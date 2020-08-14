    3
    Новости

    17 ноября выйдет рождественский спецэпизод «Лего: Звездные войны»

    14 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    14.08.2020
    4000
    0 минут на чтение
    1

    Disney объявила, что в конце 2020 года в онлайн-кинотеатре компании выйдет рождественский 45-минутный спецвыпуск «Лего: Звездные войны».

    В мультфильме Рей, По Дэмерон, Финн, Чуи, Роуз, BB8 и RD-D2 соберутся вместе на Кашиике, чтобы отпраздновать День жизни.

    Действие спецэпизода развернется после «Звездных войн: Скайуокер. Восход». Рей отправляется в храм джедаев, чтобы лучше познать Силу, и оказывается вовлеченной в разные события прошлого с участием Люка Скайуокера, Дарта Вейдера, Йоды, Оби-Вана Кеноби и других знаковых личностей.

    Премьера состоится 17 ноября.

    Вместе с этим LEGO представила новые рождественские наборы по «Звездным войнам» — с Дартом Вейдером и По Дэмероном в праздничных нарядах.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал» 1
    0
    12342
    Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал»

    Заключительный мультсериал «Историй Аркадии» получился динамичным и масштабным, но очень сумбурным. Старых героев превратили в функции, а новых толком не раскрыли.

    Читаем книгу: Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»
    0
    28041
    Читаем книгу: Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»

    Эпическое сражение сил Света и Тьмы.

    Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»
    0
    80460
    Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»: фэнтези на основе христианской мифологии

    Неровное, но интересное героическое фэнтези про Рай и Ад.

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 10
    0
    85417
    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика

    Рисованные истории по «Бегущему по лезвию», «Очень странным делам» и «Звёздным войнам», волшебная история про фантастических тварей, будни космического почтальона и немного биографии Думгая.

    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?
    0
    164655
    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?

    Разбираемся, откуда пошли слухи, что на самом деле стоит за изменениями, как обстоят дела в других НРИ и почему этот конфликт важен для русскоязычного комьюнити.

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов
    0
    147049
    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов

    Смесь современной НФ, ужасов Лавкрафта, городского фэнтези и шпионских детективов, приправленная классическим офисным юмором.

    Святой Грааль
    0
    388295
    Святой Грааль: что это и где его найти

    Кубок, блюдо, котёл, камень или женщина? А может быть, лестница или ключ к Царству Небесному?

    Что почитать: «Прачечная» Стросса, славянское фэнтези и «расисткая» книга
    0
    198036
    Читаем книгу: Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: хакеры и магия

    Фантастика и о шпионах и хакерах, где городское фэнтези и элементы киберпанка переплетаются с лавкрафтианскими ужасами.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить