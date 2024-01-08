«Прикладываю усилия, чтобы журнал жил»: интервью с почётными спонсорами «Мира фантастики»

До конца крауд-кампании этого года остаётся всего 4 дня. Всё это время о журнале и планах на будущих год рассказывали вам мы — а теперь пришло время дать слово и вам, нашим дорогим читателям. В конце концов, именно благодаря вашей поддержке «Мир фантастики» продолжает существовать и развиваться! Мы задали нашим почётным спонсорам (одна из опций крауда) несколько вопросов — о знакомстве с журналом, о бумажных изданиях и, конечно, о фантастике. Ответы получились удивительно единодушными — пожалуй, в семье «Мира фантастики» по-другому быть и не могло. А как бы ответили вы?

Как вы познакомились с «Миром фантастики»?

Мор: Увидела где-то в продаже во времена, когда журнал продавался офлайн, купила и подсела.

Константин Домолего: Первым был сентябрьский номер 2012 года. Незадолго до этого я посмотрел сериал «Светлячок». Быстрый взгляд на витрину журнального киоска выхватил фразу «10 лет сериалу. Что не успел сказать Джосс Уидон». Стало любопытно — и неизвестный мне тогда журнал был куплен. А под обложкой началась настоящая магия — каждую страницу было интересно читать, а такое бывает редко. Неожиданный материал про породы собак и кистени (то ещё сочетание в журнале про фантастику!) стали вишенкой на торте, после которой я понял, что теперь буду покупать каждый номер.

Адам: С двумя перерывами, но читаю с первого номера. Первые годы читал от корки до корки. А в последнее время только избранные статьи. Про МФ узнал, наверное, из «Игромании». Может, первый номер бесплатно прикладывался, точно уже не помню. Страшно представить, что это было больше 20 лет назад.

Николай Баснин: Познакомился в 2003 году, услышав случайно вечером по радио анонс о появлении нового журнала. А в первый раз купил бумажный журнал (второй номер, первый пропустил) с лотка на переходе со станции метро «Боровицкая» на «Библиотеку им. Ленина».

Алексей Кангин: Точно уже не помню, как именно познакомился, но, скорее всего, это произошло через журнал «Лучшие компьютерные игры», потому что его я точно начал читать раньше.

Тигран Казарян: Я был читателем одного из дружественных «Миру фантастики» изданий. Благодаря ему и узнал — это было в 2009 году. С тех пор на протяжении многих лет посещаю сайт МФ. Постоянным читателем журнала я стал в 2019 году.

Григорий ILLnessoid: Как и многие, с первым номером познакомился 20 лет назад. Одногруппник принес со словами: «Смотри, новый журнал появился».

Всеволод Воробьёв: Покупал с 2004 года по 2015. Сначала читал игровые журналы: «Игроманию», «Страну игр», «Лучшие компьютерные игры». Потом увидел «Мир Фантастики» на прилавке. Журнал заинтересовал, и я стал активным читателем. Появился ежемесячный ритуал: приехать на книжный рынок и закупиться очередными выпусками в одной из палаток.

Почему вы поддерживаете крауд-кампанию?

Мор: Печатные издания сейчас в упадке, и единственная возможность для нишевых изданий жить полноценно — гарантированные платежи с возможностью создания плана хотя бы на год. Краудфандинг такую возможность МФ дает — и я всегда участвую и рекламирую, потому что люблю журнал.

Константин Домолего: «Мир фантастики» — последний бумажный журнал, который я читаю. Хотя лет 15 назад регулярно покупал десяток разных изданий (в основном компьютерной тематики) — но они все закрылись. И только крауд-кампания дает возможность читать МФ в том виде, в котором привык.

Адам: Прикладываю усилия, чтобы журнал жил.

Алексей Кангин: Поддерживаю потому, что люблю фантастику. Сам её пишу, и очень ценю то, что вы на профессиональном уровне занимаетесь изучением и анализом фантастики.

Тигран Казарян: Для меня крауд-кампания — удобный способ предзаказа журнала. Ещё привлекает возможность приобрести дополнительные сувениры. Для меня важно и то, что для самого «Мира фантастики» крауд-кампания — оптимальный вариант подписки и показатель того, насколько издание востребовано.

Григорий ILLnessoid: Почему? На самом деле, тут всё очень просто: поддерживаю крауд из-за старшего сына. Он любит читать, проникся фантастикой и крайне любознателен, а МФ — хороший, проверенный временем источник знаний.

Всеволод Воробьёв: Для меня возможность поддержать бумажный журнал в цифровой век очень много значит. Это была первая краудфандинговая кампания, в которой я участвовал. Очень рад, что она связана с чем-то значимым, вашим журналом. Были и раньше идеи поддержать проекты, но достойных поводов не попадалось.

