Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и гомоэротизм

11 ноября 1994 года на экраны вышел один из лучших фильмов о вампирах — «Интервью с вампиром». Кирстен Данст проснулась знаменитой. Том Круз отрастил в своей сахарной улыбке клыки и доказал, что способен сыграть злодея. Брэд Питт… Ну, допустим, Брэд Питт просто был красивым, а это про него все и раньше знали. В честь юбилея фильма рассказываем о «подводных течениях» романа, перенесённых на экран, о том, какого актёра Энн Райс считает идеальным Лестатом, и о том, как непросто создавалась картина, которую уже можно считать вампирской классикой.

Путь во тьму

«Интервью с вампиром», первый роман из цикла «Вампирские хроники», появился на свет, как это нередко бывает, из-за личных переживаний автора. В 1972 году четырёхлетняя дочь Энн Райс и её мужа Стэна умерла от лейкемии. Потеряв ребёнка, супруги впали в тяжёлую депрессию, много пили и плохо понимали, что делать дальше со своей жизнью. Наконец Энн, которая была в ту пору литературным редактором, решилась оставить работу и серьёзно взяться за писательскую карьеру.

Кое-какие наброски текста у неё уже были, и она принялась перерабатывать их в роман. Главный герой начинал своё нисхождение во тьму из-за потери близких, а среди персонажей фигурировала маленькая девочка, которой суждено было остаться ребёнком навсегда… Вампир-ребёнок ещё не раз появится в историях других кровопускателей, например, у Юна Айвиде Линдквиста во «Впусти меня»: Эли «двенадцать лет, только уже очень давно». Подобная идея могла появиться и раньше, но Райс, безусловно, одной из первых использовала детский образ в вампирской литературе.

Впоследствии Райс говорила, что образ Клодии, которой она придала черты умершей дочери, символизировал ещё и бунтующий ум в слабой плоти: ведь Клодия только кажется маленькой девочкой, на самом деле это взрослая женщина, запертая в детском теле. Возможно, для писательницы это стало символом собственного бессилия перед болезнью дочери и самой человеческой смертности.

Книга вышла в 1976 году. Несмотря на смешанные отзывы критиков, её ждал феноменальный успех. У романа сразу же появилась особая группа поклонников в среде ЛГБТ-сообщества. В этом нет ничего удивительного: в «Интервью с вампиром» Райс сочувственно написала о людях, которые не входят в число «нормальных» и «обыкновенных».Её вампиры — аутсайдеры, наблюдающие за человечеством со стороны, представители отдельной субкультуры.

Это вполне прозрачная метафора гомосексуальности. Луи и Лестат, пусть и не занимаются сексом, воспринимаются как пара: они живут, охотятся и путешествуют вместе более ста лет. Затем «удочеряют» Клодию и окончательно превращаются в однополую семью, воспитывающую ребёнка. Позднее, когда «Вампирские хроники» разрослись, выяснилось, что большинство отношений у Лестата было с мужчинами, в Луи он был «фатально влюблён», а сексуальная идентификация вампиров всегда размыта и неопределённа.

Вообще, отличительная черта вампиров Райс — повышенная чувствительность. Скука, пресыщенность и одиночество вурдалаков, придуманных другими авторами, им не ведомы. Это Носферату в фильме Вернера Херцога мог веками торчать в своём древнем карпатском поместье, по-гамлетовски сожалея, что не может «растаять, сгинуть, испариться». Райс же описывает похождения своих героев как детскую экскурсию в «Баскин Роббинс»: всего хочется, всё такое вкусное, ночь такая красивая!

Её вампиры молоды духом, даже самые старые из них, они пребывают в вечном поиске и всегда готовы влюбиться — в представителей любого пола. Но эти смелые для своего времени вещи, которые отлично продавались на бумаге, застопорили постановку фильма, хотя права на экранизацию романа студия Paramount выкупила раньше, чем вышла книга.

