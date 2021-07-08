Что посмотреть в кино в июле 2021? Блокбастеры наносят ответный удар!

Сезон летних киноблокбастеров наконец-то вернулся в полную силу. В июле что ни премьера — то громкое имя или известная франшиза. Скарлетт Йоханссон, Дуэйн «Скала» Джонсон и Шьямалан, «Судная ночь» и G.I. Joe, Багз Банни и все-все-все. Из затянувшегося YouTube-отпуска вышел даже создатель «Района №9» Нил Бломкамп, за время пандемии успевший втихую отснять свой хоррор-ответ «Началу». Зрелищ хватит на всех!

Чёрная Вдова

Black Widow

Когда? 8 июля.

Что? Шпионский боевик, часть киновселенной Marvel.

О чём? «Мстители» распались. Супершпионка Наташа Романофф пускается в бега, но от прошлого ей не сбежать. Её воспитала «Красная комната» — секретная организация, которая годами превращала похищенных девочек в безжалостных и элегантных убийц, «чёрных вдов». Долгое время «Комната» считалась уничтоженной, но неожиданно её агенты вновь вышли из тени. Чтобы докопаться до правды, Наташа заручается поддержкой своей давней подруги, беглой «вдовы» Елены Беловой…

Чего ждать? Возвращение Marvel на большие экраны — предсказуемо зрелищное и в то же время неожиданное мрачное. Создатели киновселенной продолжают экспериментировать с жанрами и на этот раз пробуют формат шпионского триллера а-ля «Джейсон Борн». Сюжет поднимает темы психологического насилия и свободы воли, драки отличаются жестокостью, а бойцы обильно покрываются синяками и порезами.

К сожалению, баланс между реалистичным боевиком и традиционной супергероикой «Чёрная Вдова» держит с трудом. Неторопливые атмосферные эпизоды то и дело обрывает суматошная экспозиция, многие важные персонажи так толком и не раскрываются, а интрига оказывается совсем простой.

Впрочем, фильм всё равно успевает воздать должное любимой героине Скарлетт Йоханссон, а заодно представляет новую эффектную «вдову» в исполнении юной звезды Флоренс Пью («Солнцестояние»). Именно ей предстоит подхватить у Наташи эстафету в будущих историях Marvel.

Мы уже посмотрели и обзор написали Обзор фильма «Чёрная Вдова». Почему возвращение Marvel в большое кино не задалось? В новом фильме Marvel есть яростные драки, мрачный сюжет и обаятельная Скарлетт Йоханссон. Почему же он всё равно не впечатляет?

Космический джем: Новое поколение

Space Jam: A New Legacy

Когда? 15 июля.

Что? Комедия с героями мультфильмов Warner Bros.

О чём? Легендарный баскетболист Леброн Джеймс попал в передрягу. Его поглотила виртуальная реальность, где обитают персонажи разных популярных франшиз: от Бэтмена и Гарри Поттера до озорного кролика Багза. Суровый повелитель этой вселенной обещает освободить Леброна — но только если тот победит в эпическом баскетбольном матче против команды цифровых аватаров. Придётся герою собрать «команду мечты» из классических мультперсонажей.

Чего ждать? Забавный, красочный и глупый боевик для всей семьи — каким, собственно, был и оригинальный «Космический джем» (1996) с Майклом Джорданом в главной роли. Идеи для продолжения продюсеры обдумывали почти 20 лет: планировался, например, «Шпионский джем» с Джеки Чаном или «Скейтерский джем» с Тони Хоуком. В итоге проект подхватили создатель «Чёрной Пантеры» Райан Куглер и звезда NBA Леброн Джеймс, вызвавшийся сыграть в фильме самого себя. Долгожданный сиквел стал мягким перезапуском.

Однако, несмотря на интересное смешение стилей (здесь есть как 2D-, так и 3D-графика, а также «живое» кино), новому «Джему» может не хватить оригинальности. Фансервисом сегодня никого не удивишь: «ЛЕГО. Фильм» и «Первому игроку приготовиться» серьёзно подняли планку для новых супер-кроссоверов. Настораживают и проблемы за кадром. Смелого и яркого режиссёра Теренса Нэнса («В свободном улёте») прямо по ходу съёмок заменили на более надёжного Малкольма Д. Ли («Вечерняя школа»).

G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Когда? 22 июля.

Что? Комикс-боевик, перезапуск киноцикла по мотивам игрушек Hasbro.

