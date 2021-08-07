Что посмотреть в кино в августе 2021? Песни, страсти и кровища

Август 2021-го — на редкость хороший месяц для кино. В подборке фантастических премьер нашлось место и блокбастерам, и артхаусу, и доброй комедии с Райаном Рейнольдсом, и безумному мюзиклу, где Адам Драйвер поёт во время секса. Романтика, юмор, расчленёнка, древние легенды и ужасы наших дней — чего здесь только нет! Как минимум несколько премьер августа уже вошли в списки лучших фильмов года и стали лауреатами престижных фестивалей. А те, кому с новинками кино не по пути, могут пересмотреть на большом экране лучшие шедевры 1980-х.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

The Suicide Squad

Когда? 5 августа.

Что? Супергеройский боевик, часть киновселенной DC.

О чём? Безжалостный правительственный агент Аманда Уоллер вновь собирает команду героев поневоле. В составе отряда — чёртова дюжина сверхлюдей, наёмников и просто фриков: например ловкая негодяйка Харли Квинн, немногословный мутант Король Акул, самовлюблённый солдат Миротворец и антропоморфная ласка-людоед. Их цель — уничтожить сверхсекретную лабораторию «Ётунхейм», где злодейский диктатор проводит эксперименты по созданию супероружия. Опасностей и врагов не счесть, да к тому же Уоллер грозит активировать взрывчатку в голове тех, кто ослушается её приказов. Уцелеть в этом аду под силу лишь самоубийцам…

Чего ждём? Безумный и весёлый комиксный боевик про команду антигероев DC Comics. Первая экранизация «Отряда самоубийц» пала жертвой бесчисленных студийных правок и перегруженного (но вместе с тем банального) сюжета. Боссы франшизы вняли критике, пригласили заняться сиквелом Джеймса Ганна, прославленного режиссёра «Стражей Галактики», а главное — дали постановщику полную свободу творчества.

История про самых нелепых и забытых персонажей DC? Без проблем. Шутки про кончающих ангелов? Тоже можно. До абсурда кровавые экшен-сцены? Да, и побольше! «Миссия навылет» получилась своего рода компиляцией из прошлых работ Ганна. От «Стражей» — зрелищные схватки и неожиданно трогательный сюжет про «семью» героев-неудачников. От малобюджетных боевиков трэш-студии Troma — хулиганский юмор, камео легендарного продюсера Ллойда Кауфмана и пренебрежение законами жанра. Умирают здесь (по меркам супергеройского кино) неожиданно часто, задорно и с расчленёнкой.

Результат был тепло встречен как прессой (96% положительных рецензий на портале Rotten Tomatoes), так и студией Warner Bros. Продюсеры настолько впечатлились работой Ганна, что тут же заказали ему сольный сериал про Миротворца, а сейчас ведут переговоры о новых комикс-проектах под его началом.

Главный герой

Free Guy

Когда? 12 августа.

Что? Экшен-комедия про виртуальную реальность.

О чём? О том, что хорошо быть самым обычным Парнем. Дома его ждёт золотая рыбка, в магазинчике на углу — чудесный кофе, на любимой работе в банке — верный друг и увлекательные встречи с грабителями. И так день за днём. Пока однажды Парень не встречает таинственную красотку и не узнаёт страшную правду: на самом деле он часть компьютерной программы, статист в онлайн-игре! Парень обретает самосознание и бросает вызов алчному продюсеру, который вот-вот деактивирует его виртуальный мир.

Чего ждём? Смешной и изобретательный комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом. Переклички с «Дэдпулом» неизбежны (тот даже успел поучаствовать в рекламной кампании), но одним только мета-юмором «Главный герой» не ограничится. Есть здесь и милая романтическая линия, и искренняя любовь к видеоиграм — неслучайно соавтором сценария выступил Зак Пенн, ранее адаптировавший роман «Первому игроку приготовиться». А постановку взял на себя Шон Леви, мастер семейного кино и режиссёр «Очень странных дел».

