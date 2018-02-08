Группа «Эпидемия» — ветераны отечественной метал-сцены. В 2004 году фэнтезийный концептуальный альбом «Эльфийская рукопись» стал настоящим откровением для любителей фантастической музыки. В феврале «Эпидемия» выпустит уже четвёртую метал-оперу под названием «Легенда Ксентарона», деньги на которую музыканты собирают на краудфандинговой площадке «Планета». По такому поводу мы решили пообщаться с Юрием Мелисовым, который придумывает сюжет, музыку и тексты песен «Эпидемии».

Мы поговорили о том, почему в «Сокровище Энии» воскресили Торвальда, как долго группа рассчитывалась с долгами, какие фантастические книги стоят на полке у музыканта, а также попытались понять, почему в России в последнее время всё так плохо с рок-музыкой.

Самое главное коротко Новый альбом называется «Легенда Ксентарона». Он продолжит сюжет прошлой оперы «Сокровище Энии».

История будет более мрачной и трагичной, она раскроет внутренний мир и терзания героев.

В альбоме снова будет 9 песен, не считая инструментальных композиций. Долгих эпиков ждать не стоит.

Деньги с краудфандинга пойдут на грандиозную постановку, которую запишут на Blu-ray.

«Дорога домой» слишком отошла от фэнтези-канонов, будущие пластинки будут более фэнтезийными.

Стоит ждать новых песен про персонажей классического фэнтези.

На полке Юрия дожидается том «Хроник Амбера». Возможно, мы услышим песню про Корвина.

Отечественная метал-сцена теряет популярность, новых лиц почти нет.

О новом альбоме

Ваша последняя работа «Сокровище Энии» оставила после себя чувство недосказанности. Такое впечатление, что перед нами эдакий спин-офф «Эльфийской рукописи», в котором основной сюжет почти не движется. «Легенда Ксентарона» продолжит «Сокровище»?

«Сокровище Энии» — это всё же основная сюжетная линия, как и первые две «Рукописи». Это не отклонение, а развитие. «Легенда Ксентарона», разумеется, ответит на многие вопросы, которые остались после «Сокровища Энии»; будут и отсылки к прошлым метал-операм. Просто первые две «Рукописи» — это история Дезмонда, только одного центрального персонажа. «Сокровище Энии» не называется и не считается «Эльфийской рукописью», потому что это некорректно, к тому же в них нет этого главного персонажа. По сути, вся сага — она о Ксентароне и Энии, это единое произведение. Всё станет понятно после завершения четвёртой части.

Какие отсылки вы имеете в виду? Только сюжетные или музыкальные тоже? Речь, конечно, не о каверах, а об отрывках — как в песне «Время героев», где есть явная отсылка к «Часу испытания».

Это была скорее лёгкая шутка. У нас достаточно нового музыкального материала, чтобы не было отсылок по гармонии и мелодии. Раскрою другое: действие начнётся задолго до первых двух рукописей, а закончится после «Сокровища Энии». Более того, в буклете планируется разворот, где мы изобразим шкалу времени с песнями всех четырёх опер, чтобы всё было понятно. Ни одна песня в новом произведении не будет относиться ко временам Дезмонда.

В конце «Сокровища Энии» главных злодеев уже победили. В чём же тогда будет центральный конфликт «Легенды Ксентарона»?

Всё уже не будет так примитивно: тут плохой дракон, там хороший эльф и так далее. Здесь основная линия — психологическая. По сути, новая опера — о внутренних терзаниях персонажа и о том, как он менялся под воздействием внешних факторов и различных ситуаций в жизни.

Разумеется, нас ждут и большая финальная битва, и могущественный враг, и красивая постановка — это понравится любителям «эпика». Тем более что мы снимаем выступление 23 февраля для Blu-ray, так что такой «эпик» действительно для нас важен.

Вспоминается Деймос, который в прошлом был врагом героев, а позже стал их союзником. Получается, в четвёртой части будет больше «серого», а не откровенно «белого» и «чёрного»?

В общем, да. Уже не будет конкретных сторон вроде «добра» и «зла». Приоткрою ещё одну тайну: в произведении многое завязано на время, есть даже отсылка к нашей старой песне «На краю времени». В сюжете будет фигурировать башня, куда попадут главные герои. Они, как в зеркалах, увидят разные времена и поймут, что способны влиять на свою судьбу, но вот захотят ли они это делать? Персонажи смогут наблюдать своё прошлое и будущее, но в итоге всё перемешается.

