Mastodon — Emperor of Sand

Стиль: прогрессив-метал, арт-рок

Страна: США

Издатель: Reprise Records, 2017

Число треков: 11

Каждый альбом Mastodon — это событие. Одинаковых пластинок американский квартет принципиально не пишет, поэтому каждая новая порождает горячие споры. Коллектив уходит всё дальше от корней, и более форматный звук последних работ понравился далеко не всем. Но, похоже, в этот раз группе удалось записать диск, на котором старый добрый Mastodon смог ужиться с новыми наработками.

Emperor of Sand не даёт заскучать ни на секунду. Старые фанаты будут лениво бурчать на хитовые Show Yourself и Steambreather, новые не поймут и половины фишек, которыми всегда славился Mastodon, но в итоге все останутся довольными. А всё потому, что музыканты смогли проложить мост между прожжёнными металхэдами и хипстерской молодёжью. Нынешний Mastodon не стесняется нравиться широкому кругу людей, и это подкупает.

Формально Emperor of Sand относят к прогрессив-металлу, но Mastodon не станут выносить вам мозг сложной структурой песен и техническими прибамбасами, как большинство подобных групп. Их подход к звуку заставляет вспомнить Pink Floyd: максимальное обогащение звукового полотна за счёт роскошных аранжировок, необычных инструментов и неожиданного синтеза стилей.

Так же, как и Pink Floyd, Mastodon не зацикливаются на музыке и любят рассказывать истории. Emperor of Sand — концептуальный альбом, иносказание на тему борьбы с раком. Музыкантов вдохновлял личный опыт близких людей, которые борются с этим страшным недугом.

Мы часто размышляем о смерти. Этот альбом — прямая реакция на последние два года нашей жизни. Ведь мы черпаем вдохновение в реальности.

Трой Сандерс (бас, вокал)

Несмотря на серьёзную тему, альбом нельзя назвать депрессивным. Фирменная ирония и позитивный посыл песен Mastodon никуда не делись. Достаточно посмотреть клип на главный хит Show Yorself, чтобы убедиться: музыканты поднимают важные темы, но полны самоиронии. Где вы ещё увидите Смерть, которая не может управиться с пронырливыми стариками и получает за это по шапке от начальника?

Необязательно видеть за скитаниями героя песен по пустыне мучительную боль и курсы химиотерапии (хотя музыканты согласны и с такой интерпретацией). И даже в тексты вникать необязательно. Emperor of Sand проведёт всех слушателей — даже тех, кто не понимает ни слова в их песнях, — к алтарю загадочного Бога-ягуара (Jaguar God), к осознанию бытия и своего места в нём. Именно этот 8-минутный эпик, закрывающий альбом, напомнит вам о Pink Floyd, а заодно о том, почему именно Mastodon — наиболее значительная металл-группа наших дней.

Итог: в этому году «Император песка» — однозначно самая важная металл-пластинка. И конкурент у неё вряд ли появится.

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