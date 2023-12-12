Какие фильмы ужасов выйдут в 2024-м: Вампиры, жучиный сок и возвращение на Тихий холм

2024 год уже на носу — чего от него ждать? Мы начинаем публикацию «Ожиданий-2024»! Начнём с ужасов, которых мы ждём в 2024-м. Фильмов ужасов, конечно! И пугаться предстоит много и разного: от готической сказки и вампирской классики до нового путешествия на Тихий Холм. Так что чертите круги из соли и готовьте успокоительное — ведь мы начинаем рассказ о самых ожидаемых ужасах!

Носферату

Когда? 25 декабря (мир).

О чём? Ремейк немого вампирского фильма 1922 года.

Чего ждём? Второй попытки обновить одну из главных экспрессионистских лент начала века — в прошлый раз на классику замахивался Вернер Херцог ещё в 1979 году. Оригинальный «Носферату» — неофициальная экранизация романа Брэма Стокера «Дракула». Вдова писателя не дала режиссёру Фридриху Мурнау разрешения на съёмки, но тот, недолго думая, превратил графа Дракулу в графа Орлока и избежал иска за нарушение авторских прав. В остальном сюжет не изменился — вампир всё так же пьёт кровь матросов на пути из Трансильвании, охотится на прекрасных дев и прячется от солнца (впрочем, неудачно).

За новую экранизацию отвечает режиссёр Роберт Эггерс («Маяк»). В кровожадного графа перевоплотится главный Пеннивайз современности Билл Скарсгард, а роли его жертв исполнят Николас Холт («Тепло наших тел») и Лили-Роуз Депп. Интересно, что местный аналог доктора Ван Хельсинга, профессора фон Франца, сыграет Уиллем Дефо, который и сам надевал личину Орлока в фильме «Тень вампира» (2000) — альтернативной истории съёмок «Носферату» с настоящими кровососами.

Тихое место: День первый

Когда? 28 июня (мир).

О чём? Приквел истории о нашествии слепых хищных инопланетян с идеальным слухом.

Чего ждём? Рассказа о первых днях вторжения. Режиссёр Майкл Сарноски («Свинья») решил не зацикливаться на проблемах семьи Эббот — в фильме не будет знакомых лиц, кроме Джимона Хонсу, человека на острове из второй части. Главную роль исполнит Лупита Нионго («Мы»). Кроме неё в проекте заявлены Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Дэнис О’Хэр («Американская история ужасов»).

Действие картины переместится в Нью-Йорк — «самый шумный город мира», переживающий внезапное нападение незрячих чудовищ. Судя по всему, камерного личного постапокалипсиса от приквела можно не ждать, а вот удастся ли ему сохранить фирменную напряжённую атмосферу при возросших масштабах происходящего — пока вопрос. В любом случае с «тихой» франшизой зрители не расстанутся ещё долго — выход заключительного фильма основной трилогии запланирован на 2025 год.

Наблюдатели

Когда? 7 июня (мир).

О чём? О девушке Мине, которая вместе с тремя незнакомцами скрывается в лесу от таинственных монстров.

Чего ждём? Режиссёрского дебюта Ишаны Шьямалан, дочери М. Найта Шьямалана («Шестое чувство»). Семейство активно продвигает будущий фильм в совместных интервью, обещая зрителям красивую готическую сказку с мрачными ирландскими пейзажами и множеством загадок. Главную роль исполнит Дакота Фаннинг («Война миров»), также в касте заявлена Джорджина Кэмпбелл («Варвары»).

Сюжетно картина основана на одноимённом романе А. М. Шайна. Машина 28-летней художницы Мины ломается на границе загадочного леса, не нанесённого ни на одну карту. Пытаясь отыскать помощь, она обнаруживает бетонный бункер, в котором прячутся трое странных людей. Они рассказывают Мине, что лес сделал их своими пленниками — каждую ночь на поверхность поднимаются некие «наблюдатели», которые жестоко расправляются с каждым, кто не успел скрыться в убежище.

Возвращение в Сайлент Хилл

Когда? В середине 2024 года.

О чём? О вдовце Джеймсе Сандерленде, который неожиданно получает письмо от своей умершей жены. Та просит его приехать в городок Сайлент Хилл, что на берегу озера Толука.

Чего ждём? Достойной экранизации одной из лучших игр 2000-х. В режиссёрское кресло вернётся Кристоф Ган — создатель первого фильма о Тихом Холме. Несмотря на противоречивые отзывы критиков и зрителей, ленту 2006 года можно назвать не самой кошмарной — и уж точно более удачной, чем беспомощное продолжение. Однако на этот раз Гану предстоит задача посложнее — перенести на экраны трагичный и глубокий сюжет Silent Hill 2.