Производственный ад

Первый вариант сценария написала сама Энн Райс, представляя в образе Луи идеально прекрасного француза Алена Делона с его точёными чертами и ледяными глазами. Понятно, почему писательницу так возмутил последовавший кастинг на фильм: между звездой интеллектуального европейского кинематографа и безнадёжно земным Брэдом Питтом, который вчера продавал жареную курицу в KFC, нет ничего общего.

Работая над сценарием, Райс сделала своего протагониста слегка живее и значительно смягчила гомоэротизм в сравнении с романом, зная, что в пуританском Голливуде позволительны лишь легчайшие намёки. Но это не помогло: экранизацию не запускали в производство. По словам продюсеров Paramount, они просто не могли снимать фильм о двух мужчинах и маленькой девочке, состоящих, по сути, в любовном треугольнике.

Переговоры об исполнении роли Лестата велись с Джоном Траволтой и Ричардом Гиром, затем с актёром Ричардом Чемберленом. Была также идея снять сериал, но и там дальше переговоров с командой сценаристов дело не зашло. К тому моменту уже наступила середина 1980-х, читатели сметали с полок сиквел «Интервью с вампиром», но успех «Вампира Лестата» ничего не менял — экранизации по-прежнему не было. Студия предложила Райс сценарий телефильма, который её категорически не устроил.

На этом у Paramount истекли права. Энн Райс решила попытать удачи со студией Lorimar. В этой версии должны были появиться мотивы «Лестата» и «Королевы проклятых», опубликованной в 1988 году. Райс билась над Клодией, пытаясь прописать её так, чтобы оставить ребёнком, но избежать обвинений в педофилии. Она пошла в переделках ещё дальше, предприняв то, что неоднократно приходилось делать сценаристам во времена кодекса Хейса. Райс изменила Луи пол, и он стал женщиной, ведущей себя как мужчина.

На роль этого андрогина писательница рассматривала Мерил Стрип и Шер. Лестат поддаётся чарам вампирши, находя в ней сходство со своей матерью Габриэль. Шер очень хотелось сыграть в постановке этого «Эдипова комплекса» с клыками. Она даже записала для саундтрека композицию Lovers Forever, но после того как Луи вернули оригинальный пол, песня потеряла актуальность и в фильм не попала. Её танцевальная поп-версия позже вошла в альбом Шер Closer to the Truth.

В поисках идеального Лестата

Рутгера Хауэра писательница увидела в «Бегущем по лезвию» и была совершенно очарована этой белокурой бестий из преисподней. Она загорелась идей: режиссёром её экранизации станет Ридли Скотт, а Хауэр сыграет жестокого и неотразимого злодея.

Но Хауэр так и остался мечтой для Энн Райс и всех, кто любил этого уникального актёра, в чьём исполнении любой персонаж из би-муви становился многограннее и глубже главных героев иных трагедий и драм. Лестат, сыгранный в итоге Томом Крузом, хорош, но Круз — суперзвезда, символ Голливуда, безупречно гладкое лицо индустрии. Его Лестат делает то, что положено звёздам: сияет, затмевая всех вокруг, покоряет своим блеском без полутонов. Хауэр, один из самых поэтичных актёров второй половины XX века, носитель гена инфернальности, мог бы сыграть Лестата как далёкую планету — загадочную и непостижимую. Не говоря уж о том, что парик бы ему для роли не потребовался.

Райс никогда не прекращала видеть Хауэра воплощением Лестата. Пять лет назад писательница разместила у себя в фейсбуке пост с фотографией из фильма «Турецкие сладости» Пола Верхувена, где Хауэр сыграл одну из своих лучших ролей.

Сегодня 71-й день рождения Рутгера Хауэра. Спасибо Грэнни Гудвитч за то, что поделилась этим с нами и прислала потрясающую фотографию Хауэра, сделанную много лет назад. Для меня Хауэр на этом изображении — вылитый герой «Вампира Лестата». Хотите знать, как я представляю себе Лестата? Посмотрите на это фото.

