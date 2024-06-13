Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: начало 2024 года

Некоторые считают фильмы ужасов «низким» жанром для начинающих режиссёров. Снимать их просто, затрат на бутафорскую кровь немного, а зрители любят пугаться и исправно несут деньги в кинотеатры. Но настоящим авторам тесно в привычных хоррор-клише, они используют проверенные временем жанровые приёмы, чтобы рассказывать новые истории. Мы составили подборку вышедшего за последние полгода кино, которое может быть интересно любителям ужасов по разным причинам, будь то известные актёры или свежий взгляд на привычные сюжеты.

Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца

Почему стоит посмотреть? «Амели» о вампирах для эстетов.

О чём? Саша — юная вампирша, которая живёт в традиционной кровососущей семье. Вот только сама она ни капельки не кровожадная и убивать людей не хочет даже под угрозой голодной смерти. Родные ставят Саше ультиматум: чтобы прокормиться, ей нужно охотиться. На счастье героиня знакомится с печальным старшеклассником по имени Пол, который и сам бы рад свести счёты с жизнью, да духу не хватает. Перед тем как совершить своё первое убийство, Саша решает исполнить предсмертное желание жертвы.

Каким получилось кино? Технически «Вампирша-гуманистка» — не больше «ужасы», чем «Реальные упыри» с Тайкой Вайтити. Это кино о бытовых проблемах сверхъестественных существ, в которое щедрой рукой насыпали атмосферы «Амели» Жана-Пьера Жёне. Оно милое, забавное и трогательное, даже несмотря на кровавые сцены вампирских перекусов. В главных ролях здесь очаровательные молодые актёры Сара Монтпети и Феликс-Антуан Бенар; между ними моментально ощущается неловкая, но совершенно волшебная экранная химия.

Авторы балансируют между лёгкой романтической комедией и подростковой драмой. Само собой напрашивается сравнение с «Сумерками» наоборот, но это совсем не они. Во главе угла здесь не столько первая любовь, сколько темы взросления, сепарации и инаковости. Фильм пытается ответить на вопрос, которым сейчас задаются многие: как жить, если не вписываешься в заданные обществом рамки, да и не горишь желанием в них вписываться?

Это визуально прекрасный неоновый гимн всему поколению зумеров, которые, как и главные герои, ищут способы даже не адаптироваться к враждебной реальности, а найти своё место в мире, не изменяя убеждениям.

Омен. Непорочная

Почему стоит посмотреть? Новый взгляд на старый сюжет.

Фильм не имеет отношения к серии «Омен» — это шуточки прокатчика, которые шокировали даже режиссёра Майкла Мохана.

О чём? Молодая и прекрасная послушница Сесилия из далёкой Америки переезжает в уединённый итальянский монастырь. Там ей все преувеличенно рады и доверяют настолько, что показывают местную святую святых, гвоздь, при помощи которого якобы распяли Иисуса Христа. Сесилия живёт-поживает скромной монашеской жизнью, пока не замечает, что беременна. Само название фильма намекает, что зачатие было непорочным, и вселяет опасения — станет ли тот, кого вынашивает девушка, новым Спасителем, или кем-то совсем другим?

Каким получилось кино? «Непорочная» вызвала умеренное оживление в синефильских кругах. Продюсеры выбрали спорный подход к промокампании и всячески подчёркивали выдающиеся внешние данные главной звезды фильма, Сидни Суини. Да и в самом фильме каждый второй персонаж считает своим святым долгом сказать, какая же Сесилия красавица, а чтобы зрители не сомневались, им регулярно показывают веские тому доказательства.

Однако настоящее достоинство фильма — в деконструкции классических сюжетов об Антихристе. В наличии — странный монастырь, где «что-то нечисто», зловеще добродушные священники и монахини, и наивная главная героиня, которой приходится пройти суровую школу жизни. Но не вполне понятно, есть ли вообще в фильме мистика или виной происходящему только людские амбиции.

В финале становится очевидно, что «Непорочная» — это, конечно, не «Омен» и не «Ребёнок Розмари», а скорее «Джон Уик». Сесилия не собирается покорно следовать привычному сюжету, как все её киношные предшественницы. Смотреть этот в целом не самый выдающийся фильм стоит только ради третьего акта, который подтверждает: времена покорных беспомощных героинь прошли, настал час решительных женщин.

Про настоящий «Омен»-2024 мы тоже писали: «Омен. Первое знамение». Обзор самого красивого хоррора года «Омен» возвращается… и идёт наперекор былым традициям. Апокалиптическая конспирология уступила место религиозным неврозам, борьбе с институтами и симпатиям к дьяволу.

Судная ночь в Аркадии

Почему стоит посмотреть? Николас Кейдж!

К франшизе «Судная ночь» фильм отношения не имеет.

О чём? После некоего СОБЫТИЯ человечество пришло в упадок. Оставшиеся люди заняты выживанием и поиском ресурсов, а по ночам на улицы выходят толпами страшные плотоядные существа. Пол (Николас Кейдж) спасает и выхаживает двоих детей — Джозефа и Томаса. Спустя пятнадцать лет он вынужден столкнуться со всеми радостями воспитания двоих подростков. Пока Джозеф мирно изобретает полезные устройства, Томас, невзирая на запреты отца, бегает на соседнюю ферму, потому что влюблён в живущую там девушку. В одну не очень прекрасную ночь его непослушание приводит к беде — и теперь на кону стоят жизни всех героев.

Каким получилось кино? Несмотря на свой могучий актёрский талант, Николас Кейдж не гнушается сниматься в кино разного качества. Поэтому любой новый фильм с его участием может оказаться как скрытым алмазом, так и проходняком — преданные фанаты продолжают надеяться и смотрят их все. На этот раз, пожалуй, получилось что-то среднее. Фильм напоминает не то «Птичий короб», не то «Тихое место», не то «Оно приходит ночью» — сами понимаете, глобальной сюжетной новизны тут искать не стоит.

Зато в «Аркадии» приятные кадры, живые (хоть и не очень умные) герои и неожиданно интересные монстры. Во многом благодаря режиссёру главной особенностью местных чудищ стал их дизайн. Дело в том, что Бенжамин Брюэр работал над визуальными эффектами оскароносного «Всё, везде и сразу». Даже немного обидно, что до самого конца мы так и не узнаем подробностей катаклизма, который произошёл во вселенной фильма, и не получим возможности поближе познакомиться с терроризирующими округу монстрами.

Чтобы избежать ещё одного разочарования, знайте, что Кейджу дают повыживать только в начале и конце фильма, а середина занята историей взросления его приёмных сыновей.

Нечисть

Почему стоит посмотреть? Вы точно не угадаете, кому будете сопереживать в этом фильме!

О чём? Девушка Айрис при загадочных обстоятельствах теряет отца, который оставил ей в наследство дом с пабом. К дому прилагается необычный бонус: в подвале живёт не то древний дух, не то ведьма — она нехотя, но всё же подчиняется владельцу здания. Помимо прочих паранормальных способностей ведьма обладает даром возвращать мёртвых. Всего на несколько минут, но этого достаточно, чтобы к дому приходили страждущие, которым нужно поговорить с усопшими близкими. Стоит ли говорить, что для общения с Нечистью существуют строгие правила и герои начинают пренебрегать ими с первых же кадров?

Каким получилось кино? Как и многие современные фильмы ужасов, «Нечисть» выросла из успешной короткометражки. Режиссёр Альберто Корредор снял коротенькое экспериментальное кино «Голова в мешке» ещё в 2017 году и сумел вырастить его в полный метр со звездой «Ведьмака» Фрейей Аллан. Сама ведьма очень напоминает одну из Хозяек Леса из третьего «Ведьмака». Но по духу у фильма нет с игрой ничего общего — он похож скорее на «Два, три, демон, приди!» от А24. Местная ведьма тоже согласна прилично себя вести строго ограниченное количество времени (две минуты), а если просрочил — пеняй на себя.

Самое необычное в «Нечисти» то, что на протяжении всего фильма совершенно не хочется сопереживать главным героям. Нет, конечно, персонажи хорроров часто не отличаются умом и сообразительностью. Но здесь режиссёр предлагает зрителям новый уровень антипатии: Айрис, несмотря на её тяжёлое прошлое, не вызывает сочувствия, потому что показана алчной недальновидной эгоисткой. Приз зрительских симпатий уходит существу, которое вынуждено сотни лет сидеть в заплесневелом подвале и выполнять прихоти движимых виной (или местью) людишек.

Полночь с дьяволом

Почему стоит посмотреть? Отличная стилизация под вечернее шоу 1970-х с отличным Дастмалчяном.

О чём? Джек Дэлрой — ведущий некогда популярного вечернего шоу «Ночные совы». Ему пророчили успех и славу, но жена Джека умерла, и он потерял былую хватку, после чего рейтинги шоу неумолимо поползли вниз. В отчаянных попытках вернуть «Ночным совам» былое величие шоумен придумывает хэллоуинский спецвыпуск, куда в числе прочих паранормальных гостей приглашает якобы одержимую демоном девочку Лили — героиню книги «Разговоры с дьяволом». Если она не сможет поправить рейтинги, то Джеку не поможет уже никакое чудо.

