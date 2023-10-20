«Проклятие монахини 2»: действуй, сестра! Наш обзор

С событий первого «Проклятия монахини» прошло четыре года. Демон Валак вроде бы изгнан, сестра Ирэн пытается забыть о пережитых ужасах, а Френчи, он же Морис, работает садовником в школе-интернате для девочек. Загадочные смерти священнослужителей заставляют Ватикан сомневаться, на самом ли деле демоническую монахиню удалось отправить в ад, и Ирэн снова приходится столкнуться с кошмаром из своего прошлого.

The Nun II Жанр: ужасы

Режиссёр: Майкл Чавес

В ролях: Таисса Фармига, Йонас Блоке, Сторм Рид, Анна Попплуэлл, Бонни Ааронс, Кэтлин Роуз Дауни

Премьерный показ: 6 сентября 2023 года (мир), 3 октября 2023 года (цифровой релиз)

Продолжительность: 110 минут

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Джеймс Ван уже давно не снимает кино по «заклятой» вселенной сам. На его режиссёрском счету только «Заклятие» и «Заклятие 2», которые многие считают лучшими в серии, в остальных случаях он выступал продюсером. Вторую «Монахиню» доверили снимать Майклу Чавесу. Он уже отметился во франшизе неубедительными фильмами «Проклятие плачущей» (его сейчас стыдливо пытаются исключить из заклятиевёрса) и «Заклятие 3: По воле дьявола».

«Проклятие монахини» 2018 года от Корина Харди вышло довольно слабым, но история Валака требовала логического продолжения. Во имя стройности сюжета нужно было показать, как демон докатился до жизни такой и почему стал преследовать защитников добра Эда и Лоррейн Уоррен. С этой задачей новый фильм худо-бедно справляется, но по всем остальным фронтам дела обстоят куда хуже. Сиквел плохого кино может доставить удовольствие только ярым фанатам или непритязательным зрителям.

Главная героиня первой части, монахиня Ирэн (Таисса Фармига), недолго жила спокойной жизнью. Когда становится очевидно, что Валак (Бонни Ааронс) продолжает осквернять мир живых своим присутствием, мудрые мужи Ватикана не придумывают ничего лучше, чем отправить девушку по его следам. Мол, она уже с ним сталкивалась, знает что к чему, и неважно, что обряд экзорцизма может проводить только священник. Сестре Ирэн приходится собрать чемодан и сесть на поезд. За ней увязывается ещё одна молодая монахиня, Дебра (Сторм Рид), которая не отличается особо сильной верой, ей просто скучно сидеть в монастыре.

Параллельно с линией девушек нам показывают, чем теперь занимается Морис (Йонас Блоке), он же Френчи, доставщик из первой части. Он пытается вести честную жизнь, подрабатывая в женском интернате, но жуткая тень демона нависла и над ним. Под угрозой находятся и его романтический интерес, учительница Кейт (Анна Попплуэлл, Сьюзен из «Хроник Нарнии»), и её дочь Софи (Кэтлин Роуз Дауни).

В первой части для победы над тёмными силами герои использовали могущественный религиозный артефакт, кровь Христа. Новый фильм — новые чудеса, но на сей раз очередной макгаффин напрямую связан и с Ирэн, и внезапно с Лоррейн Уоррен (Вера Фармига). На случай если вы решите посмотреть фильм, мы не будем вдаваться в подробности, но теперь родственная связь сестёр Фармига имеет смысл даже в контексте фильма. Не то чтобы это помогло сделать его интереснее, но хотя бы добавило в сюжет немного логики.

Для фильма ужасов «Проклятие монахини 2» до обидного не страшное. В нём есть несколько скримеров, но и те вы с лёгкостью сможете предугадать, если видели подобное кино раньше. Например, если пугающий объект стоит где-то в конце коридора, через пару секунд он сто процентов прилетит прямо в камеру с визгом и страшными зубами на весь экран. Саспенса почти нет, а сюжетная броня главных героев исправно работает из сцены в сцену. Если статистов Валак убивает без особых усилий, значимых персонажей он просто пугает. Может, конечно, напуганными они вкуснее, но это всё же не Пеннивайз из «Оно». У демона здесь вполне конкретная цель, и чтобы её достичь, героев было проще как можно быстрее устранить.

Бонни Ааронс стала героиней наших ночных кошмаров ещё со времён «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, но даже её тёмной харизмы не хватает для того, чтобы удерживать напряжение весь фильм. Ей на помощь приходит новый монстр — никаких кукол и горбунов, у нас по прейскуранту только ужасающие библейские образы. Эксплуатация церковной темы — пока ещё рабочий инструмент для ужасов, но становится сложнее и сложнее придумывать новые сюжеты и персонажей там, где всё уже рассказано тысячи лет назад. Может, именно поэтому «Проклятие монахини 2» получилось таким вторичным и тоскливым, полным надоевших архетипов и замшелых экранных приёмов.

Возможно, единственным, что вы запомните за весь двухчасовой просмотр, будет сцена с журналами, которой режиссёр особенно гордится. В ней сестра Ирэн идёт по улице, и журналы, которые кто-то доверчивый оставил на стойке на ночь, вдруг начинают сами собой переворачивать страницы, постепенно формируя из иллюстраций силуэт монахини. Красиво, эффектно, но такая сцена всего одна, и на фоне остального фильма она смотрится чужеродно.

Об остальных сценах сказать особо нечего. Бюджет позволил снять кино гладко и без особых изысков. Микрофоны в кадр не лезут, у картинки есть привычный современный лоск, но удачных ракурсов и сцен крайне мало, а спецэффекты смотрятся очень скромно. Актёры отыгрывают типичных персонажей ужастиков, в которых нет ни душевности семьи Перрон из первого «Заклятия», ни светлой теплоты Эда и Лоррейн. Единственное, за что можно похвалить героев, — то, они не слишком раздражают и их не хочется отправить прямиком в пасть первому попавшемуся монстру, лишь бы не мельтешили на экране.