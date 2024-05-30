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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы смотреть в июне 2024? Онлайн и мировые премьеры

    30 мая 2024
    Фото аватара
    30.05.2024
    5388
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы смотреть в июне 2024? Онлайн и зарубежные премьеры 3

    В этой части подборки — фильмы, у которых нет официальной российской премьеры. Но это не значит, что их никак нельзя будет посмотреть. У большинства значимых новинок есть дублированные трейлеры — а значит, скорее всего, будет и полный дубляж, который где-нибудь когда-нибудь да покажут.

    В июне российские любители фантастики и фэнтези пропустят не так уж много. Главные зарубежные новинки — это мультфильм про Хандру и Тревожность, хоррор про захват планеты пришельцами при соучастии Майкла Бэя и дебютная работа дочери Шьямалана.

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 5

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские!

     Кот-император |  29.05.2024 |  3440

    Только фильмы, у которых есть официальная дата российской премьеры.

    Головоломка 2

    Inside Out 2

    Какие фильмы смотреть в июне 2024? Онлайн и зарубежные премьеры 2

    Когда? 14 июня 2024

    Что? Сказочный компьютерный мультфильм, продолжение хита 2015 года

    О чём? В голове девочки Райли живут и управляют ею человечки-эмоции. Девочка растёт, в царстве её головы идёт большая перестройка — и появляются новые жители. Например, Тревожность, Зависть, Хандра, Стыд и Ностальгия. А старичков во главе с Радостью «подавляют» и снова выбрасывают из рубки управления в богатый внутренний мир.

    Трейлер

    Чего ждать? Первая «Головоломка» была смешным и трогательным мультфильмом с оригинальной задумкой. Он удался потому, что это очень личный проект режиссёра Пита Доктера, который придумал сюжет, наблюдая за собственной маленькой дочкой.

    Но вторую часть снимал не он, а Келси Манн (сценарист «Хорошего динозавра»). И, судя по трейлеру, снял по принципу «тех же щей, да погуще влей». Действительно новых идей пока не заметно, просто в голову Райли добавили побольше персонажей, часть из которых — вариации уже знакомых эмоций. Вот зачем нужна Хандра, отдельная от Печали? Для продажи игрушек?

    Вряд ли «Головоломка 2» станет таким же мощным событием, как первая. Но, судя по трейлеру, она всё же милая, забавная и может развлечь. В конце концов, на «Головоломку» ходят не за реалистичным изображением «чертогов разума», а чтобы посмеяться над тем, как эмоции можно представить в виде людей.

    О первом фильме:

    «Головоломка»: обзор + интервью с режиссёром

    «Головоломка»: обзор + интервью с режиссёром

     Алексей Ионов |  26.06.2015 |  2037

    Пит Доктер рассказывает, как снимал мультфильм о том, что творится в голове его дочери.

    Тихое место: День первый

    A Quiet Place: Day One

    Какие фильмы смотреть в июне 2024? Онлайн и зарубежные премьеры 1

    Когда? 27 июня 2024

    Что? Фильм про монстров. Приквел к серии «Тихое место»

    О чём? Про то, как Землю захватили чудовища из космоса — слепые, но с отличным слухом, бронированные и бросающиеся в атаку на всё, что шумит.

    Трейлер

    Чего ждать? А действительно, как? В «Тихом месте», при всех его достоинствах, это вызвало большие вопросы. Чудища казались не сильнее крупного хищника: не летают, не стреляют, не видят, из оружия — когти с зубами. Как такие могли победить всё человечество с его танками и вертолётами?

    Впрочем, вряд ли сценаристы придумывали оправдания. Судя по трейлеру, нам просто покажут зрелищное вторжение инопланетян в духе «Войны миров» и людей, убегающих от чудовищ. Бюджет фильма — под 100 миллионов (первый стоил всего 17), в режиссёрском кресле вместо Джона Красински — новичок Майкл Сарноски, а в продюсерах — мастер эпичных разрушений Майкл Бэй. Так что ждём не напряжённый триллер, а фильм-аттракцион.

