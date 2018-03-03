По традиции рассказываем про самую любопытную фантастическую музыку прошедшего месяца. В февральской подборке — две грандиозные метал-оперы, рэп-альбом, вдохновлённый супергеройским боевиком, пластинки от короля ретровейва и полная запись мюзикла по Dragonlance.
А ещё в этом выпуске мы впервые публикуем анонсы концертов. В ближайшее время нас ждут выступления метал-групп, артиста дарк-кабаре и парочки электронных исполнителей. Если в вашем городе намечается фантастический концерт — пишите нам!
Напоминаем, что наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и хотите им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике Вконтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!
Прошлый выпуск
Фантастическая музыка: что мы слушали в январе
Два необычных отечественных проекта по мотивам известных произведений, пара мощных альбомов в жанре блэк-метала, эмбиент Джереми Соула и поющий Хью Джекман.
Музыкальные альбомы
Эпидемия — Легенда Ксентарона
Жанр: метал-опера
«Легенда Ксентарона» — уже четвёртая метал-опера коллектива, которая продолжает сюжет, начатый ещё в «Эльфийской рукописи». Из нового альбома слушатели больше узнают о прошлом Деймоса, о проклятии Колдуна и о мести Ботар-Эля. Пластинка радует отличным звуком, разнообразными партиями приглашённых вокалистов (среди которых Нуки из СЛОТ и Хелависа) и многоплановым сюжетом, завершающим основные линии саги. В остальном это всё та же «Эпидемия», которая поёт про волшебников, драконов и сражения, — за это мы её и любим.
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Мы поговорили о том, какие книги читает Юрий Мелисов, как долго группа рассчитывалась с долгами, а также попытались понять, почему в России в последнее время всё так плохо с рок-музыкой.
Therion — Beloved Antichrist
Жанр: метал-опера
Самая грандиозная работа отцов симфонического метала. Музыканты вдохновлялись «Краткой повестью об антихристе» — это первая часть сочинения русского философа Владимира Соловьёва «Три разговора». Оцените масштаб: 29 треков продолжительностью в три часа, 27 персонажей, и каждого озвучивает отдельный вокалист. Альбом получился невероятно разнообразным с музыкальной точки зрения: вокальные партии чередуются с хоровыми, в треках звучат колокола и клавесин.
Ager Sonus — Necropolis
Жанр: дарк-эмбиент
В прошлом году Ager Sonus порадовал любителей мрачной музыки ярким дебютом Book of the Black Earth. Вторая пластинка Necropolis вышла ничуть не хуже, а египетская тематика придала ей запоминающееся звучание. Тягучие, плавные, завораживающие композиции отправляют слушателей по реке Нил прямо в царство мёртвых, где правит Анубис.
Carpenter Brut — Leather Teeth
Жанр: ретровейв
Король ретровейва и электроники врывается на сцену с новой пластинкой. Leather Teeth звучит немного мягче предыдущих работ, да и драйва стало чуть меньше. Но на общем уровне это никак не сказалось — перед нами всё та сложная, многослойная и непредсказуемая электроника с ретро-звучанием. Разнообразия добавляет и гитара — эксперимент с новым инструментом можно считать успешным! А ещё появились треки с вокалом, причём на Cheerleader Effect поёт легендарный Гарм из Ulver.
Royal Hunt — Cast in Stone
Жанр: пауэр-метал
Royal Hunt — англоязычный метал-коллектив из Дании — представил уже четырнадцатую по счёту пластинку. Cast in Stone понравился профильной прессе, а шведский журнал Sweden Rock Magazine даже назвал его альбомом месяца. Со звучанием у Андре Андерсена и его команды всё просто замечательно: при отличной технической составляющей группе удалось отлично передать дух метала 1980-х.
Время жатвы — Чтобы взошло завтра солнце
Жанр: симфонический металл
Это уже третий релиз малоизвестной отечественной метал-группы, которая пробует себя в симфоническом жанре — и довольно успешно. Над альбомом музыканты работали с 2012 года. Глубокий оперный вокал Марии Гусевой вкупе с тяжёлыми рифами наверняка придётся по вкусу поклонникам жанра.
Саундтреки
«Чёрная пантера»
Жанр: хип-хоп/эмбиент/трайбл
Саундтрек к «Чёрной пантере» состоит из двух пластинок. На первый диск вошли композиции рэпера Кендрика Ламара и его коллег по жанру, вдохновлённые картиной. А на втором шведский композитор и саунд-продюсер Людвиг Горанссон обратился к барабанам и традиционной музыке, чтобы воссоздать дух Африки.
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«Видоизменённый углерод»
Жанр: индастриал/эмбиент
Джеффа Руссо писал саундтреки для сериалов «Фарго», «Легион», «Звёздный путь: Дискавери», а также для видеоигры What Remains of Edith Finch. Его музыка к «Видоизменённому углероду» — это никакой не ретровейв или электроника, как можно было бы ожидать. Она скорее напоминает композиции из «Бегущего по лезвию 2049», только звучит не так агрессивно. Всё спокойно, тихо и размеренно, а женский вокал в The Patchwork Man пробирает до мурашек.
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Shadow of the Colossus
В потрясающем ремейке Shadow of the Colossus осталась неизменной великолепная музыка японского композитора Отани Коу. Одни треки погружают в атмосферу путешествий в далёком мире, а другие заставляют быстрее биться сердце в сражении с колоссами. И куда же тут без хоровых аранжировок!