Первые отзывы — почти единодушно положительные. Некоторые даже называют «Главного героя» фильмом-антидепрессантом — так много в нём шуток, энергичных (но в тоже время несерьёзных) экшен-сцен и обаятельных персонажей. При этом похвалы удостоился не только Парень-Рейнольдс, но также Тайка Вайтити, сыгравший эксцентричного главного злодея, и Джоди Комер в роли айтишницы, которая неожиданно влюбляется в цифрового героя.

Легенда о Зелёном Рыцаре

The Green Knight

Когда? 26 августа.

Что? Средневековое фэнтези по мотивам Артурианы.

О чём? Сэр Гавейн, юный племянник короля Артура, жаждет проявить свою доблесть. И судьба даёт ему такой шанс: на Рождество в Камелот прибывает загадочный Зелёный Рыцарь, который предлагает рыцарям Круглого стола обменяться с ним ударами. Гавейн выступает вперёд и срубает сопернику голову… но тот лишь смеется и уносит её с собой. Ответный удар юноше придётся держать через год. Готов ли он сложить свою голову во имя чести?

Чего ждём? Сказку для взрослых — завораживающую, живописную, местами даже жестокую. Режиссёр Дэвид Лоури («История призрака») зарекомендовал себя как один из самых чутких и самобытных авторов нового американского кино. И хотя «Зелёный Рыцарь» — проект для него неожиданно масштабный, Лоури не изменил своей фирменной поэтичности. В средневековых рыцарских романах его интересуют не ратные подвиги, а моральные терзания героев и мистический дух старой Англии.

Конечно, столь сдержанный подход не всем придётся по вкусу. Некоторые критики поспешили обвинить режиссёра в заумности. Но большинство, впрочем, называет «Зелёного Рыцаря» одним из лучших фильмов года и хвалит Лоури за оригинальность и глубокое понимание первоисточника. Свою аудиторию он не ведёт за руку, разъясняя каждый шаг героев, но постепенно погружает зрителей в тягучий и загадочный мир древних легенд.

Аннетт

Annette

Когда? 12 августа.

Что? Сюрреалистическая рок-опера по песням Sparks.

О чём? Он — стэндап-комик Генри Макгенри, бунтарь и провокатор. Она — оперная дива Анна Дефрану, известная своими предсмертными ариями. Их дочь — малютка Аннетт, совсем не похожая на других детей. Их любовь — прекрасна, нереальна и обречена на кровавую развязку. Все вместе Генри, Анна и Аннетт пытаются разобраться в своих чувствах друг к другу. Но где в их отношениях правда, а где — перформанс? С каждой песнью граница между реальностью и выдумкой размывается всё сильнее…

Чего ждём? Кино необычное и шокирующее, но навсегда западающее в память — французский кудесник Леос Каракс («Корпорация „Святые моторы“») другого не снимает. Тем более что на этот раз его соавторами стали братья Рон и Рассел Маэл из психоделической рок-группы Sparks. И вместе они идут наперекор всем канонам мюзикла: у их творения депрессивный сюжет, намеренно простые тексты песен, резкие переключения стиля между чистой фантазией и гиперреализмом. Музыкальный номер во время орального секса? Есть здесь и такое!

«Аннетт» не пытается понравиться зрителям — и действительно, многие её отвергнут. Ругают фильм за всё подряд: он и слишком затянутый, и недостаточно эмоциональный, и претенциозный, и непонятный. Но те, кому повезло оказаться с Караксом на одной волне, получат совершенно уникальный киноопыт, дающий волю воображению и чувствам. А заодно увидят одну из самых сложных и самоотверженных ролей Адама Драйвера, чей главный герой одновременно очаровывает и пугает.

Кэндимен

Candyman

Когда? 26 августа.

Что? Мистический хоррор по рассказу Клайва Баркера.

