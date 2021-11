Сериал «Майя и три воина»: «Аватар» от мира ацтеков

Maya and the Three

Жанр: фэнтези

Режиссёр: Хорхе Р. Гутьеррес

Роли озвучили: Зои Салдана, Стефани Беатриз, Габриэль Иглесиас, Диего Луна, Кейт дель Кастильо, Аллен Мальдонадо, Альфред Молина и другие

Продолжительность: 9 эпизодов по 33-44 минуты

Премьера: 22 октября 2021, Netflix

Похоже на: «Аватар: Легенда об Аанге» • «Книга жизни»