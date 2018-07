С вами наш ежемесячный дайджест фантастической музыки, в котором мы собрали для вас самые разные альбомы, саундтреки и клипы. В июне мы слушали четыре отменных метал-пластинки, два очень разных ретровейв-альбома, отечественную хипхоперу и крутили на репите главный трек прошедшей E3. Наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и хотите им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике ВКонтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Музыкальные альбомы

Sung — Farenheit

Жанр: ретровейв

Французский электронный музыкант Джофри Грейвен спустя много лет наконец-то представил не сборник синглов и не ремастер, а новый полноформатный альбом! Sung — блестящий образец ретровейва, рисующий перед глазами образы космических кораблей и городов будущего. Отдельно отметим трек Bayshore Route, в котором очень органично звучит гитарное соло.

Ghost — Prequelle

Жанр: хэви-метал

Феноменальная шведская группа продолжает покорять мир. Как обычно, выпуск нового альбома ознаменовал «перевыборы» Папы (вокалиста), и пост вновь достался Тобиасу Форге (теперь он выступает под именем кардинала Копиа). Продолжая сплавлять мотивы King Diamond, прогрессив-рока и поп-музыки, с четвертым диском Ghost добрались аж до третьего места в американском чарте Billboard. Музыкально Prequelle впечатляет гибкостью и количеством именитых гостей — Гэвин Фитцджон на саксофоне в треке Miasma, Микаэль Окерфельдт из Opeth на акустической гитаре в Helvetesfönster, Стив Мур из Zombi на синтезаторах. Ghost достигли той точки в карьере, когда кавер на их песню от Джеймса Хэтфилда из Metallica никого не удивляет.

Noize MC — Хипхопера: Орфей & Эвридика

Жанр: рэп

После многих лет затишья Иван Алексеев вернулся в совершенно непривычном амплуа — теперь он автор и исполнитель концептуального альбома из 30 (!) треков с приглашёнными артистами. В «Орфее и Эвридике» Нойз переосмыслил классический миф на современный лад. Его Орфей —творец, который оказывается перед соблазнами музыкальной индустрии. По одному из предположений, рэпер вдохновился «Горгородом» Оксимирона, но в интервью утверждает, что идея пришла к нему задолго до выхода альбома. Как бы там ни было, Нойз представил самую неоднозначную и самую взрослую свою работу, в которой, пожалуй, наиболее слабое место — партии самого Орфея.

Жанр: сладж-метал

Широкую известность это американское трио с ласкающим русское ухо названием получило, когда традиционно пренебрегающий тяжёлой музыкой журнал Rolling Stone включил их альбом Clearing the Path to Ascend в топ-50 дисков 2014 года (на последней позиции, но всё же). В 2017 году лидер Yob Майк Шейндт едва не умер на операционном столе, и этот опыт вдохновил его на создание Our Raw Heart. 73-минутный альбом — из тех пластинок, которые разбирают месяцами, с удовольствием обнаруживая новые штришки и нюансы с каждым следующим прослушиванием. Цельная и самодостаточная работа.

Oscillian — Escape from Antarctica

Жанр: ретровейв

Отличный подарок в разгар знойного лета от шведского электронщика Oscillion, который выбрал очень непривычную тему для ретровейва. Его альбом Escape from Antartica посвящён побегу с заброшенной станции в Антарктике. «Отмороженные» треки — он сам их так называет! — отличает медленный темп, лёгкая монотонность и ощущение прохлады. Гостем альбома стал исполнитель Ultraboss, который для композиции Escape from Antartica записал впечатляющую гитарную партию.

Zeal & Ardor — Stranger Fruit

Жанр: авангардный метал

У этой группы удивительная история: она появилась после треда на форчане, в котором музыкант Мануэль Гагнё предложил за час записать песню в двух жанрах, предложенных пользователями. Вариантами стали «музыка черных» и «блэк-метал». Так появились Zeal & Ardor, комбинирующие мотивы блэка, госпела, спиричуэлса и чёрт знает чего ещё. Гагнё говорит, что при создании Stranger Fruit вдохновлялся творчеством Тома Уэйтса, композиторов Венди Карлос и Эрика Сати. В результате вышло нечто, не имеющее аналогов (хотелось бы ошибаться). Вторым официальным альбомом Zeal & Ardor доказали, что их прорывной дебютник Devil is Fine 2016 года был всего лишь разминкой. Пока что альбом года для меня (Игорь Хованский).

