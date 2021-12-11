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    Кино
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2022

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть?

    11 декабря 2021
    11.12.2021
    5761
    8 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2022
    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 3

    Полнометражная анимация всё ещё упорно выходит в кинотеатрах, пускай стриминги и подкосили значительную часть просмотров. Это иногда приводило к трагическим последствиям — например, «Огонёк-Огниво» провалился и закрылась студия «Вверх», а тем временем «Босс-молокосос 2» стал лидером кассовых сборов. Тем не менее 2021 год оказался очень интересным и плодотворным для анимации. Хотелось бы верить, что премьеры 2022 года, о которых мы сейчас расскажем, будут не хуже.

    Пиноккио

    Pinocchio

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 4

    Когда и где? В 2022 году на Netflix.

    О чём? Классическая сказка о кукольном мальчике, который хочет стать человеком. Чтобы это сделать, Пиноккио должен вести себя как хороший и послушный ребёнок… но он не ведёт, и это приводит к трагическим последствиям.

    Чего ждём? Мрачную адаптацию и без того невесёлой сказки Карло Коллоди, в которой будут сохранены моменты, обычно не входящие в другие экранизации «Пиноккио». Гильермо дель Торо знаменит своими готическими историями с налётом сказочной невинности. И хотя каноничную версию ожидать не придётся (действие истории перенесено в XX век, во времена фашистского режима Муссолини), но дух первоисточника почти наверняка будет сохранён. К тому же анонс обещает полную переработку образа главного героя с уклоном в жестокого маленького трикстера.

    Базз Лайтер

    Lightyear

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 1

    Когда и где? В кинотеатрах 16 июня 2022 года.

    О чём? Не-совсем-приквел «Истории игрушек», рассказывающий историю Базза Лайтера… в его собственной игровой вселенной. То есть это история о героическом космонавте, который совершает подвиги, а не о живой игрушке. Вероятно, он столкнётся со злым императором Зургом, а может, и нет.

    Трейлер

    Чего ждём? Пафосный героический боевик про покорение космоса. Атмосфера трейлера немного диссонирует с образом Базза Лайтера из тетралогии «История игрушек», который во многом основывался на стереотипах о весёлых и оптимистических детских шоу про космос, а не на суровых триллерах а-ля «Живое» или «Марсианин». А «Базз Лайтер» предлагает действительно неожиданный взгляд на предысторию своего героя. Хороший вопрос — удастся ли перенести мрачное, героико-эпическое настроение из трейлера в сам фильм, но это как минимум попытка сделать что-то небанальное с «Историей игрушек».

    Человек-паук: Через вселенные 2

    Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 11

    Когда и где? Мировая премьера 7 октября 2022 года, премьера в России — 22 октября.

    О чём? Майлз Моралес и Гвен Стейси вместе с командой Пауков отправляются в путешествие по мультивселенной, встречают других Спайдерменов и сталкиваются с неким неназванным злодеем.

    Трейлер

    Чего ждём? Энергичного супергеройского боевика, продолжающего славные традиции первой части. Долгожданного романа Майлза Моралеса и Гвен Стейси. Новых Пауков — среди заявленных уже есть Женщина-паук, Человек-паук 2099 года и японский Человек-паук из сериала 1978 года. Ну и, само собой, великолепного визуального повествования, экспериментирующего с различными техниками и расширяющего традиционные представления о супергероике. 

    «Через вселенные» — блистательный бриллиант в фильмографии Sony Pictures Animation. Хотелось бы, чтобы так оставалось и в сиквеле, и чтобы в 2020-е годы студия стала флагманом коммерческой анимации.

    Изумительный Морис

    The Amazing Maurice

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 8

    Когда и где? Мировая премьера 13 февраля 2022 года.

    О чём? Экранизация одноимённой книги Терри Пратчетта — про разумного (и изумительного!) уличного кота, который для заработка использует дрессированных мышей и их хозяина, маленького простачка с флейтой. Кот Морис разработал простой и эффективный план мошенничества: крысы должны заселить город, затем в него приходит мальчик-флейтист и, выдавая себя за крысолова, «прогоняет» животных своей музыкой. Но, как это всегда и бывает, не всё идёт по плану…

    Чего ждём? Низкобюджетную, но всё-таки добротную адаптацию одного из самых классных сказочных сюжетов Терри Пратчетта. Традиционно звёздный сонм британских актёров, среди которых, помимо Хью Лори и Эмилии Кларк, Дэвид Тьюлис, Джемма Артертон, Хью Бонневиль и Дэвид Теннант. Ну и традиционно много ярких харизматичных персонажей второго плана, которые хорошо подходят для анимации.

