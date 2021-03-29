    9
    Кино | Комиксы | Обзоры кино
    #Bubble #Наши комиксы #обзор фильма #экранизация

    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм

    30 марта 2021
    Евгений Пекло
    30.03.2021
    9013
    5 минут на чтение
    #Bubble #Наши комиксы #обзор фильма #экранизация
    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм 5

    В славном городе Санкт-Петербурге несёт свою службу майор полиции Игорь Гром — честный, целеустремлённый, пренебрегающий правилами — и чертовски эффективный в борьбе с преступностью. Однако иногда система сбоит, и отъявленные негодяи выходят сухими из воды. И вот в Петербурге объявляется вигилант в плаще и маске, безжалостно выжигающий таких людей очистительным пламенем, — Чумной Доктор. Идеалист Гром решает поймать этого вершителя самосуда, вот только это дело явно самое трудное во всей его карьере…

    Жанр: кинокомикс
    Режиссёр: Олег Трофим
    В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков
    Премьера: 1 апреля 2021
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на:
    Трилогию Нолана о Тёмном рыцаре
    Любой ориджин от Марвел
    «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
    Квадрология «Смертельное оружие»  

    Помните, несколько лет назад Сарик Андреасян решил сделать российский кинокомикс — со смыслом, спецэффектами и культурным кодом, но без бумажного первоисточника? Итогом его бездарной работы стала омерзительно безвкусная клюква «Защитники», отлично подходящая для сатирических кинообзоров. Но повисшие в воздухе обещания обрели реальное воплощение, когда за камеру встали действительно горящие своим делом профессионалы, а в основу сценария лёг пусть и не лучший, но всё-таки реальный российский комикс.

    «Чумной Доктор» — это чистейший кинокомикс от клюва маски до кончика плаща, который не просто осознаёт свою природу, но смакует её в каждом кадре, на каждой странице сценария. Местный Петербург имеет куда больше общего не с культурной столицей России, а с Готэмом. Это город гротеска и контрастов, где полиция заседает в огромном, как вокзал, историческом здании, из окон роскошных небоскрёбов видно огромную свалку в черте города, а вооруженных грабителей банка не может остановить вся королевская рать — но успешно ловит бравый герой-одиночка. Здесь маньяк может в прямом эфире прожарить жертву до хрустящей корочки и благополучно ускользнуть, смерть персонажей отменяется через минуту экранного времени, а пафосные диалоги сменяются шуточками про шаверму — и всё это выглядит не просто органично, а прямо-таки стильно.

    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм 2

    Фильм наполнен отсылками самых разных уровней — есть пасхалки для знатоков комиксов Bubble, DC и Marvel, для ценителей отечественных кино и сериалов, и для гиков в принципе. Причём встроены они органично — не просто чтобы были, а строго на своих сюжетно обоснованных местах. Игорь Гром вспоминает в разговорах прошлые дела, о которых можно почитать в старых выпусках, один из персонажей целенаправленно косплеит Лекса Лютора из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а монтаж делает такую потрясающе красивую нарезку процесса выбивания показаний из различных преступников, что где-то от зависти плачет один Гай Ричи.

    Визуальный ряд «Майора Грома» прекрасен: видно, как съёмочная группа играет с камерой, стараясь сделать каждый кадр максимально стильным и интересным, а при случае не ленится напомнить, что мы смотрим именно кинокомикс. Хорошо поработали и реквизиторы, и специалисты по спецэффектам, и колористы — фильм выглядит дорогим голливудским проектом. И одновременно — 100%-ным отечественным продуктом.

    Тот самый культурный код, которого мы не дождались от Андреасяна, в «Громе»  считывается постоянно. Маски грабителей из сцены погони, обстановка квартиры Игоря Грома, сверхценность шавермы, саундтрек (гремучая смесь современных произведений, песен из советских мультфильмов и каверов на классику русского рока), подспудная нелюбовь ко всему московскому — каждая деталь здешнего «Готэмбурга» ассоциируется с чем-то родным и понятным. Воплощением этого подхода стал и сам майор Гром. 

    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм 4

    В ранних комиксах, в эпоху арки про Чумного Доктора, Гром был персонажем плоским и не слишком-то симпатичным. Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского — приятный во всех отношениях герой, не без слабостей и тараканов, но оттого живой и настоящий. Уж не знаю, насколько осознанно, но его сделали максимально понятным и архетипичным для поколения 2000-х — в его голосе постоянно сквозят интонации Данилы Багрова, а его честность и готовность встать между злом и родным городом уходит корнями не столько в западные комиксы, сколько в «Улицы разбитых фонарей», а там уж и в былины. Образ героя-полицейского, который видит всю окружающую его грязь и проблемы, но не опускает руки и не скатывается в цинизм, ощущается глотком свежего воздуха на фоне гнетущих «Методов», лубочных «Следов» и бесстыдных «Полицейских с Рублёвки». Киношный майор Гром — герой, к которому тянешься, с которым хочешь жить на одной улице.

