Фантастическая музыка: что мы слушали в апреле 2018

И снова с вами, дорогие друзья, наша рубрика «фантастическая музыка». Продолжаем рассказывать про самые любопытные и запоминающиеся работы прошлого месяца. В апрельской подборке — два очень разных альбома в жанре пост-рок, пара пластинок от старичков металла, неоклассический инструментал, суперзлодейский рэп, немного фолк-рока и эпические саундтреки.

Кроме того, мы снова публикуем анонсы концертов. Уже скоро нас ждут выступления Nickelback, Ozzy Osbourne, Deep Purple и музыкальной группы Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри.. Если в вашем городе намечается фантастический концерт — обязательно пишите нам!

Наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и хотите им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике ВКонтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Прошлый выпуск Фантастическая музыка: что мы слушали в марте 2018 В подборке — разнообразный фолк, сразу три титана метал-сцены, немного ретровейва и ностальгии, очень жуткий саундтрек, а также целая пачка анимированных клипов и ролик от нейросети.

Музыкальные альбомы

Eximia — Visitors

Жанр: дарк-эмибент

Visitors — сочетание тревожного и убаюкивающего дарк-эмбиента, звукового дизайна и полевых записей (то есть звуков, записанных вне студии). Мрачная пластинка рассказывает историю вторжения пришельцев, первого контакта и противостояния с инопланетной расой. Увы, в этом сражении человечество проиграло.

Веками люди смотрели на звёзды, задаваясь вопросом: одиноки ли мы в этой бесконечной вселенной или там есть кто-то еще? Будут ли они дружелюбны, а если нет, будем ли мы готовы их встретить? Они пришли без предупреждения. Наше оружие оказалось бесполезно против этих чудищ, окутанных бурей. Когда я поднимаю свой взгляд на их божественную красоту, на всю её разрушительную силу, я не чувствую ни гнева, ни печали, я чувствую трепет. Наши новые боги прибыли.

Czarface & MF Doom — Czarface Meets Metal Face

Жанр: хип-хоп

Легендарная группа и легендарный исполнитель, примерившие личины суперзлодеев — Czarface и MF Doom, не могли не встретиться. Злодеи решили не меряться силами, а объединить их, результатом чего стал великолепный альбом с лирикой о драконах кхалиси, Мире Дикого Запада, Джоне Константине и Дэдпуле.

Здесь не будет набивших оскомину историй про тачки, клубы и тяготы жизни в гетто. Здесь правильные пацаны мирно рубят хип-хоп о том, как плохиши готовят ядерную войну. Даже если вы не поклонник рэпа, на альбом, как и на артистов по отдельности, стоит обратить внимание.

Марко Поло — Звёздные капитаны

Жанр: фолк-рок

Обаятельные и свободолюбивые музыканты из «Марко Поло» вернулись из дальнего плавания с новым звучанием. Отдельные песни заметно «потяжелели», но лирика о путешествиях никуда не делась. Отличный выбор, если вы соскучились по старому доброму фолку — пластинка не успевает надоесть, подкупая своим разнообразием.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5185402">Звездные капитаны</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/3059887">Марко Поло</a> на Яндекс.Музыке

A Perfect Circle – Eat the Elephant

Жанр: альтернативный рок, прогрессив-рок

Больше десяти лет Мэйнард Джеймс Кинэн занимался виноделием и своим проектом Puscifer, пока другие его группы – Tool и A Perfect Circle – ждали его возвращения. Но музыкант наконец запряг, и похоже, езда будет быстрой. Eat the Elephant получился актуальным, свежим и вдохновенным. Лирика Мэйнарда, написанная на музыку Билли Ховердела, как всегда, иронична, злободневна и немного грустна. Ждать такой диск однозначно стоило. Теперь будем ждать, что приготовили Tool.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5265187">Eat The Elephant</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/107953">A Perfect Circle</a> на Яндекс.Музыке Adrian von Ziegler — Saga

