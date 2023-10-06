Трейлер мультсериала «Объяснялкины» с Димой Сыендуком

«Кинопоиск» выпустил полноценный трейлер анимационного сериала «Объяснялкины».

В центре сюжета семья Объяснялкинов, которая снимается в научно-познавательной программе. Причем, согласно контракту, они должны участвовать в шоу бесконечно, а стареть и умирать им запрещено.

Шоураннером выступил Егор Лоскутов, а в режиссерском кресле Евгений Блинников. Главные роли озвучили Дима Сыендук, Виктория Зайцева и Полина Авдеенко.

Премьера состоится 19 октября. Всего будет восемь эпизодов по 20 минут.