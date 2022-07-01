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    Видео | Видео МирФ

    Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!

    1 июля 2022
    01.07.2022
    13578
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World выпустили обзор настольной игры «Descent: Сказания тьмы». Большой игре — большой видеоролик!

    Узнать про компоненты, правила и отличия от предыдущих версий можно у бессменного ведущего Семёна Пыхтеева.

    В рамках праздника в честь Дня рождения Hobby World проводит розыгрыш этой настолки! Все условия — в комментариях под видео на YouTube.

    Как будем праздновать

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    В День рождения Hobby World проведёт open air и игротеки для всех желающих

     Кот-император |  29.06.2022

    В Москве пройдёт почти что «мини-Игрокон».

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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