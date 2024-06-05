Вот оно! Дрожащими руками ты срезаешь глиняную печать, отмеченную символами забытой цивилизации — племени анк’иноведов. Со звуком, подобным рычанию спящего зверя, двойные двери расходятся и впускают свет туда, где уже давно не ступала нога смертного. Луч фонаря выхватывает из мрака вековую пыль, корзины, склянки, причудливо украшенные статуэтки и… да, это действительно он! Ты опускаешься на колени перед саркофагом, проводишь рукой по поверхности. Ладонь прознает холод камня, расписанного узорными иероглифами. Это история — но также и предупреждение: «Здесь покоится тот, кто посягнул на запретное знание. Рискнул раскрыть тайны прошлого, дабы заглянуть в будущее. Его глаза видели мир без цвета, его уши слышали благородный язык островов, его ноги ступали по блаженному египетскому песку, вдоль бугристой Скалы — и к далеким восточным землям. Он умирал и возрождался вновь, в одеждах царей и рабов, в обличии мужском и женском. Его путь лежал от истока времён…» Голос изнутри твоей головы — такой знакомый, но точно чужой — продолжает зачитывать иероглифы. Зрение будто подергивается туманом. Кажется, на наречии торговцев это называется «флешбэк»!

Журналист и колдун

1 июля 1798 года военные корабли Франции причалили в порту Александрии. Три года спустя армия Наполеона вернулась в Европу, принеся с собой бесценные сокровища — а также дикую, неудержимую чуму египтомании. Весь последующий век западный мир бредил пирамидами и фараонами: огромные обелиски воздвигались посреди Парижа и Вашингтона, над Фонтанкой и Невой улеглись мудрые сфинксы, путевые дневники печатались в самых популярных журналах, а профессиональные египтологи и археологи-любители регулярно совершали новые открытия.

Одним из главных открытий стал объект KV62 — гробница Тутанхамона, обнаруженная в 1922 году и ставшая настоящей сенсацией. Среди журналистов, освещавших жизнь и смерть «царя Тута», был Джон Балдерстон, молодой и деятельный писатель, прошедший путь от военного корреспондента Первой мировой до успешного бродвейского драматурга. Его работа над театральной адаптацией «Дракулы» и «Франкенштейна» привлекла внимание амбициозной киностудии Universal, которая как раз раскручивала свою серию захватывающих фильмов ужасов. Теперь она захотела сделать что-нибудь в модном египетском сеттинге.

Вот только возникла загвоздка. У предыдущих хоррор-икон Universal — «Горбуна из Нотр-Дама», «Призрака оперы», «Человека, который смеётся» — была мощная литературная основа. Под новый же проект подходящего романа не нашлось, и материал стали буквально сшивать по кусочкам. Легенды о мистике и оккультисте Калиостро (помимо прочего, он заявлял, что нашел рецепт эликсира бессмертия) были творчески переработаны в сюжет о древнем колдуне, прибывающем в Америку с каким-то зловещим умыслом. Образ антагониста-египтянина с гипнотическим взглядом и сухим, испещрённым бесчисленными морщинами лицом, который под покровом ночи проникает в музей, чтобы воссоединиться с давно погибшей возлюбленной, по-видимому, был позаимствован из рассказа «Кольцо Тота» Артура Конана Дойла.

К слову, Дойл тоже внес свою лепту в египтоманию 1920-х, попытавшись разгадать таинственную смерть лорда Карнарвона: тот внезапно скончался всего через полгода после того, как его археологическая группа проникла в гробницу Тутанхамона. Газетчики моментально растиражировали домыслы о проклятии фараонов, мстящих безрассудным исследователям. Идея, впрочем, была не нова. Еще в XIX веке фантасты размышляли о контакте Древнего Египта с современностью — или даже с грядущим, как в романе Джейн С. Уэбб «Мумия! История из XXII века» (1827), где возвращённый к жизни царь Хеопс стал союзником и мудрым советчиком для англичан будущего. Но, конечно, гораздо популярнее оказались более драматичные сюжеты: так, рассказы «Три тысячи лет спустя» (1868) Джейн Г. Остин и «Проклятие мумии» (1869) Луизы Элкотт с немалым удовольствием живописали трагичную судьбу тех, кто посягнул на сокровища пустыни.

