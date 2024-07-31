Всё будет страшно хорошо: 5 фильмов ужасов со счастливым финалом

Лето — это маленькая жизнь. Солнце, красота, путешествия, каникулы и отпуска. Идеальное время, чтобы собраться с друзьями и всю ночь смотреть… хорроры! А чтобы летние киномарафоны отличались от осенних, фильмы стоит подобрать соответствующие. Комедии о зомби, слэшеры, где никто (ну, почти) не умирает, романтические истории для двоих, классика про дом с привидениями — главное, чтобы всё заканчивалось хорошо. Специально для тех, кто не хочет портить себе летнее настроение, рассказываем про пять фильмов ужасов со счастливым финалом. А если вы пессимист, то в подборке отыщется кино, в котором страшен именно хеппи-энд, — и поверьте, пугает он как следует!

Полтергейст (1982)

Лето особенно хорошо проводить с семьёй. В дружной компании можно не покидать жилище несколько дней — особенно когда на улице жарко или дождливо. Если только дома не завелась пакостливая нечисть!

Семейство Фрилинг столкнулось именно с такой проблемой. Ночью включается телевизор, мебель двигается сама по себе, а младшая дочь общается с кем-то невидимым. Надоедливая паранормальная активность постепенно приобретает более серьёзные масштабы: дерево нападает на сынишку Робби, а пока родители пытаются его спасти, пропадает малютка Кэрол Энн. Точнее, она где-то в доме, зовёт маму с папой, но её саму отыскать не получается. Чтобы помочь дочери, Стиву и Диане Фрилинг придётся обратиться к экспертам по сверхъестественному.

Классический семейный ужастик снял режиссёр Тоуб Хупер, ставший легендой после «Техасской резни бензопилой». За идею отвечал Стивен Спилберг, он же выступил соавтором сценария, а также продюсером — вместе с Фрэнком Маршаллом и Кэтлин Кеннеди. В общем, звёздный состав авторов!

В «Полтергейсте» видны истоки будущей франшизы Джеймса Вана и Ли Уоннелла «Астрал», выходившей в 2010-е, и наследие «Сумеречной зоны» (занятный факт: Спилберг чуть позже станет режиссёром одной из историй в полнометражной версии культовой антологии и даже спродюсирует её вместе с теми же Маршаллом и Кеннеди). Эпизод «Девочка пропала» (Little Girl Lost) 1962 года основан на рассказе Ричарда Мэтисона, автора романа «Я — легенда» и одного из постоянных сценаристов «Сумеречной зоны». Пожалуй, у каждого поколения должен быть фильм о семье, столкнувшейся с чертовщиной в собственном доме.

У Мэтисона ребёнок проваливался в неожиданно открывшийся портал, который вёл в параллельное измерение, — родители слышали лишь голос несчастного дитя, а им на помощь приходил друг-физик. У Хупера и Спилберга — проблема с призраками, которые утащили дочь главных героев, а решает проблему команда исследователей паранормального во главе с Танджиной Бэрронс (несравненная Зельда Рубинштейн). У Вана и Уоннелла — интересная концепция астральных перемещений (тело ребёнка находится в доме, пока душа где-то бродит), но сходство Ламбертов с Фрилингами обнаруживается и в визуальной близости, и в динамике отношений супругов. Ну а группа экспертов во главе с харизматичной Элис (Лин Шэй) — давние друзья семейства.

Выбрать можно что-то одно: 20-минутный фантастический эпизод из чёрно-белой «Сумеречной зоны», мистический полуторачасовой фильм Хупера и Спилберга или относительно новый и более пугающий «Астрал» — счастливый финал случится везде, только в последнем случае придётся потерпеть до сиквела. В сериале и «Полтергейсте» так и вообще никто не пострадает — настоящая победа! Кроме того, в истории семьи Фрилингов вас ждёт неожиданный комментарий об ужасах капитализма — Хуперу это не впервой.

Впрочем, забудьте о выборе и смело смотрите все три примера. Почему нет?

Зомби одним планом! (2017)

Лето — время для… зомби-апокалипсиса! Но разве может закат человечества кончиться хорошо? О, он будет лучше, чем можно представить!

«Зомби одним планом!» — японский низкобюджетный комедийный хоррор про оживших мертвецов, снятый одним дублем (да, самая важная информация в названии). А ещё это кино, подробно рассказывать про которое было бы настоящим преступлением: лучше совсем не знать сюжет до просмотра. Только так он сможет по-настоящему удивить. Поэтому постараемся обойтись без спойлеров и сконцентрируемся на ощущениях.

