Какие фильмы смотреть в мае 2024 онлайн и за границей? Конец света наступает!

Май 2024 года будет в западном кино великой битвой постапокалипсиса. В схватке за зрителя сойдутся две знаменитые франшизы о мире после конца света: «Безумный Макс» и «Планета обезьян», а поддержит тему инди-комедия. Бензак пылает, аква-кола кипит, конги на деревьях, а какой-то чудик снимает последний фильм во Вселенной. Ну и ещё эпические противостояния — Дженнифер Лопес против роботов, Дэдпул против пылающего маршмеллоу с глазами, а кот против лазаньи. В остальном месяц тихий: никто не смеет тягаться в прокате с высокооктановой «Фуриосой». Ещё в этом месяце выходит крышесносный индийский фильм «Калки 2898» — но он и до нашей страны скоро доберётся, так что расскажем о нём к российской премьере.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Furiosa: A Mad Max Saga

Когда? 15 мая 2024 в США

Что? Постапокалиптический боевик. Приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

О чём? О юности и становлении Фуриосы, будущей неукротимой военачальницы, а пока что просто девушки-рабыни. Да, согласно фильму, её прямо с детства звали Яростная. Она выросла в Зелёных Землях клана Тысячи Матерей, откуда её похитил клан байкеров под предводительством Дементуса (в исполнении Криса Хемсворта). А Дементус соперничает за власть над Пустошью с Несмертным Джо, атаманом Цитадели.

Чего ждать? «Дорога ярости» — один из главных фильмов 2010-х, даже более важный для массовой культуры, чем оригинальная трилогия про Макса. На его фоне «Фуриоса», скорее всего, обречена проиграть сравнение. Хоть её и снял тот же режиссёр, а трейлеры также дышат безумием Пустоши, она уже не кажется такой новой и осязаемой. Хрупкая Аня Тейлор-Джой в роли молодой и неопытной Фуриосы не сможет быть такой крутой, как брутальная Шарлиз Терон. А мир «Макса» вызывает всё больше вопросов: если он уже много десятилетий постапокалиптический, то в каком таком оазисе мистер Рокатански служил в полиции? Или он где-то между фильмами завалился в криокамеру на век-другой?

Но если Джордж Миллер подарит ещё пару часов адреналинового угара в ржавом мире Пустоши, пропахшем горячим песком, бензаком, аква-колой и чибургерами из Вальхаллы, — большего нам и не надо. «Дорогу ярости» и всё, что пошло от неё, можно воспринимать как отдельную вселенную со своими законами. И в неё хочется вернуться, хочется ворваться с дикими криками.

Планета обезьян: Новое царство

The Kingdom of the Planet of the Apes

Когда? 8 мая 2024 в США

Что? Постапокалипсис. Продолжение серии «Планета обезьян»

О чём? Прошло более 300 лет с тех пор, как вирус выкосил человечество, а обезьяны мутировали, став разумными. Остатки людей деградировали до уровня дикарей и потеряли речь, а обезьяны развились в новую цивилизацию, основанную на заветах мудрого шимпанзе Цезаря. Вот только любое учение можно вывернуть наизнанку, что и делает новый вождь Проксимус Цезарь: он оправдывает заветами великого предка свои завоевания и порабощение людей, для которых использует древние людские технологии. Молодой шимпанзе Ной и людская девушка Нова (не та, что в «Войне», а названная в её честь) ищут, как примирить свои народы.

Чего ждать? Наша вера в «Планету обезьян» зиждется на успешной Трилогии Цезаря с Энди Серкисом, особенно на двух картинах Мэтта Ривза. Но «Царство» — фильм новой эпохи и о новой эпохе. Ривз ушёл снимать «Бэтменов», Серкис если и появится, то в каком-нибудь секретном камео (всё равно за графическими мордами мы вряд ли его узнаем). Ушли и сценаристы — Сильвер, Джаффа и Бомбак упомянуты лишь как создатели персонажей, рядом с автором изначальной книги Пьером Булем. На их месте — сценарист «Хроник Сары Коннор» и сиквелов «Аватара».

Новый режиссёр — Уэс Болл (если что, Уве Боллу даже не однофамилец — они Ball и Boll). Он известен по другому постапокалипсису — трилогии «Бегущий в лабиринте», недурной подростковой антиутопии, но далеко не уровня Трилогии Цезаря. Так что «Новое царство» станет для Уэса проверкой, готов ли он к более серьёзным проектам. А заодно покажет, сохранился ли ещё интерес к «Планете обезьян».

Атлас

Atlas

Когда? 24 мая 2024 на Netflix

Что? Фантастический боевик

О чём? Атлас Шепард — разрабатывающая роботов в будущем дата-аналитик, которая категорически не доверяет ИИ: дурной опыт научил. Теперь ей предстоит поймать беглого робота на обледенелой планете, куда она упала в боевом шагоходе. А шагоходом управляет упрямый и острый на язык ИИ по имени Смит, без которого ей никак не справиться.

Чего ждать? «Атлас» снял Брэд Пейтон, крепкий ремесленник и любимый режиссёр голливудских актёров с большим эго. Пейтон поставил три фильма с Дуэйном Джонсоном, где Скала был его продюсером и фактически начальником, и четвёртый такой на подходе. В «Атласе» же звезда-продюсер — Дженнифер Лопес, которая впервые сыграла главную роль в фантастическом боевике.