    Я краснею

    Turning Red

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 12

    Когда и где? Мировая премьера 10 марта 2022 года.

    О чём? Девочка Мэй Ли с переходом в подростковый возраст получила неприятное наследство от своей семьи: теперь всякий раз, когда Мэй Ли начинает волноваться, она становится красной пандой. А это никуда не годится! Как вообще совместить хорошую учёбу, общение с ровесниками и все проблемы подросткового возраста с этим дурацким даром?! А-А-А-А!

    Трейлер

    Чего ждём? Сказку в стиле «Головоломки» и «Души», когда фантастический элемент служит метафорой реальных проблем зрителей — в данном случае речь идёт о половом созревании, конечно. Жизненную подростковую комедию с командой небанальных и харизматичных девчонок, помогающих обаятельной героине справиться с навалившимися проблемами. Умеренную семейную драму, без которой, кажется, не обходится ни один пиксаровский фильм последних лет. Ну и колоритный попсовый саундтрек, само собой!

    Уэнделл и Уайльд

    Wendell and Wilde

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 6

    Когда и где? Netflix, в 2022 году.

    О чём? О братьях-демонах, именем которых назван фильм, и о тех, кто с ними борется: монахине Хелли с готическими подручными, подростками Кэт и Рауль. И всё это вдохновлено «Сумеречной зоной», «Ночью охотника», «Вторжением похитителей тел», «Останови монстра» и «Ночью на Лысой горе».

    Чего ждём? Кукольную чёрную комедию, в которых Генри Селик всегда так хорош. О фильме, увы, недостаточно информации, но там, где смешиваются загробный юмор и кукольный стоп-моушен, — Генри Селик традиционно выдаёт потрясающие фильмы, небанальные и колоритные. Техника значительно отличается от предыдущих работ Селика, но не настолько, чтобы в моделях Уэнделла и Уайльда не угадывалась рука режиссёра. Премьера должна была состояться ещё в 2021 году, но пандемия традиционно обрушивает планы прокатчиков, и остаётся лишь надеяться, что в дальнейшем переносов не случится.

    Странный мир

    Strange World

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 10

    Когда и где? 23 ноября 2022 года 

    О чём? О мальчишке, ищущем клад посреди фантастической вселенной. Неизвестно, занимается ли он этим профессионально или, как это обычно водится, только мечтает стать профессионалом, но чем ближе к премьере, тем больше информации. 

    Чего ждём? Путешествия Героя… ой, то есть самоанализа и совершении путешествия внутрь себя. Разумеется, клад — это метафора, никакого внешнего злодея не будет (Disney сознательно отходит от этой концепции, а жаль), у главного героя будут проблемы в отношениях с семьёй или друзьями… С одной стороны, Disney всегда ставят строго формульные картины, с другой стороны, сейчас они ищут нарратив, который бы приближался к пиксаровской традиии доминирования внутреннего конфликта над внешним. Дон Холл явно тяготеет к этническому фэнтези — и грех его в этом останавливать: с «Райей» получилось даже интересно… хотя, наверное, не столь прибыльно, как планировалось.

    Супербратья Марио

    Untitled Super Mario Project

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 2

    Когда и где? 21 декабря 2022 года в США (в России пока неизвестно).

    О чём? О приключениях супербратьев Марио, которые бегают по лабиринту и спасают принцессу.

    Чего ждём? Поскольку адаптацией проекта занимается студия Illumination (которая лихорадочно скупает права на всё, что пока не принадлежит Disney), то с вероятностью 90% фильм будет рассчитан на целевую аудиторию их же «Миньонов» и адаптаций доктора Сьюза — то есть маленьких детей и их родителей. 

    Но «Супербратья Марио» ничего от этого не потеряют — это и так яркая позитивная вселенная с кучей сайдкиков и местами сомнительного юмора. Пока грядущая полнометражка прославилась только подбором актёров озвучки, не удовлетворившим фанатов (никому не хочется представлять себе Криса Пратта с итальянским акцентом). Но если уж Illumination умеет что-то делать хорошо, так это циничную физическую комедию с обилием разноцветных персонажей.

    Суперпитомцы

    DC League of Super-Pets

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 5

    Когда и где? Мировая премьера 19 мая 2022 года.

    О чём? О команде волшебных питомцев знаковых героев DC, которой руководят пёс Супермена Крипто и гончая Бэтмена Эйс. Их хозяев похитили, и теперь животные объединяются в лигу, чтобы спасти их. Почему они, а не остальные супергерои из Лиги Справедливости? Ну, они же такие милые!..

    Трейлер

    Чего ждём? «Тайную жизнь домашних животных», но с более крупным бюджетом и суперспособностями. Это, конечно, однозначно мультфильм для семейной аудитории, без всяких неожиданных сюрпризов, но он может стать хорошим развлечением. К тому же история анимации знает немало примеров, когда за посредственным трейлером скрывалось по-настоящему годное произведение — особенно среди комедий для всей семьи. Мультфильм также может понравиться тем, кто любит искать отсылки к комиксам — такого в «Суперпитомцах» будет предостаточно.

    Даже мыши попадают в рай

    I mysi patrí do nebe

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 7

    Когда и где? Премьера в России — 13 января 2022 года.

    О чём? Миленькая маленькая мышка умирает, попадает в рай, встречается со своим убийцей, начинает с ним дружить, чему, конечно же, очень не радо всё их окружение, и пытается преодолеть травму, нанесённую ей посмертно.

    Трейлер

    Чего ждём? Трогательный чешский кукольный мультфильм, не стесняющийся говорить о важных и страшных проблемах не только с самыми маленькими, но и со взрослыми зрителями. Небанальные конфликты и сюжет, который (почти) не может позволить себе ни одна известная коммерческая студия — а вот европейские художники могут, при этом не впадая в мрачность и готичность. Очень классную кукольную анимацию: дизайны удачны не везде, но и персонажи, и фон поражают великолепной проработкой деталей. Ну и частичный ответ на вопрос, действительно ли все животные попадают в рай — или нет?..

    Кот в сапогах 2: Последнее желание

    Puss in Boots: the Last Wish

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 9

    Когда и где? Мировая премьера 19 августа 2022 года.

    О чём? Кот в сапогах (тот самый, из «Шрека») безрассудно тратит восемь своих жизней из девяти и отправляется на поиски Последнего желания — единственной его надежды на восстановление девяти жизней.

    Чего ждём? Странное возрождение франшизы через второй сольник одного из самых популярных персонажей «Шрека». Первый фильм был симпатичным, хотя и бездумным развлечением с испанским колоритом — пожалуй, это единственное, благодаря чему он остался в сердцах зрителей. То, что за сценарий ко второй полнометражке отвечает Крис Меледандри, вызывает нехорошие подозрения — но, с другой стороны, «Кот в сапогах» всегда был более детским и лёгким развлечением, чем основная серия про Шрека. 

    Другие полнометражные мультфильмы

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 14

    My Father’s Dragon — фильм от Netflix, который снимает Cartoon Saloon… без участия Томма Мура! А вообще — экранизация чарующей сказки о мальчике и дракончике, путешествующих по сказочному острову.

    Catsaway — обаятельный 2D-мультфильм из ОАЭ про кошек из Абу-Даби, ищущих новый дом в беспрестанно меняющейся вокруг них реальности.

    Pashmina — экранизация одноимённого комикса про индийскую девочку, которая хочет больше узнать о прошлом своей семьи и открывает его благодаря волшебной пашмине, переносящей её в фантастическую Индию.

    Titina — выполненный в традиционной анимации норвежский мультфильм, рассказывающий о путешествии Умберто Нобиле и его собаке Титине.

    A Winter’s Journey — красивая лиричная история о поэте с голосом Джона Малковича, странствующем по горам, рискуя своей жизнью. Мультфильм сочетает игровое кино, ротоскопированную и CG-анимацию.

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 13

    The Bad Boys — фильм позднего Dreamworks, за который не стыдно! История про ограбление, совершённое колоритными мафиози… животными. Волком, змеёй, пираньей, акулой и тарантулом.

    Balto IV: Wolf Destiny — четвёртая часть мультфильма, которому стоило бы ограничиться одной, но тут, по крайней мере, выход не сразу на видео. Это ещё ничего не гарантирует, но надежда на хороший мультфильм всё-таки есть: случались и более странные возвращения франшиз.

    Wrath of the Tarot Kings — вестерн про ветерана Гражданской войны — расхитителя гробниц, вернувшегося обратно на родину. Промоматериалы выглядят необычно и интригующе; увы, у такой обскурной штуки почти наверняка не случится никакой локализации. Жаль.

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    Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.

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