Всё это Джон Балдерстон, а также его коллеги Нина Уилкокс Путнам и Ричард Шейер, авторы первой версии сюжета про бессмертного колдуна Калиостро, взяли на карандаш. В 1932 году руководство студии дало сценарию зеленый свет, три недели на съёмки и довольно скромный бюджет в 196 тысяч долларов. Для сравнения, на «Дракулу» было выделено 355 тысяч — и даже это мелочь на фоне, скажем, военно-исторического эпика «На западном фронте без перемен» с его 1,2 миллионами бюджета.

Каким же он стал, новый «египетский монстр» Universal?

Оригинальная «Мумия» — хоррор неторопливый и камерный: он обходится без передовых спецэффектов и масштабных декораций. Даже мумия как таковая (в виде ожившего трупа, с ног до головы закутанного в бинты) здесь появляется буквально на одну сцену. Отчасти это обусловлено сложностью грима: гениальный художник Джек Пирс, до этого придумавший экранные воплощения Дракулы и Франкенштейна, детально изучил фотографии мумифицированных тел фараонов и воссоздал их с помощью хитроумной комбинации из хлопчатобумажной маски, глиняной накладки на волосы и льняного «костюма», предварительно обработанного кислотой и опалённого в печи. Чтобы нанести всё это на актера, требовалось около восьми часов работы; плюс еще два часа на то, чтобы освободить его по завершении съемочного дня. Как ни крути, «древний морщинистый колдун в феске и традиционном египетском платье» – гораздо более простой образ для главного злодея. Простой… и более человечный?

Как и в предыдущих фильмах ужасов Universal, чудовище в «Мумии» показано не без симпатии — его история трагична. Давным-давно верховный жрец Имхотеп полюбил дочь фараона, принцессу Анхесенамон, но не смог уберечь ее от смертельной болезни. В отчаянии Имхотеп пошел на святотатство и похитил Свиток Тота, где изложено заповедное заклинание, способное возвращать людей к жизни. Однако стражники фараона прервали ритуал и предали жреца мучительной казни, погребя его живьём в безымянной могиле.

Тысячи лет спустя неосторожный археолог словно по дьявольскому наущению произносит заклинание на Свитке — и вот Имхотеп восстаёт из мертвых и (уже под видом старика-египтолога по имени Ардет Бей) направляется в Каир с целью возродить Анхесенамон в теле современной женщины, удивительно похожей на неё. Всех, кто рискнёт встать у него на пути, ожидает страшная, сверхъестественная гибель.

Жуткая и в то же время романтичная история! Как говорится, на века — неудивительно, что все последующие версии «Мумии» так или иначе заимствовали элементы из сценария Балдерстона. Куда как сложнее повторить уникальную атмосферу фильма, созданную режиссёром Карлом Фройндом; прежде всего он известен как оператор «Дракулы» и лучших картин немецкого немого кино, вроде пронзительной драмы «Последний человек» и фантастического эпика «Метрополис». Даже самые простые интерьерные сцены Фройнд снимает очень выразительно, часто играя с тенями и углами съемки, постепенно усиливая ощущение чего-то экзотического, ускользающего от понимания.

С прибытием Имхотепа / Ардета Бея просвещенный Каир 1930-х будто сбрасывает маску современности: на глазах зрителей слуга британского аристократа облачается в древнее одеяние, музей превращается в храм, где вот-вот состоится зловещий ритуал, а загипнотизированная девушка в самом деле кажется принцессой Египта.

Невероятные приключения Мумии в Америке

«Мумию» весьма тепло встретили как критики, так и зрители. Борис Карлофф, блистательно сыгравший роль Имхотепа, утвердился в статусе новой кинозвезды. В то же время по кассовым успехам фильм явно уступал другим хоррор-франшизам Universal — к 1932 году египтомания уже была на исходе. И пока Франкенштейн обрастал «Невестами» и «Сыновьями», а по экранам торжественно шествовала трилогия экранизаций Эдгара По, «Мумия» отлёживалась в студийном саркофаге и терпеливо ждала продолжений. Не дождалась.

