Фантастическая музыка: что мы слушали в ноябре

В наших ежемесячных подборках мы рассказываем про главные фильмы, сериалы, книги и видеоигры грядущего месяца. Но вот аудиодайджест стоит особняком — потому что в нём мы рассказываем про запоминающуюся фантастическую музыку прошедшего месяца.

Наша музыкальная подборка — это альбомы, саундтреки, а также отдельные клипы и композиции, которые так или иначе связаны с фантастикой (или находятся где-то рядом). Список ни в коем случае не претендует на всеохватность — предупреждаем, всё очень субъективно. Но вы всегда можете поделиться вашей любимой фантастической музыкой в комментариях или в группе Вконтакте.

Музыкальные альбомы

Gilead — Medieval Groove

Жанр: средневековый метал, фолк-рок

Gilead — отечественная металл-группа из Тюмени, которая переосмысляет средневековые композиции. Если на первом альбоме Thousand Times музыканты стремились скорее к идеальному звучанию классических инструментов, то в Medieval Groove они позволили себе немного разнообразия. Чего только стоят развесёлые Dodjet Groove или Blut Im Auge — кавер на немецкую группу Equilibrium. Да и остальные песни, исполненные на латыни, английском и немецком языках, получились изумительными.

Fief — III

Жанр: данжен-синт, эмбиент

Продолжаем праздник фолка. Fief — проект музыканта из Солт-Лейк-Сити. Уже три альбома подряд он дарит нам дивную историю, в которой переплетаются красивые фолк-мотивы и неизменное ощущение доброй и светлой сказки. Прекрасный расслабляющий фон для медитативного прослушивания.

III by Fief Evanescence — Synthesis

Жанр: симфонический рок

Synthesis — настоящий подарок для всех поклонников группы. Это симфоническая коллекция песен, большинство из которых — проверенные временем хиты с совершенно новым звучанием. Музыкальная обработка включает в себя не только элементы оркестровых аранжировок, но и органичную электронную музыку. Впрочем, новые композиции ничуть не уступают классическим песням группы. Например, для работы над песней Hi-Lo группа пригласила знаменитую американскую скрипачку Линдси Стирлинг.



Skillet — Unleashed Beyond

Жанр: альтернативный рок

Unleashed Beyond — это своего рода DLC к прошлой работе американских рокеров. Альбом пополнили 5 новых композиций и ремиксы песен Feel Invincible, The Resistance и Stars. Среди новинок поклонники выделили песню Breaking Free, записанную вместе с бывшей вокалисткой Flyleaf, — именно этот трек больше всего напоминает раннее творчество группы.

Dan Terminus — Automated Refrains

Жанр: синтвейв

Психоделическая электроника от французского музыканта, сочетающая в себе стили Daft Punk и Perturbator. Треки из Automated Refrains могли бы запросто стать саундтреком для игры из 1980-х или для сериала в жанре киберпанк. Сперва композиции почти неотличимы от других представителей жанра, но после внимательного прослушивания начинаешь выделять уникальные детали, синтезированную речь и характерные «тёмные» нотки.

Confrontational — The Burning Dawn

Жанр: ретровейв

Ретровейв в исполнении итальянского музыканта Confrontational отличается уклоном в мрачные аранжировки с элементами пост-панка. Ещё бы, ведь альбом посвящён памяти кинорежиссёра и мастера киноужасов Джорджа Ромеро. Любопытно, что большая часть треков записана вместе с приглашёнными музыкантами со всех сторон света. Над альбомом работали американец Коди Карпентер из проекта Ludrium (да-да, это сын легендарного Джона Карпентера!), итальянская королева синтвейва Тиффани из сольного проекта Tying Tyffany, шведский музыкант Тобиас Бернструп и музыкант Тревор В. Чёрч.

THE BURNING DAWN by CONFRONTATIONAL

Саундтреки

«Тор: Рагнарёк»

Жанр: электроника

Новый супергеройский экшен от Marvel разительно отличается от других творений студии своим вычурным и «кислотным» стилем — словно бог грома попал не на далёкую планету, а в какую-то видеоигру. Музыка только подчёркивает этот переход: отдельные треки напоминают лучшие композиции жанра «синтвейв» — послушайте, например, Planeta Sakaar или Sakaar Chase.

