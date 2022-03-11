Мир фантастики №220 (март 2022)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

16

Книжный ряд

24

38

46

Видеодром

52

60

Игровой клуб

66

72

Машина времени

78

84

Фан

94

102

112

О том, что фэнтези в СССР не было, знают абсолютно все. Даже самого термина не существовало: худо-бедно на этом месте в системе понятий стояла сказочная фантастика — но и таковой предлагалось считать и переведённый в 1971 году «Заповедник гоблинов» Саймака, и повести Булычёва про Алису, и «Понедельник начинается в субботу» Стругацких… Впрочем, есть несколько нюансов. Один из них доказывает, что советского фэнтези не просто не было — его не могло быть, а второй — что, несмотря ни на что, оно всё-таки существовало!Мы собрали десятку самых ярких героинь фантастики, появившихся после 2010 года, — и удостоили почётного упоминания ещё семерых. И — строго между нами! — всё равно охватили явно не всех…«Дракон и карп. Книга 1. Кукла-талисман» •«Демон в белом» •«По ту сторону звёзд. Книга 2» •«Десять железных стрел» •«Пропавшая дочь» • и другие книги.Йон Колфер в первую очередь известен как создатель популярного цикла «Артемис Фаул». А ещё он писал фантастику, фэнтези, крутые детективы, сочинял истории о новых приключениях Доктора Кто, Железного человека и персонажей «Автостопом по галактике». Мы связались с писателем и поговорили с ним о его проектах и многом другом.Сегодня в западном фэнтези без пристального внимания автора к внутреннему миру героев с почти обязательным их душевным самокопанием обходится лишь простенькая героика. Можно назвать немало имён тех, кто привнёс в жанр психологические игрища, но одно стоит отметить особо. Робин Хобб сделала тягостные переживания и нравственные метания персонажей практически обязательным элементом «взрослого фэнтези».Экранизация культовой серии видеоигр Resident Evil никогда не могла похвастаться пламенной любовью зрителей, а критики откровенно её ненавидели. А если пересмотреть все фильмы франшизы, то складывается ощущение, что создателей слабо интересовал сюжет и они писали сценарии продолжений на основе смутных воспоминаний о том, что происходило в предыдущих частях. Несмотря на всё это, у серии было то, о чём её жанровые конкуренты могли только мечтать: прибыльность.На счету Нила Геймана, имя которого знакомо каждому любителю фантастики, с десяток романов, множество рассказов, стихотворений, эссе и сценариев (в том числе двух эпизодов «Доктора Кто»: «Жена Доктора» и «Кошмар в серебряных тонах»). Его произведения становятся аудиокнигами, по ним снимаются сериалы и фильмы — провальные, средние и совершенно замечательные. Разбираемся, какие экранизации историй Нила Геймана стоят просмотра, а о каких лучше забыть.Франшиза «Легенда Пяти Колец» наглядно иллюстрирует все процессы, происходившие в индустрии хобби последние несколько десятилетий: бум ККИ, распространение свободной лицензии на d20, ностальгию по 1990-м. А ещё это отличная карточная, настольная и ролевая игра, которая существует уже много лет и позволяет прикоснуться к романтизированной версии Восточной Азии, населённой гордыми самураями, утончёнными придворными, коварными колдунами и могучими демонами, что борются за власть над выдуманной страной Рокуган.«Какой у этой игры рейтинг на BGG?» — первый вопрос, который задают опытные любители настольных игр, услышав об очередной новинке. Что это за загадочная аббревиатура, почему его рейтинг такой авторитетный и какие игры сейчас на вершине топа? Разбираемся вместе!Правда ли, что Международную космическую станцию скоро затопят? Какой срок службы у таких проектов? Разбираемся, каково реальное положение дел на МКС и какое будущее ждёт орбитальный форпост человечества и пилотируемую космонавтику ближнего прицела.С 1950-х годов существует и бурно развивается астробиология — междисциплинарное направление, где учёные моделируют внеземную жизнь.Астробиологи решают вопрос граничных условий, при которых могут возникнуть хотя бы простейшие формы жизни. При этом рождаются научно обоснованные модели обитаемых миров, по экзотичности превосходящие любые измышления фантастов.Итальянец Андреа Пипаро прославился благодаря иллюстрациям к произведениям Толкина, а сейчас в его портфолио тысячи работ. Все они словно написаны красками, а не созданы на компьютере. Андреа рассказал нам, как детская любовь к Толкину и Magic: The Gathering превратилась в карьеру, почему жизнь художника — это его работа и обложки к каким книгам он мечтает добавить в своё портфолио.«Ловушка самодержцу»Публикуем победителя конкурса-семинара «Большой Креатив №30, или Поле экспериментов» — рассказ о том, как привычные технологии могут преподносить не всегда приятные сюрпризы.«Интерпретация»Инопланетяне могут понять нас неправильно.