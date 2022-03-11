Мир фантастики №220 (март 2022)

В мартовском номере мы, как и всегда, не обошли стороной Международный женский день. В этот раз вас ждёт статья о лучших героинях прошлого десятилетия — их накопилось так много, что все достойные не уместились даже в расширенный список! Кроме того, мы обсудим, было ли в Советском Союзе фэнтези, пообщаемся с Йоном Колфером, расскажем о творчестве Робин Хобб, вспомним экранизации Нила Геймана, познакомимся поближе с главным в мире сайтом о настольных играх, порассуждаем о будущем Международной космической станции… В общем, как обычно, вас ждёт насыщенный и разноплановый выпуск!
В номере
- каким было фэнтези в СССР;
- как «Обитель зла» оказалась самой финансово успешной экранизацией видеоигры;
- какие были экранизации произведений Нила Геймана;
- что мы знаем о «Легенде Пяти Колец» — ролевых играх в азиатском сеттинге;
- как изображают инопланетную жизнь в научно-популярных фильмах.
А также: рецензии на книги Генри Лайона Олди, Кристофера Руоккио, Кристофера Паолини, Адама Нэвилла, Росс Маккензи и других • интервью с Йоном Колфером • лучшие женские персонажи в современной фантастике • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Shawn Ignatius Tan © Fantasy Flight Games
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Аниме интернет-магазин xlm.ru.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
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- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 18 марта.
Следующий номер выйдет 8 апреля.
Жанр, которого не было
О том, что фэнтези в СССР не было, знают абсолютно все. Даже самого термина не существовало: худо-бедно на этом месте в системе понятий стояла сказочная фантастика — но и таковой предлагалось считать и переведённый в 1971 году «Заповедник гоблинов» Саймака, и повести Булычёва про Алису, и «Понедельник начинается в субботу» Стругацких… Впрочем, есть несколько нюансов. Один из них доказывает, что советского фэнтези не просто не было — его не могло быть, а второй — что, несмотря ни на что, оно всё-таки существовало!
10 лучших женских персонажей современной фантастики
Мы собрали десятку самых ярких героинь фантастики, появившихся после 2010 года, — и удостоили почётного упоминания ещё семерых. И — строго между нами! — всё равно охватили явно не всех…
Генри Лайон Олди «Дракон и карп. Книга 1. Кукла-талисман» • Кристофер Руоккио «Демон в белом» • Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2» • Сэм Сайкс «Десять железных стрел» • Адам Нэвилл «Пропавшая дочь» • и другие книги. 38 Контакт
Йон Колфер
Йон Колфер в первую очередь известен как создатель популярного цикла «Артемис Фаул». А ещё он писал фантастику, фэнтези, крутые детективы, сочинял истории о новых приключениях Доктора Кто, Железного человека и персонажей «Автостопом по галактике». Мы связались с писателем и поговорили с ним о его проектах и многом другом. 46 Современники
Робин Хобб и её книги
Сегодня в западном фэнтези без пристального внимания автора к внутреннему миру героев с почти обязательным их душевным самокопанием обходится лишь простенькая героика. Можно назвать немало имён тех, кто привнёс в жанр психологические игрища, но одно стоит отметить особо. Робин Хобб сделала тягостные переживания и нравственные метания персонажей практически обязательным элементом «взрослого фэнтези».
История франшизы «Обитель зла»
Экранизация культовой серии видеоигр Resident Evil никогда не могла похвастаться пламенной любовью зрителей, а критики откровенно её ненавидели. А если пересмотреть все фильмы франшизы, то складывается ощущение, что создателей слабо интересовал сюжет и они писали сценарии продолжений на основе смутных воспоминаний о том, что происходило в предыдущих частях. Несмотря на всё это, у серии было то, о чём её жанровые конкуренты могли только мечтать: прибыльность. 60 Вспомнить всё
Экранизации Нила Геймана
На счету Нила Геймана, имя которого знакомо каждому любителю фантастики, с десяток романов, множество рассказов, стихотворений, эссе и сценариев (в том числе двух эпизодов «Доктора Кто»: «Жена Доктора» и «Кошмар в серебряных тонах»). Его произведения становятся аудиокнигами, по ним снимаются сериалы и фильмы — провальные, средние и совершенно замечательные. Разбираемся, какие экранизации историй Нила Геймана стоят просмотра, а о каких лучше забыть.
Серия «Легенда Пяти Колец»
Франшиза «Легенда Пяти Колец» наглядно иллюстрирует все процессы, происходившие в индустрии хобби последние несколько десятилетий: бум ККИ, распространение свободной лицензии на d20, ностальгию по 1990-м. А ещё это отличная карточная, настольная и ролевая игра, которая существует уже много лет и позволяет прикоснуться к романтизированной версии Восточной Азии, населённой гордыми самураями, утончёнными придворными, коварными колдунами и могучими демонами, что борются за власть над выдуманной страной Рокуган. 72 Настольные игры
BoardGameGeek — самый авторитетный сайт о настольных играх
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