Фильм вызывает широкий спектр эмоций. Поначалу — возмущение. Плохая актёрская игра, ужасные диалоги, посредственная операторская работа, сквозящая отовсюду бюджетность — всё подталкивает скорее выключить «Зомби одним планом!» и забыть о его существовании. Мало ли ужастиков, снятых за копейки?! Но важно поверить в это кино так же, как в него поверил режиссёр и сценарист Синъитиро Уэда. Продолжите просмотр — и вы вдруг обнаружите, что прониклись сюжетом и героями, что искренне смеётесь и всерьёз переживаете за персонажей, а ещё желаете им всего самого хорошего. Впрочем, хеппи-энд случится намного раньше, чем кажется. Но вот каким он будет? А как именно героям удастся его достичь, — отдельная история.

«Зомби одним планом!» — удивительное кино, оставляющее после себя светлое чувство и тёплые воспоминания. Неспроста фильм, снятый за 25 000 долларов, заработал 27,5 миллиона в прокате и обрёл всемирное признание — а затем получил французский ремейк, открывший 75-й Каннский кинофестиваль.

Ещё о японских хоррорах Восходящее солнце безумия: жуткие и чарующие японские фильмы ужасов Хищные дома, слепые чудовища, большевики-оккультисты — и прочая пугающая дичь, которую может породить только фантазия японских режиссёров.

Счастливого дня смерти (2017)

Лето… вот бы оно не кончалось! Выбрать бы один тёплый денёк — и сделать бы так, чтобы он длился и длился. Ещё лучше, если он совпадёт с днём рождения: вечная вечеринка, постоянный праздник. Впрочем, такая идея понравится не каждому.

Студентка Триш попала во временную петлю. Она раз за разом просыпается в мужской общаге после бурной попойки. Её приветствуют головная боль и незнакомец, представляющийся Картером, — славный парень позаботился, чтобы с напившейся до бессознательного состояния Триш не случилось плохого. Затем её ждёт дорога до собственного жилища мимо надоедливой сборщицы подписей, громкой автосигнализации и шумной репетиции. Праздничный кекс от соседки по комнате. Занятия. Иногда вечеринка-сюрприз. Но всегда — смерть от рук неизвестного, который носит жуткую маску ребёнка. Умирать — не самое приятное занятие, поэтому девушка пытается вычислить маньяка, спастись и вырваться из временной петли.

«Счастливого дня смерти» — комедийный слэшер режиссёра Кристофера Лэндона (сценарист второй, третьей и четвёртой частей «Паранормального явления») и Скотта Лобделла, сценариста комиксов, в портфолио которого есть истории для Marvel, DC и WildStorm («Люди Икс», «Найтвинг» и десяток номеров «Ген-13»). Продюсером выступил Джейсон Блюм — его компания Blumhouse Productions специализируется на создании и спонсировании малобюджетных ужасов и ратует за творческую свободу их авторов. Благодаря ей появились хитовые франшизы вроде «Паранормального явления» и «Астрала», «Мы» и «Прочь» Джордана Пила, «Одержимости» Дэмьена Шазелла и «Апгрейда» Ли Уоннелла (сценариста «Пилы»). А теперь у нас есть и «День сурка» дома! То есть у Блюма дома, конечно.

Но может ли вообще слэшер закончиться хорошо? Да! Триш — классическая «последняя девушка», которой суждено победить злодея и выжить. А ещё она — единственная цель убийцы… если ему на пути не попадётся кто-нибудь другой. Но способность перезагружать неудачный день и несчётное число попыток дают Триш надежду на счастливый финал.

«Счастливого дня смерти» привлекает смешением фантастики со слэшером — и оказывается увлекательным, смешным фильмом с великолепной динамикой отношений между персонажами. Она даже перетягивает на себя внимание с разнообразных убийств, которые не показывают слишком детально, — благодаря этому кино можно смотреть и тем, кто не любит жестокие сцены. Триш поначалу — надменная представительница элиты, она ставит себя выше других и насмехается над гиками и изгоями. Но затем Триш меняется, начинает иначе смотреть на собственное окружение и на тех, к кому относилась предвзято. Прекрасная арка главной героини — классическое преображение жертвы, которая однажды решила дать отпор злодею, помноженное на путь героя Билла Мюррея из «Дня сурка».

В сиквеле «Счастливого дня смерти» (его сценарий написал сам Кристофер Лэндон) знакомые персонажи возвращаются, чтобы вновь вырваться из временной петли и вычислить очередного убийцу в маске. А Триш, опять сыгранная Джессикой Рот, примиряется с прошлым и получает искупление после событий первой части. Фильмы отлично работают вместе: хотя формула сюжета у них одна и та же, в деталях сиквел находит чем удивить и что переизобрести. Надеемся на третью часть: Лэндон уже заявлял о желании продолжить серию.

Весна (2014)

Лето — время романтических историй. Конечно, отношения могут начаться в любое время года, но тут важно помнить: без весны нет и лета. Конец старого — это всегда начало чего-то нового.

У Эвана умирает мать. После похорон он отправляется в любимый бар и ввязывается в пьяную драку, а его противник собирает друзей и находит дом Эвана. Чтобы избежать неприятностей и развеяться после смерти близкого человека, Эван решает уехать. Он берёт билет на первый попавшийся рейс и отправляется странствовать по миру. Путешествие приводит его в Италию — там он находит работу и знакомится с девушкой по имени Луиза. Вместе они посещают музеи, гуляют по ночному городку, исследуют окрестности, беседуют и напиваются. И потихоньку влюбляются. Но не только Эвану тяжело говорить о себе: у Луизы тоже есть страшные тайны, которые она не хочет раскрывать.

Режиссёры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед сейчас работают над высокобюджетными сериалами: они снимали эпизоды «Лунного рыцаря» и «Локи», участвовали в последнем перезапуске «Сумеречной зоны», спродюсированном Джорданом Пилом, а также приложили руку к преждевременно почившей экранизации хоррор-подкаста «Архив 81», которая выходила на Netflix. В общем, своё дело творческий дуэт знает. Но начинали Бенсон и Мурхед как звёзды инди-фильмов на пересечении мистики, драмы и ужасов. Это они делали бюджетные, но крутые ленты «Ломка» и Endless (который в нашем дубляже получил непримечательное название «Паранормальное»), принадлежащие к единой авторской хоррор-вселенной. В перерыве между ними и вышла «Весна» — романтическая история с элементами драмы и ужасов. Стильное, завораживающее кино, которое так удаётся Бенсону и Мурхеду. Теперь — с чудесными итальянскими пейзажами.

«Весна» могла бы стать обычной романтикой без примеси хоррора — но мистика добавляет ей особый шарм. А точнее, тревогу за то, что новые отношения героев закончатся кошмаром для них обоих. Эван не примет страшный секрет Луизы или станет жертвой сверхъестественного существа? А может, влюблённость пройдёт, оставшись коротким бурным романом, всего лишь приятными воспоминаниями об отпуске? Вы уже догадываетесь, что хеппи-энд неминуем. Но вот каким он будет? Никаких спойлеров — скажем лишь, что история любви завершается невероятно трогательным кадром, одним из самых чувственных в истории фильмов ужасов. Что и говорить, этот романтический хоррор идеально подойдёт для совместного просмотра прохладным летним вечером.

Солнцестояние (2019)

Лето — время путешествий! Например, в шведскую глубинку: там можно изучить незнакомую культуру и обычаи, поучаствовать в танцевальном хороводе вокруг майского дерева, попробовать сюрстрёмминг — квашеную консервированную сельдь, о специфическом запахе которой слагают легенды, — или другие необычные деликатесы. А когда всё самое страшное останется позади, наступит хороший финал!

Героиня фолк-хоррора Ари Астера, студентка Дэни Ардор, в начале фильма теряет близких: её сестра совершает самоубийство, заодно прихватив на тот свет и родителей. Трагедия ощущается ещё более жуткой, когда понимаешь, что в тяжёлый период Дэни некому утешить: чувства Кристиана, её бойфренда, давно угасли. Он хочет закончить тягостные отношения, но утрата приходит так не вовремя! Хоть беги от надоевшей девушки в маленькое путешествие, чтобы отвлечься, повеселиться, сконцентрироваться на исследованиях для предстоящей диссертации. Но Дэни и тут следует за Кристианом по пятам, вопреки его желанию и мнению друзей, которые её тоже не очень-то жалуют. Впрочем, есть и хорошие новости: в финале героиня наконец-то встретит людей, способных её поддержать. Дэни найдёт новую семью — но есть нюанс…

В эпоху постмодерна не осталось никакой никакой веры в прогресс, мир во всём мире и даже в Бога — тот и вовсе умер. Безысходность скрашивается цинично-ироническим отношением ко всему вокруг: институту семьи, религии, глобальным трагедиям и смерти. Выход пробует найти метамодерн: он утверждает ценность человека и межличностных связей, которые образуются на протяжении всей жизни. Не страшно быть нелепым и жалким, ведь тебе — искреннему, открытому и человечному — тоже найдётся место в мире. Всегда есть те, кто тебя примет, каким бы странным ты ни был: будь то кружок изучения испанского из сериала «Сообщество» или супергеройская команда «Стражей Галактики».

Если где и изображать такую трогательную идею под неожиданным углом, то в хорроре. Ари Астер пугает хорошими вещами: избавлением от одиночества и нахождением долгожданного эмпатического сообщества, все члены которого тебе буквально сочувствуют (вернее, со-чувствуют). Целых два часа «Солнцестояние» погружает зрителя в быт шведской общины, рассказывает о взаимодействии её обитателей с внешним миром и показывает их языческие обряды. Тревога нарастает — но Дэни здесь точно ждёт счастливый финал. Порадуемся же за героиню и её новую семью — а заодно ужаснёмся!

Лето — время укреплять иммунитет. Например, запасаться здоровьем к осенним хэллоуинским киномарафонам. Ведь осталось ещё так много много хорроров со счастливыми финалами, о которых мы не упомянули. Поговаривают, в фильмах ужасов от Universal и Hammer полно хеппи-эндов. Может, лето — самое время познакомиться с классикой?