«Лига справедливости»

Жанр: электроника

А вот саундтрек к супергероике от DC за авторством легендарного композитора Дэнни Эльфмана обращается скорее к ярким и светлым мотивам. DC уже не пытаются играть на «мрачняке» Ханса Циммера, как это было в «Бэтмене против Супермена», а скорее возвращаются к классике едва ли не времён Кристофера Рива. Бонусом идёт песня Everybody Knows от Sigrid, которая звучит в «открывающей» сцене фильма.



«Тайна Коко»

Жанр: народная музыка

Музыка — одна из ключевых составляющих нового анимационного фильма Pixar. Чтобы мы смогли в полной мере проникнуться атмосферой мексиканского праздника, создатели фильма обратились к народным мотивам. Для российского проката большую часть песен дублировали, поэтому рекомендуем обратить внимание и на альбом с оригинальными композициями.

«Каратель»

Жанр: индастриал, эмбиент

Саундтрек к «Карателю» написал музыкант и композитор Тайлер Бэйтс. Раньше он играл для Beastie Boys, а сейчас состоит в группе Мэрилина Мэнсона. За плечами Бэйтса — саундтрек к «Джону Уику», «Хранителям» и «Стражам галактики». В «Карателе» явно ощущается разноплановость музыканта: индастриал и эмбиент перемежаются мощными гитарными партиями, которые подчёркивают тревожную и мрачную атмосферу сериала.

Howard Lovecraft And the Undersea Kingdom

Жанр: эмбиент

Howard Lovecraft And The Undersea Kingdom — это очень странный мультфильм, который непонятно как появился на свет. Слабая анимация и квадратные модели отпугивают ещё в трейлере — при том, что у мульфильма не самая плохая задумка: юный Говард Лавкрафт встречает персонажей и монстров своих произведений! Каким-то чудом авторам удалось позвать Рона Перлмана озвучивать шоггота, а Марка Хэмилла — доктора Армитаджа. Саундтрек у мультфильма получился симпатичным и немного даже сказочным — чего никак не ожидаешь от лавкрафтианской тематики.

Void and Meddler — Lost in the Night Loop

Жанр: нойз-рок

Void and Meddler — атмосферный point-n-click квест в киберпанковском антураже, который выходит отдельными эпизодами. Первая часть вышла весной, вторую выпустили в ноябре, а третью обещают доделать в следующем году. Каждому эпизоду соответствует свой альбом с саундтреком, в котором перемешаны композиции в самом разном стиле: от привычного ретровейва и до вязкого нойз-рока.

Lost in a night loop by Waveland & Red City Noise

Клипы и отдельные композиции

Miracle of Sound

Ирландский композитор и музыкант Гэвин Данн очень любит видеоигры, фильмы и сериалы. Он посвящает им свои песни, исполненные под стиль конкретного произведения. В этом месяце у него вышло два трека: зубодробительная Revolution Spark для Wolfenstein II: The New Colossus и меланхоличная и, опять же, с элементами ретровейва Upside Down для второго сезона «Очень странных дел».

OK Go — Obsession

Группа OK Go снова поражает своим удивительным клипом (до этого у них были ролики с машиной Голдберга и в невесомости). Музыканты отсняли видео с применением 567 синхронизированных принтеров: устройства печатали фон, на котором выступали участники группы. Помогла им в этом японская компания Double A, производящая бумагу. Инженеры долгое время разрабатывали программу для управления большим массивом принтеров, и в клипе наконец смогли показать, на что эта программа способна. Подготовка к съёмкам заняла почти 2 года.

Серж Танкян & IOWA — A Fine Morning to Die

Писать саундтрек для отечественного фэнтези-боевика «Легенда о Коловрате» позвали знаменитого Сержа Танкяна (System of a Down). Ещё в интервью музыкант признавался, что ему было бы интересно сочинить музыку с элементами народных мотивов. Ознакомиться с саундтреком можно в кино, пока картина ещё в прокате. Или вот в этом клипе, где пару Танкянку составила белорусская группа IOWA (та самая, что про «Маршрутку»).

Fall Out Boy — Hold Me Tight or Don’t

Американские поп-рокеры посвятили свой новый клип мексиканскому Дню мёртвых. Все непременные атрибуты праздника на месте: белый грим, вычурные одежды, лепестки и черепа. Музыканты немного отошли от своего стиля, но композиция всё равно звучит бодро и ярко.

Fall Out Boy — Hold Me Tight or Don't

Американские поп-рокеры посвятили свой новый клип мексиканскому Дню мёртвых. Все непременные атрибуты праздника на месте: белый грим, вычурные одежды, лепестки и черепа. Музыканты немного отошли от своего стиля, но композиция всё равно звучит бодро и ярко.