Сериал «Майя и три воина»: «Аватар» от мира ацтеков

В октябре на Netflix вышел небольшой приключенческий мультсериал «Майя и три воина», вдохновлённый эстетикой, культурой и мифологией коренного населения Центральной и Южной Америки. Кажущаяся на первый взгляд бесхитростной, история неожиданно оборачивается настоящим захватывающим приключением. Это очень трогательное высказывание создателей об их наследии, семье, любви и смерти.

Maya and the Three Жанр: фэнтези

Режиссёр: Хорхе Р. Гутьеррес

Роли озвучили: Зои Салдана, Стефани Беатриз, Габриэль Иглесиас, Диего Луна, Кейт дель Кастильо, Аллен Мальдонадо, Альфред Молина и другие

Продолжительность: 9 эпизодов по 33-44 минуты

Премьера: 22 октября 2021, Netflix

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На первый взгляд, особенно в начальных сериях, «Майя и три воина» кажется очередным милым, но проходным мультсериалом про избранную героиню. К правителю выдуманного государства Тека приходит посланец от владыки подземного мира, бога Миктлана, который тут назван покровителем войны, и требует, чтобы Миктлану отдали принцессу Майю. Божество планирует принести её в жертву, чтобы обрести ещё большие силы. Родители Майи отказываются, вспоминая пророчество о том, что выходцам из Теки суждено победить богов, когда те вторгнутся в земной мир, — и отправляются на войну.

Разумеется, всё идёт не по плану, и в итоге против Миктлана выйдет сама Майя. Эта непосредственная, самоуверенная и боевая девушка, как выясняется, — потомок человека и богини. Майя отправляется в путешествие за тремя воинами — героями окрестных королевств, которые и помогут ей в сражении. В общем, знакомая история: немного «Властелина колец», немного «Легенды об Аанге», немного заимствований из популярной в последние десятилетия подростковой литературы.

Но мультсериал быстро превращается в очень драматичную, необычную и взрослую историю, последняя серия которой оставила меня в шоке и слезах. Это стало возможным благодаря смелости, а также вниманию и любви к мезоамериканскому наследию, отличающим создателей «Майи» — супругов Хорхе Гутьерреса и Сандру Экиуа, ранее работавших над полнометражной «Книгой жизни».

Если «Книга жизни» была признанием в любви к испаноязычной мексиканской культуре, то в «Майе» супруги обратились в первую очередь к наследию коренного населения обеих Америк и Карибского бассейна (отсылкам к современным мексиканским реалиям место тоже нашлось, но об этом позже). Королевство Тека через архитектуру, костюмы и даже название отсылает к ацтекам, чья столица Теночтитлан располагалась на месте современного Мехико. А сама Майя мечтает стать воином-орлом — в ацтекской империи так назывался один из воинских орденов, составлявший основу боевой мощи государства.

Меня поначалу несколько покоробила идея, что героиня мечтает присоединиться к организации, в реальности практиковавшей массовые человеческие жертвоприношения и ритуальный каннибализм. Впрочем, и в западной, и в восточной анимации полно примеров милых викингов, не грабящих никого пиратов, славных самураев и других решений из той же серии, к которым мы уже давно привыкли.

Антагонисты в мультсериале — божества и чудовища из мифологий ацтеков и майя. Кроме лорда Миктлана, чьё имя вдохновлено названием ацтекского мира мёртвых, в сериале появилась богиня татуировок Акат, бог землетрясений Кабракан, покровительница крокодилов Сипактли, повелитель летучих мышей Камасоц и многие другие. Создатели сериала интерпретировали божеств достаточно вольно — например, бога ветров Хуракана разделили на двух братьев, Кана и Хуро. Кроме того, богами провозгласили некоторых персонажей, которых чаще называют чудовищами, вроде той же Сипактли или зловещего колдовского козла Чиво. В общем, изучать американские пантеоны по мультику не стоит.

Впрочем, составы этих пантеонов, кроме самых главных божеств, до нас вообще дошли фрагментарно: имён богов вроде много, а вот отношения между ними непонятны. В сериале на такие вольности пошли сознательно, чтобы выстроить интересную и запоминающуюся историю. А в эпизодах, где это важно, «Майя» удивительно рифмуется с древними мифами, воспроизводя их причудливую логику настолько хорошо, что порой я лез проверить, не лежит ли в основе сюжета конкретная легенда.

Взять хотя бы завязку. Король в ходе странствий изменяет жене и заводит полубожественного ребёнка, которого растит при дворе. Когда ребёнок достигает совершеннолетия, за ним приходят послы из другого мира, чей правитель требует отдать дитя. Они не похищают ребёнка сразу, а дают королю время подумать, попрощаться и отправить его в царство мёртвых самостоятельно. Но смертные вместо этого используют отсрочку, чтобы найти способ справиться с чудовищами. Мифических и сказочных эпизодов в сериале немало: у многих героев вдохновлённые легендами предыстории и мотивации к действиям. Например, очень распространённая в эпосе жажда мести и славы за победы в бою.

Одно из следствий такой мифологичности мультсериала — пристальное внимание к личным отношениям между героями, их обидам, влюблённостям, ревности и зависти, дружбе и жажде мести. Вся история начинается со спора о судьбе одной девушки, ради которой её отец начинает войну. И хотя эта война быстро развивается до глобального конфликта, «Майя», как и вдохновившие её произведения, до конца остаётся очень личной историей.

