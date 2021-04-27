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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обучение и игра в Warhammer Underworlds: Direchasm

    27 апреля 2021
    Кот-император
    27.04.2021
    28700
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World поделились второй частью ролика про Warhammer Underworlds: Direchasm. В этом видео ведущий Семён Пыхтеев вместе с приглашённым гостем Святославом Соколовым, организатором турниров и автором подкаста Burning Crow-Wargamer, уже конкретно разбирают правила и проводят игру.

    Direchasm — уже четвёртая игра в серии Warhammer Underworlds — действие всей линейки разворачивается во вселенной Age of Sigmar. Теперь банды сталкиваются не в Зеркальном городе, а в тени живой горы, где им предстоит бороться за выживание и славу.

    Распаковка и обзор

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    Кот-император
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