Каким получилось кино? О «Полночи с дьяволом» сейчас идёт много разговоров, и не зря. Фильм снят в уже избитом псевдодокументальном жанре, но благодаря стилизации под вечерние шоу жанр «найденной плёнки» играет неожиданно свежими красками. Благодаря скрупулёзному подходу кино ощущается как настоящая телепередача — с рекламой, техническими неувязками, комичным соведущим и несуразными гостями. Несмотря на ограниченное экранное время, весь второй план вышел замечательным — было бы здорово посмотреть целую серию передач об этих горе-медиумах, фокусниках и парапсихологах.

Маскировка под 1970-е тоже удалась на славу, даже несмотря на то, что интернет-сообщество возмутилось использованием нейросетей для генерации заставок. В какой-то момент «Полночь с дьяволом» превращается не то в серию «Баек из склепа», не то в эпизод «Сумеречной зоны» — и это несомненный комплимент. Скорее всего, по-настоящему страшно вам не будет, но неуютное ощущение потусторонней жути гарантировано.

Эбигейл

Почему стоит посмотреть? Добротный развлекательный ужастик с прекрасными актёрами.

О чём? Группа наёмников похищает дочь влиятельного человека с целью выкупа. Работа кажется не особенно пыльной — 12-летняя Эбигейл увлекается балетом и всем своим видом излучает хрупкость и невинность. Посторожить её до утра вроде бы плёвое дело, а сумма выкупа неприлично внушительная. Но, как водится, есть маленький нюанс — двенадцать Эбигейл уже довольно давно, а её отца не просто так боится весь город. Вскоре горе-наёмники осознают, что это их заперли с девочкой, а не наоборот, и в приоритете уже не миллионы долларов, а их собственное выживание.

Каким получилось кино? «Эбигейл» — один из тех фильмов, от которых сначала ничего не ждёшь, но по ходу просмотра он постепенно выкладывает на стол карты и начинает раз за разом приятно удивлять. Одно из главных достоинств здесь — актёрский состав. Один Дэн Стивенс («Легион») мог бы справиться одной левой, а тут ещё и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), и Кевин Дюран («Живая сталь»), и один секретный актёр, лицо которого вы увидите только в самом конце. Не отстаёт и юная звезда Алиша Вейр, помимо актёрских навыков демонстрирующая и неслабые танцевальные.

Иногда фильм балансирует на грани абсурда и нелепости, но, к счастью, не проваливается в них окончательно. Главные герои раскрыты ровно настолько, чтобы за ними было интересно наблюдать, но при этом их смерти не вызывают особенных переживаний. Особняк, в котором заперты герои, полон секретов и напоминает классический дом с привидениями из приключенческого кино. Благодаря обилию бутафорских кишок и мрачному юмору «Эбигейл» можно даже отнести к жанру чёрной комедии. Фильм бодрый, забавный и развлекает на все сто процентов — если, конечно, вам не претят взрывающиеся в кадре тела и стекающая по стенам кровавая каша.

КАШ

Почему стоит посмотреть? Дебют молодого казахского режиссёра в духе фильмов студии А24.

О чём? Казахская АССР, 1930-е годы. Могильщик Асатай пытается выжить во время коллективизации. Под угрозой не только он, но и весь его аул: люди каждый день умирают от голода. Под давлением обстоятельств Асатаю приходится отправиться в ближайший город, чтобы попытаться спасти своих людей. Путь и без того неблизкий и опасный, но позже к герою присоединяется загадочный странник, который не то искренне хочет помочь, не то ведёт его к погибели.

Каким получилось кино? Премьера режиссёрского дебюта клипмейкера Айсултана Сеитова состоялась ещё в 2022 году, но первая возможность посмотреть его представилась российским зрителям относительно недавно. 28 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге прошёл спецпоказ, где можно было не только увидеть премьеру, но и обсудить её с режиссёром.

На первый взгляд «КАШ» выглядел исторической драмой, на поверку же оказался настоящим хоррором в духе работ студии А24. Режиссёр и не думает скрывать источники вдохновения. Например, от эггерсовского «Маяка» здесь необычный формат кадра и общая дискомфортная атмосфера, а от «Прочь» Джордана Пила — название («Қаш» в переводе с казахского — «убегай прочь»). Во время просмотра можно играть в бинго и считать отсылки к известному кино — но тут это явно не заимствования, а оммажи, демонстрация насмотренности и любви к кинематографу.

«КАШ» насыщен и образами казахского фольклора, и экспериментами с картинкой, и многочисленными визуальными символами, будь то черепаха или коробок спичек. Исторические события, о которых идёт речь, — не самая простая страница казахской истории, многие об этом предпочитают не думать вовсе. Сеитов же забывать не хочет, пусть и делает это с долей позёрства — что, впрочем, простительно для человека, который хочет очень многое показать и рассказать.