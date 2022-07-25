Сериал «Мисс Марвел»: девочка-мусульманка и фанатка супергероев в поисках себя

Чего хотят девочки? Конечно же, стать супергероинями! Ну или хотя бы сделать чумовой косплей на Капитана Марвел и с блеском выступить на главной сцене «Мстители-Кона». Но даже это — непростая задача для шестнадцатилетней Камалы Хан из Нью-Джерси. Учителя просят её не витать в облаках, родители-мусульмане зорко оберегают от «харама», да ещё и свадьба старшего брата на носу. Перебирая фамильные реликвии, Камала находит необычный браслет, который пробуждает в ней чудесные способности. Но, как известно, с великой силой приходит великая ответственность… а также великие опасности из прошлого семьи Хан.

Осторожно, спойлеры!

Ms. Marvel Жанр: подростковая комедия, супергероика

Шоураннер: Биша К. Али

В ролях: Иман Веллани, Мэтт Линц, Ясмин Флетчер, Зенобия Шрофф, Риш Шах, Арамис Найт

Продолжительность: 6 эпизодов по 38–50 минут

Премьерный показ: 8 июня — 13 июля 2021 года, Disney+

Похоже на: «Человек-паук» (2002), «Я краснею», «Митчеллы против машин»

Киновселенная Marvel вступила в пору экспериментов. Давно пора: непотопляемую франшизу в последние годы всё чаще ругают за самоповторы. Один за другим персонажи проходят привычный путь героя, бросают вызов своим «тёмным двойникам» (как правило, из своей же родни) и обмениваются шутками на фоне асфальтово-серых компьютерных задников. Такой подход успешно работал на протяжении первых трёх сюжетных фаз КВМ, но теперь от необходимости перемен уже не отмахнуться.

Четвертая фаза пытается освежить «формулу Marvel»: пробует новые стили и сеттинги, уходит в анимацию и даёт большую свободу режиссёрам. Формула при этом отчаянно сопротивляется, так что результат часто выходит спорным, хотя порой и любопытным. «Мисс Марвел» — подростковый сериал про девочку-сверхчеловека из семьи американских мусульман — идёт дальше прочих. Это супергеройская история… в которой почти нет супергероики!

Поколение М

Формально интрига сезона строится вокруг Кландестинов — пришельцев из иного измерения, которые готовы уничтожить Землю, лишь бы открыть портал домой. Однако подана эта линия совсем пунктирно. Персонажи появляются и тут же исчезают, войну миров сворачивают уже в предпоследней серии, а у главной злодейки суммарно не более десяти минут хронометража. Отчасти это обусловлено закадровыми причинами: из-за трудностей производства в условиях пандемии сериал пришлось сократить, и Кландестины первыми пошли под нож.

Но почему же сценарная команда под руководством шоураннера Биши К. Али («Локи») избавилась от мотивации злодеев, а не, например, от сцены, где мать героини приобщает дочку к пакистанским ирискам? Всё дело в том, что «Мисс Марвел» не столько супергеройский боевик, сколько сказка о взрослении. И ближайшие её аналоги нужно искать среди недавних диснеевских мультфильмов («Энканто» или «Я краснею»), нежели в шумной вселенной Мстителей. Мисс Марвел спасает мир лишь постольку-поскольку. Намного важнее — и сложнее — для неё вопрос: «Кто я?»

Камала Хан едва ли может дать на него простой ответ. Её дважды иммигрантская семья разбросана по всему свету: прадедушка с бабушкой бежали из Индии в Пакистан, позднее мама с отцом перебрались в США — и всем им переезд стоил немалых потерь и усилий. Камала тесно связана с мусульманской общиной Нью-Джерси, исправно ходит в мечеть и чтит исламские традиции. При этом она посещает самую обычную американскую школу, зависает в соцсетях и бегает на вечеринки к популярным одноклассницам — дивам «ТикТока».

Не менее важная особенность Камалы — любовь к супергероям. Девочка обклеила свою комнату постерами с Капитаном Марвел, в свободное время мастерит кукольные мультфильмы про Мстителей и слушает подкаст Человека-муравья. Здесь КВМ выходит на неожиданный метауровень, а заодно напоминает о солидном возрасте киносаги. Те, кто родился в год выхода «Железного человека», сейчас уже сверстники Камалы и целевая аудитория нового сериала. Шутка ли, даже комиксы про Мисс Марвел появились после выхода первых «Мстителей»!

К чести продюсеров Marvel, увлечения героини они не превращают в саморекламу: мол, не знаешь, кем быть, — стань фанаткой и свяжи свою жизнь с нашим чудесным брендом. Наоборот, сериал то и дело по-доброму иронизирует над франшизой. Тот же «Мстители-Кон» на деле оказывается лишь палаточным лагерем с дюжиной стендов и декорациями из папье-маше; для сравнения, в игре Marvel’s Avengers аналогичная сцена проходит на настоящем «Геликарриере» с участием всех центральных супергероев. Но в воображении Камалы даже настолько скромный фестиваль кажется захватывающим.

Воображение — ключевая тема сериала. И одна из причин, по которым авторы пошли на, пожалуй, самое радикальное решение. В комиксах Мисс Марвел может изменять своё тело: она то уменьшается, то растягивается, а то и вовсе перевоплощается в других людей. В сериале у Камалы совершенно иные способности, сродни скорее суперсилам Зелёного фонаря или Брони — героини из нового состава Людей Икс, которая силой мысли создаёт вокруг себя нерушимый энергетический барьер. Так же и Мисс Марвел в версии КВМ генерирует «твёрдый свет» и лепит из него всё, на что способна её фантазия.

Все краски мира

Неугомонное воображение Камалы выходит за рамки её суперсил и задаёт стиль всему сериалу. Камера в «Мисс Марвел» отказывается стоять на месте: она кренится под необычными углами, уходит на сверхкрупные планы будто из аниме и расцвечивается мечтательно-розовыми фильтрами, когда героиня возвращается со свидания. Не раз и не два реальность дополняют весёлые анимационные вставки в духе мультфильма «Митчеллы против машин». К примеру, в одной из сцен, где героиня продумывает разные версии своего костюма, они тут же визуализируются как граффити на стене у неё за спиной.

По меркам КВМ это невиданный уровень визуальной свободы, что даёт повод для оптимизма. Как правило, Marvel подгоняет героев под единый условно-реалистичный облик вселенной. Теперь же всё наоборот. Уникальность Камалы, её безудержная энергия и интерес к миру определяют наше восприятие «Мисс Марвел», а заодно развязывают руки постановщикам. Неслучайно ведущими режиссёрами проекта стали бельгийцы Адиль и Билал («Плохие парни навсегда»), известные своим озорным, красочно-неоновым стилем.

Сериал упивается цветами и текстурами окружающего мира: тканями, специями, причудливыми вывесками, лицами уличных торговцев и изяществом свадебных ритуалов. Лучше всего «Мисс Марвел» работает тогда, когда авторы отпускают вожжи истории и позволяют героине прочувствовать реальность вокруг себя — вернее, сразу две реальности. По ходу сюжета Камала исследует сначала родной Нью-Джерси, а затем пакистанский мегаполис Карачи, куда полвека назад эмигрировали её предки.

Две столь разные культуры в сериале не конфликтуют, а органично дополняют друг друга. В диалогах персонажи свободно переключаются между английским языком и урду. За кадром звучат то западные хиты от The Weeknd и Бон Джови, то современный пакистанский хип-хоп. А в разговорах о любимых фильмах Камала с друзьями на равных поминают «Звёздные войны» и индийский суперхит «Непохищенная невеста». Отдельная забавная деталь для фанатов Marvel: разные поколения Ханов фанатеют по разным членам вековой болливудской династии Кинго — за которой, как известно из «Вечных», скрывается один и тот же бессмертный актёр.

Чтобы найти себя, Камале нужно выбрать не какую-то одну «правильную» из этих культур, но соприкоснуться с каждой из них. Наладить контакт между родными из разных стран, погрузиться в историю (в буквальном смысле!) и традиции своей семьи. Привычную структуру историй становления — герой отбрасывает своё прошлое, обретает тайное знание и возвышается над толпой — сериал выворачивает наизнанку. Превыше всего залогом героизма Камалы становятся её отношения с близкими, и каждый из них по-своему вкладывается в итоговый образ Мисс Марвел. Верный друг из Нью-Джерси мастерит маску, потенциальный бойфренд из Карачи дарит на память красный шарф, мама шьёт из пакистанской ткани костюм в цветах американской супергероини, которую так любит её дочь.

Бог с ними, со злодеями и с войной измерений (хотя между Кландестинами и семьёй Хан определённо есть переклички)! Из историй родных и друзей Камалы, словно из кусочков большой мозаики, сериал собирает отдельную мини-вселенную — удивительно живую, объёмную и бегущую от привычных жанровых клише. В каждом эпизоде персонажи раскрываются в новых обстоятельствах и пробуют разные бытовые роли. К примеру, в начале «Мисс Марвел» мать Камалы кажется консервативной и даже деспотичной, но позднее мы видим, как нежно она флиртует с мужем, как скрывает свои неврозы за уборкой, как с ностальгией вспоминает бурную молодость и с какой заботой разминает затёкшие ноги престарелой мамы.

