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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские!

    29 мая 2024
    Фото аватара
    29.05.2024
    9509
    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 5

    В этом месяце в российских кинотеатрах ожидается настоящее азиатское нашествие. Тут и эпичнейший индийский НФ-блокбастер про аватары богов в будущем, и корейское безумие про Землю-тюрьму и магию даоизма, и ещё про медведя-детектива, который притворяется Доцентом. А также несколько скромных европейских фильмов про космос и будущее.

    По сложившейся за два года традиции в первой части дайджеста мы рассказываем о фантастических фильмах, у которых есть официальная дата российской премьеры. Правда, такое чувство, что прокатчики махнули рукой на их продвижение — у части картин до сих пор нет даже дублированных трейлеров. Мы ориентируемся на официальные анонсы, но если вдруг даты премьер куда-то уедут — мы не виноваты. А о фильмах, которые выходят за рубежом (а к нам, может быть, попадут по предсеансному обслуживанию), мы расскажем во второй части дайджеста.

    Калки, 2898 год нашей эры

    Kalki 2898-AD

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 11

    Когда? 20 июня 2024

    Что? НФ-эпос, вдохновлённый индийской мифологией

    О чём? 2898 год. Несмотря на технический прогресс, мир скатился в постапокалипсис — или, точнее в Кали-югу, век катастроф в индуизме. Покончить с Кали-югой должен будет Калки, новое воплощение доброго бога Вишну. А пока что по киберпустошам рассекает с ИИ-помощником Бхайрава, ироничный охотник за наградами и, судя по имени, аватар Шивы.

    Трейлер

    Чего ждать? Индийское кино! Оно в последние годы на подъёме и радует качеством картинки, безумными трюками и нестандартностью — в особенности «Толливуд», кинематограф на языке телугу. Кто смотрел «Бахубали» и «Р.Р.Р.», тот понимает. Кстати, в роли Бхайравы — тот самый Прабхас, сыгравший Бахубали.

    «Калки» — самый дорогой фильм в истории Индии, и каждый доллар виден уже в трейлере. Судя по нему, смотрится не беднее голливудского блокбастера: красивый мир в едином стиле, трюки, графика, зрелищность. Единственное, что в трейлере настораживает, — вторичность, для Толливуда, казалось бы, не характерная. Основным источником вдохновения художников явно послужила «Дюна» Вильнёва, персонаж в плаще снят точно как Дарт Вейдер, а кусок с девушкой и звездолётом один в один скопирован из «Скайуокера: Восход».

    Пришельцы

    Oegye+in 1bu

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 6

    Когда? 20 июня 2024

    Что? Корейский фантастический боевик

    О чём? Земля — это тюрьма! Сюда, в человеческие тела, ссылают инопланетных преступников, поскольку в облике маленьких слабых homo sapiens они ничего не натворят. Но один из заключённых вспоминает, кто он, и пытается сбежать в прошлое с помощью магического кинжала.

    Трейлер

    Чего ждать? Судя по трейлеру, нас ждёт увлекательная мешанина из инопланетян, роботов, магии, средневековой и современной Кореи. Выглядит энергично, но хаотично.

    Фильм не новый, «Пришельцы» вышли на родине ровно два года назад и успели прокатиться на Западе как Alienoid. А пока кино добиралось до России, корейцы даже успели снять сиквел. Оценки фильм получил от западных критиков хорошие, а вот от корейских и от зрителей на IMDb — в основном 6-ки. Критиковали главным образом за дикую мешанину несочетающихся элементов — от даосизма до космической полиции, — но признавали, что получилось оригинально.

    Мужик-медведь

    Ungnami

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 1

    Когда? 13 июня 2024

    Что? Корейское «низкое» фэнтези, супергеройская комедия

    О чём? Медведи могут случайно превращаться в людей! А поскольку в Корее нет принцесс, чтобы их целовать, они людьми и остаются — зато очень сильными, быстрыми и с отменным чутьём. Так один мишка стал человеком, взял имя Вонг-нам На, служит в полиции, а в свободное время — снимает про свою крутизну ролики на YouTube. Но оказывается, что опасный вожак бандитов — его точная копия и тоже бывший медведь! Теперь Вонгу нужно внедриться в банду, выдавая себя за этого злодея.

