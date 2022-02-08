17 февраля «Модель для сборки» отметит День всех влюбленных!

Легендарная литературно-музыкальная передача «Модель для сборки» при поддержке сообщества Made Inside проведет концертную программу в честь Дня всех влюбленных.

Дело это развернется 17 февраля в самом центре Москвы на атмосферной арт-площадке «Эфир». Вход будет открыт с 19:00, а начало — в 19:30 по МСК.

Ведущим, как всегда, выступит Владислав Копп. Литературным редактором будет Сергей Чекмаев. А за музыку будут отвечать DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison.

Все подробности вы можете узнать на официальном сайте.