«Рука мумии» появилась лишь в 1940 году и фактически стала перезапуском цикла. Совершенно новая история, новая мифология, новый состав персонажей и даже новый жанр. Если оригинальный фильм был мистическим хоррором, то продолжение скорее тянет на легкомысленный приключенческий боевик с шутками и стрельбой. Всё по канонам: отважный герой и его непутёвый товарищ в компании фокусника-авантюриста и его прекрасной дочери отправляются на поиски гробницы легендарной принцессы Ананки, где таятся несметные сокровища. По ходу сюжета девушку, естественно, похищают и пытаются мумифицировать, но в финале злодеи получают заслуженную порцию свинца, а протагонисты (теперь в дорогих костюмах), весело смеясь, уплывают домой в Америку. Увлекательно и совсем не страшно.

Изменилась и сама мумия. Карлофф во франшизу не вернулся — он в это время как раз снимался в успешной серии детективных фильмов, где играл китайского (!) сыщика мистера Вонга; да и бюджет «Руки мумии», урезанный до 80 тысяч долларов, едва ли выглядел солидно для актера его уровня. Вакантное место занял Том Тайлер, звезда дешёвых вестернов и будущий исполнитель роли Капитана Марвел (того, который теперь переименован в Шазама) в чёрно-белом киносериале 1941 года.

Персонаж Имхотепа, по сути, был разбит на двух. «Страшный древний колдун» превратился в целый орден жрецов Карнака, члены которого внедрились во все слои египетского общества — от попрошаек на рынке до музейных профессоров — и из поколения в поколение передают свои мистические тайны. Мумия же наконец-то обрела полноценную экранную жизнь, хотя бы и в услужении у зловещих жрецов. Классический образ чудовища сформировался окончательно: гробовое молчание, медленная хромающая походка, неуязвимость к пулям и холодному оружию, а также склонность душить своих остолбеневших от ужаса жертв. Его не остановить, с ним не договориться. Идеальное орудие сил зла.

Разумеется, была у этой мумии и своя великая трагедия… полностью списанная с предыстории Имхотепа. Даже на экране её показали при помощи флешбэков из оригинального фильма. Действительно, зачем лишний раз тратить бюджет на воссоздание Древнего Египта? Достаточно просто вклеить в старый материал пару крупных планов с Томом Тайлером — и готов новый антагонист, принц Кхарис, проклятый фараоном за попытки оживить возлюбленную принцессу! Для пущего эффекта на этот раз перед погребением еретику вырывают язык.

В отличие от предшественника, Кхарису повезло (или, наоборот, не посчастливилось) дослужиться до сиквелов. Понимая, что серьезных денег на «Мумии» им уже не сделать, Universal решили брать количеством и в период с 1942 по 1944 выпустили три новых фильма — коротких, снятых за копейки и с прицелом на сдвоенные показы. Такой формат стал ответом Голливуда на спад зрительского интереса к кино в результате Великой депрессии 1930-х: аудитории предлагали два дешёвых фильма по цене одного, а кинотеатрам навязывали нерентабельную «категорию Б» в комплекте с престижными и потенциально успешными лентами.

Произошло и ещё одно немаловажное изменение. Если события «Руки мумии» разворачивались в Египте где-то в начале XX века, то первый из сиквелов, «Гробница мумии», переносит действие в США 1940-х. Романтика приключений и археологических авантюр буквально осталась в прошлом — зло пришло домой, на американскую землю. Во многом такое решение наверняка обусловлено желанием сэкономить на «экзотическом» реквизите и декорациях, но можно усмотреть в этом и изменение настроений аудитории. Страна вступила во Вторую мировую войну, и проклятия тысячелетних фараонов теперь пугали зрителей гораздо меньше, чем мысли о вторжении коварных и безжалостных лазутчиков.

И вот в «Гробнице мумии» предводитель культистов из предыдущего фильма завещает своему молодому последователю найти и уничтожить тех, кто разграбил сокровищницу принцессы Ананки. Египтянин прибывает в тихий американский городок и выпускает Кхариса на охоту; с этого момента сюжет неожиданно превращается в эдакий прото-слэшер, предвестник «Хэллоуина» и «Кошмара на улице Вязов». Один за другим члены экспедиции гибнут от руки монстра, а сын главного героя и его невеста отчаянно пытаются выжить и убедить полицию в том, что таинственные убийства — дело рук мумии.

