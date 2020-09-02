Видео: экспресс-обзор трех новинок от Hobby World

Hobby World выложил новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев за три минуты рассказал про три новинки издательства.
В эксперсс-обзор попали:
- Marvel Fluxx;
- «Гравити Фолз: Спасти Пухлю»;
- «Манчкин: Подземелье».
Читайте также
Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»
Дмитрий Кинский | 25.08.2020
Новый ролик от Hobby World.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Новости фантастики
Netflix покажет российский сериал «Эпидемия» на Западе
В Netflix до конца года добавят 100 русских фильмов и сериалов
Инсайдер: Джейсон Момоа может сыграть охотника на монстров в приквеле «Ведьмака»
The Last of Us 2, Death Stranding и God of War — что купить на распродаже в PS Store
В Минпромторге предложили запретить фотографировать книги в магазинах — в целях защиты прав продавцов
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.