Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике

В последнее время все развлекательные медиа — это либо ремейки и возвращения старых франшиз, либо переосмысление прежних канонов. Деконструкция, постметаирония, кроссоверы, оправдание злодеев и переоценка героев. В культурном поле будто оказались забыты простые истории c понятными всеми ценностями, без привязки к крупным франшизам и двойного дна. В конце концов, не хватает романтики: рыцарей на белых конях, высоких замков, тёмных пещер, крутых героев, страшных чудищ и подлых злодеев, сомневаться в коварстве которых нет никаких причин.

The Sea Beast Жанр: приключения

Режиссёр: Крис Уильямс

Роли озвучили: Карл Урбан, Зарис-Анхель Хатор, Джаред Харрис, Мэрианн Жан-Баптист

Премьерный показ: 8 июля 2022 года (Netflix)

Продолжительность: 119 минут

Похоже на: «Пираты Карибского моря», видеоигры Sea of Thieves

Если вы так же соскучились по временам, когда всё было проще, а фильмы с мультфильмами развлекали без требований к знанию какого-либо особенного контекста, то «Морской монстр» (The Sea Beast) — ваше спасение. Полнометражный мультфильм от выходцев из Disney и Pixar, сделанный на деньги Netflix, рассказывает о чудном мире морских чудищ и храбрых моряков, которые борются с ними.

«Монстр» вышел совсем уж незаметно в русскоязычной части Сети, хотя на Западе собирает весьма позитивные отзывы, а также врывается в топ просмотров. И неспроста: кажется, именно этого мультфильма давно не хватало аудитории.

Вот восемь причин, почему на «Морского монстра» стоит обратить внимание. Особенно если вы соскучились по пиратско-морской романтике, эпическим приключениям и огромным чудовищам.

«Морской монстр» — простая история о вечном

Охотники веками сторожат берега от монстров из морских глубин в обмен на щедрую королевскую награду и вечную славу. Один из героев — Джейкоб, сирота, которого приютил на своём судне легендарный капитан Кроу. Вместе они охотятся на самое страшное чудище, Красного ревуна, который лишил капитана глаза 30 лет назад. Однако обычная история о мести легендарной твари принимает неожиданный поворот, когда среди морских охотников появляется маленькая девочка Мэйси, чей взгляд на жизнь не замутнён жаждой отмщения. Благодаря этому она, несмотря на любовь к легендам о храбрых охотниках, начинает видеть истинную суть многолетнего конфликта людей и чудищ.

Перед нами эталонная история в духе Disney — с простой, но сильной моралью. Через великолепный визуал, картины морских баталий и харизматичных персонажей она говорит о вещах, близких каждому человеку: насилие порождает насилие, месть не приведёт ни к чему кроме ненависти, война разрушительна, историю пишут победители, а за любым страшным конфликтом всегда стоит чья-то выгода.

Сюжет столь незатейлив и прост, что уже после первого получаса легко угадать и концовку, и вывод. Общее повествование тут идёт по тропе, уже проторённой классическими мультфильмами Disney. Но «Морскому монстру» большего и не надо: наоборот, сейчас не хватает чего-то такого же доброго и незамысловатого, искреннего и проникновенного, без сарказма, иронии и множества смысловых слоёв. О том, как хорошие люди пытаются делать хорошие вещи в плохих обстоятельствах.

«Морской монстр» — полнометражный фильм в сеттинге пиратской романтики

Стоит оговориться, что ни Карибов, ни корсаров в «Морском монстре» нет. Вместо реального архипелага — выдуманная страна людей и монстров, вместо пиратов — охотники на чудищ. Но в их дизайне, внешнем виде и общем духе угадывается именно сеттинг пиратской романтики: пёстрые камзолы, деревянные ноги и повязки на глазах, треуголки и банданы, сабли и пистоли, попойки в трактирах и сражения в бушующем море.

Из-за сложностей съёмок на море и общего упадка популярности пиратов в медиа эта тема совсем не часто всплывает на экранах: со времён «Пиратов Карибского моря» и «Чёрных парусов» чего-то похожего так и не выходило — разве что видеоигры пока радуют релизами в духе Sea of Thieves. А потому появление качественного, дорогого полнометражного мультфильма в этом жанре — настоящая радость для фанатов пиратов. Пускай чисто технически именно пиратов тут и нет.

«Морской монстр» — мультфильм с самой красивой водой

Благодаря невероятной работе со светом и графикой море в мультфильме выглядит просто бесподобно. Распадающиеся на тысячи капель волны, которые бьются о корпус корабля. Летящая во все стороны морская пена. Влажные от дождя поверхности, блестящие на солнце палубы, прилив, лениво омывающий береговой песок. «Морской монстр» — это услада для глаз, особенно если вы любите море и грезите о тропических берегах. Здесь чувствуется работа авторов «Моаны» и «Города героев»: может, сюжетно эти мультики не впечатляли, но они задавали невероятную планку графики. Здесь ситуация похожая: даже Pixar не делала настолько впечатляющего океана, будь то бушующие на поверхности волны или тёмно-зелёные глубины морского дна.

