Короткометражка: «Ген Войны». Трейлер фан-фильма в духе экшенов эпохи VHS

Представляем фантастическую короткометражку «Ген Войны» — стилизованный под экшены 1980-х фан-ролик, который можно считать трейлером будущего авторского кино. Мы немного пообщались с его сценаристом и режиссёром, Стефаном Чаповским. Он рассказал о карьере актёра, об исполнении детской мечты, работе с Сильвестром Сталлоне и боевиках эры VHS. А заодно раскрыл, как подготовиться к съёмкам, если команда у тебя во Флориде, а сам ты — в Санкт-Петербурге.

«Ген вВойны» рассказывает о команде рейнджеров, выполняющих операцию в джунглях Колумбии. Неожиданно их похищают воинствующие инопланетяне, которые собираются провести межгалактический эксперимент — заставить сражаться между собой самые опасные виды со всей галактики.

Режиссёр опубликовал англоязычную версию ролика ещё в августе 2020-го. В феврале этого года появилась версия, озвученная Андреем Дольским, одним из известных актёров одноголосового перевода. А в марте стало известно, что «Ген Войны» победил на фестивале Accolade Global Film Competition, где получил награду за лучший оригинальный саундтрек.

Долго ли работали над короткометражкой? Сколько заняла подготовка, съёмки и монтаж с пост-продакшеном?

В общей сложности, пару лет. Отчасти потому, что основную съёмочную группу я собирал в США, штат Флорида (сам находясь при этом в Санкт-Петербурге) и надо было решать очень много внеплановых организационных моментов, что неизбежно повлекло за собой рост сметы проекта. А пост-продакшн хотя и делался в России, совпал с пандемией, и поэтому снова пришлось как-то решать вопросы финансирования и прочие проблемы. В целом, 2020-й был крайне тяжелым годом для киноиндустрии, особенно независимого малобюджетного сегмента. Но тем ценнее выпущенные проекты.

Подготовка началась в 2018-м году. Надо сказать, что ещё в 2017-м я представил «Ген Войны» (War Gene) на всемирно известном кинорынке American Film Market в Лос-Анджелесе, но на тот момент у меня был только двухстраничный синопсис и несколько концепт-артов. Проект вызвал некоторый интерес у ряда небольших киностудий, но я заметил, что многие спрашивали — есть ли у меня промо-трейлер (и у многих независимых фильмейкеров из разных стран, приехавших продвигать свои проекты среди продюсерских компаний, такие трейлеры были). Вот тогда мне впервые пришла идея снять подобный промо-ролик. А укрепился я в этой мысли, когда увидел успех любительского проекта «Кунг Фьюри» (Kung Fury) на YouTube.

Таким образом, летом 2018 года я понемногу начал подготовку. Первое, что предстояло решить — где проводить съемки. Мои основные требования, как режиссера, были следующие: англоязычный актерский состав (поскольку «Ген Войны — это стилизация под голливудские фантастические боевики 80-х и, в целом, фильм ориентирован на западный кинорынок), локации джунглей и космической станции. Для начинающего фильмейкера-любителя из России задача не из легких, верно? Но это стало моей «Мечтой» с большой буквы, а значит — у меня была сильная мотивация, что я вообще считаю определяющим фактором в независимом кинопроизводстве. В итоге, взвесив все «за» и «против», я решил снимать во Флориде, сделав ставку на подходящие локации (тропики) и отсутствие проблем с кастингом англоязычных актеров. Более того, мне согласился помочь мой давний приятель Пол, проживающий в Палм-Бич, с которым мы были знакомы со времен совместных выступлений в Лас-Вегасе в 2010 году. Съемки были намечены на конец марта 2019 года, а до этого момента мне предстояло много подготовительной работы: написать сценарий, сделать раскадровки в каждой сцене, раздобыть весь необходимый реквизит и костюмы, нанять оператора, пару дополнительных членов съемочной группы, без которых не обойтись, арендовать локации и студию с хромакеем, провести актерский кастинг… и только потом самому прилететь в США и непосредственно возглавить съемки. А учитывая, что мне предстояло сыграть одну из главных ролей, еще и параллельно подготовиться самому. Но это было как раз не самое сложное — я сделал то, что привык делать из года в год: ужесточил диету и немного скорректировал тренировки. Плюс, репетировал, конечно.

Должен сказать, со съёмками мне во многом повезло. Оператор параллельно оказался фанатом эпохи Вьетнамской войны, помог с реквизитом и одеждой (остальное я искал и заказывал на eBay), а актёры были крайне рады принять участие в проекте, посвященном экшн-фильмам эпохи VHS. Поэтому часть расходов удалось сократить, за счет энтузиазма съёмочной группы. В результате мы отсняли весь материал за 2 неполных дня плюс еще одна ночь в настоящей локации (тропический лес).

