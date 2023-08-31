1С Game Studios анонсировала новую игру — «Война миров: Сибирь»

1С Game Studios анонсировала свой новый проект — приключенческий экшен от третьего лица под названием «Война миров: Сибирь».

Действие развернется в альтернативном 1896 году, когда Земля подверглась вторжению марсиан, в том числе Российская Империя.

Разработчики обещают, что в игре будет «много красивых персонажей и локаций, кинематографических сцен и увлекательных испытаний».

Дату выхода и платформы объявят позднее.