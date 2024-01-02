150 лучших фантастических фильмов Rollong Stone: на втором месте — русский фильм!

Журнал Rolling Stone в первый день 2024 года опубликовал огромный список из 150 лучших научно-фантастических фильмов по версии издания.

Благодаря огромному количеству пунктов, в список вошло почти всё, что обычно в таких списках бывает: от «Звёздных войн» до французского авангарда вроде «Взлётной полосы», от блокбастеров вроде «Дня независимости» до забытых и спорных «Танкистки» и «Приключений Бакару Банзая». Часть пунктов, вроде «Космической одиссеи», попадаются почти в любом подобном списке, другие стали неожиданностью. Преобладают в списке американские фильмы, но не совсем забыли и другие страны — в том числе в топ-20 вошли два советских фильма, «Солярис» и «Сталкер» Тарковского.

Топ-15 пунктов: