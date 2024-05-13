«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем

Ровно 30 лет назад, 13 мая 1994 года, в прокат вышел фильм «Ворон». Экранизация комикса Джеймса О’Барра о восставшем из мёртвых юноше, который мстит за убитую возлюбленную, обрела культовый статус — не только благодаря стильной готической атмосфере, но и из-за трагической гибели исполнителя главной роли Брэндона Ли. Некоторые фанаты считают творение Алекса Пройаса проклятым, и в это можно поверить, если взглянуть на непростую судьбу его сиквелов: многие из них так и не увидели свет. В честь юбилея картины возвращаем из загробного мира все неснятые продолжения и перезапуски «Ворона». Место найдётся и мстительному трупу невесты, и безумным сектантам Роба Зомби, и восставшему из мёртвых Эминему.

Про оригинал: «Ворон» с Брендоном Ли: мрачная история готического боевика Этот фильм называли проклятым — лишь бы не признавать, что на съёмках творился бардак. Вспоминаем историю культового готического боевика, вырезанных персонажей (кто-нибудь слышал про Ковбоя-черепа?), и как картину доснимали без главного героя.

Ворон 2: Невеста

Оригинальный фильм тоже мог остаться незаконченным — ведь после смерти Ли режиссёр хотел положить отснятый материал на полку и больше никогда к нему не возвращаться. Семья актёра всё же уговорила Пройаса завершить ленту в память о друге — и не зря. «Ворон» стал кассовым хитом и принёс студии Miramax более 93 миллионов долларов мировых сборов при бюджете в 23 миллиона.

Успех вдохновил продюсеров на разработку продолжений. Но на этот раз Пройас был непреклонен — привлечь его к работе над сиквелами так и не удалось. А вот автор первоисточника, Джеймс О’Барр, оказался более сговорчивым, и почти сразу после премьеры фильма набросал 16-страничный синопсис второй части.

История, которую взял за основу О’Барр, была не такой личной для него, как «Ворон», но не менее драматичной. В 1970-е годы Чикаго потрясла новость о девушке, убитой на собственной свадьбе: банда ирландцев собиралась ограбить церковь, но угодила прямо на торжество. Один из гостей был полицейским и прихватил на праздник табельное оружие — в перестрелке погибли 13 человек, включая несчастливых молодожёнов.

Бессмысленное и беспощадное насилие запало комиксисту в душу. Сперва он планировал создать ещё один графический роман — но, когда Miramax заплатила ему за сценарий 10 тысяч долларов аванса, с энтузиазмом взялся за дело. О’Барр не сомневался, что скоро увидит сиквел своей мечты.

Костяк сюжета перекочевал из первой части практически без изменений: убитая на свадьбе девушка возвращается из мёртвых, чтобы отомстить обидчикам. В этом нелёгком деле ей помогает Ковбой-череп — персонаж оригинального комикса, которому не нашлось места в ленте Пройаса. Фирменную зловещую атмосферу решено было выкрутить на максимум: образ полумёртвой невесты в гниющем платье, которое держится на теле при помощи гвоздей и колючей проволоки, сделал бы честь иному фильму ужасов. Прекрасная нежить с улыбкой говорила бандитам: «Не лучший день, чтобы быть плохим» — а после казнила их самым кровавым способом, который только можно представить.

К сожалению, идеи О’Барра не пришлись по вкусу студийным боссам. «Я написал сценарий, и мне за него заплатили, — позже рассказывал он. — А потом заявили: “Нет, мы не будем это снимать — зрителям не интересен боевик с женщиной в главной роли”. И я подумал: “Без разницы, какого персонаж пола — главное, как ты с ним обращаешься”». В Miramax отвергли наработки комиксиста и обратились к сценаристу Дэвиду Гойеру («Бэтмен: Начало»).

Поначалу Гойер хотел привнести в серию что-то новое и снять историю в декорациях викторианской Англии — но и его креативность зарубили на корню. Дело в том, что студия планировала не столько полноценный сиквел, сколько мягкий перезапуск, — на главную роль специально подыскивали актёра, похожего Брэндона Ли. Расчёт не оправдался: «Ворон: Город ангелов», вышедший в 1996 году, стал громким провалом — несмотря на приличные сборы он не понравился, кажется, никому и вскоре после премьеры был забыт.