Кульминация получилась в духе времени: разъяренные горожане объединяются, с факелами в руках штурмуют дом пришлого иностранца, освобождают похищенную невесту и сжигают чудовище. Хэппи-энд? Не тут-то было! В «Призраке мумии» американский профессор по оплошности возвращает Кхариса к жизни, и история продолжается — с новым составом героев, очередным зловещим культистом в изящном, почти самоироничном исполнении Джона Кэррадайна и, конечно же, ещё одной девицей в беде, которая по традиции похожа на умершую принцессу Ананку.

Несмотря на аморфный сюжет, «Призрак» явно равняется на самый первый фильм Universal — и по яркому визуальному стилю (злодеи скрываются на фактурной заброшенной лесопилке), и по общему трагичному настроению. Дело в том, что похищенную девушку… так и не удаётся спасти! В финале монстр выходит из-под контроля жреца, убивает его, хватает свою реинкарнированную возлюбленную и отправляется в бега. В объятиях Кхариса девушка стремительно дряхлеет, и вскоре две мумии исчезают в непроходимой трясине. Лишь верный пёсик стоит на берегу и тоскует о сгинувшей хозяйке.

Увы, «Проклятие мумии» — последний фильм в основном цикле Universal — не равняется уже ни на что, даже на собственную мифологию. Сюжет совершил скачок аж на 30 лет вперед; выходит, действие теперь разворачивается в 70-е, но нравы и одежда не изменились ни на йоту. Болото, в котором затонули Кхарис и несчастная женщина, таинственным образом переехало с северо-востока США в район Нового Орлеана. Культисты из ордена Карнака без видимых причин превратились в «святителей Аркама», а злополучной Ананке уже даже не нужны никакие ритуалы, чтобы красиво восстать из мертвых.

С ней связан, пожалуй, единственный интригующий мотив сценария: поднявшись из осушенного болота, принцесса долгое время не понимает, кто она — девушка, воспитанная в 1940-х, или многомудрая дочь фараона, на лету схватывающая передовые науки. Завязка для действительно необычной истории… которая, к сожалению, на тот момент осталась нереализованной.

Закономерным образом к 1955 году «отработанная» франшиза выродилась в пародию. «Эбботт и Костелло встречают мумию» — 28-й фильм Universal с участием популярного комического дуэта — от души высмеивал клише жанра, со всеми его нелепыми ритуалами, культистами (теперь у них появились танцевальные номера!) и взаимозаменямыми мумиями; кстати, под бинтами на этот раз оказался Эдвин Паркер, дублер Чейни-младшего в предыдущих частях. Финал и вовсе можно было прочитать как метакомментарий к истории цикла: разгромив древнеегипетскую гробницу, предприимчивые герои организуют в ней тематическое кафе, где посетителей обслуживает бывший верховный жрец, а ансамбль мумий задорно играет джаз. Тотальная коммерциализация некогда великой культуры на потеху богатым иностранцам.

Мумия с английским акцентом

К концу 1950-х студийная система США вошла в глубокий кризис, Universal находилась в шаге от поглощения музыкально-телевизионной империей MCA, а хорроры уступили место фантастике. Упавшее было знамя подхватили по другую сторону Атлантики. Британская компания Hammer Films в полной мере использовала введённый в Великобритании прокатный рейтинг Х (16+) и начала создавать новое поколение фильмов ужасов — красочных, кровавых, а подчас даже с сексуальным подтекстом. Выпущенная ей новая экранизация «Франкенштейна» чрезвычайно успешно прошла по экранам Европы, что позволило Hammer выкупить права на образы других классических киночудовищ: Дракулы, Человека-невидимки, Призрака оперы и, конечно же, Мумии.

Перезапуск состоялся в 1959 году и, как ни странно, был основан не на самом первом фильме с участием Бориса Карлоффа, а на гораздо менее успешном цикле про принца Кхариса. Штатный сценарист студии Джимми Сэнгстер взял лучшие сюжетные элементы «Руки», «Гробницы» и «Призрака мумии» — и на их основе создал готический хоррор про семейное проклятие, чисто английский по духу и стилизованный под романы конца XIX века. В центре событий оказывается молодой археолог Джон Бэннинг: отправившись в Египет за сокровищами принцессы Ананки, он повредил ногу, его компаньон-отец сошел с ума, а три года спустя, уже в Англии, его дядю убила таинственная, закутанная в бинты фигура, которую не берут никакие пули. Теперь смерть грозит самому Джону и его невесте, а их некогда уютное викторианское поместье окружают силы зла.

