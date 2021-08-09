Видео: BadComeadian, ANOIR и другие блогеры сыграли в «Зомбицид»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором известные любители настольных игр собрались вместе, чтобы сыграть во вторую редакцию «Зомбицида».
В партии участие приняли такие блогеры, как BadComeadian, ANOIR, Денис Косяков, Алексей Зуйков и Влад Пичугин.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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