Gorillaz — The Now Now

Жанр: альтернатива

Не успели поклонники как следует расслушать Humanz, как Gorillaz выпустили ещё одну пластинку. The Now Now вышла более меланхоличной, спокойной и задумчивой по сравнению с прошлыми альбомами музыкантов, но задор и ритм не исчезли. Впрочем, группу вполне справедливо можно упрекнуть в том, что на The Now Now нет никакой искры. Однако у музыкантов есть на такую критику свой ответ:

Мне хотелось хоть раз сделать песни, где я просто пою.

Дэймон Албар, участник Gorillaz

Shylmagoghnar — Transience

Жанр: мелодичный дэт/блэк-метал (идут яростные споры)

Дебютная пластинка двух голландских музыкантов, которую они выпустили своими силами в 2014 году, оказался настолько яркой и интересной , что привлекла внимание знаменитого метал-лейбла Napalm Records. Transience продолжает линию первого альбома — насыщенные и продолжительные композиции на стыке мелодичного дэт-метала и симфонического блэка звучат так, словно пришли из времён их расцвета. Но от нетленок 1980-х и 1990-х Shylmagoghnar отличают две вещи — невероятно качественная запись и по-настоящему цепляющие мелодии. Клавишные партии сразу погружают в нужную атмосферу, а гитарная работа настолько интересная и непредсказуемая, что не даёт заскучать на протяжении всех 10-12 минут, которые длятся песни. Возможно, кого-то оттолкнёт характерный для блэк-метала скрим-вокал, но его здесь не так много. Несомненно, перед нами будущие классики экстремального металла.

Саундтреки

«Мир Дикого Запада. Сезон 2»

Во втором сезоне сериала «Мир Дикого Запада» композитор Рамин Джавади продолжает баловать публику. Ещё больше запоминающихся каверов на знакомые песни, ещё больше атмосферных эмбиент-композиций. Как второй сезон расширяет границы парка, так и музыкант расширяет тематику — несколько треков на альбоме посвящены Японии и Индии. Одна из лучших вещей — лёгкая, завораживающая и одновременно тревожная композиция Runaway.

«Мир Дикого Запада. Сезон 2»

Vampyr

Над саундтреком к новому творению Dontnod Entertainment работал французский композитор Оливье Деривьер. Ранее он уже сотрудничал со студией — музыкант записал очень живой и яркий саундтрек к киберпанковскому экшену Remember Me. Чтобы воссоздать упадочную атмосферу Лондона 1918 года, Деривьер обратился к скрипке и клавишным, щедро разбавив музыку звуками окружения вроде звона колокола и скрипа деревянных половиц.

«Мир юрского периода 2»

Над музыкой ко второй части фильма о динозаврах работал небезызвестный Майкл Джаккино (последние работы Pixar, Marvel и «Изгой-один»). В композициях ему удалось совместить пафосную браваду летнего блокбастера и тревожность фильма-катастрофы. Всё это он приправил хоровыми, духовыми и барабанными аранжировками, и получившийся саундтрек запросто можно включать вместо будильника — бодрит он как следует.

«Мир юрского периода 2»

Клипы

Casey Edwards feat. Ali Edwards — Devil Trigger

Пожалуй, главный трек прошедшей игровой выставки E3. Он прозвучал в безумно стильном трейлере грядущей Devil May Cry 5 от Capcom и мгновенно покорил сердца геймеров. Бешеный драйв великолепно подходит не только для битвы с демонами, но и для любых других занятий. Композиторы Кейси и Али Эдвардсы очень хорошо уловили суть серии слэшеров. Кстати, вот здесь можно послушать полную 6-минутную версию песни.

Miracle of Sound — Embers Rise

Гэвин Данн продолжает радовать поклонников серии Dark Souls — теперь у него вышла композиция, посвящённая ремастеру первой части. Медитативный и титанический трек напоминает лучшие образцы симфонического и готического метала. Именно такая музыка лучше всего отражает трагичный мир Лордрана.