Жанр: неоклассика, этника

Адриан фон Циглер — современный композитор родом из Швеции, который обрёл популярность, публикуя свои работы на Ютубе. Он вдохновляется кельтскими мотивами, мифологией, природой, историей, металлом и этнической музыкой. Новый альбом Циглера Saga посвящён завораживающим скандинавским мифам. Ритмичные барабаны, медитативные протяжные духовые и общее ощущение торжества — словно оказался среди викингов, пирующих в Вальгалле.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5218324">Saga</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/1273009">Adrian von Ziegler</a> на Яндекс.Музыке

God Is An Astronaut — Epitaph

Жанр: построк

Epitaph — пожалуй, самый депрессивный альбом ирландских музыкантов. И это при том, что God Is An Astronaut играют глубокий, мелодичный и берущий за душу построк — казалось бы, куда мрачнее? Основатели группы, братья-близнецы Нильс и Торстен Кинселл, начали работать над Epitaph после гибели их семилетнего кузена. Как утверждают братья, именно музыка помогла им прийти в себя и справиться с горем — поэтому неудивительно, что пластинка пронизана болью утраты. К тому же музыканты не исключают, что «Эпитафия» может стать последним альбомом группы вообще — пока что они ничего не загадывают.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5003378">Epitaph</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/600831">God Is an Astronaut</a> на Яндекс.Музыке

Kamelot — The Shadow Theory

Жанр: симфонический пауэр-метал

The Shadow Theory — уже двенадцатый студийный альбом группы, вызвавший немало споров среди поклонников группы. Одни обвиняют Kamelot в самоплагиате — дескать, группа ничего оригинального написать не может и песни похожи одна на другую. Другие же утверждают, что пластинка обставляет последние несколько альбомов, и откровенно слабых песен здесь нет. Профессиональные издания склоняются к мнению последних. Впрочем, любая критика вылетает из головы прочь, когда звучат мощные риффы и блестящий припев в Phantom Divine.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5237660">The Shadow Theory</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/100305">Kamelot</a> на Яндекс.Музыке Sleep — The Sciences

Жанр: стоунер-метал

Ветераны жанра неожиданно представили первый за 20 лет релиз в самый подходящий день 20 апреля. Музыканты могли провести долгие годы в спячке и все равно остаться легендами, но занятость в High on Fire, Om и Neurosis только отточила их навыки. От альбома получаешь именно то, чего ждёшь — грузного звука, песен длиной от 6 до 12 минут и полного задымления на горизонте.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5270998">The Sciences</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41895">Sleep</a> на Яндекс.Музыке Nekrogoblikon — Welcome to Bonkers

Жанр: мелодичный дэт-метал

Металл про гоблинов от гоблинов? Что может быть лучше! Новая пластинка американских музыкантов, переодевающихся в гоблинов, снова рассказывает о смешные и жестокие истории зеленокожего жуткого народца, который живёт среди людей. В звучании стало больше электроники, которая лишь подчёркивает агрессивный характер треков. Ещё больше сногсшибательного треша, угара и экспериментов с зелёным варевом.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5094539">Welcome to Bonkers</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/3711008">Nekrogoblikon</a> на Яндекс.Музыке Aesthesys — Achromata

Жанр: построк с элементами эмбиента

И снова построк, но совершенно не похожий на God Is An Astronaut. Кто бы мог подумать, что этот жанр бывает таким жизнеутверждающим, вдохновляющим и поразительно красивым! Всё дело в скрипке, которая задаёт ритм мелодиям, — особенно ярко это слышно в открывающей композиции Grauer Wald, где большую роль играет аранжировка. Впрочем, и остальные композиции немало удивляют разнообразием и настроением.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5098884">Achromata</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4573457">Aesthesys</a> на Яндекс.Музыке

Саундтреки

Bear McCreary — God of War (2018)