Если бы можно было повернуть время вспять… Если бы существовал источник вечной молодости… Можно предположить, что дело не в одной красоте, цвете волос, оттенке глаз и пресловутой отрицательной харизме, благодаря которой Хауэр сыграл множество великолепных злодеев. В нём всегда были ярко выражены европейский лоск и средневековое изящество, без грана буржуазной неуклюжести, а вселенная Райс скорее принадлежит Старому Свету, чем Новому, веку аристократии, а не промышленного капитализма. История начинается на родине самой писательницы, в Новом Орлеане — одном из самых «неамериканских» уголков Америки, основанном на французской культуре и культе вуду, и продолжается в Европе.

Вампиры изысканны и утончённы. Они хранят наследие старого мира, в их кружевах, шёлковых сюртуках и высоких цилиндрах нечего делать на кукурузных полях под звёздно-полосатым флагом. В США существовать они могут разве что среди гнилостных испарений Луизианы, где хозяева копируют парижский шик, а темнокожие слуги ждут в гости Папу Легбу и барона Субботу. Американские боги интересуют Райс меньше всего; когда она не зарывается в своих романах в какие-нибудь египетские гробницы, откуда вышли её вампиры, она всегда пишет эрзац-Европу.

Поэтому кастинг фильма, когда дело наконец сдвинулось с мёртвой точки, вызвал у неё шок: румяный живчик Круз на роль томного аристократа французских кровей и пышущий здоровьем фермерский мальчик Питт на роль вечного страдальца Луи.

Они выбрали Тома Сойера и Гека Финна.

Самое американское из всего американского. Для автора книги всё пошло не так.

Выбор режиссёра

Шли годы, а студия Lorimar, как до этого Paramount, тормозила создание фильма и дальнейшее продвижение творчества Райс дальше книжных страниц. Со студией даже не удалось договориться о передаче прав, когда Элтон Джон предложил поставить «Интервью» на Бродвее (написанный им мюзикл «Лестат» всё же стартовал намного позже, в 2005 году, хотя и получил разгромные отзывы).

Но в 1989 году Lorimar была куплена студией Warner Bros., и на сцене появился магнат и филантроп Дэвид Геффен, до этого спродюсировавший «Битлджуса» Тима Бёртона и «Маленький магазинчик ужасов» Фрэнка Оза. Он лично встретился с Райс и заявил, что его не смущают ни гомоэротика, ни персонаж-ребёнок, ни заигрывания с эзотерикой, замешанной на католицизме.

Возможно, идея романа привлекла Геффена, поскольку он был геем, а Голливуд в начале 1990-х уже почти подошёл к тому, чтобы открыто говорить об однополых отношениях. Один из первых мейнстримных фильмов на эту тему, «Филадельфия» с Томом Хэнксом, вышел на год раньше «Интервью».

Эта ситуация лишний раз подтвердила неизменный консерватизм фантастики: пока голливудские боссы почти двадцать лет думали, можно ли показать вампиров-мужчин, которые иногда глубоко смотрят друг другу в глаза, вышел реалистичный фильм, где главный герой живёт с партнёром, умирает от СПИДа, подвергается обструкции из-за гомофобии — и при этом он явно положительный персонаж, сыгранный всеобщим любимцем Хэнксом. Так что создатели «Интервью с вампиром» Америку, фигурально выражаясь, не открыли.

Геффен предложил Ридли Скотту стать режиссёром картины, но тот, к великому сожалению Райс, отказался. За этим последовали отказы Дэвида Кроненберга и Стивена Спилберга, после чего продюсер обратился к Нилу Джордану.Голливуд только-только открыл для себя ирландского режиссёра на волне успеха его триллера «Жестокая игра», который осыпали кинонаградами, включая «Оскар». Джордану понравился роман Райс — он назвал его «самой чудесной притчей о чувстве вины, которую я встречал».

