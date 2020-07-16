Кто хочет жить вечно? Обзор «Бессмертной гвардии»

Пока в большинстве стран, важных для мирового проката, закрыты кинотеатры, основными событиями месяца остаются релизы потоковых сервисов. И одной из главных премьер июля стала «Бессмертная гвардия» от Netflix — экранизация одноимённого комикса Грега Ракки и Леандро Фернандеса, причём Ракка сам занимался адаптацией под киноформат.

The Old Guard Жанр: фантастический боевик

Режиссёр: Джина Принс-Байтвуд

Сценарий: Грег Ракка

В ролях: Шарлиз Терон, Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари

Премьера: 10 июля 2020 на Netflix

Возрастной рейтинг: R (18+)

Похоже на:

«Горец» (1986)

«Грань будущего» (2014)

«Лузеры» (2010)

На первый взгляд, в основе сюжета лежит довольно избитая тема — взвод Дунканов Маклаудов веками участвует в локальных и мировых конфликтах, отстаивая те идеалы, которые считает правильными. Но в современном мире «маклаудам» становится всё труднее скрывать своё присутствие. В конце концов на них обращает внимание директор одной из международных фармакологических корпораций — человек достаточно богатый, могущественный и беспринципный, чтобы позволить себе содержать собственную наёмничью армию.

Примеры страниц из комикса

Нашим проводником по миру бессмертных воинов становится новый рекрут — американская морская пехотинка (по сути, уже бывшая), вынужденная постигать азы бессмертия одновременно с аудиторией.

«Бессмертная гвардия» предпочитает не тратить время на знакомство с миром — как только зритель схватывает основные принципы, его с головой макают в омут здешних проблем. И хотя вопросом «Кто хочет жить вечно?» задавался ещё Фредди Меркьюри в саундтреке к первому «Горцу», «Бессмертная стража» в очередной раз подчёркивает, какой огромной проблемой становится бессмертие, когда им обладают только отдельные члены общества.

По правде говоря, я сомневаюсь, что термин «бессмертие» полностью здесь уместен. Герои фильма смертны, они умирают всякий раз, когда их убивают, они чувствуют боль и агонию, просто они отказываются оставаться на том свете и воскресают спустя считаные мгновения после гибели. Они не вечны — в какой-то момент неубиваемость отключается, и очередная рана становится фатальной, — но живут достаточно долго, чтобы в полной мере прочувствовать, что такое одиночество. Ведь все их близкие покидают этот мир гораздо раньше.

Андромаха из Скифии, главная героиня и лидер отряда бессмертных, живет уже так долго, что даже не помнит, сколько ей лет, и забыла лицо родной матери. Букер, присоединившийся к отряду во время Наполеоновских войн, напротив, мучается из-за воспоминаний. Он не может забыть, как умирал от рака его младший сын, — собственно, он помнит, как похоронил всех своих детей. Нил, новый рекрут, постепенно осознаёт, что будет жить долгие века, в то время как все её родные состарятся и умрут.

А ещё Энди, как теперь предпочитает именовать себя Андромаха, сталкивается с экзистенциальным кризисом: несмотря на то, что она тысячелетиями пытается отстаивать идеалы добра и справедливости, ей кажется, что мир с каждым годом всё быстрее катится в бездну.

К сожалению, авторам фильма не удалось полностью реализовать многообещающую тему. В конечном итоге все сводится к тому, что главным врагом бессмертных воинов, тысячелетиями защищавших человечество, оказывается продвинутая фармакологическая компания, глава которой хочет использовать генетический материал бессмертных для создания крайне дорогого лекарства от смерти. Впрочем, стоит ли корить создателей фильма? Ведь большая часть аудитории сочтёт такое развитие событий вполне логичным и согласится, что алчные промышленники и бизнесмены способны принести миру гораздо больше вреда, чем жестокие диктаторы и военные преступники.

Зрителю легко понять все проблемы и переживания персонажей благодаря выдающейся актёрской игре. Шарлиз Терон в очередной раз показывает себя звездой боевика. Она идеально подошла на роль Энди, уставшей и разочаровавшейся, но смертельно опасной предводительницы отряда. Маттиас Шонартс хорош в роли Букера, а Марван Кензари и вовсе крадет всю (ну ладно, почти всю) зрительскую симпатию монологом о любви всей своей жизни.

Не вина актёров, что сценарий даже не пытается принять во внимание то обстоятельство, что все главные герои картины родились в разное время, воспитывались в разных культурах и должны обладать разными взглядами на жизнь. Все «маклауды» изображены на экране совершенно одинаково — скажем, Букер с тем же успехом мог родиться не в дореволюционной Франции, а в викторианской Англии или допетровской России.

Зато съёмочной группе однозначно удались батальные сцены. И речь не только о том, насколько зрелищно и динамично выглядят все без исключения драки и перестрелки, а о том, насколько тонко продумана хореография боев. Энди, Джо, Ники и Букер столько сражаются вместе, что уже давно превратились в четыре детали идеально настроенного механизма, а их привычка совмещать в бою современное вооружение с холодным оружием своей родной эпохи пикантно дополняет образы персонажей.

Ещё одна оригинальная находка — съёмка на ручную камеру, благодаря чему всё происходящее выглядит очень настоящим. Правда, блёклая реалистичная картинка кажется неоправданным отходом от первоисточника с его ярким и оригинальным визуальным стилем.

Признать «Бессмертную гвардию» стопроцентным успехом мешает и ещё несколько недостатков. Хотя создатели картины стремились избежать ненужной экспозиции, фильм все равно кажется чересчур затянутым, а в отдельных сценах темп повествования и вовсе падает до нуля. Хронометраж «Гвардии» можно было без потерь сократить минимум на полчаса, и получилось бы только лучше.

Вызывают вопросы и отдельные поступки персонажей. Понятно, что долгая жизнь вносит свои коррективы в представления о морали, добре и зле, и все же некоторые герои для почти бессмертных воинов выглядят чересчур переменчивыми.

Но главный минус картины — слишком уж откровенный расчёт на продолжение. Во время просмотра кажется, будто авторы фильма были настолько уверены в том, что «Бессмертная гвардия» станет франшизой, что намеренно придержали ответы на часть вопросов до сиквела. Вскоре после премьеры создатели признались, что так и было.