Если злодея не будет, то как быть со «злодейскими ариями»? В прошлых метал-операх они получались очень мощными и проникновенными. Стоит ли ждать их в новом альбоме?

Будут как минимум два отрицательных персонажа, очень характерных. Разумеется, у них есть свои партии. Я думаю, что те слушатели, которые любят подобное, получат удовольствие.

«Сокровище Энии» завершилось тем, что вы оживили Торвальда. Вам не кажется, что это нивелирует всю трагичность в конце песни «Сказания на все времена»?

Нет, не считаю — все это уже пережили и перестрадали. Я сам много читал и читаю разного фэнтези. Взять того же Муркока: в финале «Хроник Хокмуна» почти все погибли, но потом он написал продолжение, где все герои оказались в междумирье и выяснилось, что они живы. Это меня обрадовало и ни в коем случае не умалило достижений предыдущей книги. Причём об этом «возвращении» я узнал значительно позже. Было очень здорово прочитать продолжение спустя много лет! Поэтому я понимаю всю грусть наших слушателей, для которых Торвальд — один из любимых персонажей; я думаю, что его действительно стоило оживить.

А вот новая опера в разы трагичнее всех предыдущих. Слушателям стоит ждать безвозвратных потерь.

Ваш барабанщик Дмитрий Кривенков, кажется, проспойлерил сюжетный поворот. Он сравнил главного героя с Энакином Скайуокером из «Звёздных войн». Почему?

Если честно, я не знаю, почему он именно так сказал и почему назвал этого героя главным — хотя в сюжете его будет довольно много. Но, как я и говорил ранее, новая метал-опера о том, как меняется сущность, это одна из важнейших тем.

Неужели речь про Дезмонда или Торвальда? Наверняка Дезмонд-злодей получился бы отличным! Это он или нет?

К сожалению, много лет назад Максим (Максим Самосват — один из вокалистов группы, пел с 2000 по 2010 год. — Прим. МирФ) отказался с нами работать. Он не хочет участвовать ни в концертах, ни где-то ещё. А другому певцу персонажа Дезмонда я не отдам, потому что это непоследовательно. Так что Дезмонда мы больше не сможем использовать в наших операх.

В альбоме «Сказания на все времена» есть одноимённая песня, которая длится больше 12 минут. Ждать ли чего-то подобного снова? Сколько будет идти самая продолжительная песня альбома?

Она будет подлиннее, чем «Дует ветер ледяной», но покороче «Феанора», то есть 8-9 минут. Такого эпика я бы больше не допустил на альбом.

Почему?

С одной стороны, это действительно очень здорово. Но вот с другой… Мы за 10 лет сыграли это «Сказание» на сцене всего три раза. Это неиграбельная песня, из-за неё приходится выкидывать три других. Я считаю, что это ненормально. Больше таких песен мы решили не писать.

В «Феаноре» и в «Сокровище Энии» у вас есть текстовые перебивки. Ждать ли чего-то подобного в «Легенде»?

Пока не планируем. Не могу сказать, что это себя сильно оправдало в «Сокровище Энии». Да, это нормально звучит на постановке, может, для неё и напишем текстовые партии. Разве что в четвёртой части планируются разговоры персонажей, но слова от автора — нет. Тут ведь как: люди один раз услышали тексты, а потом уже будут их проматывать, чтобы послушать сами песни. В конце концов, есть либретто, и если кому-то надо, то всегда можно его почитать.

А чисто инструментальные произведения типа «Сказания снегов» и «Сказания огня»?

Такое будет, причём помимо intro и outro.

Сколько всего планируется песен?

На всех предыдущих «Рукописях» было девять песен, не считая инструментала, бонус-трека, intro и outro. Тут будет то же самое. Так получилось на первой «Рукописи», мне показалось это удачной задумкой, и я решил сохранить такое же число.

Первая «Эльфийская рукопись» была вдохновлена классическими фэнтези-произведениями. Какие книги, фильмы и, может быть, музыка на вас повлияли, когда вы сочиняли четвёртую часть?

На меня всегда влияла та музыка, которую я слушаю всю жизнь. Как правило, она никак не связана с фэнтезийной тематикой. Разве что могли оказать влияние Avantasia, Helloween, Blind Guardian, но лишь потому, что это моя любимая музыка.

Первоначально я планировал писать «Рукопись» по книгам «Сага о копье». Но потом я решил сделать свой сюжет, чтобы избежать проблем с авторскими правами. Не могу сказать, что при создании «Легенды Ксентарона» на меня повлияло что-то конкретное, но, скорее всего, так оно и было. Вот только мне придётся сесть и понять, откуда я такое мог придумать.

В какой момент вы решили написать четвёртую часть? Когда вы работали над «Сокровищем Энии», вы уже знали, что будет продолжение?

Когда я только начал писать — нет, не знал. Но когда мы завершили сюжет и песни, то поняли, что в один альбом всё не влезает, потому что вопросов было больше, чем ответов. Не то чтобы я этого сильно хотел, просто это было необходимо. Некрасиво по отношению к слушателям — бросить всё на полпути.

На странице проекта указано, что слушателей ждёт «завершение легендарной саги». Неужели вы планируете попрощаться с персонажами? Хотите уничтожить мир или оставите какой-то задел на будущее?

Миры никуда не денутся. Если новые оперы и будут, то уже про других главных героев. Сперва было про Дезмонда, затем вот про Гилтиаса — он тоже есть на новом альбоме. Что будет в дальнейшем, я не могу сказать, я об этом даже не думаю.

Как подбирается вокалист для роли? Вы прежде всего исходите из сюжетной необходимости или смотрите, кто из исполнителей свободен?

Любой вокалист любой группы, скорее всего, может выделить день на запись в студии, а в случае с постановкой мы оповещаем исполнителей почти что за год. Понятно, что собрать всех порой тяжело, поэтому мы и не ездим с постановкой в тур.

Когда пишется сценарий, мы уже подбираем конкретного исполнителя на роль именно для записи альбома. Альбом — это на века, а постановка — это всего лишь шоу. Вон, Горшенёв (Алексей Горшенёв — вокалист и композитор рок-группы «Кукрыниксы», исполнял в «Сокровище Энии» партию колдуна. — Прим. МирФ) в метель вообще застрял в Челябинске и не прилетел на московскую постановку. Ничего страшного, вместо него партию спели Женя и Тролль (вокалисты «Эпидемии» и «Тролль гнёт ель» соответственно. — Прим. МирФ), а какого-то актёра одели в его плащ. Для постановки это совсем не важно. Главное, чтобы на самом альбоме всё было идеально.

О краудфандинге и «пиратах»

Деньги, которые вы собираете на «Планете», пойдут и на запись альбома, и на постановку? Шоу будет ещё ярче и красочнее, чем предыдущие?

Я надеюсь, что всё действительно будет ещё круче. Пока что самой шикарной у нас была постановка «Сокровища Энии», которую, к сожалению, мы не снимали, но её можно оценить по любительским видео и фото. Сейчас в «Стадиуме» мы собираемся улучшить то, что было в 2014 году, когда мы ставили «Сокровище Энии».

А что касается сборов… Недавно мы снимали полноценный художественный клип, на который едва-едва хватило бы денег с «Планеты». Это не говоря уже про запись альбома, постановку и так далее. Сумма в любом случае какие-то дырки закроет в нашем бюджете, но ни о какой прибыли даже речи не идёт. Просто мы хотим всё сделать красиво. Пусть получится эффектно, как в «Лужниках»; правда, мы потом три года долги возвращали за постановку «Саги о двух мирах». Сейчас мы готовы к этому сценарию, но тогда не было никакого краудфандинга, а теперь он, к счастью, есть. Надеемся, у нас уже не будет всё так грустно с финансами.

Краудфандингом занимается наш директор, это он придумывает лоты и цели. И, судя по темпам сборов, у него получается всё очень хорошо, он смог придумать очень интересные акции. Я же очень творческий человек и далёк от всего этого. Моя задача — придумать и написать интересный альбом.

Какие сверхцели вы планируете добавить к проекту?

