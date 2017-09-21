В музыкальной рубрике «Мира фантастики» не раз появлялись именитые представители отечественного электронного авангарда. Сегодня их список пополнил Ильгиз Шамсиев, который, несмотря на юный возраст, уже стал звездой авангардной электроники, знаменитой и за пределами России. Во всём мире он известен как Davip.

Больше всего Davip популярен среди любителей электронной танцевальной музыки жанров Drum’n’Bass, Breaks, Future Bass. Для этих направлений характерны мощные ударные партии, разнообразная ритмика и жирные басы. Также творчество Ильгиза ценят за сумасшедший саунд-дизайн и любовь к экспериментам. За годы творчества Davip зарекомендовал себя как законодателя моды на звучание. Его супербоевики всегда пользуются особой популярностью у диджеев, накачивая танцполы своей безумной энергетикой.

Что подвигло тебя на занятие музыкой?

Раньше я увлекался футболом, но однажды сильно повредил колено. Образовался перерыв, и у меня появилось много свободного времени, которое я и решил потратить на музыку. Поправившись, я ещё пытался совмещать спорт и творчество, а потом полностью перешёл на композиторство. Сейчас футбол в моей жизни — это только FIFA на «Соньке».

Расскажи, как твоя музыка появляется на свет. Как организован творческий процесс?

Очень редко бывает так, что ты садишься за инструмент уже с готовой идеей трека. Я обычно провожу очень много времени, создавая сэмплы. Накручиваю басы, ударные. Делаю несколько вариаций с различной тональностью, которые я сортирую по нужным папкам. И на следующий день я уже знаю, где и как использовать эти наработки. С таким подходом у меня на трек обычно уходит пара дней.

Откуда ты черпаешь вдохновение? Как в твоих работах появляются такие «неземные» звуки?

Зачастую при просмотре какой-нибудь фантастики ухо может зацепиться за интересный звук. Тогда я выдёргиваю его и начинаю эксперименты. Частенько смотрю старые дешёвые ужастики, трэш-хорроры, в которых композиторы изощрялись как могли, чтобы создать необычную страшную атмосферу. На таких звуках можно построить целую композицию. Интересный пример — трек Strange Sounds, в котором всё, кроме ударных партий и голоса, — различные звуки, сгенерированные из щелчка. В другом треке я использовал записанный на диктофон скрип двери, который изменил до неузнаваемости. Или вот трек Mimic Octopus: его название — это фраза из научно-популярной передачи про осьминога. Чем-то она меня так зацепила, что я стал искать записи из аквариума, в котором они живут. На протяжении всей композиции слышно, как осьминог то подплывает, то отплывает.

Расскажи о своих работах, которые можно отнести к фантастике или гик-культуре. Какие из них помогли тебе раскрутиться?

Пожалуй, первым выпущенным треком такого плана стал Level 4 — это моя вариация на музыкальную тему из игры Shinobi 3 на «Сеге». Трек вышел на сборнике «Пиратская станция», что по тем временам давало значительный бонус к популярности. Тогда же я выпустил ещё несколько композиций, вдохновлённых научной фантастикой и киберпанком: High Technology, Robots, Space Mission и так далее. Неплохо выстрелил ремикс на «Бабу-ягу» — трек от венгерских музыкантов. Помню, что использовал материал из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», но уже и не вспомню, где именно.

В 2011-м году на YouTube появилось игровое видео от FaZe Clan, где геймеры рубились в Call of Duty: Modern Warfare 2 сразу под четыре моих трека. Оно набрало больше трёх миллионов просмотров.

Каким ты представляешь будущее человечества?

С чипами и имплантами, как в Deus Ex или «Призраке в доспехах». Ещё мне нравится мир фильма «Разрушитель» со Сталлоне и Снайпсом. Там показано очень много необычных технологий и интересное развитие общества.

Имя Davip стало для многих любителей танцевальной музыки эталоном технологичного звучания. Относишься ли ты к своему творчеству как к чему-то показательному, определяющему?

Я не задираю нос, так как прекрасно понимаю, что жизнь переменчива, а талантливых музыкантов нынче огромное количество. Сейчас для успеха нужно быть не только одарённым, харизматичным и удачливым, но и усидчивым, трудолюбивым. Свою относительную популярность я заработал, просиживая часами за работой над звуком, создавая интересные аранжировки и оттачивая своё мастерство. Чтобы остаться на волне, мне приходится постоянно придумывать что-то новое и прыгать выше головы.

Расскажи об опыте работы с иностранными лейблами. Есть ли универсальная формула, следуя которой, можно обратить на себя их внимание?

В первую очередь продукт должен быть качественным. Если идея в треке суперхитовая, но звучит плохо, то подавляющее большинство лейблов даже слушать его не станут. Пересведение на себя они берут в исключительных случаях. И наоборот, когда всё звучит идеально, но смысловая нагрузка и так называемая «музыкальность» отсутствуют, ответа не последует. Надо уметь совмещать идейность с качеством. Никто не хочет слушать только инжиниринг и саунд-дизайн.

Ещё может оттолкнуть творческий псевдоним. Если он сложно произносится или несёт в себе какой-то негативный посыл, это может стать причиной отказа.

Больная тема для многих — вокал. Бывает, что самые классные треки отказываются выпускать только из-за акцента или плохого сведения голоса, что, кстати, тоже отдельная наука, требующая тщательного изучения.

Вообще, если продукт неудачный, всегда можно нацепить на себя маску, экстравагантный прикид и вылезти на образе. Но я склоняюсь в сторону качества и не считаю себя фанатом клоунов.

Тебе удаётся зарабатывать исключительно музыкой. Можешь ли рассказать, какие направления творчества самые доходные?

В моём случае львиную долю прибыли приносит ghost-продакшен (продюсирование и написание музыки для других исполнителей без указания своего имени. — Прим. МирФ). Имя позволяет получать заказы, обеспечивающие достойное существование. Бывают периоды активной гастрольной деятельности, которая тоже приносит неплохой заработок. Случаются разовые спецпроекты для крупных компаний, но, к сожалению, это единичные случаи. Ещё я даю персональные онлайн-уроки по написанию музыки. Отчисления с продаж и стриминга идут на карманные расходы. Нередко попадаются люди, которых удивляют мои расценки на ремиксы, выступления или другие услуги. Некоторые просто не могут понять, что я постоянно работаю и это мой хлеб. Конечно, это не только ко мне относится, но и к большинству других профессиональных саунд-продюсеров. Терпения вам, коллеги, и понимающих заказчиков!

Какие планы на будущее? Как планируешь развиваться?

Расширять рамки и экспериментировать так, чтобы это было доступно и не слишком искушённому слушателю. Продолжу планомерно увеличивать стоимость своего времени. Хотелось бы сколотить живой проект с барабанщиком и гитаристом. Возможно, когда-нибудь дам согласие на видеоклип, но это должно быть что-то грандиозное.

Как тебе удаётся сохранить свою уникальность при сумасшедшей конкуренции и множестве подражателей?

Просто не нужно заморачиваться на этом. Я ни с кем не конкурирую, а просто пишу в своё удовольствие, чего и всем желаю.