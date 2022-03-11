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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №220 (март 2022)

    11 марта 2022
    11.03.2022
    40515
    5 минут на чтение
    #номера

    В мартовском номере мы, как и всегда, не обошли стороной Международный женский день. В этот раз вас ждёт статья о лучших героинях прошлого десятилетия — их накопилось так много, что все достойные не уместились даже в расширенный список! Кроме того, мы обсудим, было ли в Советском Союзе фэнтези, пообщаемся с Йоном Колфером, расскажем о творчестве Робин Хобб, вспомним экранизации Нила Геймана, познакомимся поближе с главным в мире сайтом о настольных играх, порассуждаем о будущем Международной космической станции… В общем, как обычно, вас ждёт насыщенный и разноплановый выпуск!

    Мир фантастики №220 (март 2022) 1

    В номере

    • каким было фэнтези в СССР;
    • как «Обитель зла» оказалась самой финансово успешной экранизацией видеоигры;
    • какие были экранизации произведений Нила Геймана;
    • что мы знаем о «Легенде Пяти Колец» — ролевых играх в азиатском сеттинге;
    • как изображают инопланетную жизнь в научно-популярных фильмах.

    А также: рецензии на книги Генри Лайона Олди, Кристофера Руоккио, Кристофера Паолини, Адама Нэвилла, Росс Маккензи и других • интервью с Йоном Колфером • лучшие женские персонажи в современной фантастике • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Shawn Ignatius Tan © Fantasy Flight Games

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
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    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Мир фантастики №220 (март 2022) 7
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    Мир фантастики №220 (март 2022) 4
    Мир фантастики №220 (март 2022) 3

    В продаже с 18 марта.
    Следующий номер выйдет 8 апреля.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №220 (март 2022) 8
    Спецматериалы
    4 Советское фэнтези
    Жанр, которого не было
    О том, что фэнтези в СССР не было, знают абсолютно все. Даже самого термина не существовало: худо-бедно на этом месте в системе понятий стояла сказочная фантастика — но и таковой предлагалось считать и переведённый в 1971 году «Заповедник гоблинов» Саймака, и повести Булычёва про Алису, и «Понедельник начинается в субботу» Стругацких… Впрочем, есть несколько нюансов. Один из них доказывает, что советского фэнтези не просто не было — его не могло быть, а второй — что, несмотря ни на что, оно всё-таки существовало!

    Врата миров
    16 Доска почёта
    10 лучших женских персонажей современной фантастики
    Мы собрали десятку самых ярких героинь фантастики, появившихся после 2010 года, — и удостоили почётного упоминания ещё семерых. И — строго между нами! — всё равно охватили явно не всех…

    Книжный ряд
    24 Рецензии на книги
    Генри Лайон Олди «Дракон и карп. Книга 1. Кукла-талисман» • Кристофер Руоккио «Демон в белом» • Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2» • Сэм Сайкс «Десять железных стрел» • Адам Нэвилл «Пропавшая дочь» • и другие книги.

    38 Контакт
    Йон Колфер
    Йон Колфер в первую очередь известен как создатель популярного цикла «Артемис Фаул». А ещё он писал фантастику, фэнтези, крутые детективы, сочинял истории о новых приключениях Доктора Кто, Железного человека и персонажей «Автостопом по галактике». Мы связались с писателем и поговорили с ним о его проектах и многом другом.

    46 Современники
    Робин Хобб и её книги
    Сегодня в западном фэнтези без пристального внимания автора к внутреннему миру героев с почти обязательным их душевным самокопанием обходится лишь простенькая героика. Можно назвать немало имён тех, кто привнёс в жанр психологические игрища, но одно стоит отметить особо. Робин Хобб сделала тягостные переживания и нравственные метания персонажей практически обязательным элементом «взрослого фэнтези».

    Видеодром
    52 Классика
    История франшизы «Обитель зла»
    Экранизация культовой серии видеоигр Resident Evil никогда не могла похвастаться пламенной любовью зрителей, а критики откровенно её ненавидели. А если пересмотреть все фильмы франшизы, то складывается ощущение, что создателей слабо интересовал сюжет и они писали сценарии продолжений на основе смутных воспоминаний о том, что происходило в предыдущих частях. Несмотря на всё это, у серии было то, о чём её жанровые конкуренты могли только мечтать: прибыльность.

    60 Вспомнить всё
    Экранизации Нила Геймана
    На счету Нила Геймана, имя которого знакомо каждому любителю фантастики, с десяток романов, множество рассказов, стихотворений, эссе и сценариев (в том числе двух эпизодов «Доктора Кто»: «Жена Доктора» и «Кошмар в серебряных тонах»). Его произведения становятся аудиокнигами, по ним снимаются сериалы и фильмы — провальные, средние и совершенно замечательные. Разбираемся, какие экранизации историй Нила Геймана стоят просмотра, а о каких лучше забыть.

    Игровой клуб
    66 Ролевые игры
    Серия «Легенда Пяти Колец»
    Франшиза «Легенда Пяти Колец» наглядно иллюстрирует все процессы, происходившие в индустрии хобби последние несколько десятилетий: бум ККИ, распространение свободной лицензии на d20, ностальгию по 1990-м. А ещё это отличная карточная, настольная и ролевая игра, которая существует уже много лет и позволяет прикоснуться к романтизированной версии Восточной Азии, населённой гордыми самураями, утончёнными придворными, коварными колдунами и могучими демонами, что борются за власть над выдуманной страной Рокуган.

    72 Настольные игры
    BoardGameGeek — самый авторитетный сайт о настольных играх
    «Какой у этой игры рейтинг на BGG?» — первый вопрос, который задают опытные любители настольных игр, услышав об очередной новинке. Что это за загадочная аббревиатура, почему его рейтинг такой авторитетный и какие игры сейчас на вершине топа? Разбираемся вместе!

    Машина времени
    78 Космос
    Какое будущее ждёт МКС?
    Правда ли, что Международную космическую станцию скоро затопят? Какой срок службы у таких проектов? Разбираемся, каково реальное положение дел на МКС и какое будущее ждёт орбитальный форпост человечества и пилотируемую космонавтику ближнего прицела.

    84 Если бы
    Как астробиологи реконструируют внеземную жизнь
    С 1950-х годов существует и бурно развивается астробиология — междисциплинарное направление, где учёные моделируют внеземную жизнь.
    Астробиологи решают вопрос граничных условий, при которых могут возникнуть хотя бы простейшие формы жизни. При этом рождаются научно обоснованные модели обитаемых миров, по экзотичности превосходящие любые измышления фантастов.

    Фан
    94 Художник
    Андреа Пипаро
    Итальянец Андреа Пипаро прославился благодаря иллюстрациям к произведениям Толкина, а сейчас в его портфолио тысячи работ. Все они словно написаны красками, а не созданы на компьютере. Андреа рассказал нам, как детская любовь к Толкину и Magic: The Gathering превратилась в карьеру, почему жизнь художника — это его работа и обложки к каким книгам он мечтает добавить в своё портфолио.

    102 Рассказ
    Татьяна Коваленко «Ловушка самодержцу»
    Публикуем победителя конкурса-семинара «Большой Креатив №30, или Поле экспериментов» — рассказ о том, как привычные технологии могут преподносить не всегда приятные сюрпризы.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Интерпретация»
    Инопланетяне могут понять нас неправильно.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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