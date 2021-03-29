«Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм

В славном городе Санкт-Петербурге несёт свою службу майор полиции Игорь Гром — честный, целеустремлённый, пренебрегающий правилами — и чертовски эффективный в борьбе с преступностью. Однако иногда система сбоит, и отъявленные негодяи выходят сухими из воды. И вот в Петербурге объявляется вигилант в плаще и маске, безжалостно выжигающий таких людей очистительным пламенем, — Чумной Доктор. Идеалист Гром решает поймать этого вершителя самосуда, вот только это дело явно самое трудное во всей его карьере…

Жанр: кинокомикс

Режиссёр: Олег Трофим

В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков

Премьера: 1 апреля 2021

Возрастной рейтинг: 12+

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Помните, несколько лет назад Сарик Андреасян решил сделать российский кинокомикс — со смыслом, спецэффектами и культурным кодом, но без бумажного первоисточника? Итогом его бездарной работы стала омерзительно безвкусная клюква «Защитники», отлично подходящая для сатирических кинообзоров. Но повисшие в воздухе обещания обрели реальное воплощение, когда за камеру встали действительно горящие своим делом профессионалы, а в основу сценария лёг пусть и не лучший, но всё-таки реальный российский комикс.

«Чумной Доктор» — это чистейший кинокомикс от клюва маски до кончика плаща, который не просто осознаёт свою природу, но смакует её в каждом кадре, на каждой странице сценария. Местный Петербург имеет куда больше общего не с культурной столицей России, а с Готэмом. Это город гротеска и контрастов, где полиция заседает в огромном, как вокзал, историческом здании, из окон роскошных небоскрёбов видно огромную свалку в черте города, а вооруженных грабителей банка не может остановить вся королевская рать — но успешно ловит бравый герой-одиночка. Здесь маньяк может в прямом эфире прожарить жертву до хрустящей корочки и благополучно ускользнуть, смерть персонажей отменяется через минуту экранного времени, а пафосные диалоги сменяются шуточками про шаверму — и всё это выглядит не просто органично, а прямо-таки стильно.

Фильм наполнен отсылками самых разных уровней — есть пасхалки для знатоков комиксов Bubble, DC и Marvel, для ценителей отечественных кино и сериалов, и для гиков в принципе. Причём встроены они органично — не просто чтобы были, а строго на своих сюжетно обоснованных местах. Игорь Гром вспоминает в разговорах прошлые дела, о которых можно почитать в старых выпусках, один из персонажей целенаправленно косплеит Лекса Лютора из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а монтаж делает такую потрясающе красивую нарезку процесса выбивания показаний из различных преступников, что где-то от зависти плачет один Гай Ричи.

Визуальный ряд «Майора Грома» прекрасен: видно, как съёмочная группа играет с камерой, стараясь сделать каждый кадр максимально стильным и интересным, а при случае не ленится напомнить, что мы смотрим именно кинокомикс. Хорошо поработали и реквизиторы, и специалисты по спецэффектам, и колористы — фильм выглядит дорогим голливудским проектом. И одновременно — 100%-ным отечественным продуктом.

Тот самый культурный код, которого мы не дождались от Андреасяна, в «Громе» считывается постоянно. Маски грабителей из сцены погони, обстановка квартиры Игоря Грома, сверхценность шавермы, саундтрек (гремучая смесь современных произведений, песен из советских мультфильмов и каверов на классику русского рока), подспудная нелюбовь ко всему московскому — каждая деталь здешнего «Готэмбурга» ассоциируется с чем-то родным и понятным. Воплощением этого подхода стал и сам майор Гром.

В ранних комиксах, в эпоху арки про Чумного Доктора, Гром был персонажем плоским и не слишком-то симпатичным. Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского — приятный во всех отношениях герой, не без слабостей и тараканов, но оттого живой и настоящий. Уж не знаю, насколько осознанно, но его сделали максимально понятным и архетипичным для поколения 2000-х — в его голосе постоянно сквозят интонации Данилы Багрова, а его честность и готовность встать между злом и родным городом уходит корнями не столько в западные комиксы, сколько в «Улицы разбитых фонарей», а там уж и в былины. Образ героя-полицейского, который видит всю окружающую его грязь и проблемы, но не опускает руки и не скатывается в цинизм, ощущается глотком свежего воздуха на фоне гнетущих «Методов», лубочных «Следов» и бесстыдных «Полицейских с Рублёвки». Киношный майор Гром — герой, к которому тянешься, с которым хочешь жить на одной улице.

Тихон Жизневский сыграл прекрасно. Актёра на экране вообще не видно — только его персонажа. Другие актёрские работы тоже радуют. Даже дико переигрывающий злодей переигрывает совершенно по делу — реалистичный плохиш в мире этого кинокомикса бы просто не прижился. Журналистка Юлия Пчёлкина в исполнении Любови Аксёновой тоже весьма хороша — её героиня, по сравнению с комиксной, стала действительно независимой, способной решать любые проблемы, а химия между Пчёлкиной и Громом не сводится к банальной любовной линии и просачивается с экрана в зал. Начальник полиции Прокопенко, стажёр-напарник героя Дубинин и мерзкий московский следователь тоже удались.

Отдельно хочется отметить, как ловко авторы ленты смогли пройти по тонкой грани политических вопросов. Тут важно понимать, что обойти стороной данную тему ни комикс, ни его киноадаптация не могли — действительно важные комиксы так или иначе всегда имели актуальность, которой цепляли свою аудиторию. Во времена Второй мировой супергерои боролись с фашистами, в шестидесятые комиксы изучали и переосмысляли роль женщины в обществе, в конце восьмидесятых разочаровывались в американской мечте. И потому делать комикс про российскую полицию, которая бы игнорировала социальное напряжение в стране, — значит сделать однодневку, фэнтези для самых маленьких.

Комикс писался ещё в те кудрявые времена, когда оппозиционные взгляды представлял Павел Дуров, и потому в сюжете регулярно мелькал основатель местной социальной сети «Вместе» Сергей Разумовский, придерживавшийся радикально либеральных взглядов. Сегодня этот персонаж уже куда меньше ассоциируется с оппозиционной риторикой, так что оставлять его как есть было вполне безопасно, однако тема уличных протестов — да ещё в Санкт-Петербурге! — напротив, стала куда как более злободневной.

Создатели фильма выкрутились довольно умно. Протестующие в фильме далеко не мирные, это классические погромщики в духе американских «лутеров» или самых радикальных «жёлтых жилетов». Но даже наличие таких разрушительных социальных элементов учитывается как симптом — да, они не правы, но есть вполне объективные причины, которые толкают их за грань закона, и хорошо бы эти причины устранить. Что особенно примечательно, пресекают погромы не полицейские или армия, а сами горожане в лице фанатов «Зенита».

У фильма очень много отличий от комикса — и все они только улучшают исходный материал, а не портят. В киноленте более сфокусированная и логичная история (если помните, конец оригинальной комиксовой арки из супергероики срывался в какое-то полное безумие, больше напоминающее мангу!), и куда как более цельные, живые персонажи, и, что заметнее всего — хорошие диалоги. Лентой наслаждаешься с первых кадров до конца второй сцены после титров. «Майор Гром: Чумной Доктор» не просто нестыдное отечественное кино — это хороший кинокомикс по мировым стандартам.