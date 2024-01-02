150 лучших фантастических фильмов Rollong Stone: на втором месте — русский фильм!

Журнал Rolling Stone в первый день 2024 года опубликовал огромный список из 150 лучших научно-фантастических фильмов по версии издания.
Благодаря огромному количеству пунктов, в список вошло почти всё, что обычно в таких списках бывает: от «Звёздных войн» до французского авангарда вроде «Взлётной полосы», от блокбастеров вроде «Дня независимости» до забытых и спорных «Танкистки» и «Приключений Бакару Банзая». Часть пунктов, вроде «Космической одиссеи», попадаются почти в любом подобном списке, другие стали неожиданностью. Преобладают в списке американские фильмы, но не совсем забыли и другие страны — в том числе в топ-20 вошли два советских фильма, «Солярис» и «Сталкер» Тарковского.
Топ-15 пунктов:
- Космическая одиссея 2001 года (1968)
- Сталкер (1979)
- Близкие контакты третьей степени (1977)
- Бегущий по лезвию (1982)
- Чужой (1979)
- Побудь в моей шкуре (2013)
- Дитя человеческое (2006)
- Метрополис (1927)
- Звёздные войны (1977)
- Матрица (1999)
- Звёздный десант (1997)
- День, когда Земля остановилась (1951)
- Человек, который упал на Землю (1976)
- Прибытие (2016)
- Грань будущего (2013)
- Терминатор 2: Судный день (1991)
- Вечное сияние чистого разума (2004)
- Вторжение похитителей тел (1978)
- Планета обезьян (1968)
- Солярис (1972)
А «Мир фантастики» это сделал раньше!
Мир фантастики. Спецвыпуск №2. «150 фантастических фильмов, которые стоит посмотреть»
Спецвыпуск, посвящённый самым интересным, значимым и выдающихся фильмам и мультфильмам в жанрах фантастики, фэнтези и мистики.
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