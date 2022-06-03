Какие фильмы смотреть в кино в июне 2022? Сказки для детей, ужасы про мужчин

В российской киноиндустрии всё перемешалось. Одни залы уже закрываются, другим на спасение приходят несколько оставшихся релизов и перевыпусков, а в остальных владельцы крутят пиратские фильмы под названиями вроде «Синего ежа» и сериалы. Мы традиционно продолжаем следить за тем, что происходит с фантастическим кино. Первая часть дайджеста посвящена именно новинкам и «старинкам». Если хотите поддержать кинотеатры, на выбор есть несколько семейных сказок или сплошь триллеры (один даже от Люка Бессона!). А ещё в прокат вернулись советские мультфильмы, включая «Тайну третьей планеты»!

Новинки

Волк

Wolf

Когда? 2 июня.

Что? Детективный триллер.

О чём? О парне-вервольфе Джейкобе, который мечтает избавиться от проклятия. С этой целью он добровольно ложится в клинику, специализирующуюся на возвращении оборотней к нормальной жизни. Лечение оказывается несколько более жёстким, чем ожидалось. К счастью, Джейкоб не одинок: его новая подруга (в звериной версии дикая кошка неназванного вида), много лет прожившая в лечебнице, помогает ему принять свою тёмную сторону и подстрекает к побегу. Вот только возможно ли таким, как эти двое, вырваться из-под надзора «добрых докторов» и найти место в мире?

Чего ждать? С первого взгляда «Волк» кажется любопытной и потенциально хорошей драмой о, простите за каламбур, оборотной стороне жизни оборотней. Но рейтинги говорят о другом. Впервые выйдя на мировые экраны ещё в сентябре 2021-го, фильм заслужил низкие оценки заграничной публики (5.7 на IMDb). На Metacritic и того хуже — 52 балла от прессы и аж 2,5 балла от зрителей.

Думается, виной тому неопытность автора: это лишь второй полнометражный фильм постановщицы Натали Бьянчери, снятый, кроме того, по её же сценарию. Лили-Роуз Депп, дочь сами знаете кого, тоже сама по себе не гарантия качества: пока единственный однозначно успешный фильм с её участием — нетфликсовский «Король».

Вскоре российские зрители смогут вынести самостоятельное суждение. «Волк» может показать себя как деланым псевдоартхаусом, так и достойной, просто нишевой вещью.

Школа волшебства

La Befana vien di notte: Le origini

Когда? 23 июня.

Что? Итальянское сказочное фэнтези.

О чём? О простой девочке из XVIII века Паоле, которая даже не догадывается о своём магическом даре. Но однажды она случайно переходит дорогу озлобленному на весь мир — и на ведьм в особенности — барону. Гореть бы ей на костре, но на помощь приходит добрая Долорес, которая берётся обучить Паолу нелёгкому колдовскому делу.

Чего ждать? Доброго семейного фэнтези в духе «Самой плохой ведьмы». Красочная картинка, невысокий возрастной рейтинг и удачный кастинг (колдунья — Моника Беллуччи всё-таки!) тому способствуют. Фильм вряд ли будут показывать на каждом углу, но шанс ему дать стоит: много вы видели итальянских ведьм в таком воплощении?

Род мужской

Men

Когда? 23 июня.

Что? Мистический триллер.

О чём? О коварстве то ли доппельгангеров, то ли дурных воспоминаний. После, казалось бы, беспричинного самоубийства мужа Харпер Марлоу (Джесси Бакли, известная по головокружительному триллеру «Думаю, как всё закончить») решает успокоить нервы в британской глубинке. Но не тут-то было: в деревушке женщину начинают преследовать несколько мужчин, абсолютно одинаковых на лицо, и явно не с целью пригласить в ресторанчик. Вскоре вдова начинает догадываться, что местная хтонь как-то связана с кончиной её супруга.

