии ужасов про трёх сестёр-ведьм.

О чём? Жили-были в американском городке Салем три странные сестрицы, способные повелевать тёмной магией и бесконечно продлевать свою молодость. Для этого им требовалось лишь самая малость — души невинных детей! Прознав о преступлениях сестёр Сандерсон, жители Салема предали их суду и смерти. Уже на виселице ведьмы пообещали отомстить: тот, кто в ночь Хэллоуина зажжёт свечу с чёрным пламенем, вернёт их к жизни. И вот, триста лет спустя чёрная свеча попадает в руки к школьнице Бекке…

Чего ждать? В меру забавный и дурашливый комедийный ужастик, каким был и оригинальный «Фокус-покус». Фильм 1993 года без особого успеха прошёл в кинопрокате и не снискал любви критиков, зато на телевидении быстро обрёл культовую славу. Каждый год под Хэллоуин дети 1990-х пересматривали похождения сестёр Сандерсон, а уже позднее юбилейные фанатские эвенты в Диснейленде собирали полный зал. Слухи о новой истории — то ли сиквеле, то ли ремейке — упорно ходили последние восемь лет и, наконец, подтвердились.

Студия Disney решила не чинить то, что не сломано. К своим ролям вернулись все три «ведьмы» (Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими и неподражаемая Бетт Мидлер), а также Даг Джонс в образе их колоритного зомби-подручного. Завязка сюжета во многом повторяет предыдущий фильм, только на этот раз судьба Салема оказывается в руках трёх девочек-подростков. А музыкальных номеров, похоже, станет ещё больше: постановщица сиквела Энн Флетчер — успешный голливудский хореограф и режиссёр танцевального хита «Шаг вперёд».

Преступления будущего

Crimes of the Future

Когда? 1 сентября.

Что? Фантастический боди-хоррор от мастера жанра Дэвида Кроненберга.

О чём? Недалёкое будущее. Биотехнологии прочно вошли в жизнь и саму плоть людей, а чувствительность к боли атрофировалась. Художник Сол Тенсер превратил эксперименты с телом в новый вид искусства: ассистентка Каприс проводит над ним изощрённые хирургические операции на глазах восхищённой публики. Их дерзкие представления привлекают внимание влиятельных сил, и неожиданно художники попадают в паутину заговора.

Чего ждать? В равной степени омерзительное и притягательное зрелище для поклонников режиссёра «Мухи» и «Экзистенции». Уже почти тридцать лет Дэвид Кроненберг считается живым классиком арт-фантастики, однако в последнее время он почему-то обходил жанр стороной и предпочитал копаться в тёмных уголках души, нежели тела. «Преступления будущего» — его возвращение к истокам; в целом, весьма успешное.

В реальности Кроненберга переплетаются секс и смерть, аскетичные интерьеры и причудливые биотехнологии, шокирующие убийства и неторопливые философские размышления. Эволюцию человека режиссёр рифмует с процессом творчества: старые и бесполезные «органы» отмирают, а им на смену приходит нечто иное — пугающее, непонятное, открывающее перед людьми невиданные горизонты. Пожалуй, так можно охарактеризовать и сам фильм.

О фильме «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! Мастер «телесных ужасов» на сей раз не просто пугает, а пытается неспешно и эстетично порассуждать о роли искусства.

Плавучий дом

雨を告げる漂流団地 / Ame wo Tsugeru Hyôryû Danchi

Когда? 16 сентября (Netflix).

Что? Приключенческое аниме от создателей «Тайной жизни пингвинов».

О чём? Последнее лето детства. Шестиклассники Косукэ и Нацумэ играют с друзьями в заброшенной многоэтажке и натыкаются на загадочную аномалию. Придя в себя, дети обнаруживают, что здание унесло в открытый океан. Чтобы выжить и вернуться домой, им придётся простить друг другу былые обиды и научиться ответственности.

Чего ждать? Трогательную историю о взрослении и дружбе в лучших традициях Studio Colorido («Тайная жизнь пингвинов», «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой»). Как и предыдущие работы студии, «Плавучий дом» выдержан в стилистике магического реализма: отдельные фантастические элементы лишь подчёркивают красоту повседневной жизни и убедительные эмоции персонажей.

Черновая версия проекта, судя по всему, немало впечатлила руководство Netflix. Минувшей весной стриминг-гигант согласился профинансировать не только «Плавучий дом», но и два следующих мультфильма Colorido.

Экзорцизм моей лучшей подруги

My Best Friend’s Exorcism

Когда? 30 сентября (Amazon Prime Video).

Что? Подростковый ретрохоррор, экранизация популярного романа.

О чём? С Гретхен что-то не так. Застенчивая школьница Эбби замечает, что её давняя подруга сильно изменилась, перейдя в новый класс. Некогда добрая и заботливая, Гретхен теперь избегает Эбби, балуется наркотиками и бросается на всех, кто встаёт у неё на пути. Возможно, это лишь переходный возраст? Или на самом деле в девочку вселился жестокий демон? Эбби берётся узнать правду и спасти подружку.

Чего ждать? Может показаться, будто «Экзорцизм моей лучшей подруги» откровенно копирует «Очень странные дела». Всё очень знакомо: фактурный сеттинг американской глубинки 1980-х, классические рок-хиты на саундтреке, сплав подростковой комедии и жёсткого хоррора.

Вот только на самом деле роман-первоисточник Грейди Хендрикса вышел раньше хитового сериала братьев Даффер и на родине хорошо знаком многим юным читателям. Судя по трейлеру, авторы адаптации (в их числе — создатель «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон) бережно отнеслись к оригиналу и постарались сохранить его трогательную ностальгическую атмосферу.