«Морской монстр» — набор прекрасных визуальных оммажей

Здесь в целом хочется хвалить всё, что связано с дизайном: тропические леса, прибрежные деревни, цитадель на море, корабли охотников и просто любую деталь. Что-то бросается в глаза сразу (как всё то же море), что-то нужно разглядывать: например, если присмотреться к охотникам на чудищ, то можно заметить, что элементы их одежды сделаны из трофеев. Куртки из чешуи, доспехи из костей.

Случайно это или намеренно, но «Морской монстр» забит визуальными отсылками к самым разным морским произведениям. Здесь и проплыв через стаю медуз из мультфильма «В поисках Немо», и вспышки выстрелов пушек из «Повелителя морей». Не забыли и «Пиратов Карибского моря»: тут есть что-то вроде битвы на водовороте из третьей части. Если вы по какой-то причине причисляете себя к «пиратским гикам», то заметите немало милых деталей в «Морском монстре». Причём именно лёгких оммажей, переработанных под контекст фильма, — никаких отсылок в лоб и ленивых заимствований.

Одного из персонажей озвучивает Карл Урбан — Билли Бутчер из «Пацанов»

А именно одного из главных героев, Джейкоба. В очередной раз Урбан доказывает свой талант актёра, на этот раз голосом: пускай порой и проскакивают знакомые интонации, он всё же звучит именно как персонаж «Морского монстра», а не как Карл Урбан. И эта роль ему идёт: образ явно вдохновлён английскими моряками если не из реальной жизни, то хотя бы из произведений про пиратов и сокровища. «Me» вместо «my», «aye» вместо «yeah». Не звучит разве что легендарное «йар-р-р» — над этим пиратским клише, к слову, смеются в самом мультфильме.

Также стоит сказать, что приёмного отца Джейкоба, капитана Кроу, озвучивает Джаред Харрис — ещё один отличный актёр. Его вы можете знать по роли профессора Легасова в сериале «Чернобыль». С Харрисом всё так же, как и с Урбаном: актёр узнаётся (если, конечно, вы следили за его ролями в оригинальном звучании), но не перекрывает персонажа. Можно даже сказать, что капитан Кроу — одна из его лучших ролей.

«Морской монстр» — мультфильм про монстров в духе «Годзиллы»

Сюжет рассказывает о войне людей и чудищ, поэтому было бы очень странно, если бы последним не уделили чуть ли не половину всего времени. Разнообразные, необычные, яркие, жуткие и красивые. Фауна местного выдуманного мира завораживает и вызывает желание узнать о них больше — чем персонажи и занимаются некоторую часть повествования. Есть как банальности (например, гигантский краб), так и оригинальные находки: гигантская акула с щупальцами, как у кракена, или личинки-моржи, чьи яйца работают по принципу противопехотных мин. Представляйте это как хотите!

И, конечно же, эти чудища не только крушат корабли храбрых моряков, но и сражаются друг с другом. Тут есть полноценная сцена битвы кайдзю, пускай и всего одна. Зато какая! Если соскучились по «Годзилле» и «Тихоокеанскому рубежу», то «Морской монстр» должен вас удивить — ну или хотя бы немного порадовать.

В «Морском монстре» есть рыба-мопс по имени Синий (Blue)

Он очень смешной и милый. Вот, общем-то, и всё, мы не знаем, что ещё сказать по этому поводу.

В «Морском монстре» прекрасный саундтрек

Вы все знаете эту музыку. Треск скрипки, эпический оркестровый надрыв, ирландские мотивы, морская меланхолия. Тот самый «пиратский» саундтрек. Здесь даже есть песня-шанти о подвигах капитана Кроу! В общем, очередной раз повторим уже озвученную мысль: «Морской монстр» — это бальзам на душу всем фанатам произведений про корсаров, моря и корабельные сражения.

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«Морской монстр» вряд ли станет классикой наравне с «Королём Львом», «Аладдином» или недавним «Аркейном». Но это определённо значимое событие для анимации 2022 года: яркий, добрый мультфильм про морские приключения и водных чудовищ с битвами эпических размахов и понятной всем моралью. Его почти не за что ругать: придраться можно лишь к скомканному финалу, сводящемуся к поучительному монологу, и ненужному персонажу — ведьме, о которой по какой-то причине забывает и сам мультфильм.

В остальном это то, чего уже давно уже не хватало в полнометражных мультфильмах. Оригинальная история с понятным посылом, не привязанная к существующей франшизе или какому-то первоисточнику, который необходимо знать. Это тот самый классный мультфильм из детства, созданный, чтобы приятно утонуть в нём на пару часов.