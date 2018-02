Фантастическая музыка: что мы слушали в январе

Рады представить вам очередной выпуск нашего дайджеста, в котором мы рассказываем про самую интересную фантастическую музыку прошедшего месяца. В январской подборке — два необычных отечественных проекта по мотивам известных произведений, эпичный блэк-метал и по-настоящему жуткий дэт-метал, эмбиент Джереми Соула и поющий Хью Джекман. Напоминаем, что наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и вам хочется им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике Вконтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Музыкальные альбомы

Айрэ и Саруман — Стрелок

Жанр: акустика/синти-поп

Перед самым Новым годом Ирина и Антон Кругловы обрадовали поклонников новым альбомом. Как утверждают авторы, он посвящён «Тёмной башне», а также «другим мирам, кроме этого». Если вы остались не в восторге от одноимённой экранизации (как и мы), то попробуйте послушать эту пластинку. Большая часть песен как раз про Роланда, Джейка, их Ка-тет. Даже Блейн Моно удостоился своего трека! Песни выдержаны в необычной стилистике — в них сочетаются акустика и синти-поп. А вот баллады «Мелисандра» и «Имя ветра» (посвящена одноимённому роману Патрика Ротфусса) сделаны в более классической манере.

Jeremy Soule — The Northerner Diaries

Жанр: эмбиент

Джереми Соул — один из самых популярных композиторов в игровой индустрии. Он написал саундтреки к ролевым сериями The Elder Scrolls, Neverwinter Nights, Icewind Dale и Star Wars: Knights of the Old Republic, к стратегиям Warhammer 40,000: Dawn of War и Supreme Commander и к многим другим играм. Недавно композитор выпустил новый полноформатный альбом, посвящённый скандинавской культуре. Соул уже давно изучает фольклор, историю и мифологию северных стран — это влияние особенно заметно в саундтреке к TES V: Skyrim. The Northerner Diaries вдохновлены творчеством финского композитора Юкки Линколы, а названия треков взяты из старонорвежского языка.

Atrium Carceri, Cities Last Broadcast, God Body Disconnect — Miles to Midnight

Жанр: дарк-джаз

Трое мастеров «тёмного жанра» объединили усилия, чтобы явить миру изысканный нуарный альбом. Каждый внёс в него частицу своего узнаваемого стиля: Atrium Carceri обратились к низким басам и клавишным, God Body Disconnect добавили джазовых барабанов, а мелодии и шумы Cities Last Broadcast стали основой для всех композиций. Miles to Midnight могла бы стать саундтреком к новому сезону «Твин Пикса», если бы бессменный Анджело Бадалементи вдруг покинул свой пост.

Miles to Midnight by Atrium Carceri, Cities Last Broadcast, God Body Disconnect Summoning — With Doom We Come

Жанр: блэк-метал

Астрийские блэкеры Summoning по-прежнему верны своим традициям и стилю. Спокойные и размеренные мелодии воспринимаются как единое целое: отчасти потому, что композиции похожи одна на другую, отчасти — потому что их связывает мрачная лирика. Свои песни музыканты посвятили «тёмной стороне» Средиземья: деяниям Моргота и его верных соратников. Отдельного трека удостоился даже верный волк Кархарот.

With Doom We Come by Summoning Bleeding Gods — Dodekathlon

Жанр: дэт-метал

Dodekathlon — вторая пластинка голландских металлистов Bleeding Gods. На этот раз музыканты записали концептуальный альбом: двенадцать композиций посвящены двенадцати подвигам Геракла. Каждый трек — ода античному супергерою. Музыка Bleeding Gods и ранее удостаивалась тёплых отзывов, а эту пластинку и вовсе ставят в один ряд с творчеством Septic Flesh и Dimmu Borgir.

Portal — ION

Жанр: экспериментальный дэт-метал

Загадочная группа из Австралии: её участники скрывают свои имена и лица (в том числе с помощью весьма причудливых головных уборов), играют немного хаотичный, колючий, но техничный дэт-метал, посвящённый творчеству Лавкрафта и всякой мистике. Portal — тот случай, когда тяжёлую музыку действительно тяжело слушать. И дело не только в специфическом звуке и хаотичных мелодиях — она действительно нагоняет жути. Таков и новый альбом ION, вышедший 26 января.

ION by PORTAL

Leaves’ Eyes — Sign of the Dragonhead

Жанр: симфо-метал

В 2016 году вокалистка Лив Кристин (ex-Theatre of Tragedy) развелась с мужем Александром Круллом и покинула его группу Leaves’ Eyes. Музыканты смогли пережить эту драму и вернулись в обновлённом составе спустя два года. На место Лив пригласили финскую вокалистку Элину Сииралу (Angel Nation). В целом изменения мало повлияли на творчество Leaves’ Eyes: этот всё тот же мелодичный фолк-метал на тему скандинавской мифологии. Sign of the Dragonhead немного однообразен, но явно придётся по вкусу поклонникам Тарьи Турунен, Nightwish и Amon Amarath.

Ancient Crypt — Centuries of Silent Slumber

Жанр: данжен-синт

Эталонный образец жанра с выверенным и медитативным звучанием. Даже не верится, что перед нами первая работа музыканта. В пяти композициях развернулась целая история о солдатах, которые обороняют древнюю крепость на вершине горы.

Centuries of Silent Slumber by Ancient Crypt

Rabbit Junk — Rabbit Junk Will Die: Meditations on Mortality

Жанр: цифровой хардкор, индастриал-метал

Да, от такой обложки ожидаешь очередной ретровейв про то, как электрические овцы мечтают о ламповых синтезаторах. Но нет — перед нами первый с 2010 года альбом американских героев индастриала Rabbit Junk, вдохновлённый эстетикой киберпанка. Мелодичные электронные вставки с женским вокалом сменяются агрессивными гитарными риффами и мужским харш-вокалом — но эта чехарда не утомляет, ведь тут полно ярких мелодий, а звук и продакшен великолепны.

Rabbit Junk Will Die: Meditations on Mortality by Rabbit Junk

Чёрный кузнец — Сверхъестественное

Жанр: хард-рок

Пожалуй, самый ироничный и постмодернистский альбом группы. Да-да, он действительно посвящён популярному сериалу «Сверхъестественное»! В целом песни не слишком привязаны к похождениям братьев Винчестеров, в них просто поётся о всякой мистике, трудном пути, путешествиях и смерти. Но и для поклонников сериала хватит пасхалок: в текстах есть знакомые имена и события, а Смерть говорит голосом Сэма Винчестера — музыканты позвали актёра Михаила Тихонова, который дублирует сериал.

Саундтреки

«Форма воды»

Александр Деспла — выдающийся кинокомпозитор. У него восемь номинаций на «Оскар» и статуэтка за саундтрек к картине «Отель «Гранд Будапешт». В «Форме воды» мастеру нужно было совместить в музыке сказочные мотивы и джазовые композиции, а также добавить гнетущих, тревожных мелодий. В итоге работа Десплы превзошла все ожидания: саундтрек полюбился как Гильермо Дель Торо, так и кинокритикам, а киноакадемики выдвинули его на очередной «Оскар».

Слушайте «Форма воды» — Alexandre Desplat на Яндекс.Музыке The Red Strings Club

The Red Strings Club — новый проект авторов Gods Will Be Watching, в котором игроки становятся барменами в мире победившего киберпанка. Ближе всего игра к жанру визуальной новеллы — только и успевай готовить напитки и слушать клиентов. За саундтрек к The Red Strings Club отвечал испанский коллектив fingerspit. В своей музыке они соединили электронику с джазом и элементами трип-хопа. И на выходе получился весьма любопытный и приятный проект, погружающий слушателя в лёгкий кибертранс.

Сразу признаемся, «Величайший шоумен» — это никакая не фантастика и не фэнтези. Но поющий Хью Джекман на экранах — это всегда что-то потрясающее и вполне фантастическое. Мюзикл не блещет сюжетом, зато определённо радует песнями. Ничего удивительного, ведь их писали композиторы «Ла-Ла Ленда»! Мюзикл встретили довольно прохладно, да и свой бюджет фильм еле отбил. Но мы всё равно рекомендуем его посмотреть, когда он появится на цифровых сервисах. Или хотя бы послушать весьма жизнеутверждающие песни. Тем более что This is Me принесла создателям «Золотой глобус»!

Miracle of Sound — Machine Hearts (ft. Sharm)

Новая песня ирландского музыканта и композитора Гэвина Данна посвящена японскому слэшеру NieR: Automata. Удивительно, что он только сейчас уделил игре внимание, — она вышла почти год назад. Впрочем, ожидание того стоило: Гэвин позвал исполнительницу Sharm и вместе с ней записал партии андроидов 2B и 9S.

Judas Priest — Lightning Strike

Мастодонты метал-сцены Judas Priest готовят поклонников к выходу своего нового диска. Релиз Firepower намечен на 9 марта, а пока что музыканты представили песню с альбома и клип на неё. Всё очень брутально, неистово и тяжело — пластинка обещает быть очень крутой!

Justin Timberlake — Filthy

Самый технологичный клип в подборке. Джастину Тимберлейку явно не дают покоя лавры Стива Джобса — только посмотрите на этот свитер и круглые очки! Но всё внимание крадёт андроид, танцующий в окружении юных красавиц. Правда, Filthy — этот тот случай, когда клип запоминается намного сильнее песни, настолько невыразительной она получилась.