Видео: несколько фактов о мире «Ведьмака» в честь выхода настольной ролевой игры

Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик — на этот раз посвящённый настольной ролевой игре «Ведьмак». Ведущий Семён Пыхтеев показывает содержание книги и рассказывает интересные факты: про гонорар Генри Кэвилла, про обучение ведьмаков и, конечно, про особенности игры.
Кроме того, в комментариях к ролику на YouTube проходит конкурс, в котором разыгрывают книгу правил. Напишите имя своего любимого персонажа и получите шанс выиграть игру! Итоги подведут 10 августа.
Приобрести книгу можно на сайте Hobby Games.
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В начале лета издательство выпустило «Амул», «Драконий лес», «Форсаж ленивцев», «Человечков» и дополнение «Война без конечностей» для «Замеса».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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