Итоги-2017: наша любимая фантастическая музыка

Мы нечасто пишем о музыке в последнее время, но в этом году вышло немало альбомов, достойных внимания любителей фантастики. Но вместо того, чтобы составлять топ от редакции, мы попросили наших авторов рассказать о своих любимых релизах 2017 года. Возможно, что-то из этого станет для вас открытием.

Xanthochroid — Of Erthe and Axen

Моё главное музыкальное открытие года. Самый крутой блэк-метал, самый крутой прогрессив-метал, самый крутой фолк и самый крутой фэнтези-мюзикл года. Красивые мелодии, прекрасная вокальная работа, отличное качество записи — и всё это музыканты сделали на собственном лейбле. Ждите интервью с группой в ближайшее время.

Random Encounter — Lost Frequency



Прощальный альбом прекрасной группы, совершенно не похожий на то, что они делали раньше. На смену оригинальным каверам на игровые саундтреки пришёл отличный прогрессив-рок с оригинальной научно-фантастической историей в текстах. Жаль, что больше у группы ничего не выйдет.

Psygnosis — Neptune

Французы в последнее время радуют оригинальной музыкой. Казалось бы, обычный прогрессивный дэт-метал, но всё меняет одна интересная деталь — в качестве ведущего инструмента тут виолончель! И это сразу ярко выделяет альбом на фоне ему подобных. Кстати, в первом треке звучит монолог о музыке из «Сталкера» Тарковского.

Ne Obliviscaris — Urn

Всё ещё самая яркая и многообещающая группа, соединяющая прогрессивный дэт-метал с классической музыкой. И новый альбом подтверждает: у группы большое будущее.

Enslaved — E

Красивый и атмосферный прогрессив-рок с элементами металла. Норвежцы — композиторы высшего класса, но им давно пора перестать делать вид, что они блэкеры, потому что скрим-вокал кажется уже лишним.

Call The Mothership — Of Dark Matter and Ascension

Навороченный металкор с научно-фантастическими текстами. Яростный, тяжёлый и чертовски атмосферный.

Mastodon — Cold Dark Place

Одна из главных американских метал-групп выпустила в прошлом году сразу два релиза: полноформатный альбом Emperor of Sand и EP Cold Dark Place. Вышедший в начале года Emperor of Sands интересен прежде всего заложенной в него идеей: история о злоключениях человека, брошенного в пустыне, — метафора борьбы родственников музыкантов с раком. А вот в музыкальном плане альбом нельзя назвать шагом вперёд: инструментальные ходы предсказуемы, недостаёт фирменной оригинальности группы. Это искупил выпущенный осенью Cold Dark Place, давно анонсированный «холодный релиз». На него попали три песни, написанные во время работы над Once More Round the Sun, и одна — со времён работы над Emperor of Sand. В этих песнях отразился тот Mastodon, который я люблю: не только терапия как цель, но и мрачный шок как средство.

Ulver — The Assassination of Julius Caesar

Воспринимать Ulver во всей их цельности невероятно сложно. Тот, кто возьмётся слушать разнообразную дискографию норвежцев, будет бросаться из крайности в крайность, а затем спокойно зависнет посередине и взмоет ввысь, оставляя любителей клеить ярлыки далеко позади, как обезьян вокруг чёрного монолита. Поэтому любые описательные характеристики «Убийства Юлия Цезаря» крайне условны. Это восхитительный синти-поп, хмурый нью-вейв или просто элегантный сплав быстрых битов с саксофоном и хорами? Не думайте об этом, просто позвольте вокалисту Гарму рассказывать вам о падении Рима, о гибели принцессы Дианы, погружать вас в мифы и утешать.

Vulture Industries — Stranger Times

Ещё одни норвежцы, на сей раз играющие прогрессив/авангард-метал. Группа успешно делает себе имя в нише, ещё недавно, казалось бы, прочно занятой Arcturus. «Странные времена» едва ли можно назвать пластинкой, опередившей время или появившейся из ниоткуда, — здесь можно услышать классику блэк-метала (как в риффах, так и в текстах), поп-мотивы, как у соотечественников из Ghost, и даже отсылки к творчеству Майка Паттона. Но театрализованная подача здесь важнее, чем состав. А презентует блюдо вокалист Бьорн Нильсен, в нужный момент мастерски перевоплощающийся из Йена Эстбери в Ника Кейва.

Ayreon — The Source

Девятый альбом главного проект Арьена Лукассена, метал-опера о предках людей из других звёздных систем, отдавших управление своей судьбой суперкомпьютеру и поплатившихся за это, вышел в равной мере масштабным и качественным. Множество звёздных музыкантов на борту, интересная история, филигранная запись — Ayreon не разочаровывает.

Imagine Dragons — Evolve

Если кто-то и сделает рок снова массовым и популярным, то это будут Imagine Dragons. Их хиты Believer и Thunder звучали этим летом из каждой колонки, и это тот случай, когда фоновой музыке из кафешек и радио хочется подпевать и даже подтанцовывать. Однако о никакой обещанной «эволюции» речи не идёт — группа оправдала ожидания фанатов, но прыгнуть выше головы явно не смогла.

