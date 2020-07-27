Видео: несколько фактов о мире «Ведьмака» в честь выхода настольной ролевой игры

Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик — на этот раз посвящённый настольной ролевой игре «Ведьмак». Ведущий Семён Пыхтеев показывает содержание книги и рассказывает интересные факты: про гонорар Генри Кэвилла, про обучение ведьмаков и, конечно, про особенности игры.

Кроме того, в комментариях к ролику на YouTube проходит конкурс, в котором разыгрывают книгу правил. Напишите имя своего любимого персонажа и получите шанс выиграть игру! Итоги подведут 10 августа.

Приобрести книгу можно на сайте Hobby Games.