А вот сюжет о невесте продолжил жить — О’Барр всё-таки переделал сценарий в графический роман, работа над которым продолжается до сих пор. Год назад автор упомянул в соцсетях, что пока недоволен финалом и переписывает часть сцен — но, возможно, у нас есть шанс вскоре увидеть мстительницу в белоснежном платье.

Ворон 3: Воскрешение

С третьей частью тоже не всё было гладко. Для начала, её в принципе не планировали снимать — неоднозначная реакция на «Город ангелов», казалось, поставила на потенциальных продолжениях жирный крест. Всё изменилось, когда в руки к продюсеру Эдварду Прессману — владельцу прав на «Ворона» — попал сценарий боевика Ballistic. Его написал Стивен Де Суза, сценарист фильма «Коммандос» и первых двух «Крепких орешков».

Ballistic должен был стать классическим боевиком в духе «Робокопа», но без капли фантастики; простой, но динамичной историей о копе, который работает под прикрытием. Нечистый на руку коллега сдаёт героя бандитам, те всаживают в него пару обойм и бросают умирать. Но неубиваемый полицейский приходит в себя после пяти лет в коме и отправляется восстанавливать справедливость при помощи доброго слова и тяжёлого кулака.

На главную роль в этом остросюжетном фильме прочили актёра и мастера боевых искусств Филлипа Ри. В режиссёрское кресло сел Джон Ву («Круто сваренный») — но неожиданно покинул проект ради съёмок «Трудной мишени» с Жан-Клодом ван Даммом. Поиски замены затянулись — казалось, Ballistic увяз в производственном аду навсегда.

Именно в этот момент сценарий нашёл Прессман. Он сразу же разглядел в нём знакомый мотив воскрешения — оставалось только добавить ворона. Ведущую роль оставили за Ри, а историю немного переделали в духе предыдущих частей франшизы.

«Ворон 3: Воскрешение» начинается панорамными кадрами тёмного и мрачного портового города. Пока мы смотрим на него с высоты птичьего полёта, закадровый голос вещает: «По легенде, когда тело умирает, за душой прилетает ворон, чтобы сопроводить её в мир мёртвых. Но если человека предали, а душа его осталась чистой, ворон может вернуть её обратно в тело, чтобы правосудие восторжествовало. Легенда не даёт ответа на вопрос: что случается, когда душа погибает… а тело продолжает жить?»

После пафосного монолога наступает время встретиться с главным героем. Как и в первой версии сценария, это коп из Сан-Франциско по имени Джон Като — вместе с напарницей Сарой он выслеживает банду гангстеров-наркоторговцев. Расследование приводит служителей правопорядка на борт грузового судна, где их ждёт засада. В завязавшейся перестрелке Сару ранят, а Като показывает чудеса боевых искусств, раскидывая врагов направо и налево. В пылу битвы он теряет ключ от номера в дорогом отеле.

В следующей сцене в том самом отеле идёт подготовка к свадьбе Като и его невесты Энн. Во время церемонии над головами гостей зависает вертолёт — бандиты припасли молодожёнам подарочек в виде очереди из штурмовой винтовки. Энн умирает на руках у жениха. Убитый горем полицейский прыгает прямо на вертолёт, хватается за шасси и пытается залезть в кабину, однако тоже получает пулю и падает с высоты.

Проходит два года. Като сидит на инвалидном кресле в больничной палате — он страшно обезображен и не реагирует на внешние раздражители. Единственный человек, который помнит о нём, — это Сара. Она всё ещё надеется поймать бандитов и восстановить справедливость.

Однажды в госпиталь, где лежит Като, в поисках дозы вламываются наркоманы. Они решают поиздеваться над беззащитным копом — тушат об него сигареты, пинают и плюют в лицо. Веселье набирает обороты, но вдруг в окне мелькает тень ворона — и Като неожиданно нападает на обидчиков, со звучным хрустом ломая им руки и ноги.