По трейлеру «Атлас» выглядит очень зрелищно по меркам фильмов для стриминга — он снят ещё в эпоху, когда в Netflix не скупились на бюджеты. Экшена он сулит много, а завязка «технофоб учится ладить с роботом» годится для интересного развития. Так что, кто знает, может, Пейтон снял лучший свой фильм?

Воображаемые друзья

IF

Когда? 17 мая 2024 в США

Что? Сказочный мультфильм, городское фэнтези

О чём? Воображаемые друзья, которых придумывают себе дети, существуют на самом деле. Они живут среди людей, невидимые для них, и называют себя IF ­— Imaginary Friends. Но каждому из них нужен ребёнок, чтобы продолжать существовать, ведь только фантазия может поддерживать ВД! Правда, видеть чужих ВД могут только двое: девочка Беа и её взрослый сосед Карл. Больше некому помочь беспризорным ВД найти хозяев.

Чего ждать? Честно говоря, из множества фильмов на тему «мультяшки среди людей», порождённых «Кроликом Роджером», этот пока наименее похож на будущий хит. В роли «кролика» — комок фиолетовой шерсти, в роли «Эдди» — непривычно сдержанный Райан Рейнольдс, в котором не узнать Дэдпула. Основная идея явно заимствована из мультсериала «Фостер». Плюс обязательный набор банальностей о силе веры и воображения (но при этом предлагается донашивать старые фантазии, а не творить новые).

Но несколько забавных или, скорее, безумных сцен фильм гарантирует. Ведь в мире «ВД» дети почему-то воображают своими друзьями не храбрых героев или волшебников, а голопузый банан в повязке, куклу в виде лысого художника, танцующий подсолнух и горящую косоглазую зефирину. Даже трудно сказать, кого первым тащить к психологу — такого ребёнка или автора сценария. Кстати, сценарист и режиссёр всего этого — внезапно, Джон Красински, создатель ужастика «Тихое место», видимо, решивший вернуться к истокам.

Гарфилд

The Garfield Movie

Когда? 1 мая 2024 в США

Что? 3D-мультфильм по мотивам комиксов и мультсериала про Гарфилда

О чём? Гарфилд — рыжий кот, если кто не знал. Толстый, наглый, прожорливый, живёт у Джона Арбакла вместе с глупым псом Оди. Гарфилд пуще всего не любит вылезать из тёплой корзинки и пропускать обед. Но тут он вдруг встречает своего отца, бродячего кота Вика, и тот утаскивает его навстречу приключениям.

Чего ждать? Большие фильмы про Гарфилда всегда ругали критики — не столько за самого анимированного кота, сколько за окружавших его людей-комиков и за то, как кот (не) вписывался в живое окружение. Поэтому сделать новый фильм целиком анимированным, вернув Арбаклу облик мультяшного персонажа, — удачная идея. Озвучивает кота Крис Пратт, который в последнее время не вылезает из мультиков, а сурового Вика — сам Сэмюэл Л. Motherf*cking Джексон. В остальном же новый «Гарфилд» ничем не выделяется из кучи комедийных мультиков о говорящих животных.

Я видел свет от телевизора

I Saw the TV Glow

Когда? 3 мая 2024 в США

Что? Сюрреалистические арт-ужасы

О чём? Оуэн и Мэдди в детстве любили смотреть сериал ужасов под странным названием «Розовый непрозрачный». В нём подростки боролись с монстрами. Сериал закрыли, ребята выросли… а был ли сериал? Или всё это время они и были его героями?

Чего ждать? До широкого проката «Свет телевизора» вышел на фестивале «Санденс» и оказался именно таким фильмом, какие обожают западные критики. Стильный, странный, психологичный, ну и герои — меньшинства там всякие. По трейлеру фильм кажется чем-то средним между «Сан-Джуниперо», «Очень странными делами» и неоновым артхаусом вроде «Входа в пустоту» и «Lost River»: одноэтажная Америка, подростки, разноцветные огни вывесок, мелькают страшные рожи, и непонятно, что из этого реальность, а что глюки. Кино определённо не для всех, но если название студии A24 для вас что-то значит — обратите внимание.

Последний фильм в истории

The Last Movie Ever Made

Когда? 7 мая 2024 на Amazon и Apple TV

Что? Малобюджетная апокалиптическая комедия

О чём? Вселенную закрывают! Вся наша реальность была компьютерной симуляцией, и вот её решили отключить. А Маршалл, вот досада, так и не снял то фантастическое кино, которое начал делать в ещё колледже! У него остаётся всего 30 дней, чтобы на коленке сделать последний фильм в истории и уйти в вечность довольным собой. В этом ему помогут случайные знакомые, ничего не смыслящие в кино.

Чего ждать? Это фильм, у которого нет даже странички на «Кинопоиске», вот настолько он инди. Режиссёр Нейтан Блэквелл прежде снимал фанатские короткометражки и веб-сериалы, пародирующие «Звёздные войны» и «Звёздный путь», весь актёрский состав — из них же. Можно сказать, ребята сыграли сами себя и обыграли свой же творческий процесс. Только вселенную не отключат к премьере. Наверное.

До онлайн-кинотеатров «Последний фильм в истории» успели показать в прошлом году на фестивале в Сохо. Немногочисленные первые зрители уже наоставляли ему очень неплохие отзывы и оценки на киносайтах.