Сейчас, к сожалению, всё перемещается в Интернет, оцифровывается. Здорово, что вместе с кампанией появилась и адекватные точки распространения, магазины Hobby World. Такого раньше очень не хватало. Когда я в поисках «последнего» номера обходил киоски, мне говорили, что даже не знают этот журнал.

Почему, на ваш взгляд, формат журнала ещё актуален?

Мор: Статьи всегда предполагают более глубокую работу над материалом, чем простая новость. Формат журнала позволяет авторам потратить время на изучение, настоящую журналистскую работу. Иначе всё выродится в перепечатку заметок о Марвел.

Константин Домолего: Разворот журнала вмещает такое количество текста и иллюстраций, которое не поместится ни на один планшет. Читать длинные материалы с экрана не очень удобно — как будто смотришь в амбразуру, где прокручивается текст. Чувство обладания чем-то материальным тоже важно: всегда есть возможность найти и прочитать статью, которую не отредактируют и не удалят. А ещё бумажный журнал красиво смотрится на столе. Мне лично нравятся ощущения, когда берешь его в руки, ощущаешь плотность бумаги, её гладкость.

Алексей Кангин: Как мне однажды сказали, «через книги на нас смотрит человеческая цивилизация». То же самое можно сказать и о журналах. Даже при повсеместном распространении Интернета возможность положить красивые журналы на полочку всё ещё ценна для меня. Когда кто-то приходит в гости, то сразу видит, о чём со мной разговаривать. А ещё прививаю любовь к чтению сыну.

Тигран Казарян: Журнал, на мой взгляд — самый удобный способ периодически получать порцию самой разной информации: об актуальных событиях, о признанной классике, о неизвестных произведениях. Всё собрано в одном месте, и что-то из подборки точно зацепит читателя.

Григорий ILLnessoid: Для меня формат журнала будет актуален всегда. Очень приятно, как в старые добрые, потискать интересное чтиво в руках, а не возить пальцем по экрану. На мой взгляд, в современном мире бумажные регулярные издания — скорее винтаж, в котором есть шарм.

Всеволод Воробьёв: В цифровой век, когда мнимое часто подменяет вещественное, бумажное издание особенно актуально.

Кому бы вы рекомендовали этот журнал? Читатель МФ — это кто?

Мор: Это любой человек, который любит фантастику. Немножко странный, но дружелюбный.

Константин Домолего: Читателем может быть любой человек, даже далёкий от фантастики. Важно рекомендовать не журнал вообще, а какой-то конкретный материал. Например, моя жена прочитала статью о Барби — но точно не будет читать про Diablo. А сыну будет интересно прочесть о Человеке-пауке.

В первую очередь, читатель МФ должен любить читать. Я сам читаю с детства, и мне нравятся большие материалы или толстые книги, лучше с продолжениями. Но в моём окружении таких любителей почти нет. А ещё читатель МФ — это человек, которому интересно постоянно открывать что-то новое. Ведь, если подумать, вчерашние сказки и фантастика — наши будни. По квартире ползает робот-пылесос, как в сказке «Незнайка в Солнечном городе», мы читаем (и смотрим) новости на устройствах, которые упоминаются в «Сто лет тому вперед».

Адам: Всем любителям фантастики и фэнтези.

Алексей Кангин: Рекомендую журнал всем, независимо от пола, возраста, вероисповедания. Сегодня фантастика настолько проникла в нашу жизнь, что даже в России выходят фантастические сериалы. О чём это говорит? Надеюсь, о новом витке прогресса. Но фантастику можно гораздо полнее воспринимать благодаря вашему журналу и той почти научной работе, которую вы проводите для нашего любимого жанра.

Тигран Казарян: Ответ будет отчасти перекликаться с комментарием о важности бумажных журналов. Но я бы ещё добавил, почему сам продолжаю быть читателем «Мира фантастики». Мне хочется постоянно узнавать о новых фантастических произведениях — о вышедших ранее, неизвестных, малознакомых и актуальных. Мне нравится погружаться в жанры, к которым я не проявлял интереса — а в статьях они раскрылись с неожиданной стороны. Я привык знакомиться с материалами на темы, не имеющие прямого отношения к фантастике (наука, космос, история), но, безусловно, влияющие на неё. «Мир фантастики» помогает понять, что из себя представляет и куда движется мировая и отечественная фантастика.

Григорий ILLnessoid: МФ я однозначно буду рекомендовать людям увлечённым. Вне зависимости от возраста.

Всеволод Воробьёв: Я бы рекомендовал журнал любому человеку, который интересуется литературой, настольными и компьютерными играми — не важно, считает ли он себя гиком или нет. Главное — интерес к фантастике, которая нас всех и объединяет.

— промтер: Александр Гагинский