    Трейлер

    Чего ждать? Кажется невероятным, но корейцы умудрились скрестить «Джентльменов удачи» с «Обыкновенным чудом». Судя по трейлеру, получилось смешно, но на любителя: «Мужик-медведь» — из тех комедий, в которых актёры громко орут, кривляются и больно падают, чтобы сделать смешнее. Но по крайней мере, шуток ниже пояса нет. На Западе фильм не выходил и критиками не замечен, а оценки на сайтах о кино у него сильно разнятся — от приличных до ниже среднего.

    Резервная копия

    Bod obnovy

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 8

    Когда? 27 июня 2024

    Что? Чешский киберпанк-детектив

    О чём? 2041 год, преступность настолько разбушевалась, что пришлось придумать технологию воскрешения убитых. Надо только делать бэкап своего мозга раз в двое суток. Новинку ненавидят радикалы, они устраивают теракты и убивают создателя технологии — и оказывается, что он-то себе копий не делал… Полицейская Эмма Тройчиновская пытается разобраться в этом деле.

    Трейлер

    Чего ждать? Сюжет не самый оригинальный — с ходу вспоминаются «Шестой день», «Суррогаты» и «Видоизменённый углерод», а в широком смысле — любой фильм о будущем, изменённом одним допущением, вроде «Особого мнения». Но оценки у фильма очень неплохие, критики хвалят футуристическую эстетику, хоть и отмечают, что сюжет собран из идей, уже обыгранных в другой фантастике десятки раз. Обычно в таких историях всё кончается выводом, что играть в богов плохо и технология не нужна, — будем надеяться, хотя бы это чехи копировать не стали.

    Голос из космоса

    Wow! Nachricht aus dem All

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 2

    Когда? 12 июня 2024

    Что? Детская научная фантастика из Германии

    О чём? Девочка Билли и мальчик Дино поймали сигнал инопланетян. Взрослые им не верят, так что дети сами отправляются навстречу контакту: «зайцами» пролезают в ракету, а оказавшись на орбитальной станции, угоняют звездолёт.

    Трейлер

    Чего ждать? Давненько в большом кино не было чего-то вроде «Полёта навигатора» или хотя бы «Земли будущего» — детского кино, но не сказочного, а чисто научно-фантастического. Такие фильмы, как «Голос из космоса» (кстати, в оригинале название задорнее — «Ого! Сообщение из космоса!»), должны заинтересовать малышей звёздами и техникой, за что ему уже выдали премию в Германии. Правда, судя по средним оценкам на киносайтах, некоторые взрослые на нём заскучали.

    Ты просто космос

    If You Were the Last

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 10

    Когда? 11 июня 2024

    Что? Научно-фантастическая романтическая комедия

    О чём? Двое астронавтов, мужчина и женщина, из-за аварии не могут вернуться на Землю и обречены до самой смерти летать в космосе. Их вряд ли спасут, но условия корабля позволяют им прожить ещё очень долго в комфорте… и наедине друг с другом. Так что же: они будут или нет? Или лучше оставаться просто друзьями до конца жизни?

    Трейлер

    Чего ждать? Этот фильм сняли для стриминга Peacock, но у нас он выйдет в кинотеатрах. Судя по трейлеру, получилась легкомысленная история о флирте и дружбе. Никакого драматизма, как в «Пассажирах» с похожим сюжетом. Просто двое чудиков в исполнении Энтони Маки (Сокол из Marvel, совсем не похожий тут на супергероя) и Зои Чао дурачатся, смотрят фильмы, танцуют, играют в настолки и вообще весело проводят время, доказывая, что дружба и любовь не так уж отличаются.

    Три богатыря. Ни дня без подвига

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 3

    Когда? 20 июня 2024

    Что? Сказочное юмористическое фэнтези, часть серии «Три богатыря»

    О чём? Три короткометражки про смешные похождения богатырей Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, а также коня Юлия и безымянного князя Киевского.

