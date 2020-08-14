17 ноября выйдет рождественский спецэпизод «Лего: Звездные войны»

Disney объявила, что в конце 2020 года в онлайн-кинотеатре компании выйдет рождественский 45-минутный спецвыпуск «Лего: Звездные войны».

В мультфильме Рей, По Дэмерон, Финн, Чуи, Роуз, BB8 и RD-D2 соберутся вместе на Кашиике, чтобы отпраздновать День жизни.

Действие спецэпизода развернется после «Звездных войн: Скайуокер. Восход». Рей отправляется в храм джедаев, чтобы лучше познать Силу, и оказывается вовлеченной в разные события прошлого с участием Люка Скайуокера, Дарта Вейдера, Йоды, Оби-Вана Кеноби и других знаковых личностей.

Премьера состоится 17 ноября.

Вместе с этим LEGO представила новые рождественские наборы по «Звездным войнам» — с Дартом Вейдером и По Дэмероном в праздничных нарядах.