    Тихон Жизневский сыграл прекрасно. Актёра на экране вообще не видно — только его персонажа. Другие актёрские работы тоже радуют. Даже дико переигрывающий злодей переигрывает совершенно по делу — реалистичный плохиш в мире этого кинокомикса бы просто не прижился. Журналистка Юлия Пчёлкина в исполнении Любови Аксёновой тоже весьма хороша — её героиня, по сравнению с комиксной, стала действительно независимой, способной решать любые проблемы, а химия между Пчёлкиной и Громом не сводится к банальной любовной линии и просачивается с экрана в зал. Начальник полиции Прокопенко, стажёр-напарник героя Дубинин и мерзкий московский следователь тоже удались.

    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм 7

    Отдельно хочется отметить, как ловко авторы ленты смогли пройти по тонкой грани политических вопросов. Тут важно понимать, что обойти стороной данную тему ни комикс, ни его киноадаптация не могли — действительно важные комиксы так или иначе всегда имели актуальность, которой цепляли свою аудиторию. Во времена Второй мировой супергерои боролись с фашистами, в шестидесятые комиксы изучали и переосмысляли роль женщины в обществе, в конце восьмидесятых разочаровывались в американской мечте. И потому делать комикс про российскую полицию, которая бы игнорировала социальное напряжение в стране, — значит сделать однодневку, фэнтези для самых маленьких.

    Комикс писался ещё в те кудрявые времена, когда оппозиционные взгляды представлял Павел Дуров, и потому в сюжете регулярно мелькал основатель местной социальной сети «Вместе» Сергей Разумовский, придерживавшийся радикально либеральных взглядов. Сегодня этот персонаж уже куда меньше ассоциируется с оппозиционной риторикой, так что оставлять его как есть было вполне безопасно, однако тема уличных протестов — да ещё в Санкт-Петербурге! — напротив, стала куда как более злободневной. 

    Создатели фильма выкрутились довольно умно. Протестующие в фильме далеко не мирные, это классические погромщики в духе американских «лутеров» или самых радикальных «жёлтых жилетов». Но даже наличие таких разрушительных социальных элементов учитывается как симптом — да, они не правы, но есть вполне объективные причины, которые толкают их за грань закона, и хорошо бы эти причины устранить. Что особенно примечательно, пресекают погромы не полицейские или армия, а сами горожане в лице фанатов «Зенита».

    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм 1

    У фильма очень много отличий от комикса — и все они только улучшают исходный материал, а не портят. В киноленте более сфокусированная и логичная история (если помните, конец оригинальной комиксовой арки из супергероики срывался в какое-то полное безумие, больше напоминающее мангу!), и куда как более цельные, живые персонажи, и, что заметнее всего — хорошие диалоги. Лентой наслаждаешься с первых кадров до конца второй сцены после титров. «Майор Гром: Чумной Доктор» не просто нестыдное отечественное кино — это хороший кинокомикс по мировым стандартам.  

    У Олега Трофима и его коллег получилось великолепное развлекательное кино, встающее в один ряд с «Ночным дозором» и «Турецким гамбитом». Звезда Тихона Жизневского разгорается всё ярче, и хочется, чтоб Майор Гром стал полноценной кинофраншизой — потому что нам нужно больше таких хороших фильмов. Искренне надеюсь, что лента завоюет народную любовь и сорвёт большую кассу — у неё для этого есть всё необходимое. Теперь бы ещё капельку везения!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Доктор Стрэндж
    Что мы узнали на Comic Con Russia 2016
    «Майор Гром» — это не экранизация комикса 3
    «Майор Гром» — боевик в духе Гая Ричи
    Бум комиксов в России. Что говорят издатели 13
    Бум комиксов в России. Что говорят издатели

    Статьи

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 7
    0
    23698
    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры

    Правда, за восемь эпизодов авторы лишь подвели сюжет к глобальному противостоянию и только-только начали раскрывать замыслы героев.

    Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году 6
    0
    39145
    Какие фэнтези-трилогии завершаются в этом году?

    Опиумные войны, эпоха безумия и польское фэнтези.

    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»
    0
    93503
    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

    Здесь нужно понимать друг друга в тишине.

    Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»
    0
    85260
    Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»

    Отрывок посвящён древнейшим героям и песням.

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже
    0
    93573
    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

    Второй том польского фэнтези вышел неодозначным.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 3
    0
    135732
    «Сокол и Зимний Солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка?

    «И с кем ты сражаешься на этот раз, с Гэндальфом?».

    Иисус на хлебе, лицо на Марсе: у вас парейдолия!
    0
    143682
    Иисус на хлебе, лицо на Марсе: у вас парейдолия!

    Что заставляет нас везде видеть лица, которых на самом деле нет.

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя
    0
    166962
    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя

    Вы не поверите, но нас ждёт ещё один польский киберпанк-проект. На этот раз изометрический и довольно унылый.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить