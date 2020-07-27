    Видео МирФ

    Видео: несколько фактов о мире «Ведьмака» в честь выхода настольной ролевой игры

    27 июля 2020
    Кот-император
    27.07.2020
    16559
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик — на этот раз посвящённый настольной ролевой игре «Ведьмак». Ведущий Семён Пыхтеев показывает содержание книги и рассказывает интересные факты: про гонорар Генри Кэвилла, про обучение ведьмаков и, конечно, про особенности игры.

    Кроме того, в комментариях к ролику на YouTube проходит конкурс, в котором разыгрывают книгу правил. Напишите имя своего любимого персонажа и получите шанс выиграть игру! Итоги подведут 10 августа.

    Приобрести книгу можно на сайте Hobby Games.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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