Кто сыграет Сноу в приквеле «Голодных игр»? 7 наших кандидатов

Уже скоро на русском языке выйдет роман Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквел «Голодных игр», который расскажет о юности Кориолана Сноу, коварного президента Панема и главного злодея оригинальной трилогии. Естественно, после успеха фильмов о Сойке-пересмешнице экранизация не заставила себя долго ждать: Lionsgate уже объявила о начале работы над картиной, режиссёром которой выступит Фрэнсис Лоуренс. Об актёрском составе пока ничего не известно, но в ожидании новостей мы решили пофантазировать, кто мог бы сыграть восемнадцатилетнего Сноу на заре его тиранической карьеры.

В «Голодных играх» роль президента Сноу блестяще исполнил Дональд Сазерленд, которого в 2018 году удостоили почётной премии «Оскар» — за выдающиеся заслуги в кинематографе на протяжении всей карьеры. Актёру удалось не только достойно воплотить книжный образ, но и углубить его: Сноу Сазерленда вышел харизматичным и по-своему располагающим к себе. С молодым Кориоланом всё ещё сложнее: в начале книги перед нами просто умный и амбициозный юноша, который хочет вырваться из нищеты и достичь высокого положения (чего, в общем-то, вполне заслуживает). Он интеллектуал с задатками блестящего политика, легко очаровывающий людей. Он способен на любовь и дружбу, он вызывает симпатию и сочувствие, но по мере приближения к финалу всё увереннее идёт по своей личной дороге в ад. В общем, не самая простая задачка для актёра.

В приквеле его описывают как невысокого белокожего юношу со светлыми кудрями, атлетически сложенного и с отличной осанкой. Из «Голодных игр» известно, что у него «змеиные глаза»; учитывая, что пожилой Сноу взирает на зрителей с экрана холодными голубыми глазами, логично, что молодой герой тоже должен быть светлоглазым. Исходя из этого, наиболее подходящими кандидатами кажутся…

Лукас Хеджес

В двадцать три года Хеджес легко сойдёт за восемнадцатилетнего. Он успел несколько раз поработать с Уэсом Андерсоном, сыграть в оскароносных фильмах «Манчестер у моря» и «Три билборда на границе Миссури», номинироваться на «Оскар» и «Золотой глобус». Он примерял самые разные образы: от хорошего парня в «Манчестере» до плохиша в «Королевстве полной луны» и актёра с алкогольной зависимостью в «Хорошем мальчике». С таким багажом роль Сноу ему точно по плечу, а его портретное сходство с молодым Дональдом Сазерлендом заметить нетрудно.

Билл Скарсгард

Не самый очевидный выбор, учитывая, что актёр скоро отпразднует тридцатилетний юбилей. Однако на свой возраст Скарсгард никак не выглядит, а с его солидным портфолио достойно отыграть милого юношу с червоточинкой не составит труда. Вживаться в шкуру злодея (пусть и будущего) актёру будет не впервой: в роли Пеннивайза он пугал даже коллег по съёмочной площадке. Билл умеет быть и обаятельным, и зловещим, и сверлить собеседника пронзительным взглядом светлых глаз. Просто посмотрите на фото: чем не «змеиный взгляд» Сноу, который так часто описывала Коллинз?

Эйса Баттерфилд

Мы привыкли видеть его брюнетом, однако не так давно восходящая британская звезда сменила цвет волос — и очень кстати. Правда, Баттерфилда с его ростом за метр восемьдесят не назовёшь «невысоким», но Дональд Сазерленд, в конце концов, и вовсе перемахнул за метр девяносто.

После сериала «Половое воспитание» Баттерфилд у всех на слуху; он демонстрировал завидное актёрское мастерство с детства, а уже в четырнадцать лет поработал с Мартином Скорсезе над картиной «Хранитель времени». Посмотрев «Игру Эндера», можно убедиться, что роли гениальных юнцов Баттерфилду к лицу. К тому же там в его глазах порой проскальзывает такое выражение, что увидеть в этом мальчике будущего тирана — проще простого. В конце концов, Эндер стёр в порошок целую планету. Президенту Сноу и в зрелом возрасте такие масштабы разрушений не снились.

Тай Шеридан

Он наверняка знаком вам по роли Парсифаля в «Первому игроку приготовиться» или юного Циклопа из «Люди Икс: Апокалипсис». В кино Шеридан дебютировал в 2011 году, сыграв в картине Терренса Малика «Древо жизни» вместе с Брэдом Питтом, Шоном Пенном и Джессикой Честейн. В 2013-м за роль в фильме «Джо» его удостоили премии Марчелло Мастрояни на Венецианском кинофестивале (статуэтку вручают лучшему молодому актёру или актрисе). В образе Сноу Шеридан смотрелся бы как минимум достойно, а эта роль могла бы стать новым витком его карьеры, что после провала «Тёмного Феникса» было бы кстати.

Тимоти Шаламе

В двадцать четыре Шаламе выглядит сущим мальчишкой, но это обманчивое впечатление. Он успел поработать с Вуди Алленом, сняться в оскароносных «Маленьких женщинах» и скандальной романтической мелодраме «Назови меня своим именем». В ближайшее время мы увидим его в «Дюне» Дени Вильнёва, и вообще актёр сейчас нарасхват. Правда, ему для роли придётся осветлить волосы и примерить цветные линзы, но кого это останавливало? Зато шарма, которым природа щедро одарила Кориолана Сноу, ему не занимать.

Джейкоб Хопкинс

Если присмотреться к менее известным, но не менее достойным кандидатам, Джейкоб Хопкинс выглядит идеальным выбором. Во-первых, внешне он — точное попадание в образ, описанный Коллинз. Во-вторых, на данный момент ему действительно восемнадцать лет. В-третьих, совсем юным Хопкинс продемонстрировал недюжинный талант, исполнив в сериале «Настоящая кровь» роль Александра Дрю: столетнего вампира, которого обратили, когда ему было девять, из-за чего он навсегда остался ребёнком. Если уж актёр на заре карьеры достойно воплотил образ коварного интригана с ангельским детским личиком, то роль молодого Сноу будто создана для него.

Лукас Тилл

Как и Биллу Скарсгарду, Тиллу сейчас двадцать девять, но это не мешает ему убедительно изображать двадцатилетнего юнца в сериале «Новый агент Макгайвер». На большом экране его можно было увидеть в «Людях Икс» вместе с Таем Шериданом: Лукас Тилл сыграл старшего брата Циклопа, мутанта Хавока. Конечно, пока его основное амплуа — роли славных парней, «своих в доску», однако в картине «Волки» Тиллу приходилось отыгрывать мальчишку, в котором пробуждается жажда крови. Вполне возможно, что он способен на большее, да и смотреть на златовласого симпатягу Тилла в роли Кориолана будет как минимум чертовски приятно.

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Мы, естественно, не директора по кастингу, и наши предположения — исключительно тычки пальцем в небо. Вполне возможно, на роль Кориолана Сноу в итоге возьмут кого-то менее очевидного. А то и вовсе откроют новую звезду, выбрав актёра, сейчас попросту неизвестного публике. Так что предлагайте свои кандидатуры в комментариях: чем больше догадок, тем выше шанс, что одна из них в итоге окажется верной!

Кого лучше всего подходит на роль молодого Сноу в приквеле «Голодных игр»? Лукас Хеджес

Билл Скарсгард

Эйса Баттерфилд

Тай Шеридан

Тимоти Шаламе

Джейкоб Хопкинс

Лукас Тилл

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