Видео: новости из мира настольных игр от Hobby World

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев поделился новостями из мира настольных игр.
В выпуск попали: вторая редакция Pathfinder, 9 редакция Warhammer, «Берсерк. Новая Надежда», «Немезида: Карноморфы», «Ведьмак» и другие.
Читайте также
Видео: обзор настолок из серии «Замес»
Кот-император | 17.06.2021
Бессменный ведущий Семён Пыхтеев разобрал правила «базы» и осветил дополнительные фракции.
Видео: пять игр для настоящих детективов (часть вторая)
Кот-император | 07.07.2021
А какие у вас любимые детективные настолки?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.