Перезапуск «Чебурашки»: Гена-мизантроп, попузьяна и… любовь?

Гена — пожилой работник дендрария, мизантроп и ворчун. Его дочь не хочет видеться с отцом, внук не разговаривает, а зять не может убедить жену помириться с Геной. Его начальница устала извиняться за него, а могущественная и влиятельная Римма, носящая безумные головные уборы, готова закрыть дендрарий, лишь бы не сталкиваться с этим отвратительным человеком. Но в его жизни начало происходить странное: во-первых, в городе прошёл дождь из апельсинов, во-вторых, в домик Гены ворвалась ушастая божия тварь непонятной видовой принадлежности и устроила крайний беспорядок. Гена готов выставить создание вон, но у него это не особенно получается…

Жанр: семейная комедия

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Фёдор Добронравов

Российская премьера: 1 января 2023-го

Похоже на: «Смурфики», «Флаббер»

Разговоры о перезапуске «Чебурашки» ходили ещё с 1990-х, но всё усложняла путаница с авторскими правами на персонажа. За Чебурашку боролись его создатель Эдуард Успенский, который в 1990-е и 2000-е сочинил несколько книг вроде «Бизнеса крокодила Гены», «Союзмультфильм», где настаивали, что каноничный дизайн персонажа придуман не Успенским, а художником-постановщиком Леонидом Шварцманом, и сам Шварцман, который продавал права на использование образа персонажа (а «Союзмультфильм» судился с теми, с кем он договорился). В 2007 году права на персонажа были проданы японской студии SP International, с которой «Союзмультфильм» тоже судился и требовал переоформления договора, поскольку он «составлен на основе японского законодательства». Всё это задержало премьеру полнометражного перезапуска Чебурашки до 2022 года.

Почти каждый из правообладателей пытался обновить образ Чебурашки, перезапустить его франшизу — и заработать с продажи мерчендайза. У кого-то получилось лучше (японцы выпустили в 2013 году симпатичный полнометражный кукольный мульт), у кого-то — хуже (книги Успенского так и не стали каноном), но «Союзмультфильм» оттеснили от делёжки чебурашкиного пирога. Студии срочно нужен был успешный ремейк — который не мог появиться, пока она не вернула хотя бы часть прав.

«Чебурашка» вписывается в политику «Союзмультфильма» по созданию ребутов и ремейков своей интеллектуальной собственности. В одних проектах продолжаются сюжеты оригинальных работ («Трое из Простоквашино» даже эксплуатируют сюжеты Успенского, что стало предметом для судебных тяжб), в других — полностью меняется и концепция, и мир персонажей (так произошло с «Чуч-мяучем», «Умкой» и отчасти с «Ну, погоди!»). «Чебурашка» принадлежит ко второму типу. Из оригинала заимствуется часть сцен и тропов, но они переложены так, что имеют смысл только в рамках собственного фильма и могут быть не замечены аудиторией.

Что вообще «Союзмультфильм» (именно студия, а не конкретно режиссёр Дмитрий Дьяченко) сделал с Чебурашкой такого, чего не делали ни Успенский, ни японцы? В первую очередь — снял типичный фильм 2000-х про мясных людей и волшебную нарисованную хтонь.

И это не то чтобы недостаток — хотя, конечно, это вопрос вкуса. Такой тип фильмов востребован даже сейчас. Возможно, столкновение Чебурашки не со сказочными зверями, а с живыми людьми было бы удачным решением для тотального перезапуска, порывающего с фильмами прошлого. Японский «Чебурашка» Макото Кавамуры уже пробовал продолжать франшизу в духе старых работ, и получилось удачно. Но «Союзмультфильм» явно не рассчитывал использовать сложный и дорогой труд кукольных аниматоров — тем более что органичного продолжения серии бы заведомо не получилось. 3D-модель персонажа Чебурашки с самого первого тизера вызвала много вопросов — и дело тут не только в предвзятости и ностальгии. Сама моделька не казалась естественно встроенной в мир. Так было и с первым дизайном, и со вторым, выпущенным чуть позже. Это часть проблемы продвижения «Чебурашки» — он казался намного дешевле, чем заявлялось, и производил впечатление рядового детского фильма, выходящего в зимние каникулы.

И это отчасти верно — но лишь отчасти.

Да, дизайн Чебурашки иногда ужасает. А иногда кажется миленьким и трогательным. Это яркий пример дизайна, который смотрится выигрышно в одних ракурсах и провально — в других. То же можно сказать и про рендер шерсти, и про цветокоррекцию: местами картинка почти голливудская (уровня «Большого пса Клиффорда», а не Pixar, конечно), местами — пикселизация и «мыло» бросаются в глаза, как и чудовищный приоткрытый рот Чебурашки. Сравнение со Стрёмным Соником не вполне справедливо, но порой уместно.

Но главная беда трёхмерного Чебурашки — его взаимодействие с актёрами. Многие из них явно не умеют передавать ощущение веса и объёма зверушки — особенно это касается Гармаша, который в каждой сцене с Чебурашкой явно держит не живое существо, а воздух. А ведь актёр не только берёт его на руки, он его качает, хватает, носит, разве что не пеленает; и ни одна из этих сцен не кажется убедительной.

Проблема с актёрской игрой проявляется не только в сценах с Чебурашкой: очень заметно, что лучше всего работают те из актёров, кто играет стереотипы. И если Дмитрий Лысенков по сотому кругу отрабатывает образ деловой крысы (впрочем, местами даже смешно), то юная Ева Смирнова крадёт каждую сцену со своим участием: она очень хороша в роли истерично орущего гоблина. Да и третьестепенные положительные персонажи хотя бы убедительны в том, что играют, а Жаннат Керимбаев даже заражает обаянием и весельем (хотя на концептуальном уровне в его Дворнике много странного).

К сожалению, это не касается центральных персонажей.

Гармаш заметно не получает от происходящего никакого удовольствия, а его персонаж, в свою очередь, не вызывает никакого сочувствия, хотя с ним, естественно, связана тайная драма. Он играет очевидно неприятного человека (и это обосновано сценарием, так что вопросов не вызывает), а его преображение в хорошего человека не кажется убедительным. В сценах, где он может проявить мужественность, ему комфортнее, чем в тех, где надо изображать любовь и интерес к Чебурашке. Да, Гармаш — замечательный и безусловно профессиональный актёр старой школы, но он прежде почти не взаимодействовал (во всяком случае, в главных ролях) с цифровыми персонажами. Понимание этого не делает лучше сцены, где он, например, рассказывает Чебурашке историю своего трагического прошлого.

Остальной актёрский состав тоже не спасает. Роль Полины Максимовой просто странная, неудивительно, что диапазон самой актрисы укладывается в границах между хронической усталостью и непониманием происходящего. Илья Кондратенко — очень славный мальчик, но его кисельность чрезмерна и топит под собой естественное обаяние ребёнка. Роль Риммы (которая в этой вселенной заменяет Шапокляк) могла быть интересной, и Елена Яковлева явно выкладывается… но злая алчная бизнесвумен просто не может быть интереснее и веселее, чем гаденькая интеллигентная старушка, стремящаяся к хаосу и разрушению.

И всё же эти проблемы некритичны из-за особенностей самого «Чебурашки». Дело в том, что его типажи взяты из детских фильмов 2000-х и 1990-х. Их неестественность кажется просто органичной частью жанра, чей дух умер, но коммерческий потенциал всё ещё высок.

Кажется, кто-то из сценаристов (коих было четверо) на самом деле искренне любил материал, с которым работал. В сценарии есть сцены с хорошим драматическим напряжением, ряд остроумных шуток и несколько удачных образов. Создатели не забывают о наследии оригинала — даже о том, о котором стоило забыть (например, об анекдоте про «Чебурашку (с) руля» и о поздних книжках Успенского). В отдельных сценах есть осколки первоисточника — и книги, и мультфильма, порой тут остроумно обыгрываются сцены из них, например попытка пристроить Чебурашку в зоопарк. Новый фильм не копирует мультфильм и книгу дословно, но берёт оттуда вдохновляющие эпизоды, оставляя их узнаваемыми, и переделывает их так, чтобы они имели смысл в рамках новой истории.

Но одновременно с этим «Чебурашка» прямо вопиет о своей типажности и неотличимости от других фильмов своего оригинального поджанра. Он переполнен сюжетами и находками, лениво собранными из других фильмов про цифровое чудовище и живых людей.

Спойлерные вопросы без ответов Зачем нужен сюжет про то, как гигантский сетевик хочет уничтожить миленький маленький магазинчик? Ну, потому что это стандартный Б-сюжет и надо как-то углубить конфликт с «Шапокляк». Почему мальчик в порыве отчаяния залез в ярмарочную ракету, которая явно чей-то строяк, откуда его погонят? Потому что нужно драматическое усиление конфликта в кульминации. Почему у Риммы французский повар? Потому что так было в «Русалочке» — и вообще, у них есть рейтинг «Мишлен», значит, они хорошие повара. Почему Чебурашка вместо того, чтобы жрать гроздьями висящие апельсины, нарывается на конфликт с фермерами и портит им корзины? Потому что в фильмах так показывают героя-воришку, и это самый простой и наглядный способ, даже если смысла в нём нет. Помимо таких вопросов возникает куча других: почему фирма Риммы занимает второе место после миленького маленького магазинчика в конкурсе магазинов, если они производят буквально несъедобный шоколад? Почему Шапокляк в финале корит себя за то, что она не была внимательна к своей семье, хотя в каждой сцене с внучкой она буквально бросала все дела и бежала исполнять её капризы? Да, это в основном мелочи, которые более юный зритель определённо не считает, но тем не менее они создают трудности при просмотре более взрослым и сознательным людям. Плюс есть вопрос к тому, как в фильме относятся к женщинам. Помимо Шапокляк, второй антагонист Гены — его дочь, чья внутренняя сила заявлена, но не проявляется на протяжении сюжета, а её проблемы решаются руками любимых мужчин.