Если в цикле Universal положительные герои порой казались статистами, да и сама мумия была скорее символом, нежели полноценным персонажем, то у Hammer совершенно другой подход — за что следует благодарить не только сценарий, но и актёров. В роли Джона Бэннинга выступил великий Питер Кушинг, а Кхариса сыграл его не менее легендарный коллега Кристофер Ли. Свои партии они исполнили с пафосом, достоинством и ноткой трагичности, столь свойственной викторианской эпохе: две равнозначные силы, самой судьбой обречённые столкнуться. Сценарий неоднократно подчёркивает параллели между ними, как в образах (хромота Бэннинга повторяет походку мумии), так и в сюжете — аристократ-англичанин самоотверженно защищает свой дом и невесту, а Кхарис обрекает себя на вечные муки ради возлюбленной Ананки.

Разумеется, нельзя не упомянуть и главную стилевую «фишку» Hammer. Пережив десятилетия черно-белой съемки, «Мумия» 1959 года триумфально вошла в эпоху плёнки Technicolor и ярких насыщенных цветов, представ в угрожающих оттенках красного и зелёного. Фильм выглядит атмосферно и дорого, несмотря на вполне скромный бюджет в 125 тысяч фунтов. А легкая театральность (или даже оперность?) режиссуры играет на руку старомодному сеттингу истории.

К чести новых владельцев франшизы, они не стали повторять ошибок Universal и бесконечно тянуть историю Кхариса и страшных египетских жрецов, постепенно увязая в болоте самоповторов. У каждого из трёх продолжений от Hammer был оригинальный состав героев и свой подход к базовой концепции «неосторожные европейцы против древнего египетского монстра».

«Проклятие гробницы мумии» (1964) разыграно почти как классический английский детектив с неторопливой и хитроумно закрученной интригой. Группа египтологов с грузом ценных реликвий возвращается на родину, в туманный Лондон начала XX века, где с ними начинают происходить загадочные события. Вопреки ожиданиям, виновник до самого финала скрывается среди персонажей-людей и отличается весьма нетривиальной мотивацией, а мумия и вовсе впервые появляется лишь на 54-й минуте фильма! К слову, «Проклятие» вносит новые черты в привычный образ: чудовище оповещает о своем приближении размеренным хриплым дыханием.

Нововведения продолжились во втором сиквеле, «Саван мумии» (1967). Под вековыми бинтами здесь впервые скрывается не жрец и не принц, а… раб! Прем, слуга изгнанного мальчика — наследника фараона, до последнего вздоха защищает своего хозяина и после смерти восстаёт из саркофага, чтобы отомстить чужакам, потревожившим могилу юного царя. Мстит он на редкость изобретательно: фильм явно вдохновляется итальянскими джалло и почти каждую смерть обставляет как кровавый аттракцион. Куда там колдуну Имхотепу или Кхарису, однообразно душившему своих жертв! Прем размозжит вашу голову голыми руками или проломит ее топором, опрыскает вас кислотой, подожжёт, а то и просто завернёт в покрывало и выбросит из окна.

Но, пожалуй, дальше всех по части жанровых экспериментов зашла «Кровь из гробницы мумии» (1971). Это ни много ни мало вольная экранизация мистического романа Брэма Стокера «Сокровище семи звезд» — и в ней вообще нет мумии в привычном понимании! Есть только волшебная Царица Тьмы, заточённая врагами в саркофаге и за время тысячелетнего сна ничуть не потерявшая молодости и красоты. Противостоит ей юная девушка Маргарет, родившаяся в тот самый момент, когда её отец-археолог вскрыл могилу Царицы. Героиню посещают странные видения и сны, за её домом наблюдает таинственный джентльмен с вытянутым лицом, а сама Маргарет (и зрители вместе с ней) чем дальше, тем больше сомневается в своем здравомыслии. Кто же она — героиня или новая инкарнация злодейской колдуньи?