У нас есть несколько идей, например, какие-то визуальные эффекты для постановки. Скажем, добавить пушек с CO 2 . Я даже не хочу говорить, сколько стоит один выстрел из такой пушки! Всякие прочие другие эффекты, например тяжёлый дым. Или вот на «Сокровище Энии» у нас отстреливался занавес, который закрывал сцену. Когда начинается первый аккорд — бабах! — он отстреливается. Стоит это порядка ста тысяч. Как сказал потом барабанщик: «У меня сердце ёкнуло, ух, сто тысяч отлетело!»

Есть ещё одна цель. Мы же всё снимаем для Blu-ray, и это очень дорогое удовольствие — снимать постановку на несколько камер. Мы отдельно на диск не собираем, не знаю, будем ли или нет. У нас очень затратное мероприятие выходит, никакие деньги не повредят.

Краудфандинг — это отличная возможность для многих слушателей поддержать любимых музыкантов. Сюда же можно отнести цифровые сервисы вроде «Яндекс.Музыки» и iTunes, а также покупку билетов на концерты. «Эпидемии» больше 20 лет — как вы считаете, за это время выросла культура легального приобретения?

Конечно, особенно благодаря краудфандингу, где слушатели почти напрямую платят коллективу за продукт. Раньше было ведь как: слушатель платил те же деньги и покупал этот продукт где-то у кого-то, у лейбла, например; группе с этого могла идти копейка, могла не идти. Лейбл вообще мог не особо раскрывать свои продажи и годами не платить музыкантам. Сейчас, естественно, ситуация лучше.

Что касается покупки аудионосителей, то это умерло на 99%. Если «Сокровище Энии» в 2014 году мы успели продать лейблу за конкретную сумму, то в этот раз нет даже мысли продавать, потому что никто ничего не купит, каким бы альбом прекрасным ни был. Всё равно через день он появится в Сети, и все его скачают. Мы будем сами выпускать альбом. Диски сейчас покупают только для коллекции, порой вместе с автографами музыкантов. Цифровые продажи мы тоже замкнём на себя во всех цифровых магазинах вроде «Яндекса», iTunes, Google Play. Альбом будет выложен непосредственно от нас самих, а не от лейбла-посредника.

Культура есть, но она зависит от конкретных людей. Кто качал бесплатно, тот и будет качать бесплатно. Кто захочет поддержать музыкантов, тот поддержит.

О других альбомах и песнях

Давайте вспомним и другие ваши работы, всё же не «Рукописью» единой. В 2010-м «Эпидемия» выпустила «Дорогу домой», которая отчасти отошла от фэнтези-канонов. Этот эксперимент был удачен? Или поклонникам подавай только фэнтези?

Я считаю, что есть разные слушатели, и многим людям альбом понравился. Но в целом мы зарекомендовали себя как фэнтези-группа, так что, наверное, не стоит слишком сильно отходить от наших канонов. У нас, как и раньше, будут не только альбомы-оперы, но все пластинки будут основаны на фэнтези-тематике.

То есть «Дорога домой» — это не очень сильный отход от фэнтези?

Я как мог пытался сберечь суть нашего коллектива, но в итоге всё равно получилось не очень фэнтезийно. К сожалению, не я один принимал решение.

Вы недавно выпустили сингл «Придумай светлый мир», в котором тоже шагнули в сторону от фэнтезийной тематики. Эти песни войдут в четвёртую «Рукопись»? Или скорее в отдельный альбом?

«Придумай светлый мир» входит в новый альбом. Просто я взял эту песню и завуалировал её. Там, помимо Жени, будет петь ещё кое-кто, и всё встанет на свои места. Правда, я её полностью переаранжировал, она будет звучать совершенно по-другому.

Различие будет как между разными версиями «Сумеречного ангела» и «Последнего рассвета» на альбоме и сингле?

В разы больше.

А «Корона и штурвал»?

А это просто сингловая песня, её написал Илья Мамонтов. Я у него спросил, что он видит в качестве стихов, и Илья предложил пиратскую тему, я сочинил, и получилось очень гармонично.

Я её написал где-то за полдня, потому что вне опер писать намного легче. Концептуальные альбомы зажимают в тиски, хочется уже какого-то разнообразия.

У вас есть песни о конкретных фэнтези-персонажах: «Чёрный маг», «Феанор», «Беззвёздная ночь». Не планируете написать ещё несколько таких песен? Бывало такое, что читаете и вдруг понимаете: «Хочу написать песню про этого героя»?