О чём? Суровый боец без прошлого, известный под прозвищем Снейк Айз («Змеиные глаза»), по воле случая спасает от смерти Томми Арасикаге — наследника влиятельного японского клана. Благодарный Томми приглашает друга пройти обучение в секретном храме Арасикаге, где испокон веков готовят бесстрашных ниндзя. Но этот путь осилит не каждый: уже скоро Снейк Айз оказывается в гуще жестокой войны между террористической группировкой «Кобра» и бравым спецотрядом G.I. Joe.

Чего ждать? Стильный боевик в восточном стиле: с безумными трюками, энергичными рукопашными схватками и битвами на мечах. Неслучайно экшен-сцены ставил опытный хореограф Кэндзи Танигаки (франшиза «Бродяга Кэнсин»), а в актёрском составе заявлены Эндрю Кодзи («Воин») и Ико Уайс («Рейд»). Главная же роль отошла элегантному британскому актёру Генри Голдингу («Джентльмены»), которому пресса уже не первый год прочит партию Джеймса Бонда.

И ещё вопрос, какая франшиза обернётся для Голдинга главным успехом. После двух малоудачных фильмов «G.I. Joe: Бросок кобры» продюсеры решили отправить серию на перезагрузку, обновили актёрский состав и, кажется, всецело уверены в новой картине. Настолько, что заранее анонсировали сиквел и телевизионный спин-офф про разведчицу Леди Джей от шоураннера «Сорвиголовы».

Круиз по джунглям

Jungle Cruise

Когда? 29 июля.

Что? Приключенческая комедия от Disney, экранизация аттракциона

О чём? Начало XX века. Потрёпанный жизнью циник-капитан Фрэнк Вольф курсирует по Амазонке и устраивает «опасные» экскурсии для легковерных туристов. Однако на этот раз ему попался необычный пассажир: решительная исследовательница Лили Хоутон арендует ржавый катер Фрэнка, чтобы отправиться в самое сердце джунглей. По легендам, там скрывается Древо жизни, способное перевернуть представления человечества о медицине. Отчаянных путешественников ждёт немало опасностей, от ядовитых змей и высоких водопадов до безумного немецкого аристократа, который хочет во что бы то ни стало добраться до Древа жизни первым…

Чего ждать? Киноаттракцион в лучших традициях Disney — весёлый, по-хорошему старомодный и надёжный, как ботик капитана Фрэнка. Собственно, фильм как раз основан на классическом аттракционе из «Диснейленда», открытом ещё в 1955 году!

Когда-то аналогичным образом появилась суперуспешная франшиза «Пираты Карибского моря», и студия явно видит «Круиз» её духовным наследником. Даже типажи героев похожие: жуликоватый капитан, бесстрашная девица и её наивный спутник — правда, здесь это не возлюбленный, а брат. Да и вместо хаотичной энергии Джонни Деппа «Круизом» заправляет комично-самоуверенный Дуэйн «Скала» Джонсон, но это едва ли плохая альтернатива.

К старту нового приключения Disney подошла обстоятельно. Сценарий — от проверенных комедиографов Гленна Фикарры и Джона Рекуа («Эта дурацкая любовь»), а постановкой занимается испанец Жауме Кольет-Серра, известный по серии динамичных боевиков с Лиамом Нисоном («Воздушный маршал»).

Время

Old

Когда? 22 июля.

Что? Мистический триллер от режиссёра «Шестого чувства».

О чём? Молодая семья приезжает на райский пляж, затерянный где-то посреди тропиков. Солнце, море и не слишком назойливые соседи — казалось бы, так можно провести хоть всю жизнь! И жизнь действительно проходит. Необъяснимым образом всего за пару часов дети здесь становятся взрослыми, а взрослые покрываются старческими морщинами. В панике герои ищут выход с зачарованного пляжа, но удастся ли им сбежать от самого времени?

Чего ждать? Атмосферный и жуткий триллер, язвительно посмеивающийся над мечтами зрителей о летнем отдыхе на море. Впрочем, изуверское чувство юмора и лихо закрученная интрига — фирменные черты М. Найта Шьямалана, который в последние годы вновь стал одним из самых интересных режиссёров Голливуда (чего стоит хоть «Сплит»). Подспорьем ему служит и первоисточник: в основу «Времени» лёг французский графический роман «Замок из песка», воспетый критиками за напряжённый сюжет и неожиданно трогательную, экзистенциальную развязку.