К полицейскому возвращается память — он вспоминает и гангстеров, и резню в день свадьбы. Врачи заключают опасного пациента в смирительную рубашку, но на следующую ночь тот рвёт путы, прыгает в окно и убегает.

Выследив врагов, неуязвимый коп начинает кровавую вендетту: одному отрезает верхушку черепа хирургической пилой, второму вырывает мозг через глазницы, третьему ломает позвоночник. Главарь банды пытается спастись на вертолёте — но в лучших традициях боевиков тот взрывается. Като выходит из огня целым и невредимым, чтобы вместе с подоспевшей Сарой красиво уйти в закат.

К сожалению или к счастью, воплотить этот зубодробительный экшен на экране Прессману так и не удалось — студия Warner Bros. запросила за права на Ballistic чересчур большую сумму. Взамен зрители увидели фильм «Ворон 3: Спасение» (2000) — хотя смотреть там, в сущности, было не на что. Лента отбила затраты на производство, но прибыли не принесла — невнятный сценарий и ужасные диалоги сработали гораздо эффективнее, чем мифическое проклятие.

Ворон 2037

Ещё один потенциальный триквел многострадальной франшизы назывался «Ворон 2037: О богах и монстрах». В этой версии не было ни бессмертных копов, ни гангстеров — чтобы понять настроение фильма, достаточно сказать, что снимать его собирался эпатажный музыкант Роб Зомби. Кино должно было стать его режиссёрским дебютом — Зомби записывал песню для «Города ангелов» и много лет грезил о том, чтобы создать что-нибудь столь же готическое. Впрочем, печальные истории о возмездии его не слишком привлекали — третьей части «Ворона» предстояло превратиться в классический фильм ужасов.

Общую концепцию Роб описывал так: «Во время апокалиптической войны героя искушают Сатана и Иисус». Сценарий начинался с того, что в хэллоуинскую ночь 2010 года безумный священник Дэмиен Фитч приносит колдунье Гретхен младенца для жертвоприношения. Во время обряда в тело Фитча вселяются духи, и он видит картины ужасного будущего, наполненного кровью, страданиями и смертью. Как ни странно, такой финал для человечества полностью устраивает святого отца — более того, он начинает с радостью приближать Армагеддон по мере своих отнюдь не скромных сил.

Через много лет мы видим Дэмиена, который обращается к пастве своей секты с проповедью о ненависти, а потом вешает парочку еретиков. После службы Гретхен говорит пастырю, что ей было пророчество: их планы суждено нарушить ребёнку по имени Бэзил. Дэмиен находит мать Бэзила и убивает её вместе с младенцем.

Начинается настоящий апокалипсис: чума и голод опустошают страну, а силы зла властвуют безраздельно. Так проходит двадцать семь лет — пока из туманной дымки, нависшей над городом, не появляется загадочный ковбой на чёрной лошади и с вороном на плече. Это, разумеется, Бэзил, вернувшийся из мира мёртвых. Вместе с напарником он работает охотником за головами, эффектно отрубая упырям головы верным мечом.

Сильно постаревший, но не утративший прыти Дэмиен тоже рубит головы всем, кто с ним не согласен. Узнав, что ребёнок из пророчества уцелел, он заманивает героя в бойцовские ямы и натравливает на него жуткого мутанта по имени Боши. Боши глотает Бэзила целиком — но юноша неожиданно оказывается в туннеле из плоти, в конце которого горит свет. Направляясь к нему, Бэзил получает электрический разряд и вспоминает прошлое — убийство матери, собственную смерть и лицо Дэмиена, скрытое за маской дьявола. Затем к нему нисходит фигура ангела, который превращается в светящегося ворона. Бэзил и ворон становятся единым целым — он вырывается из тела монстра, немного забрызгав трибуны кровью незадачливого мутанта.

Дэмиен ловит напарника нашего героя и приколачивает к чёрному кресту. Бэзил спешит на помощь — но в замке сектантов его встречает орда демонов и злодей, принявший облик гигантского каменного голема. В жестокой схватке юноше удаётся одолеть супостатов — конец света отменяется, а немёртвый ковбой триумфально уезжает прочь.

