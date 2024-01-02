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    150 лучших фантастических фильмов Rollong Stone: на втором месте — русский фильм!

    2 января 2024
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    02.01.2024
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    150 лучших фантастических фильмов Rollong Stone: на втором месте — русский фильм!

    Журнал Rolling Stone в первый день 2024 года опубликовал огромный список из 150 лучших научно-фантастических фильмов по версии издания.

    Благодаря огромному количеству пунктов, в список вошло почти всё, что обычно в таких списках бывает: от «Звёздных войн» до французского авангарда вроде «Взлётной полосы», от блокбастеров вроде «Дня независимости» до забытых и спорных «Танкистки» и «Приключений Бакару Банзая». Часть пунктов, вроде «Космической одиссеи», попадаются почти в любом подобном списке, другие стали неожиданностью. Преобладают в списке американские фильмы, но не совсем забыли и другие страны — в том числе в топ-20 вошли два советских фильма, «Солярис» и «Сталкер» Тарковского.

    Топ-15 пунктов:

    1. Космическая одиссея 2001 года (1968)
    2. Сталкер (1979)
    3. Близкие контакты третьей степени (1977)
    4. Бегущий по лезвию (1982)
    5. Чужой (1979)
    6. Побудь в моей шкуре (2013)
    7. Дитя человеческое (2006)
    8. Метрополис (1927)
    9. Звёздные войны (1977)
    10. Матрица (1999)
    11. Звёздный десант (1997)
    12. День, когда Земля остановилась (1951)
    13. Человек, который упал на Землю (1976)
    14. Прибытие (2016)
    15. Грань будущего (2013)
    16. Терминатор 2: Судный день (1991)
    17. Вечное сияние чистого разума (2004)
    18. Вторжение похитителей тел (1978)
    19. Планета обезьян (1968)
    20. Солярис (1972)

    А «Мир фантастики» это сделал раньше!

    Мир фантастики. Спецвыпуск №2/2019. «150 фантастических фильмов, которые стоит посмотреть» 1

    Мир фантастики. Спецвыпуск №2. «150 фантастических фильмов, которые стоит посмотреть»

     Александр Гагинский |  21.11.2019 |  3629

    Спецвыпуск, посвящённый самым интересным, значимым и выдающихся фильмам и мультфильмам в жанрах фантастики, фэнтези и мистики.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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