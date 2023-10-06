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    Новости

    Трейлер мультсериала «Объяснялкины» с Димой Сыендуком

    6 октября 2023
    Фото аватара
    06.10.2023
    444
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    «Кинопоиск» выпустил полноценный трейлер анимационного сериала «Объяснялкины».

    В центре сюжета семья Объяснялкинов, которая снимается в научно-познавательной программе. Причем, согласно контракту, они должны участвовать в шоу бесконечно, а стареть и умирать им запрещено.

    Шоураннером выступил Егор Лоскутов, а в режиссерском кресле Евгений Блинников. Главные роли озвучили Дима Сыендук, Виктория Зайцева и Полина Авдеенко.

    Премьера состоится 19 октября. Всего будет восемь эпизодов по 20 минут.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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