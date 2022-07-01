Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!

Наши коллеги из Hobby World выпустили обзор настольной игры «Descent: Сказания тьмы». Большой игре — большой видеоролик!

Узнать про компоненты, правила и отличия от предыдущих версий можно у бессменного ведущего Семёна Пыхтеева.

В рамках праздника в честь Дня рождения Hobby World проводит розыгрыш этой настолки! Все условия — в комментариях под видео на YouTube.