Камала с нашего двора

Столь человечный и подробный портрет сообщества позволяет авторам (многие из которых, включая шоураннера Бишу Али, — женщины пакистанского происхождения) бросить вызов стереотипам, укоренившимся в голливудском кино. Оказывается, можно снять увлекательный боевик без единой белой звезды и показать пейзажи Карачи, не используя уродливый грязно-жёлтый фильтр. Оказывается, можно говорить об исламе без архаизации и исламофобии: да, женщины в мечети сидят отдельно от мужчин, но при этом участвуют в политической жизни общины, меняют её к лучшему и оберегают от внешних угроз. Этому в сериале посвящена сюжетная ветка Накии, старшей подруги Камалы.

«Мисс Марвел» избегает громких речей и нарочитых социальных конфликтов (привет вам, «Сокол и Зимний солдат»), но ненавязчиво заявляет себя самым политическим сериалом КВМ. В то время, как в других Marvel-проектах герои через слово поминают «Зоковийские соглашения» или пятилетний «Скачок» Таноса, здесь персонажи постоянно ссылаются на «Раздел». За комиксовыми условностями не сразу понимаешь, что речь идёт о реальной исторической трагедии — разделе Индии британским оккупационным правительством, последствия которого сериал наглядно разбирает в получасовом флешбэке.

К финалу лёгкая подростковая комедия вдруг оборачивается довольно серьёзной и взрослой историей о поколенческих травмах империализма, которые замалчиваются и приводят к расколу семьи, — кстати, аналогичный сюжет был недавно разыгран в мультфильме «Энканто». Внимательный зритель легко заметит отзвуки реального мира даже в самых фантастических сценах «Мисс Марвел». Вот федеральные агенты врываются в мечеть (прихожане тут же инстинктивно достают документы) и требуют от имама выдать супергероя-нелегала. А вот полиция окружает молодого озлобленного парнишку на пороге школы и при первых признаках неповиновения открывает огонь на поражение — этот эпизод неспроста предваряет дисклеймер со словами «некоторые сцены могут вас шокировать».

С точки зрения репрезентации сериал особенно значим. В отличие от футуристической утопии Ваканды из «Чёрной пантеры», «Мисс Марвел» отражает жизнь американо-пакистанской общины в реальном Нью-Джерси. И, судя по положительным отзывам разных общественных деятелей (например, нобелевской лауреатки Малалы Юсуфзай), с этой частью работы авторы справились. В числе источников вдохновения режиссёры сериала называют независимую драму Спайка Ли «Делай как надо!» — этапный американский фильм 1980-х, где подробно и поэтично представлена жизнь одного из чёрных кварталов Бруклина. А теперь, поколение спустя, похожий слепок другой культуры выходит под брендом самой успешной супергеройской франшизы.

«Мисс Марвел» едва ли может претендовать на культовый статус «Делай как надо!», но сериалу нельзя отказать в уникальном обаянии. За шесть часов Биша Али и её коллеги успевают познакомить публику (где-то мельком, где-то подробно) с целой россыпью колоритных и запоминающихся персонажей в исполнении актёров, почти неизвестных широкому западному зрителю. И превыше прочих — сама Камала Хан, сыгранная 19-летней дебютанткой Иман Веллани. Несмотря на юный возраст актрисы, её звёздная харизма неоспорима: роль Мисс Марвел не требует от неё чудес перевоплощения, однако в кадре Веллани демонстрирует незаурядную энергию, естественность и комедийный талант. В киновселенной Marvel её наверняка ждёт большое будущее.

А что там, в будущем? Пока сказать сложно. Генеральный план следующих фаз Кевин Файги, как обычно, держит в секрете, делая лишь намёки. Продолжением сериала станут «Марвелы» — кинокроссовер, в котором Камала встретится со своим кумиром, Капитаном Марвел. Не исключена также скорая встреча с Шан-Чи: судя по флешбэкам, волшебные браслеты семейства Хан когда-то находились в руках «Десяти колец» и даже перекликаются с ними визуально.

Наконец, в последней сцене сериала проговаривается короткий, но самый заманчивый тизер. Похоже, Камала Хан — первый официальный мутант в основной киновселенной Marvel! Для пущей убедительности за кадром бегло звучит мелодия из классического мультсериала про Людей Икс. Отсылка, как говорится, со звёздочкой: в комиксах Камала принадлежала к расе нелюдей, которую издательство Marvel развивало как альтернативу мутантам — по слухам, чтобы саботировать популярность киноцикла «Люди Икс» от студии Fox. Теперь же, когда сериал про нелюдей с треском провалился, а права на мутантов вернулись к Файги, произошла обратная рокировка.

Судя по реакции Камалы, авторы сериала к ситуации относятся с иронией. «Это же просто очередной ярлык», — пожимает плечами девочка и тем самым выражает центральную идею всего сезона. Размышляя над вопросом «кто я?», Камала Хан не может, да и не хочет ужимать свой ответ до односложного. Она — американка и пакистанка, супергероиня и фанатка, наследница древнего рода из иного измерения и дочь своих родителей, простая школьница и удивительная Мисс Марвел.