По возвращению в Санкт-Петербург — в апреле 2019-го — я приступил к пост-продакшну. Предстояло добавить множество 3D-эффектов в большинство сцен: от простых (добавить задний фон вместо зеленого экрана) до сложных (эффекты огня, взрывов и местами — инопланетных существ). Здесь — те, кто сталкивался с подобной ситуацией, хорошо меня поймут, — без соответствующего бюджета уже никуда. И чем он скромнее, тем проще и незатейливей будут эффекты. Поэтому пришлось взять перерыв на полгода и подкопить ещё средств (я финансировал этот проект целиком из собственного кармана, как и многие независимые фильммейкеры). Поэтому работу удалось продолжить только осенью 2019-го. Одну из специфических сцен (встреча в ночных джунглях двух хищников мира насекомых, скорпиона и богомола) пришлось снимать живьем, используя соответствующего специалиста-энтомолога (Олег, ещё раз спасибо, без тебя справиться с задачей было бы крайне сложно!). Ну а всё остальное уже создавалось полностью на компьютере. Я понимал, что при всём желании не смогу позволить себе голливудский уровень CGI на отложенные сбережения, а делать пост-продакшн годами было бы неправильной стратегией… поэтому, очевидно, это не самая сильная сторона проекта. Но общий дух короткометражки (по структуре «Ген Войны» получился чем-то средним между трейлером и коротким метром) от этого не сильно пострадал.

Чем мы здорово спасли ситуацию, так это музыкой! За что еще одна благодарность — моему коллеге, питерскому композитору Руслану Шафикову. Чтобы воссоздать музыкальную атмосферу фантастики и боевика 80-х, я проработал множество характерных треков из культовых фильмов тех времен — от таких мэтров жанра, как Джерри Голдсмит («Чужой», три части «Рэмбо»), Бэзил Поледурис («Конан-Варвар», «Робокоп», «Звёздный десант»), Брэд Фидель (первые две части «Терминатора») и т. д. Потом мы с Русланом провели в студии множество часов и создали похожую по стилю музыку, но разумеется, со своей оригинальной спецификой и заглавной темой.

Монтажом занимался я сам, так как имел в голове определенное представление, как это лучше сделать — опять же, следуя характерным для олдскульных фильмов приёмам. Этот же принцип мы применили в финальной цветокоррекции.

Англоязычный релиз War Gene состоялся на YouTube 22 августа 2020-го. Фильм привлек внимание — в первую очередь, фанатов фильмов 80-х со всего мира, а также любителей фантастики и экшена. Мы получили хорошие отзывы в ряде западных изданий (о проекте написали несколько статей, а также опубликовали больше интервью со мной). А уже в этом году я исполнил ещё одну мечту юности, сделав русскоязычную озвучку с привлечением классика одноголосого авторского перевода, Андрея Дольского, известного ещё с 1990-х, расцвета эпохи VHS в России.

Почему вообще возникла такая идея — посвятить свой фильм 1980-м?

Тут все просто — мои подростковые годы пришлись как раз на расцвет видеосалонов в нашей стране, около 30 лет назад. И я, как и миллионы парней по всему миру, рос на таких хитах, как «Рэмбо», «Хищник», «Чужие» и т.д. Как и многих, такая мотивация сначала привела меня в тренажёрный зал, а потом и в мир кино. Но, должен сказать, я прошёл по этому пути несколько дальше, т.к .добрался и до Голливуда и до встреч со своими кумирами, Сталлоне и Шварценеггером. И даже получал приглашения на съёмки в фильмах со Слаем — в частности, «Рэмбо 5», на съемочной площадке которого мне довелось побывать.

И все же я смотрел несколько дальше просто актерской профессии, меня привлекал вариант сделать проект самому — в качестве автора сценария и режиссера. Что я в итоге и реализовал, правда, пока только отчасти — в виде независимой короткометражки. Так что «Ген Войны» — это во многом мой трибьют той эпохе 80-х, а именно жанрам боевика и фантастики, которые и дали мне такую долгоиграющую мотивацию.

Какие дальнейшие планы?

Продолжить начатое. Как я уже писал, киноиндустрия сейчас переживает тяжелые времена из-за всемирной пандемии. Но несмотря на это, наступивший 2021-й у меня уже довольно плотно занят дальнейшей работой над проектом. Во-первых, я подал заявки на несколько международных кинофестивалей (в одном, весьма престижном — Accolade Global Film Competition, проводящемся в Калифорнии, даже удалось победить — в категории «лучший оригинальный саундтрек»); во-вторых, я работаю над концепт-артами к новым сценам, которые не вошли в первую часть (я уже набросал синопсис к продолжению, хотя параллельно дорабатываю и сценарий первой части). Ну и наконец, в конце этого года я планирую повезти свою короткометражку на крупнейший международный кинорынок в Лос-Анджелесе American Film Market 2021, где буду вести переговоры с рядом продюсерских компаний о создании полнометражного фильма. Если в течение двух лет я не найду партнеров с необходимым для такого фильма бюджетом, то намерен снять ещё один короткометражный фильм-продолжение — уже с учётом опыта работы над первым. У него уже есть некоторая фан-база на Западе (да и у нас в России, судя по отзывам на YouTube, идею приняли довольно тепло), поэтому в этот раз я буду работать ещё и для своей аудитории.

Напоследок хочу пожелать всего наилучшего читателям «Мира фантастики» и посоветовать никогда не отрекаться от своей мечты — творческая работа над ней приносит ни с чем не сравнимое счастье, в чём бы она не заключалась — снимаете ли вы фильм, рисуете иллюстрации или пишете книгу. Вперед, друзья!