Клипы и видеозаписи
Miracle of Sound
Практически ни одна наша подборка не обходится без свежих песен от ирландского музыканта, композитора и гика Гэвина Данна. В начале февраля он записал трек, вдохновлённый многопользовательским ролевым экшеном Monster Hunter World. А под конец месяца Гэвин порадовал композицией Giants Fall по мотивам Shadow of the Colossus. Несмотря на общую схожесть мотивов, треки разительно отличаются: Place in Nature вышла динамичной и хлёсткой, Giants Fall — спокойной и мелодичной.
Primordial — To Hell or the Hangman
В конце марта металлисты Primordal выпустят свой новый альбом Exile Amongst the Ruins, а пока подогревают интерес атмосферным клипом на отличную песню To Hell or the Hangman. Музыканты посвятили её мэру Голуэя Джеймсу Линчу, который в 1493 году повесил своего сына Уолтера. Уолтер влюбился в девушку и на почве ревности убил нескольких испанских дворян. На улицы вышла толпа, которая требовала правосудия, и Джеймс Линч был вынужден его совершить. Так появилось выражение «суд Линча».
Жак Энтони — Молодой король
Если вам мало Кендрика Ламара и его иностранных коллег по цеху, то послушайте отечественного рэпера, который тоже вдохновился «Чёрной пантерой». Жак Энтони известен своей дебютной пластинкой «Бездыханным», для записи которой он привлёк другого рэп-исполнителя — Oxxxymiron’а. Клип и трек получились в лучших традициях Ламара, хотя припев оставляет желать лучшего.
«Последнее испытание»
Авторы популярного фэнтези-мюзикла Антон Круглов и Елена Ханпира в 2017 году вышли на краудфандинг, чтобы поставить и снять двухчасовую гастрольную версию спектакля. «Последнее испытание» опирается на события фэнтезийного цикла «Сага о Копье», в котором рассказывается о честолюбивом волшебнике Рейстлине. Ради власти и могущества он спускается в саму Бездну, чтобы сразиться с богиней тьмы Такхизис.
Концерты марта
Apocalyptica (инструментальный металл)
- 26 марта, пн: Москва, Crocus City Hall, встреча VK
- 27 марта, вт: Санкт-Петербург, ДК им. Ленсовета, встреча VK
Aurelio Voltaire (дарк-кабаре)
- 9 марта, пт: Санкт-Петербург, Opera Concert Club, встреча VK
- 10 марта, сб: Москва, ZIL Arena, встреча VK
Craddle of Filth (симфонический блэк-метал)
- 8 марта, пт: Санкт-Петербург, ClubZal, встреча VK
- 9 марта, пт: Москва, Red Club, встреча VK
Diablo Swing Orchestra (авангардный металл)
- 16 марта, пт: Санкт-Петербург, Aurora Hall, встреча VK
- 17 марта, сб: Москва, ZIL Arena, встреча VK
Evanescence (симфонический рок/металл)
- 12 марта, пн: Москва, Crocus City Hall, встреча VK
- 15 марта, чт: Санкт-Петербург, ДС «Юбилейный», встреча VK
IAMX (электроника)
- 27 марта, вт: Санкт-Петербург, А2 Green Concert, встреча VK
- 29 марта, чт: Москва, Известия Hall, встреча VK
Moonspell (готик-дум-метал)
- 22 марта, чт: Краснодар, Arena Hall, встреча VK
- 23 марта, пт: Москва, Arbat Hall, встреча VK
- 24 марта, сб: Санкт-Петербург, ClubZal, встреча VK
- 27 марта, вт: Екатеринбург, «Свобода», встреча VK
The Prodigy (электроника/брейкбит)
- 16-17 марта, пт-сб: Москва, Stadium, встреча VK
- 18 марта, вс: Санкт-Петербург, СКК Петербургский, встреча VK
Wintersun (мелодик-дэт-метал)
- 10 марта, сб: Санкт-Петербург, «Зал Ожидания», встреча VK
- 11 марта, вс: Москва, ZIL Arena, встреча VK
Аркона (языческий металл)
- 24 марта, сб: Москва, RED, встреча VK
- 30 марта, пт: Санкт-Петербург, Аврора, встреча VK
- 31 марта, сб, Тула, М2, встреча VK
Ария (хэви-метал)
- 5 марта, пн: Барнаул
- 6 марта, вт: Омск
- 8 марта, чт: Екатеринбург
- 10 марта, сб: Тюмень
- 13 марта, вт: Пермь
- 15 марта, чт: Ижевск
- 17 марта, сб: Киров
- 24 марта, сб: Курган
- 25 марта, вс: Челябинск
- 31 марта, сб: Санкт-Петербург
Эпидемия (пауэр-метал)
- 7 марта, ср: Тула
- 10 марта, сб: Тверь
- 11 марта, вс: Рязань
- 20 марта, ср: Красноярск
- 21 марта, чт: Абакан
- 23 марта, пт: Новокузнецк
- 24 марта, сб: Кемерово
- 25 марта, вс: Барнаул
- 27 марта, вт: Томск
- 28 марта, ср: Новосибирск
- 29 марта, чт: Алматы
- 31 марта, пт: Омск
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