    О серии:

    «Тихое место»: ужасы, где звук действительно пугает 2

    «Тихое место»: ужасы, где каждый звук действительно пугает

     Александр Гагинский |  13.04.2018 |  20395

    Отвергнутый фильм фрашнизы «Кловерфилд» оказался действительно удачным хоррором благодаря одной свежей идее.

    «Тихое место 2»: нет слов, одни монстры! 3

    «Тихое место 2»: нет слов, одни монстры!

     Игорь Хованский |  27.05.2021 |  2623

    Мир фильма стал шире, монстров в нем – больше, но пугать сильнее они не стали. Зато пикнуть при просмотре всё ещё страшно!

    Смотрители

    Watchers

    Какие фильмы смотреть в июне 2024? Онлайн и зарубежные премьеры 4

    Когда? 7 июня 2024 в США

    Что? Мистические ужасы

    О чём? Мира ехала через лес, машина сломалась, девушка заблудилась и попала в мистический мир, полный чудовищ и их заложников, на которых монстры любят… просто смотреть. Чудовищ нельзя увидеть, выбраться отсюда невозможно, а чтобы выжить, нужно соблюдать странные правила.

    Трейлер

    Чего ждать? Фильм режиссёра Шьямалан… Ишаны Шьямалан! 22-летняя дочь ужасного и великого М. Найта дебютирует в большом кино с собственным фильмом, а папа помогает как продюсер. Судя по трейлеру, Ишане не передалась странность отца: «Смотрители» обещают быть напряжённым, не лишённым оригинальной задумки, но всё же традиционным фильмом ужасов, а не какой-нибудь концептуальной притчей с безумной логикой. Но раз монстров в трейлере толком не показали, есть стопроцентные шансы на фирменный шьямалановский вот-это-поворот!

    Экзорцизм

    The Exorcism

    Какие фильмы смотреть в июне 2024? Онлайн и зарубежные премьеры 5

    Когда? 7 июня 2024 в США

    Что? Мистические ужасы

    О чём? Актёр Энтони Миллер (Рассел Кроу) снимается в фильме ужасов в роли экзорциста. Изначально роль предназначалась другому, но с первым актёром случилась беда. И вообще на съёмочной площадке творится странная чертовщина. Или всё это — галлюцинации актёра, у которого явные проблемы с психикой и веществами? Обеспокоенная дочь вызывает актёру настоящего священника.

    Трейлер

    Чего ждать? Нет, у вас не дежавю: не прошло и года, как Рассел Кроу снялся в другом похожем фильме, «Экзорцист Ватикана». Может показаться, будто он решил самоиронично высказаться о собственной карьере и сыграть, по сути, самого себя. Но в трейлере никакой иронии не ощущается: всё те же священники, полтергейсты и прочие стандартные атрибуты ужастиков.

    Войны арены

    Arena Wars

    Какие фильмы смотреть в июне 2024? Онлайн и зарубежные премьеры 6

    Когда? 25 июня 2024 на Apple TV

    Что? Антиутопический боевик

    О чём? Недалёкое будущее, где проводят своего рода «Голодные игры»: заключённым позволяют участвовать в гладиаторских боях против палачей за право выйти на свободу. Им нужно пройти семь залов и сразиться с семью убийцами.

    Трейлер

    Чего ждать? Это не экранизация одноимённой игры про роботов, а вариация на тему «Бегущего человека» и тому подобных историй о фантастических боях насмерть. А по эстетике «Войны арены» напоминают «Судную ночь» и прочие фильмы про ультранасилие: психи в масках, биты, бензопилы. В общем, «би-муви» 1970–1980-х в лучших и худших традициях, только теперь такое показывают не в драйв-инах, а на стримингах.

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