О чём? Тридцать лет минуло с загадочных убийств в чикагском квартале Кабрини-Грин. Ужасы позабылись, обитатели разъехались, даже сам квартал давно снесён и перестроен на радость новым богатым жильцам. В их числе — художник Энтони Маккой и его девушка Брианна, куратор модной галереи. В поисках вдохновения Энтони обращается к местным городским легендам про Кэндимена. Мстительный дух чернокожего мужчины, замученного в XIX веке за связь с белой женщиной, жестоко карает всех, кто осмелится произнести его имя пять раз подряд. И когда Энтони решает проверить слухи, он неосторожно даёт волю страшному проклятию…

Чего ждём? Новую главу хоррор-саги, завоевавшей себе славу в кинотеатрах и видеосалонах 1990-х. Разговоры о продолжении «Кэндимена» велись и угасали на протяжении почти двадцати лет, пока проект не подхватил Джордан Пил («Прочь»). Правда, в итоге он остался лишь продюсером и соавтором сценария, а режиссуру доверил молодой постановщице Ниа Дакосте. Однако в картине его авторский стиль налицо: необычный сплав ужаса и юмора, стильная операторская работа и актуальный социальный подтекст.

В то же время сиквел не отрывается от своих корней. Сюжет напрямую продолжает «Кэндимена» 1992 года, а многие из его персонажей и событий играют важную роль в новой истории. В первую очередь, конечно, сам Кэндимен в исполнении Тони Тодда — сладкоголосый гигант с крюком вместо руки. И хотя фильм вынужденно задержался из-за пандемии, слава о нём давно гремит в голливудских коридорах. «Кэндимен» так впечатлил продюсеров, что за право поработать с Ниа Дакостой развернулась настоящая борьба. Победил Кевин Файги: сейчас Дакоста снимает для него сиквел «Капитана Марвел».

Я создан для тебя

Ich bin dein Mensch

Когда? 5 августа.

Что? Немецкая мелодрама про любовь к андроиду.

О чём? Однажды вечером языковед Альма встретила мужчину своей мечты. Том галантен и предусмотрителен, разбирается в древних культурах, великолепно готовит блинчики и, чего уж там, потрясающе красив. Есть лишь одна проблема: Том — андроид. И чем усерднее он пытается очаровать Альму, тем сложнее ей поверить в сказку. Вместе им предстоит провести три недели, по окончании которых женщина должна написать отчёт в комиссию по этике. Имеют ли роботы-компаньоны право на существование? И возможно ли счастье по заказу?

Чего ждём? Трогательный и при этом неглупый фильм о любви. Поначалу он кажется простенькой романтической комедией, но чем дальше, тем глубже исследует саму природу человека. Противоречивый характер Альмы — героиня жаждет счастья, но не разрешает себе открыться ему — блестяще раскрыт актрисой Марен Эггерт («Эксперимент»), и за эту роль она даже получила приз Берлинского кинофестиваля. А британская звезда Дэн Стивенс («Легион») ловко балансирует между криповой «идеальностью» Тома и его почти детским интересом к миру людей. Кстати, в фильме актёр-англичанин свободно говорит на немецком языке: его Стивенс выучил ещё в детстве.

Воспоминания

Reminiscence

Когда? 26 августа.

Что? Романтический триллер от создателей «Мира Дикого Запада».

О чём? Начало 2030-х. Климатический кризис перекроил карту Земли, подорвал экономику и спровоцировал войны. И чем мрачнее выглядит будущее, тем сильнее люди рвутся назад, в прошлое. А помогает им Ник Бэннистер — специалист по поиску и воспроизведению человеческих воспоминаний. Однажды он влюбляется в одну из своих клиенток, Мэй. Роман развивается стремительно, как вдруг девушка бесследно исчезает. В поисках возлюбленной Ник начинает копаться в чужих воспоминаниях и вскоре понимает, что совсем не знал настоящей Мэй. Разгадка её тайн может стоить жизни им обоим.

Чего ждём? Перспективный фантастический нуар в духе «Начала». Что неудивительно: продюсером фильма выступает Джонатан Нолан, брат и соавтор Кристофера, а за сценарий и режиссуру отвечает его жена Лиза Джой. Вместе супруги уже успели проявить себя как шоураннеры сериала «Мир Дикого Запада» и теперь обращаются к похожим идеям в новом, весьма заманчивом сеттинге. Действие «Воспоминаний» разворачивается на затопленных улицах Майами, где нестерпимая жара полностью перевернула распорядок дня. Обычные люди покидают дома лишь по ночам, зато все тёмные делишки (а значит, и эффектные экшен-сцены) происходят под палящим солнцем.