Райс действительно выстраивает персонажа Луи всецело на этой вине. Тот всю дорогу жалуется на своё существование: сосёт кровь и плачет, сосёт кровь и плачет… Но жаловаться, не вызывая раздражения, можно лишь до некоего предела, поэтому Джордан взялся за фильм с условием, что внесёт некоторые сценарные правки. Их режиссёр выразил в реплике Лестата:

Наслушался? Старый добрый Луи, всё ноет и ноет. А я веками слушал его нытьё!

После чего за кадром врубают забойное Sympathy for the Devil в исполнении Guns N’ Roses, не оставляя от байронического терзания камня на камне. И это, пожалуй, лучшее, что есть в фильме.

Кроме этого, Джордан добавил несколько сцен в духе чёрной комедии и вообще основательно переписал сценарий, хотя в титрах осталось только одно имя сценариста — Энн Райс. Не все остроты пришлись ей по душе, как и кандидатура самого Джордана. Но это говорит лишь о том, что писательница плохо понимала свой роман как кинематографический материал.

На протяжении всей творческой карьеры Джордан успешно совмещал в своих работах элементы как авторского, так и мейнстримного кино. Например, одна из его ранних картин «Мальчик-мясник» посвящена жизни ирландских низов в нищих трущобах. Но на эту тему режиссёр поставил не суровую неореалистическую социальную драму в традициях британской «новой волны», а эксцентричную комедию в конфетных цветах с песнями Шинейд О’Коннор, являющейся в образе Богоматери. Джордан снимает неглупое кино, но всегда отдаёт предпочтение вычурности перед реализмом и эстетике перед глубиной. Примерно это и требовалось для постановки «Интервью с вампиром».

К тому же режиссёр всегда интересовался персонажами, состоящими в необычных романтических и сексуальных отношениях. Красная Шапочка из готической сказки «В компании волков» по сборнику Анджелы Картер «Кровавая комната» теряла девственность с оборотнем. Боевик ИРА из «Жестокой игры» влюблялся в женщину-трансгендера. В отношениях героинь Изабель Юппер и Хлои Грейс Морец из свежего неонуара «В объятьях лжи» ощущается лесбийский подтекст. Джордан — специалист по опасным, неконвенциональным связям, ему близка своеобразная эротичность «Интервью с вампиром», которую он, впрочем, перенёс на плёнку очень деликатно.

Дэвид Геффен пообещал Энн Райс, что фильм не будет эксплуатационным, и сдержал слово. Даже в поцелуе Клодии и Луи не ощущается ничего извращённого: одиннадцатилетней Кирстен Данст удалось передать трагедию своей героини, обречённой на вечное прозябание в незрелом теле, а Бред Питт, который был старше её на девятнадцать лет, изобразил единственно возможное для взрослого и разумного человека в такой ситуации чувство — жалость, то самое сочувствие к дьяволу.

В итоге Джордан справился со скользкой тематикой и собрал крепкую актёрскую команду, какое бы возмущение она поначалу ни вызывала у Энн Райс.

Вампирский эпос

Когда Нил Джордан приступил к съёмкам, на руках у него был бюджет в 70 миллионов долларов — почти в два раза больше, чем было у Копполы для «Дракулы».

Нечасто тебе удаётся снять сложный, мрачный фильм о чём-то опасном и получить на это большой бюджет. Обычно вампирские фильмы снимались за гроши, в самых примитивных декорациях. Но Дэвид Геффен обладал большим влиянием и вложился в «Интервью». Я собирался снять нечто не менее эпичное, чем «Унесённые ветром».

На тот момент Рутгер Хауэр уже не подходил по возрасту на роль Лестата, но у Райс и поклонников её романа появился новый фаворит-блондин: звезда хоррора «Чернокнижник» британец Джулиан Сэндс, как раз отрастивший красивые длинные волосы для роли Шопена в драме «Экспромт».