Чего ждать? Хочется надеяться, что крепкой и качественной мистики, пусть и построенной на не самой оригинальной завязке. Поставил фильм Алекс Гарленд, режиссёр «Аннигиляции», «Из машины» и сериала «Программисты», а также сценарист «Не отпускай меня» и «28 дней спустя» — картин не самых простых и уж точно далёких от спинномозговых боевиков и слэшеров. Исполнительница главной роли Джесси Бакли, отметившаяся, помимо прочего, в уже упомянутом «Думаю, как всё закончить» и сериале «Чернобыль» от HBO, также сумела доказать, что на первый попавшийся сценарий не набрасывается. Хороших триллеров, тем более не голливудских (кино британского производства), в наших краях немного, так что очень ждём.

Проклятие Артура

Arthur, Malédiction

Когда? 29 июня.

Что? Триллер во вселенной минипутов.

О чём? Восемнадцатилетний Алекс — давний фанат саги об Артуре и волшебных минипутах из подземного мира. Однажды летом вместе с друзьями парень приезжает посмотреть на заброшенный дом, где снимались любимые фильмы. Экскурсия, увы, оборачивается кошмаром наяву.

Чего ждать? Примечательный факт: хотя режиссёр ужастика — малоизвестный швейцарец Бартелеми Гроссманн, продюсером и сценаристом выступает всё тот же Люк Бессон, выпустивший оригинальные мультфильмы. Второй сценарист — Селин Гарсия, также написавшая сценарии трёх предыдущих частей цикла. С учётом сохранения основного состава из «Проклятия Артура» с равной вероятностью может выйти как чернушная пародия, так и стоящий хоррор, ещё более жуткий из-за игры на безобидной с виду теме. Кажется, французов одолела постковидная депрессия, и они разочаровались в сказках. По крайней мере, в добрых.

Кощей. Похититель невест

Когда? 9 июня.

Что? Фэнтезийный мультфильм.

О чём? О злоключениях доброго, но одинокого Кощея. На самом деле он не плохой — просто не может найти невесту. Русские красавицы раз за разом отказывают, не желая связываться с «нечистью». Остаётся одна богатырша Варвара, давно разочаровавшаяся в женихах, ведь те мечтают не о самой девушке, а о богатом приданом. Такую попробуй завоюй…

Чего ждать? Судя по трейлеру, заявленному сюжету и не очень удачным прошлым опытам режиссёра — простенькой деконструкции о невозможной любви нечисти и эмансипированной барышни (теперь и по мотивам русских сказок!). Забавные летучие мыши и весёлая Баба-яга прилагаются.

Творцы снов

Drømmebyggerne

Когда? 23 июня.

Что? Семейный фэнтезийный мультфильм.

О чём? У маленькой Нины непростой период: в их с отцом дом переезжает мачеха, вполне приятная женщина, и её дочь — наглая, эгоистичная девчонка, помешанная на соцсетях и популярности. Кажется, она вскоре совсем сживёт приёмную сестру со свету — даже её хомячка невзлюбила и планирует избавиться от несчастной зверушки.

Всё было бы совсем худо, не получи Нина способность проникать в закулисье сновидений и оттуда влиять на мысли людей.

Чего ждать? Незатейливой истории о семейных ценностях с анимацией и юмором среднего качества. Создатели мультфильма — датская студия First Lady Film — ничем особенным не прославились, да и произведений с подобной моралью пруд пруди (даже в этом дайджесте). Впрочем, для совсем детской аудитории — почему бы нет?

Коати. Легенда джунглей

Koati

Когда: 1 июня.

Что? Приключенческий мультфильм.

О чём? Зверёк коати, он же носуха, коренной обитатель Латинской Америки, вместе с пушистыми, крылатыми и чешуйчатыми товарищами пускается в весёлое и немного опасное путешествие, чтобы спасти родные джунгли.

Чего ждать? Мультик от совершенно не известных в наших краях создателей может оказаться и набором плоских гэгов, и приемлемым фильмом с необычным колоритом. Мексиканская анимация, как и герои «Коати», — редкий зверь в отечественном прокате, от которого непонятно, чего ожидать. Пожалуй, зрителям, желающим выгулять детей или развлечься самим, всё же стоит попробовать приручить его. Сюжету не порадуемся, так хоть на экзотических зверюшек посмотрим.

