Фантастическая музыка: что мы слушали в декабре

Встречайте последний в этом году музыкальный дайджест-наоборот — в котором мы отбираем для вас самые примечательные фантастические альбомы, саундтреки и отдельные композиции прошедшего месяца. На этот раз предлагаем вам послушать несколько новых треков от российских металлистов, вдохновиться саундтреками Джона Уильямса и Сержа Танкяна и проникнуться мрачной музыкой, которая идеально подойдёт для исследования подземелий в Dungeons & Dragons.

Музыкальные альбомы

Сергей Маврин — Метель

Жанр: этно-рок

Композитор и гитарист-виртуоз Сергей Маврин успел за свою карьеру поиграть в главной группе русского рока — сперва в «Арии», а потом ещё и в «Кипелове». Уже несколько лет музыкант ищет собственный стиль, то сочиняя композиции, очень похожие на предыдущие работы, то уходя в какие-то необычные эксперименты, отпугивающие фанатов. Макси-сингл «Метель» получился ближе ко второму: в звучании отчётливо слышны элементы фолка и этно-музыки. Для записи мини-альбома Маврин пригласил немало гостей, включая Илью Кнабенгофа из «Пилота» (вокал в «Метели») и Дмитрия Ревякина из «Калинова моста» (вокал в «Северном огне»).

Ocean Jet — Glowing Black

Жанр: инди-рок, синтипоп

Рок-проект отечественных музыкантов, которые пишут музыку на стыке нескольких жанров. Даже в рамках одного альбома трудно выделить какое-то конкретное направление — настолько разноплановыми, но при этом органичными получаются их пластинки. Glowing Black не стала исключением: 9 композиций всё так же не похожи одна на другую, но при этом все они объединены мрачной темой саморазрушения и смерти.

Silent Universe — The Infinity Coordinates

Жанр: space ambient

Американский лейбл Cryo Chamber уже давно стал знаком качества для поклонников жанра dark ambient. Тем радостнее видеть, что под ним издаются музыканты из России и стран СНГ. Павел Малышкин уже несколько лет работает над проектом «Угасание», который пропитан мрачной и безысходной атмосферой. Теперь он попробовал себя в смежном жанре космического эмбиента, и опыт получился просто превосходным. Медитативная и всепоглощающая музыка так и манит прикоснуться к космической тьме.

The Infinity Coordinates by Silent Universe

Miracle of Sound — Level 8

Жанр: металл

Ирландский композитор и музыкант Гэвин Данн обожает поп-культуру и выражает свою любовь через песни. Они пишет музыку, вдохновляясь видеоиграми, фильмами и сериалами. При этом каждый раз он старается попасть в тот же стиль, что и у оригинального произведения. За год Гэвин записал 16 композиций, включая 10-минутную оду Матери-земле.

Для альбома Дэвид, как и обещал, пригласил несколько гостевых музыкантов. Среди них — Марчин Пшыбылович (главный композитор игры «Ведьмак 3: Дикая охота»), записавший несколько партий для песни Keepers, вокалистка Karliene в композициях No One про Арью из «Игры престолов» и The Moment про Чудо-женщину, вокалистка Сара Мюррей для трека Force of Nature (по мотивам игры Horizon: Zero Dawn) и исполнительница Sharm в композиции Hallowed Land (по мотивам игры Assassin’s Creed: Origins).

Level 8 by Miracle Of Sound Galdur — Wizardry

Жанр: dungeon synth, ambient

Ещё одна пластинка, написанная музыкантом с постсоветского пространства. Украинский композитор вдохновился исландскими мотивами (Galdur по-исландски означает «магия») и создал эпично-фэнтезийный альбом, который волей-неволей заставляет вспомнить классические ролевые игры и приключенческие фильмы. Wizardry станет отличным саундтреком для продолжительных партий в Dungeons & Dragons.

Wizardry by Galdur Evilnox — The Return To Ancient Lands

Жанр: dungeon synth

И снова данжен-синт, и снова отечественный композитор! Если Wizardry была наполнена ощущением светлого волшебства, то The Return To Ancient Lands с первых минут вызывает тревогу и беспокойство. Треки подобраны и названы под стать — в них рассказывается история о возвращении в родные земли, которые уже никогда не будут прежними, потому что их поглотил холод и мрак. По звучанию альбом очень напоминает ранние пластинки Джозефа Варго и Уильяма Петровски из Nox Arcana (их последний альбом, кстати, вышел в октябре). Альбом тоже может послужить фоном для настольно-ролевых приключений, но впечатлительных игроков запросто вгонит в уныние.