Трудно сказать, получилось бы из этого религиозного угара что-нибудь хорошее. Но студийные боссы решили, что сценарий Зомби больше подходит для сольного фильма, и заморозили проект. Роб в итоге пришёл в кино другим путём — в 2003 году он снял «Дом 1000 трупов» и с тех пор стабильно выпускает трэшовые ужастики.

Ворон 4: Лазарь

Новости о возможной четвёртой части появились почти сразу после премьеры «Спасения» — журнал Variety сообщил, что рэпер DMX подписал контракт на съёмки. Правда, кино должно было стать совсем другим и по сюжету, и по атмосфере. В одном интервью DMX упоминал, что декорации предыдущих «Воронов» его абсолютно не привлекают, — они тёмные и мёртвые. Рэпер хотел, чтобы на улицах были люди и машины, а мрачное настроение решил разбавить светом неона и громкой музыкой (разумеется, своей).

Студии предложение музыканта понравилось. Черновой вариант сценария написал Джеймс Гибсон («Не умирай в одиночку») — в его варианте это была история о двух убитых рэперах, добром и злом, которые возвращаются к жизни, чтобы побороться за власть над миром хип-хопа.

DMX должен был исполнять роль положительного героя — а что насчёт его противника? Режиссёр Джозеф Кан (в то время известный в основном как создатель музыкальных клипов) перебирал популярных рэперов, пока не остановился на Эминеме. Светлокожий злодей против чернокожего добряка — идея звучала свежо и ни капельки не расистски. К тому же Гибсон немедленно обыграл её в сценарии — якобы во вселенной «Ворона» существуют не только чёрные птицы, которые поднимают из загробного мира хороших людей. Есть ещё и альбиносы — они приходят за грешниками, чтобы те раздували бесконечный конфликт хаоса и порядка. Молодому Эминему предстояло превратиться в одного из таких воинов зла — но ради гонорара в 4 миллиона долларов можно было стать кем угодно.

Сюжет «Ворон 4: Лазарь» в общих чертах звучал так. Знаменитый рэпер по имени — сюрприз! — Лазарь (DMX) решает завершить карьеру и жениться на своей беременной возлюбленной Мэри. Его звукозаписывающий лейбл принадлежит музыканту Стоуну (Эминем), который, конечно же, не в восторге, что его самая известная курица прекращает нести золотые яйца. Но если вы подумали, что Стоун подсылает к Лазарю наёмных убийц, то ошибаетесь — это делает другой рэпер со звучным именем Папа Смурф, который только затем в истории и появляется.

Мэри, Стоун и Лазарь погибают прямо после прощального концерта. Однако через пару дней на могилы убитых прилетают чёрный и белый вороны, чтобы вернуть их обратно в мир живых. Лазарь хочет выследить банду Папы Смурфа и отомстить за себя и невесту, а Стоун принимается ему мешать. Зачем — не совсем понятно, ведь заниматься музыкальным бизнесом после смерти он всё равно уже не сможет. Как бы то ни было, на улицах начинается жестокое противостояние, а расследует загадочные убийства полицейский из первой части в исполнении Эрни Хадсона.

Фильму не хватило пары месяцев, чтобы добраться до съёмок: студия внезапно решила, что никто не будет смотреть кино о каких-то там рэперах, и отменила производство. Больше всех новость расстроила Джеймса Гибсона. «Это была настоящая драма. На деньги за этот фильм я бы мог купить себе дом!» — сокрушался он. Джозеф Кан попытался переделать сценарий, убрав из него все упоминания о воронах — теперь воскрешать Эминема должен был китайский волшебник — но результат выглядел настолько бредово, что исполнители главных ролей покинули проект.

А четвёртая часть франшизы, «Жестокое причастие», всё-таки добралась до зрителя в 2005 году. Вместо рэперов там был Эдвард Фёрлонг — подросший Джон Коннор из «Терминатора», — но ленту это не спасло. «Причастие» считается худшей частью серии — и, чего греха таить, абсолютно заслуженно.

