Видео: обучение и игра в Warhammer Underworlds: Direchasm

Наши коллеги из Hobby World поделились второй частью ролика про Warhammer Underworlds: Direchasm. В этом видео ведущий Семён Пыхтеев вместе с приглашённым гостем Святославом Соколовым, организатором турниров и автором подкаста Burning Crow-Wargamer, уже конкретно разбирают правила и проводят игру.
Direchasm — уже четвёртая игра в серии Warhammer Underworlds — действие всей линейки разворачивается во вселенной Age of Sigmar. Теперь банды сталкиваются не в Зеркальном городе, а в тени живой горы, где им предстоит бороться за выживание и славу.
Распаковка и обзор
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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