По традиции рассказываем про самую любопытную фантастическую музыку прошедшего месяца. В февральской подборке — две грандиозные метал-оперы, рэп-альбом, вдохновлённый супергеройским боевиком, пластинки от короля ретровейва и полная запись мюзикла по Dragonlance. А ещё в этом выпуске мы впервые публикуем анонсы концертов. В ближайшее время нас ждут выступления метал-групп, артиста дарк-кабаре и парочки электронных исполнителей. Если в вашем городе намечается фантастический концерт — пишите нам! Напоминаем, что наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и хотите им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике Вконтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Музыкальные альбомы

Эпидемия — Легенда Ксентарона

Жанр: метал-опера

«Легенда Ксентарона» — уже четвёртая метал-опера коллектива, которая продолжает сюжет, начатый ещё в «Эльфийской рукописи». Из нового альбома слушатели больше узнают о прошлом Деймоса, о проклятии Колдуна и о мести Ботар-Эля. Пластинка радует отличным звуком, разнообразными партиями приглашённых вокалистов (среди которых Нуки из СЛОТ и Хелависа) и многоплановым сюжетом, завершающим основные линии саги. В остальном это всё та же «Эпидемия», которая поёт про волшебников, драконов и сражения, — за это мы её и любим.

Therion — Beloved Antichrist

Жанр: метал-опера

Самая грандиозная работа отцов симфонического метала. Музыканты вдохновлялись «Краткой повестью об антихристе» — это первая часть сочинения русского философа Владимира Соловьёва «Три разговора». Оцените масштаб: 29 треков продолжительностью в три часа, 27 персонажей, и каждого озвучивает отдельный вокалист. Альбом получился невероятно разнообразным с музыкальной точки зрения: вокальные партии чередуются с хоровыми, в треках звучат колокола и клавесин.

Жанр: дарк-эмбиент

В прошлом году Ager Sonus порадовал любителей мрачной музыки ярким дебютом Book of the Black Earth. Вторая пластинка Necropolis вышла ничуть не хуже, а египетская тематика придала ей запоминающееся звучание. Тягучие, плавные, завораживающие композиции отправляют слушателей по реке Нил прямо в царство мёртвых, где правит Анубис.

Жанр: ретровейв

Король ретровейва и электроники врывается на сцену с новой пластинкой. Leather Teeth звучит немного мягче предыдущих работ, да и драйва стало чуть меньше. Но на общем уровне это никак не сказалось — перед нами всё та сложная, многослойная и непредсказуемая электроника с ретро-звучанием. Разнообразия добавляет и гитара — эксперимент с новым инструментом можно считать успешным! А ещё появились треки с вокалом, причём на Cheerleader Effect поёт легендарный Гарм из Ulver.

Жанр: пауэр-метал

Royal Hunt — англоязычный метал-коллектив из Дании — представил уже четырнадцатую по счёту пластинку. Cast in Stone понравился профильной прессе, а шведский журнал Sweden Rock Magazine даже назвал его альбомом месяца. Со звучанием у Андре Андерсена и его команды всё просто замечательно: при отличной технической составляющей группе удалось отлично передать дух метала 1980-х.

Время жатвы — Чтобы взошло завтра солнце

Жанр: симфонический металл

Это уже третий релиз малоизвестной отечественной метал-группы, которая пробует себя в симфоническом жанре — и довольно успешно. Над альбомом музыканты работали с 2012 года. Глубокий оперный вокал Марии Гусевой вкупе с тяжёлыми рифами наверняка придётся по вкусу поклонникам жанра.

«Чёрная пантера»

Жанр: хип-хоп/эмбиент/трайбл

Саундтрек к «Чёрной пантере» состоит из двух пластинок. На первый диск вошли композиции рэпера Кендрика Ламара и его коллег по жанру, вдохновлённые картиной. А на втором шведский композитор и саунд-продюсер Людвиг Горанссон обратился к барабанам и традиционной музыке, чтобы воссоздать дух Африки.

«Видоизменённый углерод»

Жанр: индастриал/эмбиент

Джеффа Руссо писал саундтреки для сериалов «Фарго», «Легион», «Звёздный путь: Дискавери», а также для видеоигры What Remains of Edith Finch. Его музыка к «Видоизменённому углероду» — это никакой не ретровейв или электроника, как можно было бы ожидать. Она скорее напоминает композиции из «Бегущего по лезвию 2049», только звучит не так агрессивно. Всё спокойно, тихо и размеренно, а женский вокал в The Patchwork Man пробирает до мурашек.

Shadow of the Colossus

В потрясающем ремейке Shadow of the Colossus осталась неизменной великолепная музыка японского композитора Отани Коу. Одни треки погружают в атмосферу путешествий в далёком мире, а другие заставляют быстрее биться сердце в сражении с колоссами. И куда же тут без хоровых аранжировок!

Клипы и видеозаписи

Miracle of Sound

Практически ни одна наша подборка не обходится без свежих песен от ирландского музыканта, композитора и гика Гэвина Данна. В начале февраля он записал трек, вдохновлённый многопользовательским ролевым экшеном Monster Hunter World. А под конец месяца Гэвин порадовал композицией Giants Fall по мотивам Shadow of the Colossus. Несмотря на общую схожесть мотивов, треки разительно отличаются: Place in Nature вышла динамичной и хлёсткой, Giants Fall — спокойной и мелодичной.

Primordial — To Hell or the Hangman

В конце марта металлисты Primordal выпустят свой новый альбом Exile Amongst the Ruins, а пока подогревают интерес атмосферным клипом на отличную песню To Hell or the Hangman. Музыканты посвятили её мэру Голуэя Джеймсу Линчу, который в 1493 году повесил своего сына Уолтера. Уолтер влюбился в девушку и на почве ревности убил нескольких испанских дворян. На улицы вышла толпа, которая требовала правосудия, и Джеймс Линч был вынужден его совершить. Так появилось выражение «суд Линча».

Жак Энтони — Молодой король

Если вам мало Кендрика Ламара и его иностранных коллег по цеху, то послушайте отечественного рэпера, который тоже вдохновился «Чёрной пантерой». Жак Энтони известен своей дебютной пластинкой «Бездыханным», для записи которой он привлёк другого рэп-исполнителя — Oxxxymiron’а. Клип и трек получились в лучших традициях Ламара, хотя припев оставляет желать лучшего.

«Последнее испытание»

Авторы популярного фэнтези-мюзикла Антон Круглов и Елена Ханпира в 2017 году вышли на краудфандинг, чтобы поставить и снять двухчасовую гастрольную версию спектакля. «Последнее испытание» опирается на события фэнтезийного цикла «Сага о Копье», в котором рассказывается о честолюбивом волшебнике Рейстлине. Ради власти и могущества он спускается в саму Бездну, чтобы сразиться с богиней тьмы Такхизис.