Ворон: Ремейк

В 2008 году появились новости, что Стивен Норрингтон («Блэйд», «Лига выдающихся джентльменов») хочет сделать ремейк «Ворона». Фанаты встретили идею в штыки — о том, что фильм не нужно переснимать, высказывались также сестра Брэндона Ли и Алекс Пройас. Их, конечно же, никто не слушал — когда студии в принципе прислушиваются к чужому мнению?

Сценарий писал сам Норрингтон, а помогал ему певец Ник Кейв — это он настоял на том, чтобы сделать фильм более жестким и реалистичным. Ожидалось, что действие ребута развернётся в Мексике и Аризоне, а затем переместится в Детройт. Одним из ведущих действующих лиц, помимо Эрика Дрейвена, должен был стать… сам ворон. Да, у птички, несмотря на псевдодокументальный стиль ленты, появился бы дар речи и собственный характер, а также набор саркастичных реплик.

На главную роль пригласили Марка Уолберга — и именно он всё испортил. Уолберг принялся переделывать историю под себя, нисколько не считаясь с Кейвом и Норрингтоном. В конце концов творческому дуэту это надоело, и они покинули проект.

Через три года «Ворона» на короткое время поймал в свои сети режиссёр Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя»). Теперь Эриком должен был стать Брэдли Купер — ему даже успели подобрать образ и нарисовать концепт-арты. Но затем у студий возник конфликт из-за авторских прав. Судебные разбирательства тянулись пять лет, за которые и Фреснадильо, и его звезда успели охладеть к идее ремейка.

Тонущий фильм попытался спасти сам «отец слэшеров» Уэс Крейвен, уговоривший режиссёра Хавьера Гутьерреса («Кредо убийцы») подумать о птичках. Тот привлёк к разработке сценариста Клифа Дорфмана («Воин»), и дело вроде бы начало сдвигаться с мёртвой точки. Дорфман даже набросал черновик, который почти покадрово следовал оригинальному комиксу. Исполнять главную роль рвались Джеймс МакЭвой и Том Хиддлстон.

Увидев хоть какой-то прогресс, студия немедленно подписала с Гутьерресом контракт на трилогию и предложила партию Эрика Люку Эвансу. О’Барра привлекли к работе в качестве креативного консультанта — правда, сам комиксист был категорически против ремейка и согласился лишь после долгих уговоров. Впрочем, с тем же успехом он мог и отказать — время шло, а ни единого кадра так и не было снято. Когда запланированная дата премьеры прошла, Гутьеррес покинул проект.

Из сохранившихся раскадровок понятно, что Дорфман планировал рассказать предысторию Эрика и Шелли. Герои растут в одном сиротском приюте, а затем обручаются и покупают дом. Эрик становится детективом, и его убивают прямо тогда, когда он собирается сделать предложение Шелли. Восстав из мёртвых, герой разрисовывает лицо, как маску из греческой трагедии, чтобы видеть себя в зеркале — подобно вампиру, у него больше нет отражения, — и надевает смокинг в стиле фильма «Носферату» 1922 года. Сюжет содержал множество отсылок к мифу об Орфее и Эвридике, а роль проводника между мирами играл Ковбой-череп.

Затем «Вороном» заинтересовался режиссёр Корин Харди («Проклятие монахини»), который решил полностью переделать сценарий и взять на главную роль Джека Хьюстона («Подпольная империя») или Джейсона Момоа. Съёмки должны были стартовать в 2017 году, но у студии-владельца прав начались проблемы, и франшизу продали.

* * *

Наконец, в 2022 году проект подхватил британский режиссёр Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а роль Эрика отдали Биллу Скарсгарду («Оно»). Казалось, на этот раз обойдётся без проволочек: работы завершились всего за три месяца, и производство фильма шло по плану. Ожидалось, что он выйдет в прокат 13 мая 2024 года, в день тридцатилетия оригинальной картины.

Однако легендарное проклятие всё же настигло ремейк — релиз внезапно перенесли на три месяца без объяснения причин. Кто знает, вдруг однажды над съёмочной площадкой промелькнула зловещая тень чёрной птицы? Ведь с миром мёртвых лучше не шутить — даже всемогущим студийным боссам.