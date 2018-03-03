По традиции рассказываем про самую любопытную фантастическую музыку прошедшего месяца. В февральской подборке — две грандиозные метал-оперы, рэп-альбом, вдохновлённый супергеройским боевиком, пластинки от короля ретровейва и полная запись мюзикла по Dragonlance.

А ещё в этом выпуске мы впервые публикуем анонсы концертов. В ближайшее время нас ждут выступления метал-групп, артиста дарк-кабаре и парочки электронных исполнителей. Если в вашем городе намечается фантастический концерт — пишите нам!

Напоминаем, что наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и хотите им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике Вконтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Прошлый выпуск

Фантастическая музыка: что мы слушали в январе 11

Фантастическая музыка: что мы слушали в январе

 14.02.2018

Два необычных отечественных проекта по мотивам известных произведений, пара мощных альбомов в жанре блэк-метала, эмбиент Джереми Соула и поющий Хью Джекман.

Музыкальные альбомы

Эпидемия — Легенда Ксентарона

Эпидемия

Жанр: метал-опера

«Легенда Ксентарона» — уже четвёртая метал-опера коллектива, которая продолжает сюжет, начатый ещё в «Эльфийской рукописи». Из нового альбома слушатели больше узнают о прошлом Деймоса, о проклятии Колдуна и о мести Ботар-Эля. Пластинка радует отличным звуком, разнообразными партиями приглашённых вокалистов (среди которых Нуки из СЛОТ и Хелависа) и многоплановым сюжетом, завершающим основные линии саги. В остальном это всё та же «Эпидемия», которая поёт про волшебников, драконов и сражения, — за это мы её и любим.

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«Эпидемия» о новой метал-опере, воскрешении Торвальда и хип-хопе

 08.02.2018

Мы поговорили о том, какие книги читает Юрий Мелисов, как долго группа рассчитывалась с долгами, а также попытались понять, почему в России в последнее время всё так плохо с рок-музыкой.

Therion — Beloved Antichrist

Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале

Жанр: метал-опера

Самая грандиозная работа отцов симфонического метала. Музыканты вдохновлялись «Краткой повестью об антихристе» — это первая часть сочинения русского философа Владимира Соловьёва «Три разговора». Оцените масштаб: 29 треков продолжительностью в три часа, 27 персонажей, и каждого озвучивает отдельный вокалист. Альбом получился невероятно разнообразным с музыкальной точки зрения: вокальные партии чередуются с хоровыми, в треках звучат колокола и клавесин.

Ager Sonus — Necropolis

Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале 1

Жанр: дарк-эмбиент

В прошлом году Ager Sonus порадовал любителей мрачной музыки ярким дебютом Book of the Black Earth. Вторая пластинка Necropolis вышла ничуть не хуже, а египетская тематика придала ей запоминающееся звучание. Тягучие, плавные, завораживающие композиции отправляют слушателей по реке Нил прямо в царство мёртвых, где правит Анубис.

Carpenter Brut — Leather Teeth

Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале 2

Жанр: ретровейв

Король ретровейва и электроники врывается на сцену с новой пластинкой. Leather Teeth звучит немного мягче предыдущих работ, да и драйва стало чуть меньше. Но на общем уровне это никак не сказалось — перед нами всё та сложная, многослойная и непредсказуемая электроника с ретро-звучанием. Разнообразия добавляет и гитара — эксперимент с новым инструментом можно считать успешным! А ещё появились треки с вокалом, причём на Cheerleader Effect поёт легендарный Гарм из Ulver.

Royal Hunt — Cast in Stone

Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале 3

Жанр: пауэр-метал

Royal Hunt — англоязычный метал-коллектив из Дании — представил уже четырнадцатую по счёту пластинку. Cast in Stone понравился профильной прессе, а шведский журнал Sweden Rock Magazine даже назвал его альбомом месяца. Со звучанием у Андре Андерсена и его команды всё просто замечательно: при отличной технической составляющей группе удалось отлично передать дух метала 1980-х.

Время жатвы — Чтобы взошло завтра солнце

Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале 4

Жанр: симфонический металл

Это уже третий релиз малоизвестной отечественной метал-группы, которая пробует себя в симфоническом жанре — и довольно успешно. Над альбомом музыканты работали с 2012 года. Глубокий оперный вокал Марии Гусевой вкупе с тяжёлыми рифами наверняка придётся по вкусу поклонникам жанра.

Саундтреки

«Чёрная пантера»

Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале 5

Жанр: хип-хоп/эмбиент/трайбл

Саундтрек к «Чёрной пантере» состоит из двух пластинок. На первый диск вошли композиции рэпера Кендрика Ламара и его коллег по жанру, вдохновлённые картиной. А на втором шведский композитор и саунд-продюсер Людвиг Горанссон обратился к барабанам и традиционной музыке, чтобы воссоздать дух Африки.

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В этом фильме главное действующее лицо не супергерой Т’Чалла, а Ваканда — идеальное общество равенства, прогресса и традиций.

«Чёрная пантера»: что нужно знать для «Войны бесконечности»?

«Чёрная пантера»: что нужно знать для «Войны бесконечности»?

 02.03.2018

Пачка спойлеров, если вы по какой-то причине пропустили фильм или не хотите идти в кино.

