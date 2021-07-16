    Видео МирФ

    Видео: новости из мира настольных игр от Hobby World

    16 июля 2021
    16.07.2021
    31020
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев поделился новостями из мира настольных игр.

    В выпуск попали: вторая редакция Pathfinder, 9 редакция Warhammer, «Берсерк. Новая Надежда», «Немезида: Карноморфы», «Ведьмак» и другие.

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    А какие у вас любимые детективные настолки?

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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