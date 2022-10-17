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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор настольной игры «Улицы»

    17 октября 2022
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    17.10.2022
    1401
    0 минут на чтение
    Видео: обзор настольной игры «Улицы»

    Наши коллеги из Hobby World опубликовали обзор настольной игры «Улицы» — быстрой и красочной стратегии о работе инфраструктуры города.

    В маленьком, тихом и скучном городе ничего не происходило — до недавнего времени. А потом произошло дивное и чудное — археологи откопали старые и очень крутые окаменелости. А точнее — гигантскую голову Колосса! И тут хлынули туристы — знаете, такое находят не каждый день и не в каждом городе. Прилив финансов и энтузиазма — в срочном порядке возводятся жилые комплексы, стартапы открывают свои офисы, хипстеры зовут своих друзей. Как же справится инфраструктура города с этим наплывом?

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