Но Джордан и Геффен твёрдо решили снимать в главных ролях Тома Круза и Брэда Питта, руководствуясь очень американской идеей: вампиры должны выглядеть как кинозвёзды, о которых люди гадают, не продали ли те душу дьяволу за вечную молодость и красоту. Энн Райс прокомментировала это так: «Я даже не представляю, что из этого выйдет».

Её расстраивало и то, что у Тома Круза непримечательный голос: Лестат должен разговаривать очень убедительно и соблазнительно. Она предложила поменять Круза и Питта местами, затем посоветовала другие кандидатуры на роли: Джона Малковича, Питера Уэллера, Джереми Айронса и даже нашего бывшего соотечественника Александра Годунова.

Когда к её предложениям не прислушались, Райс махнула на экранизацию рукой. После этого она не раз открыто критиковала создателей фильма и даже не пошла на него в кино. Она увидела картину намного позже, когда Дэвид Геффен прислал ей видеокассету. Писательница приступила к просмотру в твёрдой уверенности, что фильм ужасен, — но её ожидал приятный сюрприз.

При этом на этапе кастинга из всех исполнителей Райс одобряла только Кирстен Данст, которую на эту роль прослушивали самой первой, и Ривера Феникса — он должен был сыграть репортёра, берущего интервью у вампира. Феникс с его колоссальным талантом, конечно, был слишком хорош для такой незначительной роли, но, увы, не успел сыграть даже её: за месяц до начала съёмок он умер от передозировки наркотиков в возрасте всего двадцати трёх лет. Его роль перешла Кристиану Слейтеру, и актёр пожертвовал весь свой гонорар за работу в фильме благотворительным организациям, которые поддерживал Феникс.

На роль старейшего из вампиров, Армана, выбрали Антонио Бандераса. Испанский актёр покорил Америку, сыграв всё в той же «Филадельфии» партнёра главного героя. Среди парижских вампиров из зловещего театра мелькнул любимец Нила Джордана — Стивен Ри с его фирменной кислой физиономией. Режиссёр написал маленькую роль Сантьяго специально для актёра, с которым работал в общей сложности на одиннадцати проектах. Танец Сантьяго вдохновлён Фредом Астером из фильма «Королевская свадьба», только вампирский «Фред Астер» пляшет на стенах и потолке.

Художником-постановщиком и дизайнером костюмов стал легендарный итальянец Данте Ферретти. Протеже великого Феллини и многократный лауреат «Оскара» сотрудничал с целым созвездием известных европейских и американских режиссёров, включая Мартина Скорсезе, Тима Бёртона и Терри Гиллиама. Благодаря Ферретти «Интервью с вампиром» трудно назвать иначе, чем визуально безупречным.

В команду вошёл ещё один ветеран кинобизнеса, создатель визуальных эффектов и художник по гриму Стэн Уинстон, работавший с Кэмероном на «Терминаторе 2», с Бёртоном на «Возвращении Бэтмена» и со Спилбергом на «Парке юрского периода». Спецэффектов и графики в «Интервью» очень мало, основная работа касалась грима. Уинстон разработал эффективную, но садистскую технологию, позволившую добиться максимального реализма: перед нанесением грима актёры каждый раз висели по полчаса вниз головой, чтобы под кожей сильнее обозначились вены.

Плантацию Луи снимали в Новом Орлеане в настоящем старинном особняке. Это место обладает репутацией «дома с привидениями» — люди не раз говорили, что в нём встречаются призраки. А вот Париж в основном снимали на лондонской студии Pinewood Studios и лишь совсем немного в настоящем Париже.

Съёмки стали непростым опытом для Брэда Питта, и впоследствии он назвал свою работу неудачей. Висеть каждый день вниз головой, носить плотный грим, тяжёлый парик и контактные линзы, от которых болят глаза, — удовольствие само по себе сомнительное. Подобно настоящему вампиру, Питт не видел света: почти все съёмки велись ночью, а затем в разгар зимы на туманном Альбионе. «Полгода проклятой темноты!» — жаловался актёр. Трудности можно было бы пережить, но Питт был сильно разочарован своей ролью. Предварительно прочитав книгу, он ожидал совсем другого.