Evanescence — Synthesis

Группа припасла поклонникам отличный подарок — безупречный симфонический альбом, куда вошли как изменённые до неузнаваемости хиты Evanescence, так и несколько новых композиций. Некоторые песни получили ярко выраженное электронное звучание, из-за чего стали напоминать творчество американской скрипачки Линдси Стирлинг. Впрочем, ничего удивительного — девушка записала для группы соло на скрипке в композиции Hi-Lo.

Lindsey Stirling — Warmer In The Winter

А вот и сама Линдси. Её рождественский альбом стал великолепным аккомпанементом к Новому году и гарантом хорошего настроения. Мощная электронная партия крайне удачно сочетается с виртуозной скрипкой и заново открывает полюбившиеся праздничные хиты вроде классической композиции Carol of the Bells или Let it Snow Фрэнка Синатры.

Miracle of Sound — Level 8

Ирландский композитор и музыкант Гэвин Данн продолжает писать отличные песни, вдохновляясь популярными видеоиграми и фильмами. С каждым годом композиции становятся всё сложнее, теперь его творчество — это уже не подражание музыкальному стилю того или иного произведения. В новых треках Гэвин стремится к разнообразию, и для этого он обращается к своим коллегам-музыкантам. В создании Level 8 ему помогали польский композитор Марчин Пржибилович («Ведьмак 3»), а также вокалистки Сара Мюррей и Karleine.

Legend — Midnight Champion

Пропитанная исландским холодом рок-музыка — уникальная, разнообразная, этакий дарквэйв для депрессивных хипстеров. Альбом стоит на стыке сразу нескольких жанров — он может понравиться как металлистам, так и поклонникам меланхоличной электроники. По качеству материала Legend можно ставить в один ряд с более известными соотечественниками: Sigur Rós, Sólstafir и Of Monsters and Men.

Priest — New Flesh

Загадочный дебютант, выступающий в образе лиричного BDSM-священника, исполняет скандинавский хитовый поп. Очень интересно узнать, кто же выступает под масками, — судя по очень зрелому звучанию, возможно, это состоявшиеся музыканты, которые устали от основной творческой деятельности и решили примерить эпатажные образы.

Grendel — Age of the Disposable Body

Консервативное дарк-электро для кибердэнса в клеёнках — такой была музыка Grendel до Age Of The Disposable Body. Но внезапно группа кардинально сменила стиль и выпустила самый мощный альбом в дискографии: с новым звучанием на стыке рока и электроники, разнообразными песенными конструкциями и чистым вокалом. Альбом заряжен энергией и пронизан киберпанковской атмосферой. Определённо, это лучшее, что вышло в 2017 году на тёмной электросцене.

SikTh — The Future in Whose Eyes?

Первый за 11 лет полноформатный альбом одной из самых влиятельных мат-метал команд. Было очень приятно узнать, что группа в отличной форме: сложные гитарные рисунки и фирменный безумный вокал Майки Гудмана на месте. При этом SikTh не приносят мелодичность в жертву технике исполнения. Распад команды был настоящей потерей для жанра, и хорошо, что британцы воссоединились и записали такой отличный альбом.

Sunset Neon — Starlight

Брет Отри, друг и коллега Клэйтона из Celldweller, присоединился к моде на ретровейв с присущим ему экстравагантным стилем. Sunset Neon — это не просто синтезаторы «как в восьмидесятых», но и зажигательное диско, фанк и драйвовые гитары. Брет воссоздаёт атмосферу эпохи VHS и образы пальм в розовом закате со вкусом, присущим, пожалуй, ему одному. Это дорогого стоит на фоне массы проектов, которые не отличить друг от друга.

Выбор читателей

В нашей группе «Вконтакте» мы проводили голосование и вместе с читателями выбирали лучшие саундтреки 2017 года. Мы выделили две номинации: одну для фильмов, а другую для видеоигр. Первые места вполне заслуженны, но рекомендуем обратить внимание и на прочих номинантов.

Саундтрек года (фильм)

«Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты: «Меч короля Артура», «Звёздные войны: Последние джедаи», «Тор: Рагнарёк», «Логан», «Чудо-женщина»

Композиторы Ханс Циммер и Бенджамин Уоллфиш не посрамили Вангелиса в продолжении культового научно-фантастического фильма. Индастриал-эмбиент идеально подчёркивает неспешный темп картины. В отдельных сценах он заставляет вжаться в кресло от возрастающего напряжения и агрессивных электронных запилов. А в других плавно погружает зрителя в медитативный и спокойный сон наяву. Наверное, именно такие сны и видят те самые андроиды Филипа Дика.

Саундтрек года (видеоигра)

NieR: Automata

Номинанты: Cuphead, Life is Strange: Before the Storm, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Divinity: Original Sin 2, Wolfenstein II: The New Colossus, Pyre

Японский ролевой слэшер NieR: Automata не получил ни одной награды в наших итогах года (хотя был близок), однако завоевал признание читателей. Композиторы Кэйити Окабэ, Кейго Хояси, Куниюки Такахаси и Какеру Исихама проделали невероятную работу и записали дивный саундтрек,поражающий смешением стилей и жанров. Каждая ключевая композиция сопровождается отдельными вариациями для разных этапов прохождения игры, включая восьмибитную версию и ремикс-аранжировку. Электронное звучание постоянно разбавляется то завораживающим хором, то нежным вокалом и акустической гитарой. Совместные усилия целого штата сотрудников подарили нам один из самых выдающихся игровых саундтреков последних лет.