Несмотря на захватывающую параноидальную атмосферу и виртуозную работу режиссёра-визионера Сета Холта, который, увы, скончался за неделю до завершения съемок, «Кровь из гробницы мумии» стала последним фильмом в цикле Hammer. В 1970-е студия уже перестала поспевать за новыми течениями в кинематографе и потихоньку ушла на ТВ, Питер Кушинг (изначально именно он должен был сыграть отца Маргарет) временно оставил профессию после смерти жены, и даже Кристофер Ли публично критиковал новые релизы компании. Многоликая мумия затаилась почти на тридцать лет…

Основано на реальных событиях? Во многих легендах есть крупицы правды — «Мумия» не исключение. У многих персонажей цикла есть исторические прототипы. Так, Имхотеп (что иронично, имя означает «Пришедший с миром») на самом деле жил в конце XXVII века до н. э. и почитался великим мудрецом. Он был зодчим, астрологом и советником фараона Джосера, для которого Имхотеп возвел самую первую пирамиду в Египте, шестиступенчатую. Прекрасная Анхесенамон также основана на реальной египетской царице, вот только жила она на 1300 лет позднее своего экранного возлюбленного и была женой (а также сводной сестрой) знаменитого Тутанхамона. Его гробницу в 1922 году, как известно, обнаружила экспедиция лорда Карнарвона, в которой участвовала его дочь — леди Эвелин Бичем. Именно в честь этой отважной исследовательницы назвали героиню Рэйчел Вайс в «Мумии» 1999 года, а также одного из центральных персонажей «Проклятия гробницы мумии». Что же до страшных культистов, то орден меджаев на самом деле существовал во второй половине II тысячелетия до н. э. и был своего рода древнеегипетским спецназом, который отстаивал интересы фараона, поддерживал порядок в городах и следил за подозрительными иноземцами. Кстати, «последним из меджаев» считается и главный герой игры Assassin’s Creed Origins!

В поисках утраченной франшизы

Важно напомнить: фильмы о мумии никогда не были сверхприбыльными. Поэтому неудивительно, что Universal не горела желанием распечатывать эту гробницу, даже несмотря на интерес археологов из числа классиков хоррора. Клайв Баркер планировал снять «мрачные, сексуальные и полные мистики» малобюджетные ужасы о культисте — кураторе музея. Джордж Ромеро, как обычно, придумал жестокую историю в духе фильмов о зомби (с участием Имхотепа и Кхариса) про трагическую любовь женщины-археолога и пробудившегося в наши дни древнеегипетского генерала. Создатель «Гремлинов» Джо Данте видел «Мумию» как романтический триллер с оскароносным Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли.

Все они по разным причинам получили отказ. Джекпот неожиданно сорвал молодой режиссер Стивен Соммерс, до этого работавший преимущественно над детскими кинофильмами Disney. Он предложил перезапустить цикл в виде старомодного приключенческого блокбастера а-ля «Индиана Джонс» — с шутками, взрывами и сложными спецэффектами. Universal идею приняла с восторгом и выписала под проект аж 80 миллионов долларов!

«Мумия» 1999 года и вправду очень похожа на фильм Стивена Спилберга. Она идеально воссоздает ностальгический дух приключений из начала XX века, регулярно удивляет зрителей изобретательностью экшен-сцен и доверяет харизме своих звезд, Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс. В то же время она глубоко уважает своих предшественников и нередко черпает идеи из предыдущих фильмов. Основная сюжетная канва про колдуна Имхотепа и его попытки возродить возлюбленную в теле современной женщины взята из самой первой «Мумии», общее ироническое настроение во многом повторяет «Руку», сцена атаки на теплоход позаимствована из второго фильма Hammer, отдельные эпизоды убийств — из третьего. Соммерс даже возвращается к идее о тайном ордене культистов, но выворачивает ее наизнанку: теперь это благородные меджаи, которые защищают мир от сил зла.

Universal не прогадали. Новая «Мумия» стала одним из лидеров проката и положила начало масштабной мультимедиа-франшизе. Тут же пошёл в работу второй фильм — ещё более дорогой, зрелищный, ироничный и с кучей фансервиса. Он получился даже более «спилберговским» по духу: к поженившимся героям первой части присоединился их маленький сын — теперь египетским ужасам противостоит вся семья О’Коннелов.

