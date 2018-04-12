Московские музыканты инди-рок-группы Agent Yuri играют прогрессивный метал и увлекаются ретрофантастикой. Участники группы решили совместить свои хобби в новом клипе на композицию Drifting Again. Ролик вдохновлён классическими фантастическими B-movie 80-х и 90-х годов.

Песня Drifting Again войдёт на новый мини-альбом Proton D, который увидит свет этой весной. Это уже второй клип группы, но ранее музыканты не работали с художественным видео. Посмотреть первый клип можно здесь. А по этой ссылке доступен закадровый ролик о съёмках.