The Return To Ancient Lands by Evilnox Саундтреки

«Звёздные войны: Последние джедаи»

Жанр: симфоническая музыка

Саундтрек к «Последним джедаям» — пожалуй, самая выдающаяся работа легендарного композитора для новых Star Wars. Погодите писать, что старина Уильямс уже не тот! Многие поклонники «Звёздных войн» даже не дают его новой музыке шанса: одни обвиняют его в самокопировании, другие — в безыдейности. А всё дело в том, что классические композиции из «Звёздных войн» каждый фанат уже заслушал до дыр — и именно поэтому они кажутся такими выдающимися! Сколько раз мы слышали «Имперский марш» или тему Скайоукеров? А сколько — новые саундтреки? А ведь на пластинке хватает примечательных треков: послушайте безмятежную Ahch-To Island, весёлую Canto Bight, эпичную The Battle of Crait и трагичную The Last Jedi.

Жанр: электроника

Blizzard — настоящие перфекционисты. Когда началась работа над переизданием первой StarCraft, разработчики пришли к выводу, что, кроме графики, нужно будет обновить и звук. Многие треки и дорожки команда композиторов записала заново, а остальные улучшила при помощи новейших технологий. В итоге музыкальная палитра заиграла новыми красками — мы услышали обновлённые звуки синтезатора, переборы гитар и голоса персонажей.

«Легенда о Коловрате»

Жанр: фолк-металл

Первые новости о фильме всполошили Рунет — подумать только, саундтрек к отечественной «Легенде о Коловрате» пишет Серж Танкян, фронтмен знаменитой группы System of Down! В одном из интервью Танкян говорил, что ему всегда хотелось сочинить музыку с народными мотивами, и картина для этого прекрасно подходит. Стоит ли говорить, что в итоге музыкальное сопровождение стало одним из главных достоинств «Легенды»? Эпичные и яростные треки с мощными барабанами перемежаются спокойными мелодиями и сразу заставляют вспомнить несмертный саундтрек к новому «Безумному Максу».

Жанр: этно

Отечественная группа Theodor Bastard играет музыку, балансирующую на грани этно и фолка. Их новый альбом Utopia — это саундтрек к грядущему «Мору», ремейку культовой приключенческой игры от российской студии Ice-Pick Lodge. Приятный женский вокал дополняет спокойный и меланхоличный эмбиент. Музыка погружает в густую атмосферу далёкой степи и таинственного городка. Недавно группа получила премию Russian World Music Awards за вклад в развитие этно-музыки — вполне заслуженную.

Utopia by Theodor Bastard Видеоклипы и отдельные композиции

Эпидемия — Выбор есть!

Легендарная фэнтезийная металл-группа «Эпидемия» недавно объявила сбор средств на издание новой оперы и костюмированное представление. По этому поводу мы взяли интервью у фронтмена группы Юрия Мелисова и скоро его опубликуем! А пока посмотрите новый клип на песню «Выбор есть!», которая войдёт на грядущую пластинку «Легенда Ксентарона».

Как мы видим, к роли эльфийского командира Ботар-эля вернулся вокалист Пётр Елфимов. Ботар-эль станет одним из главных героев нового альбома — и, насколько мы знаем, его ждёт весьма трагичная судьба. В целом группа остаётся верной себе и своей тематике — это всё тот же пауэр-метал, любимый поклонниками.

Хелависа — Поверь

Перед самым Новым годом Хелависа выпустила сингл «Поверь» с единственной акустической композицей — отличный подарок заждавшимся фанатам. Песня вышла очень мелодичной, в духе ранних работ «Мельницы». Трек войдёт в грядущий совместный альбом Хелависы и Сергея Вишнякова.

Biting Elbows — Love Song

Biting Elbows — группа музыканта и режиссёра Ильи Найшуллера («Хардкор», клипы для The Weeknd и «Ленинграда»). Из-за занятости на съёмках группа почти не пишет новые песни, поэтому мимо выпущенной Love Song, да ещё и с клипом, пройти просто невозможно. Постановщиком клипа выступил Ладо Кватания.

По словам Ильи, Love Song войдёт в будущий альбом группы. Над ним музыканты работают уже больше года, однако из-за занятости не получается собраться даже на репетицию.

…мы его закончим, в XXI веке точно, и Love Song — это песня задающая тон и характер нового Biting Elbows.

Tokyo Rose — Armageddon

Поразительный клип в стилистике мрачного готического постапокалипсиса от мастеров ретровейва. Видеоряд напоминает ролик к какой-нибудь игре. Это видео служит завязкой к полному альбому-сборнику The Magnatron 2.0 от лейбла New Retrowave.