Главную роль сыграет Джереми Ирвин («Боевой конь»), кроме него в списке актёров значится Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»). О будущем фильме создатели говорят так: «…это мифологическая история о том, как кто-то настолько сильно влюблен, что готов отправиться в ад, чтобы кого-то спасти». Звучит обнадёживающе. Впрочем, есть определённые опасения в том, что многогранностью и психологизмом первоисточника в какой-то степени пожертвуют ради экшена. Остаётся только надеяться, что искупление Джеймса в туманном мире его собственных демонов выйдет неплохим — хотя творение Team Silent заслуживает как минимум шедевра.

Первое знамение

Когда? 5 апреля (мир)

О чём? Об американке, которая отправилась работать в Ватикан и случайно раскрыла заговор, призванный помочь рождению Антихриста.

Чего ждём? Приквела фильма «Омен» 1976 года. Режиссёром выступает Аркаша Стивенсон, которая отметилась сериалом «Новый вишнёвый вкус», — проект станет первым полнометражным фильмом в её карьере. В касте заявлены Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой») и Билл Найи («Верхний свет»). На этот раз история, видимо, обойдётся без демонического ребенка с тяжёлым взглядом — создатели говорят, что лента затронет вопросы кризиса веры при столкновении со злом.

«Первое знамение» выглядит обнадёживающей попыткой возродить выдохшуюся франшизу. Разумеется, при условии, что зрители в принципе не устали от бесконечных приквелов, сиквелов и перезапусков. В последний раз «Омен» мелькал на экранах в посредственном ремейке 2006 года, который вполне заслуженно получил разгромные отзывы критиков. О сериале «Дэмиен» 2016 года и вовсе не стоит упоминать вслух — 30-летний антихрист с лицом фотомодели имеет мало общего со знаменитой хоррор-франшизой.

Битлджус 2

Когда? 6 сентября (мир)

О чём? О безумном биоэкзорцисте Битлджусе, которого семейная пара привидений нанимает, чтобы изгнать из дома живых обитателей.

Чего ждём? Слишком много всего. Судите сами: Тим Бёртон снова режиссёр, Майкл Китон — вновь Битлджус (и даже фирменный полосатый костюм на месте!), Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара — бессменные Лидия и Делия Дитц. А ещё Дженна Ортега («Уэнсдей») в роли дочери Лидии, Уиллем Дефо в роли потустороннего полицейского и камео Джонни Деппа. Только кажется, или действительно намечается нечто грандиозное?

Мысли о сиквеле посещали Бёртона ещё в 1990 году — он даже заказал сценаристу Джонатану Джемсу написать продолжение под названием «Битлджус на Гавайях». Семья Дитц должна была переехать на острова и начать строить курортный комплекс на месте древнего захоронения. Неизвестно, использовал ли нынешний сценарист фильма Сет Грэм-Смит («Мрачные тени») какие-то наработки Джемса, но хочется верить, что ему удалось правильно смешать коктейль и у фанатов сведёт олдскулы. Как там было? Битлджус! Битлджус! Битлджус!

А ещё:

Безымянный фильм ужасов от Universal (19 апреля) — очередная попытка студии возродить свою былую славу главного поставщика киношных монстров. Сюжет будет основан на ленте «Дочь Дракулы» 1936 года, а главную роль сыграет Мелисса Баррера («Крик VI»).

Новый фильм Джордана Пила (25 декабря) — очередной проект создателя «Мы» и «Прочь» снимается в обстановке строжайшей секретности. Наводить интригу Пил очень любит — о его предыдущих работах тоже ничего не было известно вплоть до выхода.

Улыбка 2 (18 октября) — первая часть истории о сверхъестественной сущности, которая заставляет людей совершать самоубийства с ухмылкой на лице, собрала более 217 миллионов долларов при бюджете в 17. Ничего удивительного, что Paramount тут же запустила в производство сиквел. Впрочем, режиссёр Паркер Финн утверждает, что продолжение даст ответы на многие загадки оригинала.

Salem’s Lot (дата не определена) — жребий новой экранизации романа Стивена Кинга выпал такой же тяжёлый, как его героям. Фильм должны были выпустить осенью 2022 года, однако затем перенесли на весну 2023-го, сославшись на «задержки в постпродакшене». Теперь премьера и вовсе отложена на неопределённый срок. Возможно, посетить городок Жребий Салема зрители смогут хотя бы в этом году.

Adrift (дата не определена) — ещё один долгострой, съёмки которого тянутся аж с 2021 года. Историю о яхте-призраке из сборника Кодзи Судзуки «Тёмные воды» взялись воплотить на экране Даррен Аронофски («Чёрный лебедь») и Джаред Лето («Морбиус»).

Thread: An Insidious Tale (дата не определена) — спин-офф франшизы «Астрал» от Джереми Слейтера («Лунный рыцарь») тоже пока не обзавёлся датой премьеры. По сюжету скорбящие родители переносятся в прошлое, чтобы предотвратить смерть своей дочери. Как водится, ничего хорошего из этого не выходит.

Чужой: Ромул от режиссёра Федерико Альвареса— возвращение к истокам франшизы после странных экспериментов Ридли Скотта. Об этом космическом хорроре мы подробнее расскажем в подборке фантастических фильмов. Следите за обновлениями!