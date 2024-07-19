1 августа стартует конкурс научной фантастики «Россия 2050» от АСИ

Агентство стратегических инициатив объявило всероссийский конкурс научной фантастики под названием «Россия 2050».

Конкурс стартует уже скоро — 1 августа 2024 года. А его победителей огласят ровно через год — 1 августа 2025-го.

Всего будет четыре номинации: научно-фантастический рассказ, НФ-рассказ для детей, комикс и сценарий для НФ-сериала.

В состав жюри войдут писатели-фантасты вроде Антона Первушина, Вадима Панова, Сергея Чекмаева , а также сценаристы, представители различных издательств и не только.

Подать заявку можно до 15 ноября 2024-го на официальном сайте АСИ. Принять участие могут только авторы старше 18 лет.

С помощью этого проекта организаторы хотят стимулировать интерес к теме России будущего в плане развития разных областей: от технологий, климата и экологии до демографии, культуры и космоса.

За первое, второе и третье места лауреаты каждой из номинаций получат 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, по итогам конкурса выпустят сборник рассказов победителей и дадут авторам возможность для создания пилотов сериалов с ведущими отечественными онлайн-кинотеатрами.

А еще в рамках «России 2050» с Кружковым движением Национальной технологической инициатив проведут специальный конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога» (платформа для вовлечения детей в сферу технологий). В нем смогут участвовать авторы моложе 18 лет.