Босс-молокосос 2

The Boss Baby: Family Business

Когда? 19 августа.

Что? Продолжение анимационной комедии DreamWorks.

О чём? Братья Тед и Тим Темплтоны выросли. Их пути разошлись: один стал успешным бизнесменом, второй — примерным отцом для собственных детей. Но неожиданно одна из дочерей Тима оказывается тайным агентом компании BabyCorp. Корпорация поставляет на Землю новых младенцев, а наиболее способным из них даёт разум взрослых людей и ставит их охранять покой простых смертных. И вот годовалая малышка вербует Теда и Тима на опасную миссию. Коварный злодей задумал навсегда освободить детей из-под власти родителей, и чтобы ему помешать, братьям придётся самим вернуться в детство.

Чего ждём? Очередную часть «молокососной» франшизы от студии DreamWorks. Оригинальный мультфильм звёзд с неба не хватал, но в прокате прошёл с успехом и скоро оброс парой короткометражек и аж четырьмя сезонами одноимённого сериала для Netflix. Сиквел не приносит в отработанную формулу ни новшеств, ни особых улучшений — а с другой стороны, и планку не роняет. Непритязательно, глупо, но при этом достаточно динамично, чтобы увлечь малолетних фанатов на час-другой.

Последний день Земли

Le dernier voyage

Когда? 26 августа.

Что? Французский постапокалиптический боевик.

О чём? Земные ресурсы истощены, цивилизация приходит в упадок. Неожиданно учёные обнаруживают новый источник энергии на поверхности загадочной Красной луны, которая объявилась в пределах Солнечной системы. Хищническое вмешательство людей не остаётся безнаказанным: орбита Красной луны меняется, и теперь небесное тело грозит столкнуться с Землёй. Чтобы уничтожить угрозу, лётчик-ас Пол В. Р. должен доставить на поверхность луны мощное взрывное устройство. Но незадолго до вылета Пол всё бросает и исчезает на бескрайних пустошах. Обречённое человечество начинает поиски своего спасителя…

Чего ждём? Постапокалипсис из Франции: недорогой и шаблонный, но вполне зрелищный и амбициозный. Режиссёр-дебютант Ромен Киро беззастенчиво черпает идеи из «Безумного Макса» и «Бегущего по лезвию» — весь фильм проникнут ностальгической атмосферой панк-фантастики. Однако идеи предшественников Киро нанизывает на собственную любопытную историю, в которой судьба планеты перекликается с расколом внутри отдельно взятой семьи. Противниками Пола становится его обезумевший брат и властный отец (в исполнении как всегда надёжного Жана Рено). А право самому распоряжаться собственной судьбой становится для героя важнее угрозы Армагеддона.

А также: 80-е наносят ответный удар!

Не желаете смотреть, как современные режиссёры по сотому разу переигрывают приёмы классической фантастики? И не надо — на большие экраны возвращаются сами любимые фильмы! 26 августа в повторный прокат выйдут сразу два шедевра 1980-х, бережно восстановленные для показа в современных кинотеатрах.

Первый — брутальный боевик «Побег из Нью-Йорка», в котором хоррор-легенда Джон Карпентер отразил все страхи своей эпохи. В Америке будущего к власти пришли фашисты, выселившие всех преступников на остров Манхэттен и изолировавшие его от остальной страны. Именно туда, на территорию жестокости и беззакония, необходимо проникнуть солдату Змею Плисскену (Курт Рассел), чтобы спасти президента.

А зрителей помладше ожидает «Небесный замок Лапута» — дебютный мультфильм студии Ghibli, которому в этом году исполняется 35 лет. Завораживающая стимпанк-сказка Хаяо Миядзаки повествует о приключениях девочки Ситы, хранительницы «летающего камня». Волшебный артефакт открывает ей путь к заповедному острову, парящему в облаках; однако в чужих руках секреты Лапуты способны уничтожить весь мир.