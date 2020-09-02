Видео: экспресс-обзор трех новинок от Hobby World

Чем может быть недоволен посетитель маленького дайнера на Марсе? Недостаточно быстрым обслуживанием? Марсианским тараканом в тарелке? Грязной посудой? Нет, нет и ещё раз нет! Как скоро выяснит детектив Майер Октаво, дело совсем в другом…