В книге этот парень задаётся вопросом: «Кто я такой?» В те времена для меня это было очень актуально: «Я хороший человек? Я на стороне ангелов? Я — плохой? Со стороны дьяволов?» В книге он находится в поиске… В фильме они сделали центральным персонажа Лестата. Всё, что связано с ним, очень интересно и здорово. А мне было нечего делать — оставалось просто сидеть и смотреть.

Получив за две недели до начала работы сценарий, Питт понял, что ему предстоит, но отступать было поздно. Уже в разгар съёмок он почувствовал такую депрессию, что все же попытался покинуть проект. Его остановила только неустойка в 40 миллионов долларов, которую ему пришлось бы заплатить студии за разрыв контракта. Несчастный, подавленный и скучающий по солнцу, Брэд так и мучился до конца, и, надо сказать, в фильме отсутствие энтузиазма по нему заметно.

То ли дело Том Круз, с огромным удовольствием сменивший героическое амплуа на злодейское. Чтобы выработать хищную пластику, он изучал документальные фильмы о диких животных и в итоге остановился на львах, атакующих зебр.

Но у Круза была другая проблема: неприятие со стороны Энн Райс. Он поставил себе целью доказать её неправоту и с задачей справился. Посмотрев фильм, писательница позвонила актёру и принесла ему свои извинения. В своём открытом письме читателям и зрителям, высказывая мысли по фильму, она выразилась о работе Круза коротко и ясно:

Парень великолепен.

Сила ночи, сила дня

Фильм вышел и повторил судьбу книги: понравился аудитории, но получил смешанные отзывы в прессе. Самый влиятельный из кинокритиков, Роджер Эберт, поставил ему три звезды из четырёх, похвалив атмосферу и меланхоличный настрой. Из претензий к фильму он назвал лишь слабую насыщенность событиями, из сюрпризов — убедительную игру Круза.

Правда в том, что большего об «Интервью с вампиром» как о явлении кинематографа и не скажешь. Фильм красив, в нём есть несколько интересных актёрских работ, но, вероятнее всего, без звёздных участников он бы прошёл незамеченным. Вампирская эротика существовала задолго до него («Голод» Тони Скотта), а кровь с любовью вообще рифмовал каждый второй режиссёр. Коппола в «Дракуле» сделал это намного лучше: и потому, что говорил о любви открыто, а не намёками, и потому, что главную роль у него играл большой драматический актёр Гэри Олдман, а не Питт, бывший в ту пору в лучшем случае неплохим исполнителем. К 1990-м вампирский хоррор давно вступил на территорию современности и творческих экспериментов, поэтому «Интервью» с его фраками, вычурностью и мелодраматизмом слегка попахивало нафталином. Тем не менее фильм сделал несколько открытий: вампиры никогда ещё не были так гламурны, так кровожадны и так человечны.

Именно из этого выросло то, что мы наблюдаем в голливудском вампирском хорроре XXI века: от потоков крови и богатого декорирования до сладеньких подростковых историй, в которых молодые артисты изображают мировую скорбь древних существ. Чтобы это преодолеть, потребовался новый ревизионизм, постепенно пробивающий себе дорогу в пародиях и независимых драмах.

Только Нил Джордан остаётся верен себе: его второй «вампирский» фильм выглядит вольным сиквелом первого. «Византия» (2012) тоже рассказывает историю семейной пары, правда, в этот раз — биологических матери и дочери. Одна энергичная и «плохая», другая вялая и «хорошая», кровь пьёт только у пенсионеров, готовых уйти в мир иной. Вместо клыков дамы используют острый коготь, до которого додумался ещё Лестат со своим металлическим напальчником.