Судная ночь навсегда

The Forever Purge

Когда? 1 июля.

Что? Финал популярной серии хорроров-антиутопий.

О чём? Попытка освободить США из-под власти неофашистской партии Отцов-основателей провалилась. Народ жаждет крови, и правительство вновь устанавливает «Судную ночь»: в течение 12 часов дозволяется совершать любые, даже самые жестокие преступления. Но в этом году что-то пошло не по плану. По завершении очередной «Судной ночи» убийства и разбой продолжаются! Группа выживших решает просить убежища в Мексике, однако путь к границе им преграждает армия бессердечных мародёров.

Чего ждать? Ещё одну (вроде бы последнюю) «Судную ночь» — злую, кровавую, местами даже остроумную. Франшиза студии Blumhouse никогда не могла похвастаться ни эффектным стилем, ни особо сложным сюжетом. Но зато она берёт яростными экшен-сценами и политической актуальностью: расовое и классовое расслоение в США бессменный сценарист Джеймс Демонако доводит до точки кипения. Ужасы здесь соседствуют с сатирой, а страх перед диктатурой — с надеждами на то, что добрые люди всё-таки объединятся и дадут ей отпор.

Оборотни внутри

Werewolves Within

Когда? 1 июля.

Что? Комедийный хоррор-детектив по мотивам видеоигры.

О чём? Чего только нет в городке Биверфилд! Заснеженные леса, уютные домики, дружелюбные (хотя и слегка придурковатые) соседи. А ещё загадочные кровавые убийства, которые, по слухам, совершает злой волколак. Напуганные горожане запираются в местной гостинице, но скоро понимают, что убийца — один из них. Непутёвый рейнджер Финн берётся вывести злодея на чистую воду…

Чего ждать? Внезапно, одну из лучших экранизаций видеоигр в истории — по крайней мере, если верить рейтингу критиков. Впрочем, об одноименном VR-проекте от студии Ubisoft слышали немногие, да к тому же место действия фильма перенесено из средневековой деревеньки в современную американскую провинцию. Большинство зрителей, скорее всего, увидят в «Оборотнях» просто неплохой детектив в духе «Типа крутых легавых»: без особых звёзд и амбиций, но в меру забавный и пугающий.

Демоник

Demonic

Когда? 29 июля.

Что? Фантастический хоррор от режиссёра «Района №9».

О чём? В борьбе с дьяволом все средства хороши: хоть крест с молитвой, хоть виртуальная реальность. При помощи ордена высокотехнологичных экзорцистов девушка Карли создаёт проекцию своего сознания и переносит «себя» в голову своей матери, безжалостной убийцы. Путешествуя по закоулкам её разума, Карли надеется установить, что на самом деле убийства были совершены по навету демонов. Но чем сильнее сближаются мать и дочь, тем труднее отличить вымысел от правды.

Чего ждать? Недорогой, но любопытный эксперимент на стыке жанров. Создатель «Района №9» и «Элизиума» Нил Бломкамп уже давно пытается вернуться в большое кино, но ему постоянно не везёт. Амбициозные проекты по «Чужому» и «Робокопу» заглохли в производственном аду, а съёмки нового боевика «Инферно» сорвались из-за коронавируса. Но режиссёр не растерялся и прямо по ходу пандемии отснял небольшой клаустрофобный фильм ужасов в духе «Паранормального явления». И, судя по короткометражным работам Бломкампа, малый бюджет лишь подстёгивает его воображение — по меньшей мере в том, что касается картинки.

А также: «Облачный атлас» снова на экранах!

Те, кому невмоготу ещё полгода ждать четвёртой «Матрицы», могут освежить в памяти предыдущий совместный проект сестёр Вачовски и писателя Дэвида Митчелла. 10 июля в повторный прокат выходит «Облачный атлас» — фантастический эпос, действие которого разворачивается одновременно в шести эпохах и жанрах.

Авторы ловко переплетают комедию и нуар, мелодраму и постапокалипсис, морское путешествие XIX века и фантастическую антиутопию про восстание клонов. При этом в каждой истории участвуют одни и те же звёздные актёры (от Тома Хэнкса до Хьюго Уивинга), которые с помощью грима перевоплощаются в разных персонажей. Души героев будто путешествуют сквозь время и пространство, становятся то жертвами, то злодеями, учатся состраданию и любви.