А самое значимое наследие древних мезоамериканских культур в сериале — тема смерти, нечастая для детской анимации. Даже в мультфильмах с готической эстетикой смерть упоминается редко и обычно изображается как ужасная несправедливость, которой герои избегают как могут, спасая и друзей, и врагов.

«Майя» преподносит тут немало сюрпризов. Для начала, умирают в сериале часто — говорить без спойлеров сложно, но персонажи гибнут легко и внезапно, как в «Игре Престолов». В отдельных эпизодах я серьёзно сомневался: а победят ли главные герои, или Гутьеррес снял полноценную детскую трагедию?

Но, в отличие от «Игры Престолов», персонажи «Майи», в том числе и живые, о смерти не забывают. Они часто вспоминают ушедших, говорят о том, как относятся к возможности собственной кончины, жалеют, что не сказали погибшим товарищам или родственникам чего-то важного — и получают разрешение этих переживаний. Гутьеррес в интервью объяснил это так:

Мексиканцам Смерть шепчет в ухо: «Живи!» И этот мир по сути признаёт: «Да, есть смерть, и именно это придаёт жизни ценность. Не бывает одного без другого».

Эта идея воспроизводит философию ацтеков, сравнивавших жизнь с цветком и песней — вещами прекрасными, но скоротечными, которые, по мнению ацтеков, оттого становятся только лучше. Этот подход может отпугивать, но готовность рассуждать на такую неудобную и в то же время очень важную тему, как смерть, да ещё и в формате мультсериала, вызывает уважение.

Наследие коренного населения Центральной и Южной Америки заметно и в том, как «Майя и три воина» выглядит. Выше я уже упомянул о заимствованиях из культуры ацтеков, но этим дело не ограничилось. Другие царства в мультсериале опираются на эстетику иных народов, повлиявших на облик Мексики и её соседей. Создавая колдунов с Острова Луны, местного Хогвартса, Гутьеррес вдохновлялся культурой народов Карибских островов. Королевство Черепов проникнуто духом племён майя. А воинственные горные варвары чем-то похожи на инков.

Наконец, сам перегруженный визуальный стиль Гутьерреса, обстановку в мастерской которого жена описывает как «последствия взрыва пиньяты», — с бесконечными деталями костюмов, украшениями в волосах персонажей, архитектурными излишествами, татуировками и пёстрыми лесами — опирается на насыщенные деталями изображения и барельефы, оставшиеся от ацтеков и майя. Оттуда же пришли некоторые приёмы вроде изображения воинов с огромными мускулистыми телами и короткими ногами.

На примере визуального стиля видно, что Гутьеррес и Экиуа не пытались создать памятник древним эпохам, а обращались и к современной мексиканской культуре. Например, дизайн богини Акат основан на причёске школьной подруги Экиуа, которая, в свою очередь, напоминает героиню фильма Mi Vida Loca. Церемониальное платье Майи основано на праздничных нарядах, которые носили в Мексике ещё недавно, а в консервативных семьях надевают и сейчас. Облик и поведение некоторых богов отсылает к лучадорам — мексиканским рестлерам. А постановка боёв с исчезающими задниками и выкриками названий атак вообще заимствована из аниме, но в героической атмосфере «Майи» это смотрится очень органично.

Таких пересечений между старым и новым очень много. Сюжет напоминает не только фэнтези и подростковые романы, но и компьютерные ролевые игры, где герой постепенно собирает компаньонов из разных классов. Характеры персонажей, особенно антагонистов, опираются на популярные типажи мексиканской поп-культуры. Да и центральный конфликт с волшебным ребёнком и пророчеством только наполовину уходит в мифологию — не меньшее влияние на него оказали мексиканские сериалы с бесконечными изменами, внебрачными детьми, выясняющими своё происхождение, мезальянсами и ссорами девушек из-за молодого человека.

За что ещё стоит похвалить мультсериал — он чрезвычайно насыщен событиями, персонажами и темами, которые при этом не повторяются и в которых не путаешься. Кроме Майи и трёх её спутников экранное время нашлось и для преувеличено готического антигероя Затса, Принца Летучих Мышей, и для родителей героини, и для правителей окружающих Теку народов, и, конечно, для множества богов. У каждого персонажа есть собственный стиль, характер, манера поведения и место в сюжете. А все товарищи Майи, её родители и даже домашний питомец, ездовой ягуар Чапа, меняются и развиваются, каждый по-своему.

Благодаря этому сериал за 9 получасовых эпизодов затрагивает массу важных тем, не ограничиваясь размышлениями о смерти. Это и отношения родителей и детей, которых касаются с разных сторон, от необходимости сепарации до вины, которую испытывает дочь перед матерью. И классические для молодёжных сериалов проблемы буллинга, неуверенности в себе и поиска себя в обществе, которое считает тебя чужим.

Нашлось место и для разговора о ПТСР, и для размышлений о проблемах экологии, и даже для критики колониализма. Так, боги Череп и Кость — единственные, у кого нет ясного прототипа в мифологии — одеты в европейские костюмы и крадут любой блестящий предмет, до которого дотягиваются. А армия лорда Миктлана состоит из скелетов-конкистадоров. Благодаря тому, что все эти проблемы затрагиваются кратко, но очень ёмко, сериал не создаёт ощущения морализаторства и повторения одного и того же.