Однозначно планирую. Будут песни про персонажей классического фэнтези.

В последнее время такого огня, как раньше, почти нет. Я очень хочу записать и завершить уже оперу, она отнимает много сил и времени. Я полгода уже никакую книжку в руки не брал. Занят на всех фронтах. Уже прямо отложил книги, которые буду читать, когда закончу альбом.

Какие?

Я вот, к своему стыду, до сих пор не читал «Хроники Амбера». Мне подарили огромный том, прямо как Библия, со всеми частями, он у меня лежит на полочке. Это следующее, что я буду читать.

А что ещё?

Ну вот того же Джорджа Мартина. Я не видел ни одного сезона, но прочитал первые три книги ещё до того, как сериал решили снимать. Как прочитаю «Песнь льда и пламени», может быть, посмотрю все сезоны.

В самом начале песни «Чёрный маг» в первоначальной записи у вас звучат странные слова заклинания. Откуда они?

Это, по-моему, слова из второй книги цикла «Сага о копье», романа «Драконы зимней ночи». Это заклинание про дракона, которое читает Рейстлин.

В одном из интервью вы говорили, что «ещё не время играть с симфоническим оркестром, потому что это показуха». Что вы думаете сейчас по этому поводу? Есть желание попробовать? Или вы ограничены деньгами?

Да при чём тут деньги. Думаю, что наша постановка стоит не дешевле, а может, и дороже, чем привлечение симфонического оркестра. Мы сейчас делаем большую историю и с разными вокалистами, и с рыцарями, и с артистами театра… Дело не в деньгах. У нас всё и так здорово звучит, зачем ещё оркестр привлекать?

Если вдруг не будет материала, или мы захотим что-то новое, или устроим прощальный тур, то можно позвать оркестр. Но я надеюсь, что до такого не дойдёт и мы всегда будем ездить и с хорошими новыми песнями, и со старыми хитами.

Об отечественной музыке

Ваши музыкальные вкусы как-то изменились за прошедшие годы? Что для вас в последнее время стало открытием, в том числе из русскоязычной музыки?

Мне вот группа Amaranthe понравилась. Из русскоязычных мало что нравится, ну вот «Мельница», но это было и 15 лет назад.

А из новых групп?

Ну а что там есть? Группы «КняZz» и «Кукрыниксы» я считаю продолжением «Короля и Шута». А вот «Северный флот» (группу основали музыканты «Короля и Шута» после смерти Михаила Горшенёва. — Прим. МирФ) совсем ушли от того направления, которое мне нравилось. А кому-то они нравятся даже больше, чем «Король и Шут», дело вкуса. Я больше сказки люблю, поэтому мне нравились в своё время «Король и Шут».

Есть ещё ребята из Ростова «Ангел-Хранитель», в музыке пытаются совмещать «Эпидемию» и «Короля и Шута». Пишут такие простенькие сказочные сюжеты, а по музыке ближе к металу. Получается мелодично и интересно.

Вам не кажется, что отечественная метал-сцена изменилась за последние 7-8 лет? Стало больше депрессии и «мрачняка», к примеру.

Да, есть такое ощущение, что всё грустно. Не могу сказать, чтобы вот кто-то появился новый на сцене, до сих пор те же лица. «Чёрный обелиск» молодцы, но сколько им лет уже, как и той же «Арии» с Кипеловым. Catharsis, вот почти как и нам, 20 лет уже. Так что не могу назвать никаких новых лиц в металле за последние годы.

Металл явно теряет популярность. Вперёд вышли рэп и хип-хоп, они собирают «Олимпийский», они у всех на слуху. С чем это, по вашему, связано? Есть среди такой музыки то, что нравится вам?

Нет, меня такое никогда не зацепит, я это музыкой не считаю. Это просто какие-то стихи под бит. Мне кажется, что популярность этого направления связана с интеллектуальной деградацией населения. Искусство ведь отражает народ, основную массу.

И в завершение пожелайте что-нибудь нашим читателям! Среди них немало поклонников вашей группы и жанра в целом.

Пусть наступивший год унесёт с собой все ваши проблемы, исполнит ваши давние пожелания и порадует новыми хорошими знакомствами и новой красивой музыкой.