Параллельно в производство был запущен бюджетный приквел/спин-офф про главного злодея из фильма «Мумия возвращается» — устрашающего Царя скорпионов в исполнении звезды рестлинга, Дуэйна «Скалы» Джонсона. Этот боевик тоже был выдержан в духе классического фэнтези (соавтором сюжета был Джонатан Хейлз, сценарист «Молодого Индианы Джонса»), вплоть до героической партии по всем канонам D&D: умелый воин, прекрасная колдунья, ловкий вор, силач-мародер и седовласый инженер собираются вместе, чтобы свергнуть жестокого тирана и просто повалять дурака. «Царь скорпионов» оказался достаточно успешным, чтобы получить серию видеопродолжений с участием звёзд рестлинга и кино 1980-х; эти сиквелы продолжают выходить и по сей день.

Тем временем основной цикл забуксовал. На создание третьего фильма, «Гробница императора драконов», ушло семь лет, и за это время съемочную команду пришлось фактически собирать заново под руководством нового режиссёра. В поисках свежего экзотического материала авторы наконец-то покинули Египет и перебросили действие в Китай 50-х, при этом оставив в сохранности основные сюжетные элементы франшизы: запутанные ритуалы, семейные ценности, склонность мумий похищать красивых девушек и тайный орден древних борцов со злом. Похождения героев по миру планировалось продолжить в четвертой части — в джунглях Перу, с Антонио Бандерасом в роли очередной злодейской мумии, — но этим планам помешала прохладная реакция зрителей на триквел и поистине тектонические изменения в Голливуде.

Феноменальный успех кинематографической вселенной Marvel смешал продюсерам все карты. Теперь каждая студия хотела иметь в активе собственную киновселенную из нескольких франшиз, связанных единым миром. У Universal были на это все шансы: еще в 1940-х она регулярно снимала кроссоверы вроде «Дома Франкенштейна», где появлялись Дракула и Человек-волк. Почему было не вернуться к такому формату на современном техническом уровне, с серьёзным бюджетом и большими звездами?

Пионером этой «Тёмной вселенной» как раз-таки должна была стать новая «Мумия». В фильме даже интересно обыграли стандартную концепцию: теперь главной злодейкой была женщина, бессмертная принцесса Аманет, а на позиции «прекрасной девицы в беде» выступал экшен-герой Том Круз. Увы, всё оказалось напрасно. Фильм так и не смог выработать чёткий курс: он пытался одновременно быть и честным хоррором, и ироничным приключенческим боевиком, и введением в большую киновселенную. Египетские культисты на этой итерации сюжета превратились в тайное общество «Продигиум», отслеживающее сверхъестественные угрозы по всему миру под руководством местного Ника Фьюри — доктора Джекилла. Всё это, конечно, тоже требовало времени и экспозиции.

«Мумия» 2017 года не столько рассказывала собственную историю, сколько тащила на своих плечах большую франшизу и список студийных требований ради охвата максимальной аудитории. Вес оказался неподъёмным. После скромных сборов и более чем прохладных отзывов «Тёмную вселенную» поставили на паузу, а вскоре и вовсе отменили в пользу серии самостоятельных фильмов ужасов. Описав полный круг, «Мумия» вернулась к истокам — и уже наверняка ждёт новых неосторожных исследователей!

Мумия вне большого экрана Поклонникам «Мумии», желающим продолжить знакомство со вселенной, есть где развернуться. Во-первых, каждый из фильмов в трилогии Соммерса (плюс «Царь скорпионов») сопровождался многочисленными видеоиграми и новеллизацией за авторством успешного писателя Макса Аллана Коллинса, известного по графическому роману «Проклятый путь». Во-вторых, не пропустите мультсериал «Мумия: Тайны меджаев», в котором семейство О’Коннелов путешествует по миру и сражается с неутомимым Имхотепом и его прислужниками. Новейшую «Мумию» тоже не обделили сопроводительными материалами, включая оригинальную японскую веб-мангу The Mummy: Dark Stories. Кроме того, в поддержку фильма выпустили сразу три видеоигры: VR-проект Prodigium Strike, где игроки на вертолете пытаются поймать бессмертную принцессу Аманет, забавный консольный ретро-платформер The Mummy Demastered и мобильную интерактивную новеллу Dark Universe Stories. Последняя представляет особый интерес, так как она продолжает события фильма и пытается увязать в единый канон события всех (!) фильмов про мумию.