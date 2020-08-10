Видео: обзор новинок конца лета от Hobby World

Наши коллеги из Hobby World выпустили ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал про новинки конца лета 2020-го.
Среди них: новое издание карточной игры Pathfinder, дополнение «Во мраке ночи» для «Ужаса Аркхэма», «Русский манчкин», набор дополнительных сценариев для «Места преступления» и многое другое.
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Новое видео от Hobby World.
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