    Трейлер

    Чего ждать? Да что вы, «Богатырей» не знаете? Даже не смотря трейлер, можно ожидать смешные и немного глупые приключения и драки в пародийно-сказочном мире. «Ни дня без подвига» поставили Александра Шоха, снявшая «Пуп Земли» и «Конь на троне» — далеко не лучшие, но очень кассовые части серии, и Екатерина Салабай, известная по «Царевнам» и «Барбоскиным». На эти примеры и ориентируемся.

    Четыре души Койота

    Kojot négy lelke

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 4

    Когда? 13 июня 2024

    Что? Венгерский мультфильм по мифам американских индейцев

    О чём? Чиновники и дельцы собираются разорить священные земли индейцев. Их шаман рассказывает легенду о зарождении племени, которое, по поверьям, породил койот, о приключениях и злоключениях первых людей и об истории своей земли.

    Трейлер

    Чего ждать? Этот рисованный мультфильм заставляет вспомнить другое творение венгерской анимации: «Сын белой лошади». «Четыре души койота» не настолько дерзкие и авангардные, но они, судя по трейлеру, тоже пронизаны духом истинной, нефильтрованной мифологии и тоже выглядят совсем не как типичный современный «мультик». Любителям необычной анимации стоит обратить внимание.

    Последний дракон

    Dragonkeeper

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 9

    Когда? 6 июня 2024

    Что? Восточное фэнтези, мультфильм

    О чём? В сказочном древнем Китае злой правитель держит драконов взаперти в подземелье. Однажды к ним попадает девочка-служанка… и оказывается избранной, которая поможет вылупиться последнему драконьему яйцу.

    Трейлер

    Чего ждать? Испанско-китайский (!) совместный проект. Трейлер сулит традиционный «Dreamworks для бедных» — не Pixar, потому что 3D-графика изображает не игрушки или машинки, а сказочных людей и животных. Впрочем, для своего бюджета мультфильм выглядит прилично и энергично. Этим отчасти компенсируется клишированный сюжет, который удивит разве что самых маленьких.

    А также: ужасы из разных стран!

    Как обычно, прокатчики закупают массу независимых или азиатских хорроров и нередко переименовывают их, чтобы продать зрителю как продолжения известных серий. Перечислим кратко те, что должны выйти в июне.

    Какие фильмы смотреть в июне 2024 в кино? Азиатские и европейские! 13

    Полночь с дьяволом (Late Night with the Devil) — австралийский хоррор про спиритический сеанс на ТВ с Давидом Дастмалчяном в главной роли. Единственный в списке без фокусов с названием.

    Астрал. Ночь в могиле (Siksa Kubur) — индонезийский хоррор про загробные мучения грешников. Никакой связи с серией Insidious, известной у нас как «Астрал».

    Проклятие «Зов могилы» (Pamyo) — корейский хоррор про то, что не надо грабить могилы предков.

    Дом с прислугой. Проклятие госпожи (Cô Hâu Gái) — вьетнамский хоррор аж 2016 года про молодую служанку в проклятом особняке. Под похожим названием в России выходили ещё два не связанных ни с ним, ни друг с другом фильма, The Maid и Sleeping Beauties, которые их прокатчик выдавал за дилогию (и оба сняты позже вьетнамского).

    Опасные воды (The Last Breath) — американский триллер про подводное плавание и злобных акул.

    Челюсти. Кровавый риф (Something in the Water ) — ещё один американский триллер про акул. Никакой связи с серией «Челюсти», не считая заимствования идеи.

    Синистер. Пожиратель душ (Le mangeur d’âmes) — французский хоррор, напоминающий по сюжету «Оно»: демон-пожиратель душ в провинции похищает детей. Никакой связи с фильмом «Синистер».

    Заклятье. Шёпот ведьм — российский хоррор-триллер, похожий по сюжету на «Женщину в чёрном»: сыщик расследует странные смерти детей в деревне. Серия Conjuring («Заклятие») тут, конечно, ни при чём.

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