Джиперс Криперс: Возрождённый

Jeepers Creepers: Reborn

Когда? 15 сентября.

Что? Мягкий перезапуск хоррор-цикла о демоническом пожирателе людей.

О чём? В полях Луизианы поклонники фильмов ужасов разбивают лагерь для масштабного фестиваля под открытым небом. Среди участников конвента — девушка Лэйн, измученная жуткими видениями грядущей (или случившейся давным-давно?) резни. На фестивале она слышит городскую легенду о Крипере: крылатой твари, которая просыпается каждые 23 года и питается телами похищенных людей. Лэйн ещё не знает, что очередное пробуждение чудовища уже состоялось и его зловещий грузовик вновь вышел на дорогу.

Чего ждать? Бюджетную и, скорее всего, не очень удачную попытку возродить одного из главных киномонстров 2000-х. Несмотря на отдельные узнаваемые элементы франшизы (грузовик с трупами, костяные сюрикены), четвёртый фильм не связан с предыдущими ни сюжетно, ни по сеттингу, ни даже через творческую группу. Создатель «Джиперс Криперс» Виктор Сальва отошёл от дел, и на замену ему был выписан финн Тимо Вуоренсола, автор нашумевшего пародийного боевика «Железное небо». К чужому материалу Вуоренсола обещал подойти со всей серьёзностью и снять по-настоящему пугающий и кровавый слэшер. Получилось ли?

Мона Лиза и кровавая луна

Mona Lisa and the Blood Moon

Когда? 30 сентября (цифровой релиз).

Что? Неоновая сказка от модной хоррор-постановщицы Аны Лили Амирпур.

О чём? По улицам Нового Орлеана, шатаясь и волоча за собой длинные рукава смирительной рубашки, бредёт девушка. Её зовут Мона Лиза, и последние 12 лет она провела в заточении в психбольнице. Вырвавшись на свободу, героиня жаждет познать все прелести большого города — ослепляюще яркого и полного различных безумных персонажей. А кто посмеет ей угрожать, на своей шкуре узнает страшную тайну Моны Лизы!

Чего ждать? Недорогой, но стильный и обаятельный неонуар про сверхчеловека в большом и чуждом мире; «Люди Икс», пересказанные языком независимого кино. Неудивительно, что эту историю придумала Ана Лили Амирпур — режиссёр модных фестивальных хорроров, которую при этом регулярно приглашают в мейнстримные сериалы, вроде «Легиона» и «Касл-Рок». Знакомые жанровые клише она умеет преподнести в новом, динамичном и слегка психоделическом свете. А зрители и рады: первые отзывы на «Мону Лизу» вполне благосклонные.

Аникулапо

Anikulapo

Когда? 30 сентября (Netflix).

Что? Историческая драма по мотивам африканского фольклора.

О чём? Западная Африка, XVIII век. По королевству Ойо расходятся слухи об удивительном страннике, который исцеляет любые болезни и, кажется, даже возвращает мёртвых с того света. В народе его зовут «Аникулапо» — «тот, кто подкупил смерть». Чудо-лекаря приглашают к монаршему двору, где тот совершает непростительную ошибку и влюбляется в жену короля. Аникулапо оберегает людей от гибели, но удастся ли ему сохранить собственную жизнь?

Чего ждать? Редкую возможность приобщиться к ведущей киноиндустрии Африки — нигерийскому Нолливуду. С начала 2000-х кино в этой стране развивается, обрастает всё более солидными бюджетами и пробует новые жанры. Режиссёр «Аникулапо» Кунле Афолаян уже успел поработать и над мистикой, и над мюзиклами и над остросюжетными социальными драмами, а здесь, по его словам, замахнулся на африканский ответ «Игре престолов». Нигерия навряд ли готова тягаться с Голливудом в эпическом размахе, но можно ждать от «Аникулапо» жестоких придворных интриг, сложных моральных дилемм и суровой красоты африканских пейзажей.

А также:

Кинотеатры продолжают подпитывать прокат перевыпусками недавних хитов, и в этом месяце порадуют фанатов аниме. 1 сентября на большие экраны вернулось «Дитя погоды»— романтическая фантазия Макото Синкая про юношу, который влюбляется в девушку, мистическим образом связанную с силами природы. И чем ближе герой узнаёт её, тем более невыносимый выбор встаёт перед ним: обречь мир на ужасный потоп или навеки отказаться от любимой?

А 15 сентября в повторный прокат выходят «Воспоминания о Марни» — нежная и живописная драма с элементами сказки от студии Ghibli. Это история замкнутой девочки Анны, которая проводит лето в городке на берегу моря и там, будто во сне, знакомится с таинственной и прекрасной сверстницей Марни. Сила дружбы помогает Анне вновь открыться миру и примириться с утратой близких.

И ещё:

8 сентября в рамках промо-эвента «День Disney+» на стриминг-канале выходит сразу два документальных фильма про съёмки нашумевших премьер лета. A Jedi’s Return: Obi-Wan Kenobiрасскажет о создании сольного сериала про Оби-Вана Кеноби и возвращении Юэна МакГрегора во вселенную «Звездных войн». А Marvel Studios: Assembled — The Making of Thor: Love and Thunder , как следует из (очень длинного) названия, перенесёт зрителей за кулисы четвёртого фильма про бога-громовержца. Кстати, в этот же день состоится цифровая премьера самого фильма «Тор: Любовь и гром» на радость всем, кому не удалось застать его в кинотеатрах.

И наконец:

Малые, но потенциально интересные премьеры месяца — одной строкой.