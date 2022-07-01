Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!

Наши коллеги из Hobby World выпустили обзор настольной игры «Descent: Сказания тьмы». Большой игре — большой видеоролик!
Узнать про компоненты, правила и отличия от предыдущих версий можно у бессменного ведущего Семёна Пыхтеева.
В рамках праздника в честь Дня рождения Hobby World проводит розыгрыш этой настолки! Все условия — в комментариях под видео на YouTube.
Как будем праздновать
В День рождения Hobby World проведёт open air и игротеки для всех желающих
Кот-император | 29.06.2022
В Москве пройдёт почти что «мини-Игрокон».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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