Перевыпуск

Советские мультфильмы выпускать будут в восстановленных версиях. Как пишут в пресс-релизах, специалисты «Союзмультфильма» проделали большую работу по устранению дефектов и погрешностей изображения, чтобы картины были максимально приближены к оригинальному качеству.

Приключения Буратино

Когда? 1 июня.

Что? Классический советский мультфильм.

О чём? Краснодеревщик Джузеппе и бедняк-шарманщик Карло с горя вырезают из полена антропоморфную фигурку, неожиданно обретающую душу. Ожив, мальчишка первым делом бьёт в доме посуду, вступает в битву с крысой и доходит до организации восстания против диктатора-кукольника Карабаса.

Мультипликационная версия «Буратино» 1959 года менее популярна, чем более поздний игровой мюзикл, но уж точно ближе к оригинальной сказке Алексея Толстого (1939) и лишена постмодернистского флёра, который не всем по вкусу.

Ученик чудовища

Bakemono no ko

Когда? 2 июня.

Что? Роман взросления в виде фэнтезийного аниме.

О чём? Сирота Рэн сбегает от опекунов и готовится в одиночку выживать в Токио, но оказывается в параллельном мире антропоморфных полузверей и находит там медведеподобного сэнсэя.

Этот фильм, получивший приз Японской киноакадемии, впервые вышел на экраны семь лет тому назад, но до сих пор заслуженно пользуется популярностью в кругу ценителей. Одновременно ироничный и сентиментальный, он далёк от типичного «мальчишеского» аниме (где больше машут ногами, чем думают), пусть его сюжет и строится вокруг боевых искусств.

Ветер крепчает

Kaze tachinu

Когда? 15 июня.

Что? Антимилитаристская и страшно трогательная драма.

О чём? Накануне Первой мировой войны молодой Дзиро Хорикоси лелеет мечту стать пилотом. Увы, не суждено: парень близорук. Однако явление во сне кумира, изобретателя Джованни Капрони, убеждает героя, что быть пилотом хорошо, а авиаконструктором — лучше. Дзиро не жалеет сил для достижения новой цели. Создавать прекрасные летающие машины, убеждён он, — ни с чем не сравнимое счастье, вне зависимости от того, как люди будут использовать их. Или всё-таки нет?..

Признанный шедевр позднего Миядзаки — с необходимым минимумом фэнтези, неоднозначным посылом и (по мнению некоторых, чересчур) меланхоличным сюжетом.

К слову, Дзиро Хорикоси — реально существовавший японский авиаконструктор, разработавший немало военных самолётов. Миядзаки рассказывал, что однажды узнал о том, что Хорикоси говорил: «Я просто хотел создать что-нибудь прекрасное». Так родилась идея драмы о своеобразном художнике, чьи творения использовались как орудия смерти.

Тайна третьей планеты

Когда? 16 июня.

Что? Классическая советская космоопера.

О чём? В конце XXII века Алиса Селезнёва, её отец-учёный и капитан-пессимист Зелёный отправляются за новыми обитателями Галактического зоопарка. Но мирная экспедиция постепенно перерастает в погоню за преступниками и спасательную миссию.

Обожаемый всеми мультфильм с немного сюрреалистичным видеорядом, всевозможными инопланетными чудиками, растасканными на цитаты шутками и конечно, бесподобной птицей Говоруном, который отличается умом и сообразительностью. Если что-то и стоит перевыпускать в кинотеатрах, так это подобную классику. К тому же совсем недавно композитор Александр Зацепин перезаписал саундтрек к мультфильму.

Чиполлино

Когда? 9 июня.

Что? Нравоучительный сказочный мультфильм.

О чём? О социальном неравенстве в мире живого урожая. Однажды юный луковка Чиполлино на свою беду наступает на ногу принцу Лимону. Страшное оскорбление грозит Чиполлино лишением свободы. Чтобы спасти сына, отец мальчика берёт вину на себя и попадает в тюрьму, где томятся такие же, по сути невиновные бедолаги. Но Чиполлино не запугать: он не просто освободит отца, а устроит революцию во благо честных граждан.

Добрая, проверенная временем история рассказывает о вреде жадности и высокомерия. Анимация успела порядком устареть, но оттого только прибавила в обаянии.