Великой игре — великий саундтрек. Обновлённый God of War поразил нас геймплеем, сюжетом, графикой и потрясающим звуковым оформлением. Музыку для игры написал американский композитор Бир Маккри, работавший над саундтреками к новому сериалу Battlestar Galactica, к играм Dark Void и последним двум «Кловерфилдам». Он заново переосмыслил скандинавские мифы и легенды, чтобы передать дух далёких северных земель. Эпическую атмосферу подчёркивает хоровое сопровождение.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5251400">God of War</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/910814">Bear McCreary</a> на Яндекс.Музыке

Alan Silvestri — Avengers: Infinity War

И снова Алан Сильвестри создаёт громогласный гимн, вторящий бесконечным схваткам и сражениям на экране. От мрачных духовых инструментов и традиционных африканских барабанов и до главной темы «Мстителей» — каждая композиция не оттеняет, а лишь незаметно дополняет тяжёлую поступь безумного титана.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5347706">«Мстители: Война бесконечности»</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/11396">Alan Silvestri</a> на Яндекс.Музыке

Читайте также «Мстители: Война бесконечности»: обзор без спойлеров Этот фильм — «Империя наносит ответный удар» киновселенной Marvel. И будь он последним в её истории, это был бы отличный финал. Продолжения могут его только обесценить.

Marco Beltrami — A Quiet Place

«Тихое место» — хоррор, где каждый звук вызывает настоящий ужас. Поэтому от композитора и специалистов по звуку требовалось подойти к работе с особым старанием. Создатели фильма обратились к Марко Белтрами («Логан»), который придумал и записал идеально подходящий к идее саундтрек. И звуковой дизайн, и музыкальное сопровождение сыграли в этом фильме большую роль. Только прислушайтесь к этому хриплому эмбиенту, «стонущим» смычковым, тихому сердцебиению и наводящим ужас клавишным!

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5198642">«Тихое место»</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/50496">Marco Beltrami</a> на Яндекс.Музыке

Читайте также «Тихое место»: ужасы, где каждый звук действительно пугает Отвергнутый фильм фрашнизы «Кловерфилд» оказался действительно удачным хоррором благодаря одной свежей идее.

Jon Everist — BattleTech

Композитор Джон Эверист и раньше работал с Harebrained Schemes — он писал музыку для Shadowrun: Dragonfall, второй части серии. Как и в прошлой работе, Джон снова сделал ставку на разнообразное звучание. В трёхчасовом саундтреке хватает как и спокойных треков, которые играют в безмятежном космосе (они отдают блюзовыми нотками), так и громких ритмичных композиций для сражений гигантских боевых машин.

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Piotr Musial — Frostpunk

Ещё никогда саундтрек к градостроительному симулятору не звучал так красиво! Музыкальное сопровождение Frostpunk подошло бы скорее какому-нибудь викторианскому детективу или драматическому фильму — настолько мастерски скрипка и прочие смычковые передают угасающее настроение жителей замерзающей колонии.

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Музыкальные клипы

One Hundred Hunters — A visit from the Moon

Музыкант Найджел Стэнфорд собрал архивные кадры NASA в красивый ролик, поверх которого ещё и наложил композицию One Hundred Hunters со своего альбома Automatica. Оказывается, электроника отлично сочетается с видом на Луну!

Tim Aminov — Orpheus

Российский музыкант и продюсер Тим Аминов представил публике свой новый необычный клип на трек Orpheus. Его действие разворачивается в мрачном будущем, где люди лишились дара речи, но могут общаться при помочи звуков — у каждого человека он уникален. За Орфеями — людьми, способными исцелять своим звуком, — начинается настоящая охота. Кровавый, футуристический, медитативный и атмосферный клип рассказывает историю девушки-Орфея.

Janelle Monáe — Dirty Computer

Ещё одно размышление на тему будущего, на этот раз в виде концептуального альбома и короткометражного фильма почти на 50 минут. Жанель Монэ позвала в нём сняться актрису Тессу Томпсон («Мир Дикого Запада», «Тор: Рагнарёк»), а в записи альбома поучаствовали Фаррелл Уильямс и Зои Кравиц. Новую пластинку актриса посвятила всем, кто сталкивается с проблемами из-за своей сексуальной ориентации.