В старомодности Джордана есть даже что-то симпатичное и душевное; он снимает так, будто нет никакого XXI века с его ревизионизмом. У других вампиризм выступает метафорой феминизма, у этого ирландского ветерана Джемма Артертон с макияжем стриптизёрши бегает по городу в одних чулках. Всё по-прежнему красиво.

Студия Warner Bros., боясь скорой потери авторских прав на произведения Райс, в срочном порядке организовала в 2002 году съёмки «Королевы проклятых», смешав сюжетные линии одноимённого романа и «Вампира Лестата». Роль предложили Тому Крузу, но тот благоразумно отказался. Лестата сыграл Стюарт Таунсенд, и его выступления в образе рок-звезды, за которую пел вокалист группы Korn, служат единственным оправданием фильма.

Картину окружил мрачноватый ореол из-за реальных событий: сыгравшая королеву вампиров Акашу певица Алия сразу после съёмок погибла в авиакатастрофе. А один шотландский убийца рассказал в суде, что совершил своё преступление, потому что так ему велела сделать Акаша из фильма.

В 2012 году на студии Imagine Entertainment начались работы по адаптации для экрана романа Райс «История похитителя тел», написанного от лица Лестата, но из-за творческих разногласий с Райс в следующем году проект закрыли.

В 2014-м права на все «Вампирские хроники» приобрела студия Universal Pictures, тоже задумавшая экранизацию «Истории» по сценарию сына Энн Райс, Кристофера. Затем в 2016 году объявили о ремейке «Интервью с вампиром». На роль Лестата планировали Джареда Лето. Непонятно, сколько фильмов ещё должно выйти или не выйти, чтобы до Голливуда дошло: Лето — плохой актёр и на главную роль годится меньше компьютерной модели, подменявшей Круза в сцене, где Клодия перерезает Лестату горло.

В том же году Райс вернула права на свои произведения (испугалась Лето в роли Лестата?) и объявила, что вместо фильмов собирается инициировать съёмки сериала по всем «Вампирским хроникам», но воз и ныне там. Уже традиционно работы писательницы долго идут к экрану.

Что до оригинального «Интервью с вампиром», то самое значительное художественное наследие, которое оставил фильм, — образ Итана Хоука в отличной вампирской антиутопии «Воины света» (2009). Для создания своего угрюмого нуарного персонажа Хоук вдохновлялся Брэдом Питтом — и честно признался, что боялся показаться скучным.

* * *

«Интервью с вампиром» не перевернуло основ, но фильм легко любить. Он сочетает парадоксальные вещи: бравурный современный китч и печальную поэтику романтизма с его облагораживанием зла, насыщенной внутренней жизнью персонажей, воскрешением мифотворчества и бунтом против реализма.

В циничные 1990-е, когда все только и снимали, что про наркотики и бандитов, вдруг появляется эта городская сказка. Достаточно кровавая, чтобы не казаться слишком сентиментальной, и достаточно нежная, чтобы не расстраивать зрителя обилием трупов. На постере фильма вместо острых зубов Круза вполне можно было бы поместить «Странника над морем тумана» немецкого художника-романтика Каспара Фридриха. Мы не видим его лица, но нам и не нужно: мы знаем, что он страдает, и, как писал Набоков, «не в ладах и с раем, и с адом, и с богами, и с людьми».

Фильм стал одним из последних грандиозных проявлений на экране эскапистской функции фантастики. Дальше она начнёт уводить людей прочь от «тусклой повседневности» стычками супергероев с нарисованным в CGI безыдейным злом. И куда как приятнее наблюдать вместо этой суеты за медленным и плавным движением красивых людей в красивых нарядах, рассуждающих о диалектике бытия за чашкой тёплой крови. Круз зловеще улыбается. Данст смотрит недетскими глазами из-под кукольных локонов. Питт вдыхает и выдыхает английский сплин…

И, конечно, финальная угроза, которая обрушивается на современного простачка, подобравшегося слишком близко к миру теней.