«Видоизменённый углерод»

Сериал «Видоизменённый углерод»: кибепанк-боевик, который не хуже книги 3

Жанр: индастриал/эмбиент

Джеффа Руссо писал саундтреки для сериалов «Фарго», «Легион», «Звёздный путь: Дискавери», а также для видеоигры What Remains of Edith Finch. Его музыка к «Видоизменённому углероду» — это никакой не ретровейв или электроника, как можно было бы ожидать. Она скорее напоминает композиции из «Бегущего по лезвию 2049», только звучит не так агрессивно. Всё спокойно, тихо и размеренно, а женский вокал в The Patchwork Man пробирает до мурашек.

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Новое шоу Netflix кое в чём отступило от книги Ричарда Моргана, но в некоторых случаях это даже плюс. И выглядит сериал очень хорошо.

Shadow of the Colossus

Фантастическая музыка: что мы слушали в феврале 6

В потрясающем ремейке Shadow of the Colossus осталась неизменной великолепная музыка японского композитора Отани Коу. Одни треки погружают в атмосферу путешествий в далёком мире, а другие заставляют быстрее биться сердце в сражении с колоссами. И куда же тут без хоровых аранжировок!

Клипы и видеозаписи

Miracle of Sound

Практически ни одна наша подборка не обходится без свежих песен от ирландского музыканта, композитора и гика Гэвина Данна. В начале февраля он записал трек, вдохновлённый многопользовательским ролевым экшеном Monster Hunter World. А под конец месяца Гэвин порадовал композицией Giants Fall по мотивам Shadow of the Colossus. Несмотря на общую схожесть мотивов, треки разительно отличаются: Place in Nature вышла динамичной и хлёсткой, Giants Fall — спокойной и мелодичной.

Primordial — To Hell or the Hangman

В конце марта металлисты Primordal выпустят свой новый альбом Exile Amongst the Ruins, а пока подогревают интерес атмосферным клипом на отличную песню To Hell or the Hangman. Музыканты посвятили её мэру Голуэя Джеймсу Линчу, который в 1493 году повесил своего сына Уолтера. Уолтер влюбился в девушку и на почве ревности убил нескольких испанских дворян. На улицы вышла толпа, которая требовала правосудия, и Джеймс Линч был вынужден его совершить. Так появилось выражение «суд Линча».

Жак Энтони — Молодой король

Если вам мало Кендрика Ламара и его иностранных коллег по цеху, то послушайте отечественного рэпера, который тоже вдохновился «Чёрной пантерой». Жак Энтони известен своей дебютной пластинкой «Бездыханным», для записи которой он привлёк другого рэп-исполнителя — Oxxxymiron’а. Клип и трек получились в лучших традициях Ламара, хотя припев оставляет желать лучшего.

«Последнее испытание»

Авторы популярного фэнтези-мюзикла Антон Круглов и Елена Ханпира в 2017 году вышли на краудфандинг, чтобы поставить и снять двухчасовую гастрольную версию спектакля. «Последнее испытание» опирается на события фэнтезийного цикла «Сага о Копье», в котором рассказывается о честолюбивом волшебнике Рейстлине. Ради власти и могущества он спускается в саму Бездну, чтобы сразиться с богиней тьмы Такхизис.

Концерты марта

Apocalyptica (инструментальный металл)

  • 26 марта, пн: Москва, Crocus City Hall, встреча VK
  • 27 марта, вт: Санкт-Петербург, ДК им. Ленсовета, встреча VK

Aurelio Voltaire (дарк-кабаре)

Craddle of Filth (симфонический блэк-метал)

Diablo Swing Orchestra (авангардный металл)

Evanescence (симфонический рок/металл)

  • 12 марта, пн: Москва, Crocus City Hall, встреча VK
  • 15 марта, чт: Санкт-Петербург, ДС «Юбилейный», встреча VK

IAMX (электроника)

Moonspell (готик-дум-метал)

The Prodigy (электроника/брейкбит)

  • 16-17 марта, пт-сб: Москва, Stadium, встреча VK
  • 18 марта, вс: Санкт-Петербург, СКК Петербургский, встреча VK

Wintersun (мелодик-дэт-метал)

Аркона (языческий металл)

Ария (хэви-метал)

  • 5 марта, пн: Барнаул
  • 6 марта, вт: Омск
  • 8 марта, чт: Екатеринбург
  • 10 марта, сб: Тюмень
  • 13 марта, вт: Пермь
  • 15 марта, чт: Ижевск
  • 17 марта, сб: Киров
  • 24 марта, сб: Курган
  • 25 марта, вс: Челябинск
  • 31 марта, сб: Санкт-Петербург

Эпидемия (пауэр-метал)

  • 7 марта, ср: Тула
  • 10 марта, сб: Тверь
  • 11 марта, вс: Рязань
  • 20 марта, ср: Красноярск
  • 21 марта, чт: Абакан
  • 23 марта, пт: Новокузнецк
  • 24 марта, сб: Кемерово
  • 25 марта, вс: Барнаул
  • 27 марта, вт: Томск
  • 28 марта, ср: Новосибирск
  • 29 марта, чт: Алматы
  • 31 марта, пт: Омск

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.


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